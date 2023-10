The Ukraine and Israeli/Palestine conflicts show the demise of Western imperialism and foreshadow its coming collapse Dmitri Kovalevich is the special correspondent in Ukraine for Al Mayadeen English. He writes a monthly situation report for the publication as well as occasional special reports, such as the following

Die Konflikte in der Ukraine und in Israel/Palästina zeigen den Niedergang des westlichen Imperialismus und lassen seinen kommenden Zusammenbruch vorausahnen

Von Dmitri KovalevichDmitri Kovalevich

Quelle: Al Mayadeen Englisch

26. Oktober 2023

Dmitri Kovalevich ist der Sonderkorrespondent in der Ukraine für Al Mayadeen English. Er schreibt einen monatlichen Situationsbericht für die Publikation sowie gelegentliche Sonderberichte, wie den folgenden

Die Eskalation der Feindseligkeiten zwischen den Israelis und dem palästinensischen Volk (dessen historisches Land die Israelis besetzen) ist in Regierungskreisen in der Ukraine mit großer Irritation aufgenommen worden. Die Ereignisse in der und um die Ukraine haben die westlichen Medien fast zwei Jahre lang beherrscht, doch nun ist dies den Nachrichten über den gewaltsamen Konflikt der Israelis, einem Satelliten der westlichen Mächte, gegen das palästinensische Volk gewichen. Der Konflikt droht auf die benachbarten arabischen Länder überzugreifen. All dies lässt die ukrainischen Behörden einen Rückgang der westlichen Aufmerksamkeit und Unterstützung für einen Krieg gegen Russland befürchten.

Tatsächlich berichtete das westliche Nachrichtenportal Axios am 19. Oktober, dass die US-Regierung Hunderttausende von Artilleriegranaten, die für die Ukraine bestimmt waren, an die Israelis umleiten wird. Obwohl die Ukraine und Israel jeweils ein Satellit der Vereinigten Staaten und der NATO sind, muss die Ukraine nun mit den Israelis um den Titel des bevorzugten Empfängers amerikanischer Waffen konkurrieren.

Als die palästinensischen Widerstandskräfte am 7. Oktober ihren Ausbruch aus dem Freiluftgefängnis von Gaza begannen, rief der ukrainische Präsident Zelensky alle westlichen Staats- und Regierungschefs auf, in die von Israel besetzten Gebiete zu fliegen, um ihre Unterstützung zu zeigen. Er wollte selbst dorthin reisen, um „Solidarität“ zu zeigen, aber die Israelis lehnten ab, da sie die politische Ablenkung fürchteten und auch das Bild einer militärischen Katastrophe fürchteten, das die Ukraine aufgrund ihres gescheiterten Krieges im Bündnis mit der NATO gegen Russland mit sich bringt. Im westlichen Sprachgebrauch haben Zelensky und sein Regime ein „Imageproblem“, weil die ukrainischen Streitkräfte von den russischen Streitkräften schwer getroffen werden.

Der ehemalige ukrainische Abgeordnete und Ultranationalist Igor Mosijtschuk hat kürzlich festgestellt: „Aus irgendeinem Grund glaubt die ukrainische Regierung, dass die ganze Welt uns, der Ukraine und den Ukrainern [militärische und finanzielle Unterstützung] schuldet.“ Aber er bemerkt auch: „Die ganze Welt denkt nicht so“.

Der ehemalige Abgeordnete fuhr fort: „Präsident Zelensky denkt, dass die ganze Welt ihm sein ganzes Leben lang applaudiert, ihn begrüßt, umarmt, küsst und so weiter“, sagte der ehemalige Volksvertreter in einem Interview mit dem Journalisten Alexander Shelest. Seiner Meinung nach ist Zelenskij aber bereits eine „lahme Ente“ geworden.

