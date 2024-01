Clown Prince Zelensky Gives China the Finger Zelensky is not a political leader, as Xi or Li are or as Hollywood actor Reagan was; he is cut from a far inferior cloth. ❗️Join…

Clown Prinz Selenskyj zeigt China den Stinkefinger

Declan Hayes

21. Januar 2024

Selenskyj ist kein politischer Führer, wie es Xi oder Li sind oder wie es Hollywood-Schauspieler Reagan war; er ist aus einem weitaus schlechteren Holz geschnitzt.

Bevor ich darauf eingehe, wie der ukrainische Präsident Wolodimyr Selenskyi China in Davos den Stinkefinger gezeigt hat, möchte ich Sie auf den Witz verweisen, den der damalige US-Präsident Ronald Reagan bei 2:50 in diesem Video über die Sowjetunion erzählt hat, um den jüngsten Autounfall dieses ukrainischen Clowns in den richtigen Kontext zu setzen.

Der Witz von Reagan geht wie folgt: Weniger als eine von sieben Familien in der Sowjetunion besitzt ein Auto. Die meisten Automobile werden von den Bürokraten gefahren. Die Regierung stellt sie zur Verfügung, ebenso wie die Fahrer und so weiter. Eines Tages erging ein Befehl an die Polizei, dass jeder, der mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt wird, egal wer, einen Strafzettel bekommt. Nun, Gorbatschow kam aus seinem Landhaus, seiner Datscha. Er kam zu spät in den Kreml. Dort wartete seine Limousine mit Fahrer. Er sagte dem Fahrer, er solle sich auf den Rücksitz setzen, er würde fahren. Er fuhr die Straße hinunter und überholte zwei Motorradpolizisten. Der eine verfolgte ihn, und schon bald war er mit seinem Kumpel zurück, und sein Kumpel fragte: „Hast du ihm einen Strafzettel verpasst?“ Und er sagte: „Nein“. „Nun“, sagte sein Kumpel, „warum nicht“? „Oh“, sagte er, „zu wichtig“. „Nun“, sagte sein Kumpel, „wir sollen jedem einen Strafzettel geben, egal, wer es ist“. „Oh, nein, nein“, sagte er, „dieser hier war anders, ich konnte nicht…“. „Nun“, sagte sein Kumpel, „wer war es“? Er sagte: „Ich konnte ihn nicht erkennen, aber sein Fahrer war Gorbatschow“.

Für einen Witz ist das witzig genug, und er trifft den richtigen ideologischen Punkt, den Reagan gut trifft. Für uns sind dieser Witz und Reagan insofern von Bedeutung, als Reagan ein erfolgreicher Kommunikator und Hollywood-Schauspieler war, der einmal die Hauptrolle in Bedtime for Bonzo an der Seite eines echten Affen spielte. Außerdem war Reagan, anders als der ukrainische Diktator, eine Art Demokrat, der darauf bestand, dass seine Gegner in den Vorwahlen in New Hampshire in ihrer Ecke argumentieren durften. Zelensky hat sie, wie wir wissen, einfach abgewimmelt.

Auf der einen Seite haben wir also Reagan, den großen Kommunikator und erfolgreichen Schauspieler, und auf der anderen Seite haben wir den Abschaum von Kiew, der sich nicht einmal angemessen kleiden oder verhalten konnte, als er den Papst traf, auf den wir gleich im Zusammenhang mit China zurückkommen werden.

Aber man muss Selenskyj zugutehalten, dass er ein Ignorant ist, der mit offenen Karten spielt. Nachdem ihm ein Treffen mit dem chinesischen Premierminister Li Qiang auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos verweigert worden war, meinte Selenskyj, Li sei nicht hoch genug angesiedelt, um ein Treffen wert zu sein, da der chinesische Premierminister nach Ansicht dieses Idioten in China nicht das Sagen hat.

Selenskyj, der sich mit den politischen Strukturen Chinas wahrscheinlich ebenso gut auskennt wie mit dem ukrainischen Militär, erklärte hilfreich: „Es gibt einen chinesischen Premierminister – dann wird sich unser Premierminister mit ihm treffen. Ich würde mich gerne mit dem chinesischen Staatschef treffen. Soweit ich weiß, trifft Xi Jinping [in China] Entscheidungen, und in der Ukraine treffe ich Entscheidungen. Ich brauche nicht nur irgendwelche Dialoge, ich brauche wichtige Entscheidungen von den Führern, die diese Entscheidungen treffen.

