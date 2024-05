Eine Szene aus der City University of New York, 29. April FOTO: Ben Hillier

Erste Eindrücke von den New Yorker Studentenlagern

Ben Hillier

1. Mai 2024

Redakteur der Roten Fahne Ben Hillier berichtet aus New York über die Studentenlager für Palästina.

Das Lager der New Yorker Universität in Solidarität mit Gaza ist sehr gut organisiert. Es ist ein Verdienst der jungen Aktivisten, dass sie sich schnell neu gruppierten und einen Platz vor dem Paulson Centre in der Mason Street beanspruchten, nachdem sie letzte Woche von der Polizei abgewürgt worden waren, als sie ihr Lager zunächst in einem anderen Teil der Universität aufgeschlagen hatten.

„Die Polizei war extrem gewalttätig“, sagt Ry, eine Studentin und talentierte Organisatorin des Lagers, über die Bemühungen, den Gould Plaza, zwei Blocks nördlich des neuen Lagers, zu räumen. Sie stellt aber auch fest, dass es kontraproduktiv war, so hart durchzugreifen: „Wir haben daraufhin viel Unterstützung erhalten. Und wir haben deutlich gemacht, dass wir nirgendwo hingehen werden.

Am Montag, als die Sonne unterging, blieben 60 bis 70 Personen in dem Lager. Was ist die bisher größte Mobilisierung? Wie bei jeder Schätzung von Menschenmengen kommt es auch hier darauf an, wen man fragt. Die Spanne reicht von 200 bis 400 für eines der Pessach-Abendessen. (Pessach ist ein jüdisches Fest, das dieses Jahr auf den 22. bis 30. April fiel.)

Ein Berg palästinensischer Lebensmittel, gespendet von einem örtlichen Restaurant, wurde in der Küche des NYU-Camps angeboten. Auch an allgemeinen Hilfsgütern – Reinigungsmittel, Wasser, Lebensmittel, Klebeband – mangelt es nicht, die oft von Fremden gespendet werden, die in den Nachrichten von dem Lager erfahren haben.

Das Lager ist bei weitem nicht riesig. Aber die Teilnehmer nutzen die Fläche, die in verschiedene Bereiche für unterschiedliche Aktivitäten unterteilt ist, effizient. Bei einem kurzen Rundgang zeigt Ry auf eine kleine Tafel mit der Aufschrift: „DAS PROGRAMM DES VOLKES! Montag, 29. April“.

Der Tagesplan sieht wie folgt aus:

11:30-Gaza-Nachrichten

12:00-Gemeinschaftstreffen

13 Uhr-Kundgebung

15 Uhr – Aufbau und Ausbau von Lagern

17 Uhr – Medizinische Ausbildung

18 Uhr-Yoga

19:00-Young Lordes Collective Teach-in: Cop City * Palästina * NYU

20:30 Uhr-Gemeinschaftstreffen

21 Uhr-Diskussionskreis: Wie man mit seiner Familie über Politik spricht

22.00 Uhr: Mahnwache für Shaima Alareer [die am Freitag bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen getötet worden sein soll]

Mehrere Freiwilligenteams sorgen dafür, dass das Lager politisch und logistisch reibungslos funktioniert. Es gibt ein Reinigungsteam, ein Küchenteam, ein Medienteam, ein Programmteam (für die Aktivitäten des Tages) und vielleicht noch ein oder zwei andere.

Es gibt eine radikale Bibliothek mit gespendeten Büchern und eine Teach-in-Zone, in der pädagogische Vorträge und Diskussionen stattfinden. Die Veranstaltung am Montag, die vom Young Lordes Collective durchgeführt wird, bezieht sich auf eine riesige Polizeiausbildungseinrichtung, die derzeit in Atlanta, Georgia, gebaut wird. Berichten zufolge werden dort israelische Militärangehörige für die Ausbildung der US-Strafverfolgungsbehörden eingesetzt.

Der Hauptzweck des „Volksprogramms“ scheint darin zu bestehen, einen Sinn zu vermitteln – eine kohärente und verknüpfte Reihe von Aktivitäten, die zielgerichtet und lehrreich sind. Es ist jedoch nicht obligatorisch oder gar erschöpfend. Die Menschen werden ermutigt, selbst zu entscheiden, ob sie sich beteiligen wollen. So organisierte beispielsweise eine Gruppe jüdischer Studenten in den letzten Tagen einen Lesekreis mit verschiedenen antizionistischen Texten.

„Viele Leute sagen, dass sie in der letzten Woche mehr gelernt haben als in einem ganzen Jahr Unterricht“, sagt Ry über das Camp. Das letzte Mal, dass ich jemanden so etwas sagen hörte, war 2019, auf dem Höhepunkt der Studentenrevolte in Hongkong. Es geht nicht darum, New York heute und Hongkong damals direkt zu vergleichen, das wäre nicht hilfreich. