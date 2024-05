„Israel“ hatte nie das Recht zu existieren     Daniel Lobato Daniel Lobato

‚Israel‘ never had the right to exist The Palestinians, through their resistance and suffering, will invalidate all UN resolutions on Palestine… It is the only path to ending the violence that we in the West have perpetuated through 500 years of colonialism.



„Israel“ hatte nie das Recht zu existieren

Quelle: Al Mayadeen Englisch

23 Mai 2024

Die Palästinenser werden durch ihren Widerstand und ihr Leiden alle UN-Resolutionen zu Palästina für ungültig erklären… Das ist der einzige Weg, um die Gewalt zu beenden, die wir im Westen durch 500 Jahre Kolonialismus aufrechterhalten haben.

Staaten haben kein intrinsisches Recht zu existieren. Weder die österreichisch-ungarische Monarchie noch Senegambia, die Tschechoslowakei oder das heutige Königreich Spanien haben ein Existenzrecht. Die Existenz von Staaten ist nur eine fragile Möglichkeitsbedingung, die von dem vermuteten Konsens der Bewohner des Territoriums abhängt. Wenn es sich jedoch um politische Organisationen handelt, die von Ausländern mit Gewalt durchgesetzt wurden, ist es eine Verpflichtung, sie bis zu ihrem Untergang zu bekämpfen, ganz gleich, ob es sich um ein Marionettenregime handelt, das während eines Krieges errichtet wurde (Mandschukuo, Vichy-Regime), oder um ein Gebilde, das durch die Invasion von Siedlern gegen die einheimische Bevölkerung geschaffen wurde (Rhodesien, Cochinchina, Bechuanaland, Südafrika mit Apartheid oder „Israel“).

Was „Israel“ betrifft, so sind manche schockiert, wenn sie hören, dass es kein Existenzrecht hat. Es ist sofort von den jahrzehntelangen falschen Axiomen und der Propaganda des Westens ergriffen, um seine Kolonie in Palästina aufrechtzuerhalten. Schließlich ist sie auf jahrzehntelangen falschen Axiomen und westlicher Propaganda aufgebaut, um ihre Kolonie in Palästina zu erhalten.

Manipulation von Emotionen

Erstens wird denjenigen, die für das Verschwinden „Israels“ eintreten, oft unterstellt, dass sie einen neuen Völkermord an dem jüdischen Volk fordern, das sich in den letzten Jahrzehnten in Palästina niedergelassen hat. Natürlich hat der Westen schon immer die angebliche Rache der Eingeborenen als Propaganda benutzt, um seine Kolonien zu erhalten. Die Rückgabe gestohlenen Eigentums an die Eingeborenen hat den Mythos genährt, dass im heutigen Südafrika ein Völkermord an den ehemaligen weißen Siedlern begangen wird. Selbst Rhodesien förderte die sexualisierte Ästhetik von Siedlerfrauen, um die Menschen zu überzeugen, das koloniale Apartheidregime zu verteidigen.

„Israel“ ist nicht einmal originell, wenn es um die Taktik geht, seine weiblichen Siedler zu benutzen, sie auf TikTok zu fetischisieren, indem man sie beim Tanzen in Militäruniform filmt, oder ein gigantisches Märchen über massive Vergewaltigungen zu erfinden, die von den Einheimischen an dem Tag begangen wurden, an dem sie im Ghetto aufstanden. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass alle Israelis Siedler sind, weil sie ihr koloniales Regime bedingungslos unterstützen, abgesehen von 20 % dieser Gesellschaft, die Palästinenser mit israelischen Pässen sind, die rechtlich diskriminiert werden, und einigen Tausend echten antizionistischen Israelis.

Die Ideologie der Kolonisierung Palästinas, der Zionismus, verschmilzt die beiden kolonialen Subjekte, die einzelnen Siedler und die politische Organisation, um die Idee zu säen, dass die Beseitigung des Regimes die Ausrottung des Volkes beinhaltet. Er verknüpft dies mit der folgenden Sophisterei.

Das zweite, subtilere falsche Prinzip ist, dass diejenigen, die „Israels“ Existenzrecht leugnen, auch den von den Deutschen an den Juden begangenen Völkermord, den Holocaust, leugnen. In der heutigen zionistischen Propaganda (die sich von ihrer Haltung vor hundert Jahren entfernt hat) wird die Gründung der Kolonie in Palästina als Folge der deutschen Judenvernichtung dargestellt. Darüber hinaus hat sich der Zionismus als einziges Opfer positioniert und oft versucht, die Millionen anderer Opfer der Deutschen in den Schatten zu stellen, wie z.B. die russischen und weißrussischen Slawen, die in viel größerer Zahl ermordet wurden, sowie andere soziale Gruppen wie die Zigeuner… usw.

