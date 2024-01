Harvard University President Claudine Gay Resigns Amid Backlash Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailHarvard University President Claudine Gay has resigned from her position – making her tenure the shortest ever in the University’s centuries-old existence. The news was originally reported by the Boston Globe and The Harvard Crimson, who claimed that sources close to the decision informed them of […]

Claudine Gay (C) nimmt am 13. Dezember 2023 in Harvard Yard, Cambridge, Massachusetts, an der Zeremonie des Anzündens der Menora in der siebten Nacht des Chanukka-Festes mit der jüdischen Gemeinde der Universität teil.

Claudine Gay, Präsidentin der Harvard-Universität, tritt nach heftigen Auseinandersetzungen zurück

von Countercurrents Collective

3. Januar 2024

Die Präsidentin der Harvard-Universität, Claudine Gay, ist von ihrem Amt zurückgetreten – damit ist ihre Amtszeit die kürzeste in der jahrhundertealten Geschichte der Universität.

Ursprünglich berichteten der Boston Globe und The Harvard Crimson, dass sie von Quellen, die der Entscheidung nahe stehen, über ihren Rücktritt informiert wurden. Gay bestätigte die Nachricht jedoch später in einer Erklärung.

Ein Bericht von The Root – Harvard University President Claudine Gay Is Out. Here’s How We Got Here (3. Januar 2024) – besagt:

Letzten Monat wurden mehrere Universitätspräsidenten von konservativen Kongressabgeordneten zu Protesten pro-palästinensischer Studentengruppen befragt. Die Gesetzgeber forderten die Präsidenten von Harvard, der University of Pennsylvania und Yale auf, diese Proteste als antisemitisch zu verurteilen.

Von da an eskalierten die Dinge schnell. Konservative forderten ihren Rücktritt mit dem Argument, sie hätten den Antisemitismus nicht energisch genug verurteilt. Und vier Tage nach der Anhörung trat die Präsidentin der Universität von Pennsylvania, Elizabeth Magill, zurück.

Doch dann nahm eine neue Anschuldigung an Fahrt auf.

Plagiatsskandal erschüttert Harvard

Anfang Dezember veröffentlichten der rechtsgerichtete Aktivist Christopher Russo und der konservative Journalist Christopher Brunet einen Artikel mit dem Titel „Is Claudine Gay a Plagiarist?“.

Darin behaupteten sie, Gay habe Teile ihrer 1997 veröffentlichten Doktorarbeit über die politische Macht der Schwarzen von den Autoren Lawrence Bobo und Franklin Gilliam und anderen plagiiert. Obwohl sie regelmäßig auf die Wissenschaftler verwiesen habe, habe sie es versäumt, deren Arbeiten ordnungsgemäß zu zitieren und in Anführungszeichen zu setzen.

Sie warfen ihr auch vor, aus Carol Swains Buch „Black Faces, Black Interests“ zu zitieren, diesmal ohne sie zu erwähnen.

Hier sind zwei Passagen, die sie als Beispiel anführten:

Pitkin unterscheidet zwischen „deskriptiver Repräsentation“, der statistischen Entsprechung der demografischen Merkmale … und „substanzieller Repräsentation“, der Entsprechung zwischen den Zielen der Abgeordneten und denen ihrer Wähler.

Das untere Zitat stammt aus der Arbeit von Gay:

Sozialwissenschaftler haben sich … auf die Unterscheidung zwischen deskriptiver Repräsentation (die statistische Übereinstimmung demografischer Merkmale) und substanzieller Repräsentation (die Übereinstimmung von Zielen und Prioritäten der Gesetzgebung) konzentriert.

Am folgenden Tag veröffentlichte die konservative Online-Ausgabe des Washington Free Beacon weitere Plagiatsvorwürfe.

Die Harvard-Universität schaltet sich ein

Wenige Tage nach Bekanntwerden der Plagiatsvorwürfe nahm der Vorstand der Harvard-Universität die Professorin in einem Schreiben energisch in Schutz.

In dem Schreiben erklärte die Universitätsleitung, sie habe im Oktober von den Plagiatsvorwürfen gegen Gay erfahren. Gay habe darum gebeten, diese Vorwürfe zu untersuchen, und man habe „keinen Verstoß gegen die Harvard-Standards für Fehlverhalten in der Forschung“ festgestellt. Stattdessen habe Gay um vier Korrekturen gebeten, um „Zitate und Anführungszeichen einzufügen, die in den Originalpublikationen fehlten“.

Gay wies die Vorwürfe ebenfalls zurück.

Weitere Plagiatsvorwürfe

Mit diesem Schreiben hätte es sich eigentlich erledigt, wenn nicht weitere Plagiatsvorwürfe aufgetaucht wären. Innerhalb weniger Tage berichtete der Washington Free Beacon, dass eine anonyme Beschwerde wegen Plagiats an die Universität geschickt worden war.

