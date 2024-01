WSJ-Chefredakteur gibt gegenüber den Eliten in Davos zu: „Wir sind nicht mehr Eigentümer der Nachrichten“.

Dank des Internets und der (schrumpfenden) Pressefreiheit haben die etablierten Medien kein Monopol mehr auf Informationen und Erzählungen.

wef-dame.jpeg

Während einer WEF-Diskussion in Davos mit dem Titel „Defending Truth“ (Die Wahrheit verteidigen) beklagte Emma Tucker, EIC des Wall St. Journal, diesen Verlust der Kontrolle über „die Fakten“, wie Modernity.news berichtet.

„Ich denke, dass es eine ganz besondere Herausforderung für die alten Marken wie die New York Times und das Wall Street Journal gibt“, sagte Tucker und fügte hinzu: „Wenn man wirklich zurückgeht, ist es noch gar nicht so lange her, dass uns die Nachrichten gehörten. Wir waren die Torwächter, und uns gehörten auch die Fakten“.

„Wenn es im Wall Street Journal oder in der New York Times stand, dann war das eine Tatsache“, fuhr sie fort und fügte hinzu: „Heutzutage können die Leute alle möglichen anderen Quellen für Nachrichten aufsuchen und sie hinterfragen viel mehr, was wir sagen.“

Siehe:

Russland, Russland, Russland!

Auch die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Věra Jourová, meldete sich in der gleichen Diskussion zu Wort und bezeichnete die Zunahme der „Desinformation“ als „Sicherheitsbedrohung“ und meinte: „Es war Teil der russischen Militärdoktrin, dass sie einen Informationskrieg beginnen werden, und wir befinden uns jetzt in diesem Krieg.“

Wie damals, als die Hillary-Clinton-Kampagne die russische Quelle eines ehemaligen (?) britischen Spions nutzte, um eine Falschmeldung gegen Donald Trump zu fabrizieren, die über das Wall Street Journal und alle anderen großen Medien verbreitet wurde? Diese Art von Informationskrieg? Oder als 51 ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Desinformation einsetzten, um die Wahl 2020 zu beeinflussen, indem sie suggerierten, dass die Hunter-Biden-Laptop-Bombe der NY Post russische Einmischung war?

„Desinformation ist ein sehr mächtiges Werkzeug“, fuhr Jourová fort und fügte hinzu: „In der EU konzentrieren wir uns auf die Verbesserung des Systems, in dem die Menschen die richtigen Fakten bekommen. Wir sprechen nicht über Meinungen. Wir korrigieren nicht die Meinungen oder die Sprache von irgendjemandem. Es geht um die Fakten.“

Schlampe bitte.

Mehr:

Wie wir Anfang der Woche hervorgehoben haben, hat Jourová ihre Zeit in Davos damit verbracht, die Chefs von YouTube und Meta zu treffen und sicherzustellen, dass sie sich an die Regeln halten“, während ihre Chefin Ursula von der Leyen eine übergreifende globalistische Kontrolle über den Fluss aller Informationen im digitalen Zeitalter forderte. -Modernity.news