Das ist es also. Li ist nicht einmal Xis Chauffeur, und Xi, Chinas Selensky,j hat das Sagen in den unzähligen Angelegenheiten, mit denen sich Chinas Führer (in der Mehrzahl) auseinandersetzen müssen.

Unmittelbar vor Davos hatte Li Irland besucht, wo der Präsident, der Premierminister und genügend lokale politische Lakaien, um ein ganzes Fußballstadion zu füllen, ihm auf den Fersen waren, zweifellos in der Hoffnung, dem ostasiatischen Wirtschaftszentrum durch das Wohlwollen und die hohe Professionalität von Li und seinem Reiseteam etwas Kleingeld abzuluchsen. Obwohl Lis Wikipedia-Eintrag hier nachgelesen werden kann, behaupteten die irischen Medien, er sei der zweitmächtigste Mann Chinas und würde als solcher definitiv das Ohr von Präsident Xi haben.

Das alles bringt uns nach Kasachstan, wo Präsident Xi ein Treffen mit Papst Franziskus ablehnte, weil, wie er sagte, die Zeit zu knapp sei. Obwohl der Vatikan diese Abfuhr mit dem Kussmund hinnehmen musste, hatte er zweifellos Verständnis für Chinas Bedürfnis, hart zu bleiben und das Gesicht zu wahren – eine wichtige und anerkannte Eigenschaft unter den Ostasiaten. Wie dem auch sei, Papst Franziskus konnte den (inhaftierten) Kardinal Joseph Zen aus Hongkong im Vatikan treffen, nur drei Monate nachdem Xi Papst Franziskus in Zentralasien angeblich den Stinkefinger gezeigt hatte.

Der Vatikan hat sich der Diplomatie bedient und nicht der Luca-Brasi-Methode, die alles ist, was Selenskyj und seine Gesellen verstehen.

Und obwohl ich China nach wie vor kritisch gegenüberstehe, erkenne ich, dass Xi, Li und der Rest von ihnen Berge von Arbeit vor sich haben und dass Xi, genauso wenig wie Li, nicht der Heilige Geist ist. Nicht nur, dass er nicht an allen Orten gleichzeitig sein kann, er hätte auch den Papst höchstwahrscheinlich nicht in seinen kasachischen Terminkalender einbauen können, aber wenn Xi ihn getroffen hätte, wäre er wahrscheinlich angemessen gekleidet und gestiefelt gewesen, um seine Rolle als Weltführer bestmöglich zu spielen. Xi oder Li würden von Zelensky genauso wenig Tipps für ihre Kleidung annehmen, wie sie von diesem Parasiten Ratschläge zu anderen Themen annehmen würden.

Selenskyj ist nämlich kein politischer Führer wie Xi oder Li oder wie der Hollywood-Schauspieler Reagan; er ist aus einem weitaus minderwertigeren Holz geschnitzt. Er ist ein billiger Stricher, der seine Brötchen mit Cross-Dressing verdient hat und sich nun durch Betteln in der Welt über Wasser hält, China, das neue Japan, eingeschlossen, wenn es nach ihm ginge.

Vor einigen Jahren, als Japan der Hahn im Korb war, fragte ein lateinamerikanischer Führer den japanischen Premierminister, wie sein Land Japans wirtschaftlichen Erfolg nachahmen könne. Der japanische Premierminister sagte ihm, dass es zwei Möglichkeiten gäbe: entweder hart zu arbeiten wie die Japaner oder von Japan zu borgen.

Obwohl Selensky und seine Kumpane versuchen könnten, Xi, Li und den anderen 1,4 Milliarden Bürgern Chinas durch harte Arbeit nachzueifern, scheint die Bettelschale ihre bevorzugte Option zu sein. Aber China hat weitaus verdienstvollere Fälle, von Gaza und Syrien bis hin zu angrenzenden Ländern. Und was auch immer wir von Gaza, Syrien und den 14 Ländern, Kasachstan eingeschlossen, die an China grenzen, halten, wir können sicher sein, dass die Diplomaten dieser Länder viel professioneller handeln und weitaus gnädiger sein würden als dieser aufgesprungene männliche Stripper aus der Kanalisation von Kiew, der jetzt die Rolle eines bettelnden Präsidenten spielt, der eine Kreuzung aus Coco dem Clown und Bozo, dem Hausaffen des ehemaligen US-Präsidenten Reagan, ist.