Die Universität antwortete in einer Zusammenfassung, die dem Boston Globe zugesandt wurde, und erklärte, dass eine externe Untersuchung weitere „Beispiele für doppelte Formulierungen ohne entsprechende Zuordnung“ in ihrer Dissertation über die Macht der schwarzen Wähler gefunden habe. Dies stelle jedoch kein „wissenschaftliches Fehlverhalten“ dar.

Die Republikaner im Kongress griffen die neuen Vorwürfe schnell auf und leiteten eine Überprüfung der Plagiatsvorwürfe ein.

Der letzte Nagel im Sarg?

Der Bericht von The Root besagt:

Studenten in der Redaktion des Harvard Crimson begannen, ihren Rücktritt zu fordern. Und am Montag veröffentlichte der Washington Free Beacon eine weitere anonyme Beschwerde, in der sie sechs weiterer Plagiatsvorwürfe beschuldigt wurde, womit sich die Gesamtzahl auf fast 50 erhöhte. Diese Zahl übersteigt jedoch bei weitem die in der unabhängigen Untersuchung von Harvard festgestellte „Doppelung“. Es ist auch erwähnenswert, dass niemand sie eines schwerwiegenden akademischen Fehlverhaltens beschuldigt hat, indem sie Ideen von anderen Akademikern übernommen oder ihre Forschung gefälscht hat.

Am Dienstag gab sie jedoch eine Erklärung ab, in der sie ihren Rücktritt ankündigte. „Schweren Herzens, aber mit einer tiefen Liebe für Harvard, schreibe ich, um mitzuteilen, dass ich als Präsidentin zurücktreten werde“, sagte sie in einem Brief, der ABC News vorliegt. „Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Sie ist mir in der Tat sehr schwer gefallen, denn ich habe mich darauf gefreut, mit so vielen von Ihnen zusammenzuarbeiten, um das Engagement für akademische Spitzenleistungen voranzutreiben, das diese großartige Universität über Jahrhunderte hinweg angetrieben hat.“

Die kürzeste Präsidentschaft in Harvard

In einem Bericht von UPI hieß es am 2. Januar 2024:

Die Präsidentin der Harvard-Universität, Claudine Gay, ist am Dienstag unter Plagiatsvorwürfen und wegen ihrer Reaktion auf den Antisemitismus auf dem Campus zurückgetreten.

Alan M. Garber, der Prorektor der Universität, wird während der Suche nach einem Nachfolger für Gay, die die kürzeste Präsidentschaft in der Geschichte der Universität innehatte, als Interimspräsident fungieren, wie The Harvard Crimson berichtete. Gays Amtszeit begann im Juli.

Gay sagte, sie trete zurück, um der Harvard-Gemeinschaft die Möglichkeit zu geben, die Kontroverse „mit einem Fokus auf die Institution und nicht auf eine Einzelperson“ zu bewältigen.

„Meine tiefe Verbundenheit mit Harvard und seinen Menschen hat es umso schmerzlicher gemacht, die Spannungen und Spaltungen mitzuerleben, die unsere Gemeinschaft in den letzten Monaten zerrissen und die Bande des Vertrauens und der Gegenseitigkeit geschwächt haben, die unsere Quellen der Stärke und Unterstützung in Krisenzeiten sein sollten“, schrieb sie in ihrem Rücktrittsschreiben.

„Inmitten all dessen war es erschütternd, dass mein Engagement gegen Hass und für wissenschaftliche Strenge – zwei Grundwerte, die für mich grundlegend sind – in Zweifel gezogen wurde, und es war beängstigend, persönlichen Angriffen und Drohungen ausgesetzt zu sein, die durch rassistische Animositäten angeheizt wurden.

Gay wird ihren Lehrauftrag in Harvard wieder aufnehmen.

Die Kontroverse ergab sich aus der Kritik einiger, dass die Universität es versäumt hatte, den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober energisch zu verurteilen.

Gay sah sich Untersuchungen der Harvard Corporation und des US-Repräsentantenhauses ausgesetzt, nachdem sie am 5. Dezember vor dem Bildungs- und Arbeitskräfteausschuss des Repräsentantenhauses zum Thema Antisemitismus auf dem Campus ausgesagt hatte.

Sie sah sich Gegenreaktionen ausgesetzt, weil sie Fragen zum Antisemitismus und zur Frage, ob Studenten für den Aufruf zum Völkermord an den Juden disziplinarisch belangt werden könnten, scheinbar auswich.

In einer Erklärung des Harvard-Vorstands wurde Gay für ihr Engagement gedankt und Garber dafür, dass er das Amt übergangsweise übernommen hat.

„Präsidentin Gay hat zwar Fehltritte eingeräumt und die Verantwortung dafür übernommen, aber sie hat auch eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gegenüber zutiefst persönlichen und anhaltenden Angriffen gezeigt“, heißt es in der Erklärung.

„Einiges davon hat sich in der Öffentlichkeit abgespielt, vieles jedoch in Form von abscheulichen und in einigen Fällen rassistischen Hetzreden, die in schändlichen E-Mails und Anrufen gegen sie gerichtet wurden. Wir verurteilen solche Angriffe auf das Schärfste“.

Die Republikaner begrüßten den Rücktritt von Gay. Die Abgeordnete Elise Stefanik, die Gay während der Anhörung am 5. Dezember befragte, nannte ihn „längst überfällig“.

Unsere robuste Untersuchung durch den Kongress wird weitergehen, um die Fäulnis in unseren „prestigeträchtigsten“ Hochschuleinrichtungen aufzudecken und dem amerikanischen Volk Rechenschaft abzulegen“, sagte Stefanik in einer Erklärung.

Einige Fakultätsmitglieder brachten ihre Unterstützung für Gay zum Ausdruck.

Schrecklicher Moment

Khalil Gibran Muhammad, Professor für Geschichte, Rassenkunde und öffentliche Politik an der Harvard Kennedy School, nannte den Rücktritt einen „schrecklichen Moment“.

„Die führenden Vertreter der Republikaner im Kongress haben der Unabhängigkeit von Hochschulen und Universitäten den Krieg erklärt, so wie es Gouverneur DeSantis in Florida getan hat. Der Rücktritt von Gay wird sie nur noch mehr ermutigen“, sagte Muhammad laut der New York Times.

Spenden einbehalten

heißt es in dem UPI-Bericht:

Gays Rücktritt folgt auf den der Präsidentin der Universität von Pennsylvania, Liz Magill. Mehr als 1.600 Harvard-Alumni, darunter der Milliardär und Großspender Len Blavatnik, erklärten, sie würden ihre Spenden zurückhalten, bis die Universität Maßnahmen gegen den Antisemitismus ergreift.

Moment der außergewöhnlichen Herausforderung

So hieß es in anderen Medienberichten:

Laut ihrem Rücktrittsschreiben sagte Gay, die erste schwarze Präsidentin der Universität und die zweite Frau in diesem Amt, dass es „im besten Interesse von Harvard“ sei, zurückzutreten, um den Fokus wieder auf Harvard „und nicht auf eine Einzelperson“ zu richten, und das in einem „Moment der außergewöhnlichen Herausforderung“, wie sie es nannte. Harvard gehört zu einer Reihe von Schulen, gegen die das US-Bildungsministerium nach dem Hamas-Anschlag auf Israel am 7. Oktober wegen angeblicher Islamophobie und antisemitischer Diskriminierung auf dem Campus ermittelt.

„Es war erschütternd, dass mein Engagement gegen Hass und für wissenschaftliche Strenge angezweifelt wurde, und es war beängstigend, persönlichen Angriffen und Drohungen ausgesetzt zu sein, die durch rassistische Animositäten angeheizt wurden“, fügte Gay hinzu.

In einer Erklärung vom Dienstag erklärte die Harvard Corporation – das oberste Leitungsgremium der Stipendiaten der Institution -, dass sie ihren Rücktritt mit „Bedauern“ akzeptiere.

„Ihre eigene Nachricht, in der sie ihre Absicht, zurückzutreten, mitteilt, unterstreicht auf beredte Weise, was diejenigen, die mit ihr zusammengearbeitet haben, schon lange wissen – ihr Engagement für die Institution und ihre Mission ist tief und selbstlos“, hieß es in der Erklärung. „Vor diesem Hintergrund haben wir ihren Rücktritt akzeptiert.

Gay, deren sechsmonatige Amtszeit die kürzeste Amtszeit eines Präsidenten in der Geschichte von Harvard ist, sieht sich auch mit zunehmenden Plagiatsvorwürfen konfrontiert, die von veröffentlichten Artikeln herrühren, die sie als Professorin und Studentin an der Universität geschrieben hat.

Gays Erklärung bei der Anhörung im Capitol Hill

Laut Medienberichten:

Am 5. Dezember 2023 sagte Gay zusammen mit der Präsidentin des Massachusetts Institute of Technology, Sally Kornbluth, und der damaligen Präsidentin der University of Pennsylvania, Liz Magill, vor dem von den Republikanern geführten Ausschuss für Bildung und Arbeitskräfte aus.

Während einer umstrittenen Fragerunde zwischen Gay und der republikanischen Abgeordneten Elise Stefanik aus New York fragte die Kongressabgeordnete Gay: „Verstößt der Aufruf zum Völkermord an den Juden gegen die Harvard-Regeln für Mobbing und Belästigung?“

„Die Regeln für Mobbing und Belästigung sind sehr spezifisch, und wenn der Kontext, in dem diese Sprache verwendet wird, auf Mobbing und Belästigung hinausläuft, dann ergreifen wir – wir ergreifen Maßnahmen dagegen“, antwortete Gay.

