Christians, Muslims, and Jews for a Secular One-State Solution in Palestine-Israel Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailJerusalem in Palestine-Israel is a holy city for Christians, Muslims, and Jews. If we can solve the problems in this region of the world, everything else will be a piece of cake.

Christen, Muslime und Juden für eine säkulare Ein-Staaten-Lösung in Palästina-Israel

von Roger Copple

in Palästina



24. Mai 2024

Jerusalem in Palästina-Israel ist eine heilige Stadt für Christen, Muslime und Juden. Wenn wir die Probleme in dieser Region der Welt lösen können, wird alles andere ein Kinderspiel sein. Was in Palästina-Israel geschieht, hat Auswirkungen auf die ganze Welt. Deshalb ist es so wichtig, mehr über den Zionismus, den Imperialismus und die Krise im Nahen Osten zu erfahren, vor allem angesichts der katastrophalen Lage in Rafah, Gaza.

Der erste Zionistische Weltkongress wurde 1897 von Theodore Herzl gegründet. Ab den 1920er Jahren begannen Juden, vor allem aus Europa, verstärkt nach Palästina einzuwandern. Jahre später, nach dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg, wurde die Idee der Schaffung einer sicheren Heimat für die Juden in Palästina durch den Zionismus immer populärer.

Der Film Lawrence von Arabien handelte davon, wie das britische Empire die Araber während des Ersten Weltkriegs zum Aufstand gegen das Osmanische Reich überredete. Nachdem die Briten jedoch die Region Palästina erobert hatten, schrieb der britische Außenminister Arthur Balfour einen Brief, der heute als Balfour-Erklärung bekannt ist, an Lord Nathaniel Rothschild, einen der Führer der britischen jüdischen Gemeinde. In diesem Schreiben vom 2. November 1917 brachte Balfour die britische Unterstützung für eine „nationale Heimstätte für das jüdische Volk“ im Land Palästina zum Ausdruck. Die wohlhabende Rothschild-Familie würde daraufhin private Spenden leisten, um Juden beim Erwerb von Land in Palästina zu unterstützen.

Arthur Koestler fasste die Balfour-Erklärung am besten zusammen, wie in diesem 3-minütigen Video zu sehen ist: „Eine Nation versprach einer anderen Nation feierlich das Land einer dritten.“ Die Krone hatte beschlossen, dass Palästina für die Juden bestimmt ist, und damit für einen auf ewig geteilten Nahen Osten gesorgt.

Die Bibel sagt, dass Satan der Vater aller Lügen ist und der Fürst und Herrscher dieser Welt. Und ob man nun glaubt oder nicht, dass es ihn wirklich gibt oder nicht, es hat im Laufe der Geschichte einen bösen Einfluss und eine Kontrolle der Gesellschaft durch die Imperialisten gegeben. Einige Christen glauben, dass wir in einer gefallenen Welt leben, nach dem, was in einem buchstäblichen Garten Eden geschah. Die teuflischen und bösen Imperialisten haben immer noch das Sagen in der Welt, und das ist der Grund, warum die Welt von so viel Aufruhr erfüllt ist und warum es keinen Frieden und keine Harmonie in der Welt gibt.

Am Ende des Ersten Weltkriegs (1914-1918) trafen sich die siegreichen Weltmächte (Großbritannien, USA, Italien und Frankreich) in Versailles, Frankreich, um mit der Gründung einiger neuer Nationen auf der Grundlage historischer Volksgruppen zu beginnen. Emir Faisal (der Anführer der arabischen Revolte gegen die Osmanen) plädierte für die Unabhängigkeit der arabischen Länder. Doch am 24. Juli 1922 beschloss der Völkerbund unter dem Einfluss der europäischen Mächte mit dem britischen Mandat, dass nicht die Araber, sondern die Briten für das Mandatsgebiet Palästina zuständig sein sollten. Das britische Mandat dauerte von 1922 bis 1948. Während die britischen Imperialisten den arabischen Palästinensern während des Ersten Weltkriegs ein Heimatland versprachen, bestand ihre wahre Absicht darin, einen jüdischen Staat zu errichten. Das war eine Täuschung, eine Lüge.