Aus diesem Grund sind wir gezwungen, sowohl die Realität des Völkermordes an den Juden als auch das „angebliche Existenzrecht“ Israels als ein einheitliches Konzept zu akzeptieren, was impliziert, dass die Leugnung des Letzteren gleichbedeutend mit der Leugnung des Ersteren ist. Darüber hinaus wird die Unterstützung der Zerschlagung „Israels“ als Wunsch nach Ermordung des jüdischen Volkes dargestellt und nicht als Aufruf zur Beseitigung seiner Identität als suprematistische Siedler.

Was die israelischen Siedler in Palästina getan haben, indem sie den Holocaust mit der Raison d’être ihres Regimes in Verbindung brachten, ist weder originell noch neu in der Geschichte. Die buren- und fränkischen Siedler verbanden die Massaker an den Calvinisten in Europa mit ihrem Kampf gegen die afrikanischen Ureinwohner und mit der Daseinsberechtigung ihrer Kolonisierung Südafrikas. Als der Westen vor 35 Jahren das Regime in Pretoria zu Fall brachte, käme niemand auf die Idee, das südafrikanische Apartheid-Regime für die Massaker an den Calvinisten in Europa mehrere Jahrhunderte zuvor zu verteidigen oder zu behaupten, Mandela habe die Calvinisten ausrotten wollen. Abgesehen von den Geschehnissen in Europa kamen verfolgte Juden oder Calvinisten als gewalttätige bewaffnete Siedler nach Palästina oder Südafrika und behaupteten in beiden Fällen, sie seien von Gott auserwählt. Wie in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts sind wir mit der Realität konfrontiert, dass die Kolonisierung ein gewalttätiger Prozess ist, ebenso wie die Dekolonisierung, unabhängig von der Religion, zu der sich die Siedler bekennen.

Die westliche Propaganda hat auch die Schuld für den vom deutschen Faschismus begangenen Völkermord exportiert und universalisiert, indem sie sie in eine globale Schuld verwandelt hat. Dies hat dazu geführt, dass Menschen in Ländern wie Indien, Bolivien und Kenia sich mehr über den Holocaust entsetzt fühlen als über die schrecklichen kolonialen Völkermorde, die ihr eigenes Volk durch die Europäer erlitten hat. Deutschland und das restliche judenfeindliche Europa wurden von ihrer schweren Last, das jüdische Volk massakriert zu haben, befreit, indem sie diese Schuld auf alle Bewohner des Planeten übertrugen.

Die Kombination aus dieser Zionisierung des Holocaust und der Übertragung der Schuld erklärt den seltsamen Grund, warum sich das Welt-Holocaust-Museum (Yad Vashem) in Palästina und nicht in Deutschland, dem Land, das den Holocaust verübt hat, befindet. Das ist auch der Grund, warum das Museum eine Wand hat, die den Palästinensern als Verbündeten der Nazis gewidmet ist und die Besucher dazu anregt, die Einheimischen mit Völkermord in Verbindung zu bringen.

Darüber hinaus werden Palästinenser durch die kürzlich in den USA verabschiedete Gesetzgebung faktisch als „Antisemiten“ definiert, nur weil sie die einheimischen Bewohner Palästinas sind. Die Bemühungen der USA und Europas, den Slogan „Free Palestine from the river to the sea“ zu verbieten, sind genauso absurd und sinnlos, wie wenn sie vor 40 Jahren versucht hätten, „Free South Africa from the Atlantic to the Indian Ocean“ zu verbieten.

All dies ist Teil eines Versuchs, den Palästinensern die Last der deutschen und europäischen Verbrechen gegen das jüdische Volk aufzubürden und gleichzeitig ein Bollwerk für die regionale Vorherrschaft zu erhalten.

