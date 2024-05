Copland at Columbia and CUNY | Red Flag Anyone closely following on social media the Columbia University or City University of New York encampments probably knows more about what went down Tuesday night than any on-the-ground correspondent.



Krieg gegen Palästina 2023-24



Copland an der Columbia und CUNY

Ben Hillier

1. Mai 2024

Jeder, der die Camps an der Columbia University oder der City University of New York in den sozialen Medien verfolgt, weiß wahrscheinlich mehr darüber, was in der Nacht zum Dienstag geschah als jeder Korrespondent vor Ort.

Das liegt vor allem daran, dass die Universitätsverwaltung und das NYPD alles getan haben, um die Zahl der Augenzeugen zu begrenzen. Insbesondere an der Columbia-Universität, die zunächst für Außenstehende und dann sogar für Studenten und Dozenten gesperrt wurde. Heute Abend hat die Polizei mit einem riesigen Aufgebot an Ressourcen die gesamte Umgebung des Campus abgeriegelt.

An verbarrikadierten Kreuzungen rund um den Morningside-Campus bildeten sich Gruppen von Demonstranten, die sich mit den Insassen solidarisierten. Sie waren den Polizisten jedoch zahlenmäßig weit unterlegen, so dass die Insassen fast völlig isoliert waren.

Außergewöhnlicherweise war die Antiterroreinheit an einer der Barrikaden in der Amsterdam Avenue präsent. Die Unterstellung – mehr noch, die fast offizielle öffentliche Ankündigung – ist, dass Studenten, die sich gegen einen von einem terroristischen Staat verübten Völkermord wehren, eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen. Was für eine Frechheit der städtischen Behörden, so etwas zu behaupten.

Draußen kam es zu einigen Handgemengen und Verhaftungen, und es wurde viel gegen die Polizisten geschimpft. Aber das Hauptspiel für die Behörden fand zwei Blocks weiter statt, in Hamilton Hall, wo die Beamten Berichten zufolge Dutzende festnahmen, bevor sie den gesamten Campus räumten.

Ein fast zeitgleicher Polizeieinsatz in West Harlem führte auch zu zahlreichen Festnahmen an der City University of New York. Der Stau von Polizeifahrzeugen entlang der Amsterdam Avenue erstreckte sich über mehrere Blocks. (Auffallend an dieser Stadt ist die schiere Anzahl der Polizeibeamten – mehr als 30.000. Die NYPD ist also in der Lage, viele Massenmobilisierungen auf einmal durchzuführen).

Ein Zeuge sagte, er habe gesehen, wie Reihen von verhafteten Aktivisten aus dem Lager geführt wurden. Er war sich jedoch nicht sicher, ob der gesamte Platz geräumt und abgesperrt worden war wie in Columbia.

Auf jeden Fall ist es ein Zeugnis für die Aktivisten, dass sie so lange durchgehalten haben. Das Ausmaß ihrer politischen Isolation ist schwer zu ermessen. Aber sie sind eindeutig isoliert – jede liberale Institution und jede Institution, die vom liberalen Establishment New Yorks kontrolliert wird, scheint gegen sie aufgestellt zu sein: von Senatoren auf Bundesebene und Kongressabgeordneten, Staatsvertretern, dem Rathaus, der Campusverwaltung, der Presse, der Polizei.

Und angesichts der offensichtlichen Auslöschung des Campus, die Studenten in den USA und anderen Teilen der Welt auf den Plan rief, konnten die Straßen heute Abend höchstens ein paar hundert solidarische Menschen versammeln. Es war kein Wettbewerb, sondern eine absolute Route. Das galt auch für die CUNY.

Es drängt sich der Verdacht auf, dass vielleicht hinter den Kulissen arabische, muslimische und palästinensische „Gemeindeführer“ aus der Mittel- und Oberschicht ihre Hände im Spiel hatten, um viele sinnvolle Bekundungen politischer Solidarität mit den Studenten zu verhindern.

Die New York Times berichtet, dass die Columbia-Verwaltung die Polizei aufgefordert hat, mehrere Wochen lang auf dem Campus zu bleiben, um die Wiedererrichtung des Lagers zu verhindern. Wenn das stimmt, dann ist die Columbia als zentraler Ort der Palästina-Solidarität in den USA erledigt, zumindest für den Moment.

Doch selbst wenn diese Einschätzung richtig ist, könnte es sich um einen Fall von „der König ist tot, lang lebe der König“ handeln. Die Columbia-Studenten haben ein Feuer entfacht, das noch nicht erloschen ist. Die Lagerbewegung in Solidarität mit Palästina ist dank der Columbia lebendig und wächst weltweit.

Einem Pressebericht von heute zufolge ist sogar ein neues Lager in Beirut auf die Inspiration durch das, was hier geschehen ist, zurückzuführen. Das ist eine außergewöhnliche Leistung.

Was nun in New York? Es stellen sich mehr Fragen, als es Antworten geben kann:

Wird es morgen oder irgendwann in dieser Woche eine Reaktion von Seiten der Demonstranten geben? Eine Massenkundgebung, zum Beispiel? Oder weitere Campusbesetzungen anderswo?

Werden die jungen Studenten von all den Erwachsenen in dieser Stadt im Stich gelassen werden? Oder werden die Erwachsenen – religiöse Führer, arabische Vereinigungen, Antikriegskoalitionen, wer auch immer – zu einer Mobilisierung gegen diese Polizeiaktionen aufrufen? Wenn sie es nicht tun, wird das Ausmaß der Isolation der Studenten deutlich werden.

Wie wichtig ist (war) Columbia für die Camp-Bewegung? Wird ihr Untergang – und die Umstände ihres Untergangs – die Aktivisten anderswo demoralisieren? Oder werden sie sich in ihrer Trotzhaltung bestärken?

Werden andere Campusverwaltungen zuschlagen, solange das Eisen heiß ist, und versuchen, alle verbleibenden Camps zu räumen?

Und natürlich, was ist mit Rafah? Unabhängig davon, was jetzt in New York passiert, was wird hier passieren, wenn Israel eine Offensive gegen das letzte Stück Gaza startet, das noch nicht vollständig zerstört ist?

Wie immer wird es die Zeit zeigen.