Das britische Empire und das, was wir heute als Milliardärsglobalisten bezeichnen würden, erkannten, dass die Ansiedlung europäisch-jüdischer Kolonisten inmitten des Nahen Ostens ein starker Verbündeter sein würde, um die ölreiche arabische Region absichtlich zu destabilisieren. Das besiegte Osmanische Reich wurde aufgelöst und ein Großteil des Territoriums wurde von Großbritannien und Frankreich aufgeteilt, die aktiv die Grenzen zogen, um die Araber zu trennen.

Der Grund, warum einer der reichsten Männer der damaligen Zeit, Lord Nathaniel Rothschild, und das britische Empire einen jüdischen Staat inmitten einer arabischen Region der Welt wollten, war, dort absichtlich Spaltung, Not und Zwietracht zu schaffen, um letztlich mehr Macht und Kontrolle über die Region zu erlangen. Das klingt für mich sehr böse, wenn nicht gar satanisch. Es ist die uralte Strategie des Teilens und Eroberns. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was ein liebender Gott wollen oder wozu er uns ermutigen würde. Leider sind dieselben Kräfte und Familien auch heute noch am Werk, weshalb es in der Welt so wenig Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit und Demokratie gibt.

Etwa 25 Jahre nach der Umsetzung des britischen Mandats nahm die UN-Generalversammlung (die den Völkerbund abgelöst hatte) am 29. November 1947 die Resolution zur Teilung Palästinas an. Die Juden akzeptierten diesen Teilungsplan, aber die Araber lehnten ihn aus den folgenden Gründen ab. Großbritannien kündigte an, dass die Beendigung des Mandats über Palästina am 15. Mai 1948 in Kraft treten würde, und am Tag zuvor, am 14. Mai 1948, wurde der Staat Israel proklamiert. Schon am nächsten Tag nach der Ausrufung des Staates Israel erklärten die umliegenden arabischen Staaten Israel den Krieg, der als Erster Arabisch-Israelischer Krieg bekannt wurde. Die Araber verloren haushoch gegen die zionistischen Juden, die von den europäischen Mächten unterstützt wurden. Historiker diskutieren über die verschiedenen Gründe für die Niederlage der Araber.

Als Ergebnis des Ersten Arabisch-Israelischen Krieges von 1948 kontrollierte der Staat Israel das Gebiet, das die UNO gemäß ihrem Teilungsplan für ihn vorgeschlagen hatte. Aber darüber hinaus erwarb der Staat Israel auch fast 60 Prozent des Gebiets, das für den arabischen Staat vorgesehen war! Das war ein sehr großer Gewinn für Israel.

Während dieses ersten arabisch-israelischen Krieges flohen über 700.000 palästinensische Araber aus ihren Häusern, die in dem von Israel eroberten Gebiet lagen, und damit begann das palästinensische Flüchtlingsproblem, denn die Palästinenser wurden vertrieben oder flohen aus ihren Häusern. Die Palästinenser bezeichnen diese Katastrophe von 1948 als die Nakba.

Nach dem klassischen Buch The Ethnic Cleansing of Palestine von Ilan Pappe wurde die Vertreibung oder ethnische Säuberung der Palästinenser durch zionistische Milizen und die neue israelische Armee 1948 mit dem Plan Dalet (oder Plan D) systematisch durchgeführt. Die turbulenten Ereignisse zwischen dem 14. Mai 1948, dem Tag, an dem der Staat Israel ausgerufen wurde, und dem 7. Oktober 2023, dem Tag, an dem die Hamas Israel angriff (über 75 Jahre), werden in diesem Artikel nicht behandelt.