Die ukrainische Regierung, die Medien und die Ultranationalisten haben die Israelis in dem aktuellen Konflikt eindeutig unterstützt (obwohl die rechtsextreme Ideologie der ukrainischen Ultranationalisten historisch gesehen antijüdisch ist). Dies ist weniger auf die ideologische Nähe als auf die gemeinsame Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten zurückzuführen. Ein weiterer Faktor für die Unterstützung der Israelis ist das gängige rassistische Argument, die „westliche Zivilisation“ vor „Barbaren“ zu schützen, was in der Ukraine den Kampf gegen „russische Horden“ bedeutet, während es in Palästina bedeutet, dass die Israelis die palästinensische und die arabische Bevölkerung im weiteren Sinne bekämpfen.

Seit letztem Jahr ist in der Ukraine und Umgebung eine diskriminierende Haltung gegenüber Migranten und Flüchtlingen zu beobachten. Den ukrainischen Flüchtlingen wurden in den NATO-Ländern sofort Flüchtlingsstatus, Schutz, Krankenversicherung, Unterkunft und Zulagen gewährt, was im Gegensatz zum Schicksal so vieler Flüchtlinge und Migranten aus Afrika, Asien und Lateinamerika steht. Letzteren wird oft routinemäßig der Flüchtlingsstatus verweigert, sie müssen jahrelang auf die Anhörung ihrer Anträge auf Aufenthaltsgenehmigung warten oder werden zwangsweise in Drittländer abgeschoben, von denen viele von westlichen Konzernen wirtschaftlich zerstört wurden.

Wie das israelische Regime im Nahen Osten ist auch die Ukraine zu einem Vorposten der westlichen imperialistischen Welt in Osteuropa geworden. Seit 2014 wird die Ukraine vom Westen benutzt, um diejenigen zu bestrafen, die sich gegen imperialistische Einmischung oder Vorherrschaft wehren, so wie es den Menschen im Donbass und auf der Krim nach dem Putsch in der Ukraine 2014 ergangen ist.

Die palästinensische Journalistin Manar Bsoul, die in der Russischen Föderation lebt, schreibt in der ukrainischen Publikation Liva („Linke“), dass die anhaltenden militärischen Provokationen westlicher Länder im Nahen Osten zunehmend darauf abzielen, einen neuen regionalen Block unter dem Dach der USA zu fördern, der sowohl die Israelis als auch die Monarchien am Golf einschließt. „Dieser neue regionale Block wird als ein weiterer ‚Wachturm‘ gegen die ‚Achse des Bösen‘ (China, Iran, Russland, Nordkorea) geschaffen, auf einer Stufe mit dem imperialistischen Militärblock AUKUS im asiatisch-pazifischen Raum“, schreibt die palästinensische Journalistin.

Ihrer Meinung nach ist es vor allem die Hamas, die der Schaffung eines neuen „Wachturms“ der USA im Nahen Osten im Wege steht. „Der US-Atomschirm, israelische Technologie und Finanzen, Öl und Gas und die menschlichen Ressourcen der muslimischen Länder des Nahen Ostens – das sind die Grundlagen des „Wachturms“, den Washington noch vor den US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 errichten und vollenden will. Die Welt des großen Geldes duldet keine Einmischung, und die Einmischung in Form der Hamas muss jetzt neutralisiert werden, trotz der enormen zivilen Opfer in Gaza“, schreibt Bsoul.

Die USA haben die Ukraine unter anderem als Instrument der Einflussnahme auf die Länder des globalen Südens genutzt. Die gleichzeitige Förderung der Ukraine und Israels ist jedoch eine unmögliche Aufgabe für die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten. Ohne Frage unterstützen die meisten Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika instinktiv die Rechte der Palästinenser, da sie erkennen, dass ihre eigenen historischen Sehnsüchte denen Palästinas ähnlich sind.

„Wir haben die Schlacht im globalen Süden definitiv verloren“, sagt ein hochrangiger G7-Diplomat. „Die ganze Arbeit, die wir mit dem Globalen Süden [wegen der Ukraine] geleistet haben, ist verloren… Vergessen Sie die Regeln, vergessen Sie die Weltordnung, sie werden nie wieder auf uns hören.“ Viele Entwicklungsländer haben die palästinensische Sache traditionell unterstützt, da sie sie durch das Prisma der Selbstbestimmung und als Vorstoß gegen die globale Dominanz der USA, des wichtigsten Unterstützers der Israelis, sehen.

