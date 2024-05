Iran’s foreign policy continuity after Raisi The loss of its president and top diplomat could have been a critical test for the Islamic Republic, yet its foreign policy looks to remain steadfast and unyielding, propelled by robust institutions and powerful strategic alliances.

(Bildnachweis: The Cradle)

Der Verlust des Präsidenten und des Spitzendiplomaten hätte für die Islamische Republik ein kritischer Test sein können, doch ihre Außenpolitik scheint standhaft und unnachgiebig zu bleiben, angetrieben von robusten Institutionen und starken strategischen Allianzen.

Die Kontinuität der iranischen Außenpolitik nach Raisi

Von Mohamad Hasan Sweidan

24. MAI, 2024

Auf einer Pressekonferenz am 20. Mai erklärte der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, John Kirby, dass die US-Regierung dem Iran zwar ihr offizielles Beileid zum Verlust von Präsident Ebrahim Raisi ausspreche, der zusammen mit Außenminister Hossein Amir-Abdollahian bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam, dass sie aber „keine Änderung des iranischen Verhaltens erwarte, und deshalb sollten die Iraner auch keine Änderung des amerikanischen Verhaltens erwarten, wenn es darum geht, sie zur Rechenschaft zu ziehen.“

In den letzten Jahren hat sich Irans außenpolitische Orientierung nach Osten durch verschiedene Erfahrungen und Faktoren verfestigt, die seine Führung von diesem Ansatz überzeugt haben. Das Vertrauen in den Westen wurde erschüttert, als US-Präsident Donald Trump 2018 einseitig aus dem Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA oder „Atomdeal“) ausstieg, und die Anwendung von Sanktionen durch den Westen hat die Zusammenarbeit Teherans mit Partnern in Asien und im globalen Süden gefestigt. Darüber hinaus haben die jüngsten Veränderungen auf der internationalen Bühne die Islamische Republik gezwungen, ein aktiver Akteur zu werden und sich eine strategische Position in der neuen multipolaren Weltordnung zu sichern.

Diplomatische Hoffnungen und Skepsis

Im September 2013 kam es zum ersten direkten Kontakt zwischen dem damaligen iranischen Präsidenten Hassan Rouhani und seinem amerikanischen Amtskollegen Barack Obama seit der Islamischen Revolution von 1979.

Als so genannter „Gemäßigter“ vertrat Rouhani, der 2013 sein Amt antrat, eine Fraktion, die an die Möglichkeit glaubte, die Differenzen mit den USA durch Diplomatie und Dialog zu lösen. In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung im September 2014 betonte er die Entschlossenheit des Irans, die Verhandlungen fortzusetzen:

Wir sind entschlossen, die Verhandlungen mit unseren Gesprächspartnern ernsthaft und in gutem Glauben fortzusetzen, auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt und Vertrauen, der Ausräumung von Bedenken beider Seiten sowie der Gleichberechtigung und anerkannter internationaler Normen und Grundsätze.

Die Befürworter des westlich orientierten Ansatzes von Rouhani sahen das Atomabkommen zwischen Teheran und Washington von 2015 als Bestätigung ihrer Strategie. Damals begrüßte der iranische Präsident das Abkommen als „politischen Sieg“ für den Iran und behauptete, es bedeute, dass Teheran nicht mehr aktiv von Washington und seinen Verbündeten isoliert werde.

Der Oberste Führer der Islamischen Republik, Ali Khamenei, blieb jedoch skeptisch und erklärte in seiner ersten Rede nach dem Abkommen:

Ich habe den Beamten gesagt, dass sie der Gegenseite nicht trauen sollen, dass sie sich nicht von ihrem Lächeln täuschen lassen sollen, dass sie ihren Versprechen nicht trauen sollen, denn wenn sie ihre Ziele erreicht haben, werden sie euch auslachen. … Nach jeder Gesprächsrunde geben sie öffentliche Kommentare ab, von denen sie uns dann unter vier Augen sagen, sie dienten dazu, das Gesicht in ihrem eigenen Land zu wahren und ihren Gegnern entgegenzutreten, aber das ist ihr eigenes Problem und hat nichts mit uns zu tun.