Letzten Endes löst sich Propaganda leicht in der Geschichte auf. Die Errichtung der israelischen Kolonie in Palästina geht natürlich den deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs voraus. 1920 besetzten die Briten Palästina militärisch und begannen mit der massenhaften Ansiedlung jüdischer Siedler, um einen „Staat“ zu gründen, der im Gegenzug den Westlern helfen sollte, die Ölregion und den Suezkanal zu beherrschen. Die Briten erstellten 1937 die ersten Teilungskarten des Gebiets, als sie sahen, dass die einheimischen Palästinenser das gesamte Projekt gefährdeten, indem sie sich 1936 in ihrem ersten großen Aufstand gegen die zionistische Kolonisierung erhoben. Das Konzept der Teilung, das „zwei Staaten“ schafft, zielt immer darauf ab, dem Kolonisator zumindest einen Teil dessen zu sichern, was er erobert hat, wenn er erkennt, dass er alles verlieren könnte.

Das Illegitime als legitim tarnen

Es gibt noch weitere falsche Axiome, die mit einer vermeintlichen Legitimität ummantelt sind und zur Verteidigung der Existenz „Israels“ verwendet werden.

Einerseits ist das angebliche Selbstbestimmungsrecht der Angehörigen der jüdischen Religion, ihren „Staat“ zu gründen, so surreal, als ob die christlichen Völker des gesamten Planeten von ihrem Selbstbestimmungsrecht Gebrauch machen würden, um einen suprematistischen Staat mit doppelt so vielen Einwohnern wie China zu gründen, und alle würden in Palästina einmarschieren, weil es die Wiege von Jesus und den ersten Christen ist. Dieser zionistischen Logik folgend, sollten auch die 1,5 Milliarden Muslime rund um Mekka und Medina leben.

Wenn man akzeptiert, dass verschiedene Menschen aus verschiedenen Ländern mit derselben religiösen, politischen oder sexuellen Ausrichtung ein Recht auf Selbstbestimmung haben, kann dieses Recht niemals auf Kosten der einheimischen Bevölkerung, wie z. B. Palästina, ausgeübt werden.

Angesichts dieses als Wahrheit ausgegebenen Trugschlusses haben die Förderer der israelischen Kolonie, die USA und Europa, den einheimischen Palästinensern ihr eigenes Recht auf Selbstbestimmung in ihrem eigenen Land verweigert, was angeblich der Auftrag war, unter dem die britischen Truppen Palästina vor hundert Jahren besetzten.

Auf der anderen Seite gibt es eine betrügerische Legitimation, um die Existenz „Israels“ mit der Auferlegung der Teilung Palästinas zu verteidigen. Am 29. November 1947 beschloss eine winzige UNO aus 57 Ländern, von denen die meisten den europäischen Mächten unterstellt sind (heute besteht die UNO aus fast 200 Ländern), die Teilung Palästinas zu empfehlen, ohne die Bevölkerung zu konsultieren.

Die Generalversammlung empfahl die Teilung eines Gebietes, zu dem sie kein Recht hatte, nicht nur, weil sie die UN-Charta selbst nicht einhielt, sondern auch, weil sie nicht die Zustimmung der Mehrheit der einheimischen Bevölkerung des Gebietes hatte, sondern nur die der Minderheit der europäischen Siedler. Dies ist verwunderlich, wenn man bedenkt, dass heute die Grundsätze des Willens und der Zustimmung bei der Regelung und Gesetzgebung menschlicher Beziehungen, bei Verträgen, Eheschließungen, Handel und sexuellen Beziehungen im Mittelpunkt stehen sollen, wobei zwischen legitim und illegitim unterschieden wird.

Die winzige und kolonialistische UNO hat die Postulate des Befürworters der Kolonisierung Palästinas, Arthur Balfour, buchstabengetreu umgesetzt, der 1919 sagte: „In Palästina schlagen wir nicht vor, die Wünsche der Einwohner des Landes zu konsultieren, weil der Zionismus, ob falsch oder richtig, wichtiger ist als die Wünsche der arabischen Einwohner.“

Die Palästinenser wurden mundtot gemacht, so wie sie heute mundtot gemacht werden, es hat sich nichts geändert.

Für die UNO wäre es besser, die unrechtmäßige Resolution 181 zu widerrufen.

Schließlich verschwand der Teilungsbetrug zwanzig Jahre später. Seit 1967 hat das israelische Regime die alleinige Regierungsgewalt über ganz Palästina, das sich vom Jordan bis zum Mittelmeer erstreckt. Dieses Regime verwaltet das Leben aller Einwohner, einschließlich der Palästinenser und der israelischen Siedler, durch unterschiedliche Gesetze und Maßnahmen je nach ihrem Standort und ihrer Identität.