„Einige amerikanische Diplomaten sind insgeheim besorgt, dass die Reaktion der Biden-Administration nicht erkannt hat, wie ihre breite Unterstützung Israels einen Großteil des globalen Südens entfremden kann“, heißt es in einer Analyse der Financial Times vom 17. Oktober.

Außerdem stellt der Prozess der Deindustrialisierung in der Ukraine und in den westlichen Ländern die Fähigkeit des westlichen Imperialismus in Frage, mehrere seiner Satelliten gleichzeitig mit Waffen zu versorgen. Aus diesem Grund hält der ukrainische Politikwissenschaftler Ruslan Bortnik jede Verlagerung der Aufmerksamkeit auf andere Ereignisse für die Ukraine für gefährlich. „Für die Ukraine bedeutet jedes externe globale Ereignis einen Rückgang der Aufmerksamkeit und der Ressourcen, die für den Krieg in der Ukraine aufgewendet werden. Außerdem können wir in naher Zukunft kaum mit israelischen Waffenlieferungen rechnen, auch nicht hypothetisch, und die Qualität ihres Einsatzes in einem realen Konflikt, selbst mit Halbguerilla-Einheiten, ist heute fraglich“, argumentiert der politische Analyst.

Letztes Jahr bat Zelensky die Israelis vergeblich, der Ukraine ihr Luftabwehrsystem „Iron Dome“ zu liefern. Im September dieses Jahres erklärte Zelensky dem israelischen Premierminister, die Ukraine könne jüdische (chassidische) Pilger besser schützen, wenn sie das Waffensystem erhalte.

Ein anderer ukrainischer Politologe und Wirtschaftswissenschaftler, Oleksandr Ryabokon, warnte kürzlich, dass auf die Verlagerung der militärischen Aufmerksamkeit von der Ukraine eine Verlagerung der westlichen Finanzhilfe folgen könnte. „Eine weitere Runde des seit langem schwelenden arabisch-israelischen Konflikts hat die Ukraine innerhalb weniger Tage vollständig von den Titelseiten der Weltmedien verdrängt. Auf das Vergessen der Informationen kann das finanzielle und materielle Vergessen folgen. Der oberste ‚Gärtner‘ der europäischen Diplomatie, Josep Borrell, jammert bereits, dass Europa unter den Bedingungen der Ungewissheit mit der amerikanischen Finanzierung der Ukraine nicht in der Lage sein wird, es selbst zu tun“, schreibt er.

Anfang Oktober äußerte sich Admiral Rob Bauer, der niederländische Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, zu den Problemen mit den Munitionslieferungen an die Ukraine: „Wir haben angefangen, aus halbvollen oder weniger vollen Lagern zu liefern, und jetzt ist der Boden des Fasses sichtbar.“ Auch die Militärdepots eines anderen US-Satelliten, Südkorea, gehen zur Neige. „Die ukrainische Gegenoffensive stützte sich auf eine massive Infusion von Granaten aus Südkorea, und ihre Feuerrate wird in den kommenden Monaten unweigerlich sinken“, schreibt The Economist am 14. Oktober.

Jetzt fordert der Westen, dass Kiew seine eigene Waffenproduktion erhöht. Doch das ist nach drei Jahrzehnten der Deindustrialisierung (seit dem Ende der Sowjetukraine), die durch die vom Internationalen Währungsfonds und anderen westlichen Finanzagenturen auferlegte Sparpolitik vorangetrieben wurde, äußerst schwierig. Ganz zu schweigen von dem katastrophalen Mangel an qualifizierten Fabrikarbeitern, Ingenieuren usw., der durch die derzeitige Wehrpflicht verursacht wird. Millionen von ukrainischen Frauen sind ins Ausland geflohen, und viele qualifizierte Männer wurden zwangsweise zur Armee eingezogen. In der Ukraine gibt es ganz einfach nicht genügend Arbeitskräfte, um die kritische Infrastruktur aufrechtzuerhalten.