Im Krieg zwischen Israel und der Hamas, der mit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 begann, wurden 1.139 israelische Bürger getötet (revidiert von 1.400). Nach mehr als sieben Monaten Kampf steht nun die Zerstörung von Rafah – der letzten sicheren Zone für Palästinenser im Gazastreifen – unmittelbar bevor. Nach Angaben von English . Almayadeen . net hat Israel bis zum 21. Mai 2024 35.647 Menschen in Gaza getötet und 79.852 seit dem 7. Oktober 2023 verletzt.

Einem durchgesickerten Dokument zufolge besteht der israelische Plan darin, die Palästinenser aus dem Gazastreifen in Flüchtlingslager in der ägyptischen Wüste Sinai zu drängen. In einem Artikel von Chris Hedges hieß es vor einigen Wochen: „Die provisorische Anlegestelle, die an der Mittelmeerküste von Gaza gebaut wird, ist nicht dazu da, die Hungersnot zu lindern, sondern um die Palästinenser auf Schiffe zu treiben und ins dauerhafte Exil zu schicken.“

Die derzeitige Krise im Nahen Osten könnte sich zu einem Dritten Weltkrieg ausweiten, da die Spannungen und der Hass zwischen den Nationen zunehmen. Der Zionismus hat keinen sicheren Ort für Juden in Palästina geschaffen. Er hat nur dazu geführt, dass sich die Araber im Nahen Osten zunehmend über den Staat Israel empören, und es sollte nicht allzu schwer sein zu verstehen, warum. Einige haben argumentiert, dass die zionistischen israelischen Juden den Palästinensern das antun, was die Nazis den Juden angetan haben, insbesondere in Gaza.

Was wird nötig sein, um Heilung, Vergebung und Versöhnung zwischen arabischen Muslimen und israelischen Juden im Land Palästina zu erreichen?

Es wird die Beseitigung des Zionismus im Staat Israel erfordern. Einzelpersonen und Nationen der Welt müssen die Bürger Israels nachdrücklich auffordern, die ungerechte Bevorzugung, die dem Zionismus innewohnt, zu beseitigen. Auch die Hamas in Gaza muss bereit sein, zurückzutreten, wenn die Bürger von Gaza sie nicht mehr unterstützen.

Es gibt einen Weg, eine sichere Heimat für die Juden, Muslime und Christen zu schaffen, die derzeit im Staat Israel und dem von Israel besetzten Palästina leben. Es ist eine säkulare Ein-Staaten-Lösung. Eine säkulare Einstaatenlösung ist besser als eine Zweistaatenlösung, aber selbst eine Zweistaatenlösung wäre besser als der derzeitige Apartheidstaat des Siedlerkolonialismus. Der Pulitzer-Preisträger Nathan Thrall erklärte jedoch kürzlich in der Sendung Democracy Now, dass das Gerede über eine Zwei-Staaten- oder eine Ein-Staaten-Lösung nur ein Ablenkungsmanöver ist, weil Israel tun wird, was es will.

Präsident Biden erhielt in seiner jüngsten Rede zur Lage der Nation Beifall, als er sagte, er unterstütze eine Zweistaatenlösung für Israel. Aber eine Zweistaatenlösung würde die Feindseligkeiten zwischen Israelis und Palästinensern nicht verringern, und die Landstreitigkeiten zwischen den beiden Nationen würden weitergehen. Daher ist sie nicht der beste Weg, um ein freies Palästina zu schaffen.

Nicht alle Christen und Juden unterstützen den Zionismus, aber die meisten evangelikalen, baptistischen, pfingstlerischen und Megakirchen-Christen tun dies mit ihrem Glauben an den Dispensationalismus der Vormillennials. Und diese Kirchen sind derzeit die am schnellsten wachsenden! Die US-Evangelikalen sind eine wichtige Wählerschaft für Israel, aber die jüngeren evangelikalen Christen unterstützen Israel immer weniger. Wie im Untertitel dieses Artikels erwähnt: Israels Behandlung der Palästinenser wird zunehmend als ungerecht empfunden – dies führt dazu, dass sich jüngere Kirchenbesucher vom christlichen Zionismus abwenden. Nicht nur die ultraorthodoxen Juden lehnen den Zionismus ab; es gibt auch andere Juden. Ultraorthodoxe Juden glauben, dass die Juden auf den kommenden Messias warten müssen, der sie in das Land Israel zurückführen wird.