Als Stefanik weiter Druck auf Gay ausübte, um eine endgültige Antwort zu erhalten, antwortete Gay wie folgt:

„Antisemitische Äußerungen, wenn sie in ein Verhalten übergehen, das auf Mobbing, Belästigung und Einschüchterung hinausläuft – das ist ein strafbares Verhalten, und wir gehen dagegen vor“, sagte Gay.

Ihre Äußerungen zogen rasch Kritik von Republikanern, einigen Demokraten und dem Weißen Haus nach sich. Sie entschuldigte sich am nächsten Tag.

„Ich hätte in diesem Moment die Geistesgegenwart haben sollen, zu meiner Leitwahrheit zurückzukehren, nämlich dass Aufrufe zur Gewalt gegen unsere jüdische Gemeinschaft – Drohungen gegen unsere jüdischen Studenten – in Harvard keinen Platz haben und niemals unwidersprochen bleiben werden“, sagte Gay in einem Interview mit dem Harvard Crimson.

Der Vorwurf des „Plagiats“

hieß es in Medienberichten:

Im Anschluss an die Anhörung im Kongress gruben konservative Aktivisten mehrere von Gay veröffentlichte Arbeiten aus den 1990er Jahren aus.

Als Doktorand in Harvard schrieb Gay „Between Black and White: The Complexity of Brazilian Race Relations“, das 1993 in der Zeitschrift Origins veröffentlicht wurde. Nach einer Analyse von CNN hat sie einen Satz aus einer Quelle entnommen, die in ihrer Liste „Suggestions for Further Reading“ zu finden war.

Zu den Vorwürfen gehörte auch, dass Gay wortwörtlich und ohne Quellenangabe Zeilen aus einem Artikel von 1996 über die Rassenpolarisierung in Louisiana kopiert hat, als sie 1997 ihre Doktorarbeit „Taking Charge: Black Electoral Success and the Redefinition of American Politics“ für ihren Doktortitel in Politikwissenschaft.

CNN behauptet auch, Gay habe es versäumt, Formulierungen aus einem Artikel von Wirtschaftswissenschaftlern aus dem Jahr 2003 mit dem Titel „Moving to Opportunity“ richtig zuzuordnen: The Political Effects of a Housing Mobility Experiment“, den sie 2012 in der Zeitschrift Urban Affairs Review veröffentlichte.

Als Reaktion auf die Plagiatsvorwürfe beantragte Gay eine Überprüfung ihrer Arbeit durch die Harvard Corporation, deren Mitarbeiter in einer Erklärung vom 12. Dezember zu dem Schluss kamen, dass sie „einige wenige Fälle von unzureichender Zitierung“, aber „keinen Verstoß gegen die Harvard-Standards für Fehlverhalten in der Forschung“ gefunden hätten.

In der Erklärung heißt es weiter, Gay habe vier Korrekturen beantragt, die in zwei der Originalartikel die richtigen Zitate und Anführungszeichen enthielten, und die Harvard Corporation habe ihre Position bekräftigt, dass sie „einstimmig hinter Präsident Gay stehen“ werde.

Das Leitungsgremium kündigte außerdem an, dass Gay ihre Dissertation von 1997 aktualisieren werde.

Der nächste Schritt

Laut Gays Rücktrittsschreiben wird sie in den Lehrkörper der Universität zurückkehren, wo sie seit 2006 als Professorin für Regierungslehre tätig war. Gay ist außerdem Professorin für afroamerikanische Studien. In ihrem Schreiben versprach Gay, „weiterhin mit Harvard zusammenzuarbeiten“, um „die Gemeinschaft aufzubauen, die wir alle verdienen“.

„Die letzten Wochen haben dazu beigetragen, die Arbeit zu verdeutlichen, die wir leisten müssen, um diese Zukunft aufzubauen – um Vorurteile und Hass in all seinen Formen zu bekämpfen, um eine Lernumgebung zu schaffen, in der wir die Würde des anderen respektieren und einander mit Mitgefühl behandeln, und um unser fortwährendes Engagement für offene Untersuchungen und freie Meinungsäußerung bei der Suche nach der Wahrheit zu bekräftigen“, so Gay in der Erklärung.

Die Stipendiaten der Harvard Corporation fügten in ihrer Erklärung hinzu, dass sie „dankbar für die außergewöhnlichen Beiträge sind, die sie als Führungspersönlichkeit, Lehrerin, Wissenschaftlerin, Mentorin und Inspiration für viele geleistet hat – und weiterhin leisten wird.“

Übersetzt mit Deepl.com



