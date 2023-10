Chemische Falschflagge, verzögerte israelische Offensive und mehr palästinensische Zivilopfer von Larry Johnson

Ein paar arbeitsreiche Tage ohne erkennbare Fortschritte an der diplomatischen Front, während Israels UN-Botschafter Gilad Erdan einen Nervenzusammenbruch erlitt. Er war verärgert, weil UN-Generalsekretär Guterres mit gesundem Menschenverstand feststellte, dass der „entsetzliche“ Terroranschlag der Hamas nicht in einem Vakuum stattgefunden hat. Wenn Erdan und Israel glauben, dass es gute Diplomatie ist, dem Generalsekretär zu drohen, sollte er vielleicht einen Auffrischungskurs darüber besuchen, wie man Freunde gewinnt und Feinde beeinflusst. Erdans Tirade mag die Israelis erfreut haben, aber sie scheint die Nationen in der UNO, die Israel in der Vergangenheit unterstützt haben, verärgert zu haben.

Außerdem stellt sich die Frage, ob Israel den Einsatz einer chemischen Waffe plant, um Hamas-Kämpfer aus ihrem Tunnelkomplex im Gazastreifen zu vertreiben. Sy Hersh berichtet in seinem neuesten SubStack:

Israel ist dabei, Gaza-Stadt durch ständige Bombardierungen in Schutt und Asche zu verwandeln und plant außerdem, in naher Zukunft eine Bodeninvasion zu starten. Ein gut informierter amerikanischer Beamter sagte mir, dass die israelische Führung bekanntlich erwägt, das riesige Tunnelsystem der Hamas zu fluten, bevor sie ihre Truppen entsendet, von denen viele erst seit wenigen Wochen in den für die Invasion erforderlichen Manövern und der Koordinierung geschult sind. Ein solches Vorgehen könnte bedeuten, dass Israel bereit ist, die noch in Gefahr befindlichen Geiseln abzuschreiben.

Womit sollen die Tunnel „geflutet“ werden? Ich habe diese Möglichkeit am Dienstag mit Clayton Morris von REDACTED diskutiert:

Das große Problem bei der Verwendung eines chemischen Kampfstoffs als Waffe ist die mangelnde Präzision. Es ist nicht so, als würde man ein Projektil mit einem Gewehr abschießen. Ein geübter Schütze kann ein zwei Zoll großes Ziel auf 1000 Yards treffen. Wenn ein chemischer Wirkstoff freigesetzt wird, ist er den Unwägbarkeiten von Wind und Temperatur ausgesetzt. Wenn es sich um einen tödlichen Wirkstoff handelt, müssen die Angreifer eine MOP-Kleidung anlegen (denken Sie an einen Raumanzug), die die Bewegungsfreiheit und die Sicht einschränkt. Keine gute Option, wenn Sie versuchen, verteidigte Tunnel zu räumen, die mit Sprengfallen gespickt sein könnten.