Der prominente amerikanische evangelikale Pastor Dr. Chuck Baldwin, der bei den US-Präsidentschaftswahlen 2008 als Präsidentschaftskandidat der Verfassungspartei antrat, sagte, er habe mehr als 30 Jahre lang christlichen Zionismus gepredigt, bevor er ihm abschwor, wie er in diesem Interview erzählt.

Die schwindenden protestantischen, römisch-katholischen, östlich-orthodoxen und Friedenskirchen unterstützen den christlichen Zionismus in ihren biblischen Interpretationen der Endzeit glücklicherweise nicht. Indem sie die Gewaltlosigkeit praktizieren, die Jesus in den Evangelien vorgelebt hat, müssen sich diese Kirchen den endlosen Kriegen entgegenstellen und dagegen demonstrieren, die nur dem zionistischen militärisch-industriellen Komplex zugute kommen. Indem sie die Bibel eingehend studieren und diskutieren, geistlich wachsen und die Mächte, die nicht sein sollten, herausfordern, können diese Kirchen ein Comeback erleben und werden Gott mehr gefallen.

Eine säkulare Ein-Staat-Integration von Juden, Muslimen und Christen in Palästina-Israel könnte sogar zu einem demokratischen Modell für die Schaffung von Weltfrieden werden, wenn wir die sieben größten politischen Parteien in einer Ein-Kammer-Legislative gleichberechtigt stärken und diesen politischen Parteien auch eine anteilige Kontrolle über die Mainstream-Medien geben.

Frieden in Palästina-Israel wird es wahrscheinlich nicht so bald geben. Einer kürzlich durchgeführten Umfrage zufolge lehnen 2/3 der jüdischen Israelis humanitäre Hilfe für die im Gazastreifen hungernden Palästinenser ab. Aber das kann sich ändern, wenn die jüdischen Israelis (und auch die arabischen Palästinenser) davon überzeugt werden können, dass ein säkularer Ein-Staat-Staat eine Win-Win-Situation für alle wäre.

Ein CNN-Artikel vom 11. März 2024 von Nadeen Ebrahim trug den Titel „Rift zwischen Biden und Natanyahu weitet sich aus, da der israelische Führer schwört, mit der Rafah-Operation fortzufahren“. Aber wir wissen, dass dies nur ein Klaps auf Netanjahus Handgelenk ist. Ein Artikel auf The Conversation.com von Professor M. Muhannad Ayyash vom 24. Juli 2023 trug den Titel „Biden sagt, die USA müssten ein Israel erfinden, wenn es nicht existieren würde“. Ayyash schlussfolgerte: „Bidens freimütige Kommentare machen deutlich, dass es bei der „Verbindung“ zwischen den USA und Israel nicht um die Verteidigung der Demokratie geht. Vielmehr ging und geht es immer um die imperialen Interessen der USA in der Region“. Aber es ist selbstzerstörerisch zu glauben, dass dies für immer so sein wird. Die Mächte, die nicht sein sollten, prägen unsere öffentliche Wahrnehmung, aber wenn immer mehr Menschen sich des heimtückischen Einflusses des Imperialismus bewusst werden und anfangen, sich ihm zu widersetzen, werden die Kinder künftiger Generationen in einer viel besseren Welt leben.

ANSWER [Act Now to Stop War and End Racism] Coalition . org ist eine nationale Dachorganisation, die Tage für nationale Proteste in den USA und auf der ganzen Welt auswählt, wenn es dringend ist. Bei der Veranstaltung Hände weg von Rafah! Nationalen Protesttag am 2. März haben sich 120 Städte zur Teilnahme angemeldet.