Fast drei Jahre später gab Trump Khamenei recht und untergrub Rouhanis Ansatz, indem er den Ausstieg Washingtons aus dem Atomabkommen ankündigte. Diese Überzeugung, dass man den USA nicht trauen kann, wurde noch verstärkt, als der iranische Prinzipal Ebrahim Raisi im Jahr 2021 die iranische Präsidentschaft übernahm.

Von diesem Zeitpunkt an ging die Islamische Republik davon aus, dass der Westen trotz der Erklärungen der USA, zum Atomabkommen zurückzukehren, keine für beide Seiten vorteilhaften Schritte unternehmen würde, die Teheran zugute kämen.

Auf dem Weg zu einer multipolaren Weltordnung

Es besteht ein globaler Konsens darüber, dass sich die Weltordnung in einem Wandel befindet. Die Amerikaner behaupten, wir befänden uns an einem „Wendepunkt“, und die Politik, die die Staaten heute verfolgen, werde ihre Position in der neuen Ordnung bestimmen.

Während der Amtszeit von Raisi hat der Iran, wie auch andere regionale Mächte, seinen Einfluss und seine Position auf der Weltbühne ausgebaut. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Entscheidungen des Irans nicht nur mit Raisi zusammenhängen, sondern in den allgemeineren Variablen des internationalen Systems verwurzelt sind, die von allen anerkannt wurden.

Angesichts des sich beschleunigenden Wandels in Osteuropa, Westasien und Afrika bemüht sich Teheran um eine fortschrittliche Position in der post-unipolaren Ordnung. Der Iran war übrigens das erste westasiatische Land, das 2023 der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) beitrat, die eine erweiterte Zusammenarbeit mit Ländern wie Russland, China und sechs anderen strategisch wichtigen asiatischen Staaten anbietet. Darüber hinaus erhielt der Iran im vergangenen Jahr einen Sitz in der BRICS-Gruppe und ist entschlossen, eine wichtige Rolle bei der Gestaltung multilateraler Strukturen und Mechanismen zu spielen.

Mit der Aufnahme von vier weiteren neuen Mitgliedern: Ägypten, Äthiopien, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, repräsentieren die BRICS+5 nun 46 Prozent der Weltbevölkerung und 30 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Der Anteil der Gruppe an der weltweiten Ölproduktion stieg von 18 Prozent vor der Erweiterung auf 40 Prozent, während ihr Anteil am Ölverbrauch von 27 Prozent auf 36 Prozent ansteigen wird. In ähnlicher Weise wird ihr Anteil am weltweiten Warenhandel von 20 Prozent auf 25 Prozent steigen, und ihr Anteil am weltweiten Dienstleistungshandel wird von 12 Prozent auf 15 Prozent zunehmen.

Bezeichnenderweise werden auf die neue Gruppe auch etwa 45 Prozent der weltweiten Devisenreserven entfallen. Dies unterstreicht die langfristige Bedeutung der iranischen Präsenz in einer solchen Struktur. Eines der Hauptziele Teherans, das mit dem Beitritt zu diesen Gruppen verfolgt wird, besteht darin, einer einseitigen atlantischen Politik entgegenzuwirken, da die Mitgliedschaft in den BRICS-Staaten die Fähigkeit des Irans verbessert, westliche Zwangsmaßnahmen zu umgehen.

Stärkung der östlichen Allianzen

Zusätzlich zu seiner wachsenden Präsenz in den östlichen Blöcken hat Teheran einen Beitrag zur Stärkung seiner Beziehungen zu den großen eurasischen Mächten, insbesondere China und Russland, geleistet. Unter der schweren Last der westlichen Sanktionen hat die Islamische Republik ihre Bemühungen um die Unterzeichnung wichtiger Abkommen mit Peking und Moskau intensiviert.

Diese Bemühungen trugen mit der Unterzeichnung eines 25-jährigen strategischen Kooperationsabkommens mit China im Jahr 2021 Früchte, das die wirtschaftliche, militärische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit umfasst und Anfang 2022 unter der Regierung Raisi umgesetzt wurde.