Die illegitimen Aspekte, die durch die Teilung des Gebiets begangen wurden, um den Siedlern einen Teil zu garantieren, bilden das erste Kapitel der Geschichte. Das zweite Kapitel ist die Kolonisierung des gesamten palästinensischen Territoriums, und man kann die Realität nicht erklären oder Lösungen finden, wenn man nur das erste Kapitel der fiktiven „zwei Staaten“ liest, ohne zum zweiten Kapitel überzugehen. Dem Westen und „Israel“ ist es sogar gelungen, die palästinensischen Führer so zu beeinflussen, dass sie in den Osloer Verträgen von 1993 den Teilungsbetrug akzeptierten und die Existenz „Israels“ bestätigten.

Wie dem auch sei, „Israel“ ist ein gescheitertes koloniales Projekt.

Wenn die UNO etwas Glaubwürdigkeit zurückgewinnen will, sollte sie die Resolution 181 aufheben.

Das ist nicht neu, denn sie hat bereits 1991 eine Resolution, die den Zionismus verurteilte, aufgehoben, um „Israel“ zu schützen.

Dann sollte sie den Sonderausschuss gegen Apartheid reaktivieren, der in den 1970er Jahren sowohl Südafrika als auch „Israel“ anprangerte.

Stattdessen hält Antonio Guterres an der kolonialen Rhetorik der „zwei Staaten“ fest, wie sie von den westlichen Mächten vorgegeben wird, und führt ein Drehbuch fort, das darauf abzielt, diesen Begriff als Köder zu benutzen, um das Überleben ihrer Hochburg in Palästina und die Unterstützung willfähriger arabischer Regime zu sichern.

Ein völkermörderisches Regime muss verschwinden

Als ob die oben genannten Gräueltaten nicht schon genug wären, werden wir mit dieser nackten Realität konfrontiert.

Mehr als hunderttausend getötete, begrabene und verwundete Palästinenser in nur wenigen Monaten (5 % der Bevölkerung) sind eine größere Ausrottungsrate als die von Deutschland an der Ostfront während des Zweiten Weltkriegs begangene. Der Abwurf von mehr als vier Hiroshima-Atombomben durch die USA und Europa unter israelischer Flagge sowie die weit verbreitete sadistische Folter durch Hunger und Krankheiten zeigen, wie weit die westlichen Regierungen bereit sind, ihre letzte Kolonie aufrechtzuerhalten. Diese Kolonie dient als Epilog von 500 Jahren kolonialer Grausamkeiten, die nicht live übertragen wurden.

Angesichts dieser Grausamkeiten dulden zahlreiche Intellektuelle, Journalisten und die wichtigsten linken Parteien und Gewerkschaften in Europa weiterhin das falsche Existenzrecht „Israels“. Selbst während sich der Völkermord entfaltet, zögert die institutionelle Linke, die Zerschlagung des israelischen Regimes zu fordern. Wie Guterres rezitieren sie das koloniale und zionistische „Zweistaaten“-Mantra und sprechen „Israel“ von seinen Verbrechen frei. Sie lenken unsere Aufmerksamkeit auf die Illusion, einen abtrünnigen palästinensischen Staat anzuerkennen, der aus den Bantustans des Westjordanlandes und der verwüsteten Enklave Gaza besteht. In ihrer Fantasie wird dieses Vichy-Regime mit seinem vom Westen ernannten palästinensischen Marschall Pétain fröhlich neben „Israel“ koexistieren.

Die Wahrheit ist, dass jede Minute, in der sie nicht ausdrücklich das Verschwinden „Israels“ fordern, eine weitere Minute ihrer Mitschuld an den Verbrechen dieser Kolonie ist.

Historisch gesehen haben sich die Menschen, die für ihre nationale Befreiung gekämpft haben, nicht um die Meinungen und Werturteile der linken Parteien in den kolonisierenden Ländern gekümmert. Die indigenen Völker kämpften, wie sie es für richtig hielten, ohne das Leid und die Kosten zu ermessen, die ein solcher generationenlanger Kampf mit sich bringen würde. Die Palästinenser werden durch ihren Widerstand und ihr Leiden alle UN-Resolutionen zu Palästina außer Kraft setzen. Ihre Dekolonisierung wird kommen, und die Unrechtmäßigkeiten werden rückgängig gemacht werden. Das ist der einzige Weg, um die Gewalt zu beenden, die wir im Westen durch 500 Jahre Kolonialismus aufrechterhalten haben.

Daniel Lobato

Spanischer Aktivist

Übersetzt mit deepl.com