Hinzu kommt, dass der einzige Munitionshersteller in der Ukraine vor 2014 im Gebiet Lugansk angesiedelt war, das heute ein Teil der Russischen Föderation ist. Im Jahr 2014 rebellierte die Bevölkerung von Lugansk gegen den Putsch in Kiew in diesem Jahr. Die neue, gegen den Putsch gerichtete Regierungsbehörde übernahm die Kontrolle über den Munitionshersteller und verstaatlichte ihn. Seitdem hat die Ukraine keine eigene Munitionsproduktion mehr aufgebaut, obwohl sie jahrelang Krieg gegen den Donbass (die Region, die aus den ehemaligen ukrainischen Gebieten Lugansk und Donezk besteht) geführt hat.

Der ukrainische Experte Vitaliy Zaitsev stellt fest, dass es der Ukraine nicht nur an Arbeitskräften, sondern auch an Fachkräften für die Waffenproduktion mangelt. „Unsere Berufsschulen sind praktisch verloren gegangen. Außerdem müssen wir die Produktion von Stahl und Walzstahl, die für die militärische Produktion geeignet sind, wieder aufbauen.“

Serhiy Bondarchuk, der ehemalige Leiter von Ukrspetseksport (staatlicher Waffenexporteur), ist ebenfalls recht vorsichtig, was die Aussichten der Waffenproduktion in der Ukraine angeht. „Wie soll man die Logistik der Komponenten organisieren? Panzer, Schießpulver, spezielle Chemikalien, spezielle Komponenten – nichts davon wird in der Ukraine hergestellt, also müssen wir importieren, wobei wir auch die nationalen Grenzen und die Gefahr von Militärschlägen [durch Russland] entlang der entsprechenden Transportwege berücksichtigen müssen.“ Und es gibt noch weitere organisatorische Fragen, von denen der ehemalige Rüstungsexportchef spricht, darunter die Frage, ob es eine ununterbrochene Stromversorgung geben kann.

Mit anderen Worten: Der westliche Imperialismus ist noch nicht in der Lage, seinen ukrainischen Satelliten in Sachen Waffenproduktion oder gar -versorgung autark zu machen. Er kann ganz einfach nicht mehrere Empfänger gleichzeitig beliefern.

In diesem Zusammenhang hat der ukrainische Politologe Kost Bondarenko kürzlich in einem Interview festgestellt, dass sich die Strategie des Kiewer Regimes, das so stark auf westliche Unterstützung angewiesen ist, aus objektiven Gründen ändern muss. Der Politologe glaubt, dass die Zeit der globalen Allmacht der USA nach ihrem scheinbaren Sieg im Kalten Krieg vorbei ist.

„Diese Ära ist vorbei. Jetzt gilt es, inmitten dieses neuen Weltchaos, das eingetreten ist, Ansatzpunkte für eine neue Weltordnung zu finden. Die USA sind nicht länger eine Autorität für die ganze Welt; in der Tat stehen heute etwa zwei Drittel der Welt in Opposition zu den Vereinigten Staaten.“ Bondarenko fügte hinzu, dass die Ukraine in ihrem Bündnis mit den Vereinigten Staaten (und ihrer Unterordnung unter diese) nun „zur Minderheit“ gehöre.

Bondarenko zufolge wird die erste Aufgabe in der Ukraine nach dem Ende des gegenwärtigen Krieges darin bestehen, dass das Volk „das gegenwärtige Staatssystem“ im Lande „abbaut“. Dazu gehört für ihn die Verabschiedung einer neuen und gerechten Verfassung, die Schaffung eines neuen Staates auf der Grundlage der derzeitigen De-facto-Grenzen, die Entmachtung der wirtschaftlichen Eliten und insgesamt „die Schaffung einer neuen politischen Struktur, die wirklich gerecht und nicht von der Gesellschaft abgekoppelt ist, wie es heute der Fall ist.“

Andere Satellitenstaaten des westlichen Imperialismus denken über etwas Ähnliches für ihre zukünftige Entwicklung nach. Die Biden-Administration in Washington ist sich dessen wohl bewusst und wird möglicherweise weitere blutige Militärinterventionen und Kriege führen, um solche Szenarien zu verhindern. Übersetzt mit Deepl.com