Die Auswirkungen dieses Abkommens wurden schnell deutlich, da der Handel zwischen Iran und China zwischen 2021 und 2023 erheblich zunahm. Im Jahr 2022 erreichte das Gesamthandelsvolumen zwischen den beiden Ländern fast 16 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum war vor allem auf Chinas Importe von iranischem Öl zurückzuführen, trotz der anhaltenden US-Sanktionen, die den Handel des Irans mit anderen Ländern beeinträchtigt haben.

Was Russland betrifft, so hat der Krieg in der Ukraine den Kreml in seiner Überzeugung bestärkt, die Zusammenarbeit mit „antiwestlichen“ Ländern, insbesondere dem Iran, auszubauen. Ein Beispiel dafür ist, dass die beiden Parteien die letzte Phase der Verhandlungen über ein strategisches Kooperationsabkommen erreicht haben.

Die Aktivierung des Internationalen Nord-Süd-Transportkorridors (INSTC), der von Russland über den Iran nach Indien führt, stellt aufgrund seiner internationalen wirtschaftlichen Bedeutung einen weiteren Erfolg für die Transitländer dar. Russland hat seine erste Lieferung durch diesen Korridor im Juli 2022 durchgeführt.

Die westlichen Sanktionen gegen Moskau waren auch ein wichtiger Faktor, der den Kreml dazu veranlasste, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Teheran auszubauen. Angesichts des wachsenden Kooperationswillens Moskaus hat die Islamische Republik die Möglichkeit, die Beziehungen im Einklang mit ihrer Vision von ihrer Rolle in der sich rasch entwickelnden neuen Weltordnung zu stärken.

Auch die Verteidigungszusammenarbeit zwischen Peking, Moskau und Teheran hat sich in den letzten Jahren beschleunigt. Seit 2019 haben die drei Länder fünf gemeinsame Übungen durchgeführt – die höchste Zahl gemeinsamer militärischer Aktivitäten in ihrer Geschichte.

Kontinuität der iranischen Außenpolitik

In ihrem Buch Madam Secretary: Memoirs betont die verstorbene ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright die Bedeutung von Institutionen und Gesetzen innerhalb eines Landes für die Aufrechterhaltung der inneren Stabilität und die Wirksamkeit der Außenpolitik.

Albright argumentiert, dass diese Institutionen und Gesetze einen Rahmen bilden, der die Macht einschränkt und die langfristige Kontinuität und den Erfolg der Außenpolitik eines Staates unabhängig von Führungswechseln gewährleistet. Dieser Grundsatz ist insbesondere für den Iran von Bedeutung, wo die Institutionalisierung der Außenpolitik es ermöglicht, Schocks zu überstehen, wie z. B. den kürzlichen Tod des Staatschefs und des Außenministers.

Ein Staat, dessen Außenpolitik von der Stabilität von Institutionen und nicht von Einzelpersonen abhängt, ist widerstandsfähiger, da sich die Grundzüge der Außenpolitik aus den Interessen dieser Institutionen ergeben – die im Wesentlichen die Interessen des Staates sind.

In Anerkennung dieser Tatsache sind mehrere westliche Analysten zu dem Schluss gekommen, dass sich die iranische Außenpolitik nach dem Abgang von Raisi und Amir-Abdollahian nicht wesentlich ändern wird. Wie Jean Kinninmont in ihrem Artikel feststellt:

Es ist eine außergewöhnliche Situation: In einem der geopolitisch bedeutendsten Länder in einer konfliktreichen Region sind der Präsident und der Außenminister plötzlich verstorben, und dennoch herrscht die Meinung vor, dass die geopolitischen Auswirkungen minimal sind.

Dies zeigt, dass die derzeitige außenpolitische Ausrichtung des Irans nicht nur durch den ideologischen Hintergrund der Islamischen Republik geprägt ist, sondern auch durch pragmatische Interessen des Staates, die eine Fortsetzung des von Raisi eingeschlagenen Weges erfordern.

Übersetzt mit deepl.com