Als ich vor einigen Wochen im Internet nach „Christen gegen den Völkermord in Gaza“ suchte, stieß ich auf eine bereits bestehende Gruppe namens „Christen für ein freies Palästina“, und das brachte mich auf die Idee, dass es vielleicht noch andere Christen in meiner Gegend gibt, die ein freies Palästina unterstützen. Diese Organisation glaubt an die Kraft des gewaltlosen zivilen Ungehorsams, um unsere Gemeinschaften zu heilen und zu verändern. Sie versucht, den Mächten des Imperialismus durch gewaltfreie direkte Aktionen direkt entgegenzutreten, so wie Jesus es getan hat.

Die Organisation „Christen für ein freies Palästina“ hat bereits lobenswerte Erfolge in den Nachrichten erzielt, aber was jetzt gebraucht wird, ist eine umfassendere Gruppe mit einem spezifischeren Ziel, und das wäre „Christen, Muslime und Juden für eine säkulare Ein-Staaten-Lösung in Palästina-Israel“.

Stellen Sie sich die Auswirkungen vor, wenn sich viele weitere Städte bei zukünftigen nationalen Protesttagen zur Unterstützung eines freien Palästina bei ANSWER Coalition.org anmelden. Das könnte die Welt verändern. Andernfalls, wenn wir uns hilflos und hoffnungslos fühlen, wird es nur noch schlimmer.

Es ist offensichtlich, dass es für arabische Muslime und Christen in Palästina selbstzerstörerisch ist, den zionistischen Staat Israel zu unterstützen. Der Zionismus war ein schrecklicher Fehler, der von den Imperialisten begangen wurde. Unter dem Osmanischen Reich kamen Juden, Muslime und Christen in Palästina sehr gut miteinander aus. Israel und die von ihm kontrollierten palästinensischen Gebiete müssen ein säkularer Einheitsstaat werden, der allen die gleichen Rechte einräumt. Das ist der beste Weg, um ein sicheres Heimatland für die dort lebenden Juden, Muslime und Christen zu schaffen. Und wenn die Mehrheit der Bürger in einem neuen säkularisierten Staat Palästina-Israel sich für die Religion des Christentums, des Islams oder des Judentums entscheidet, dann soll es so sein.

Die Bürger des zionistischen Staates Israel müssen den Zionismus auf demokratische Weise abschaffen. Die Bürger des Gazastreifens haben wahrscheinlich aus Verzweiflung für die Hamas gestimmt. Wenn man ihnen jedoch die Option einer säkularen Einstaatenlösung für ganz Palästina-Israel anbietet, werden die Bürger des Gazastreifens und des Westjordanlandes dies als eine viel bessere Alternative akzeptieren als das, unter dem sie jetzt leben. Aber es wird auch internationaler Druck nötig sein, um die Imperialisten zu stoppen, die die Welt in eine lebende Hölle verwandelt haben, als ob sie vom Satan selbst inspiriert wären. Eine Möglichkeit, unsere Liebe zu Gott zu zeigen, besteht darin, Gerechtigkeit für alle zu suchen.

Roger Copple ging 2010 im Alter von 60 Jahren in den Ruhestand. Als Sonderschullehrer an einer High School unterrichtete er Algebra, Englisch und Geschichte. Als Lehrer für allgemeinbildende Schulen unterrichtete er hauptsächlich die dritte Klasse. Seine Website www.WorldWithoutEmpire.com wurde im selben Jahr, in dem er in den Ruhestand ging, mit der Hilfe seines Sohnes erstellt. Roger erneuerte seinen christlichen Glauben am 17. September 2023 in einer evangelischen Kirche, nachdem er sich viele Jahre lang für die Yoga-Philosophie und den Buddhismus begeistert hatte. In den letzten 3 Monaten hat er sich jedoch als Mainline-Presbyterianer und nicht als Evangelikaler identifiziert. Roger lebt in Gulfport, Florida.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …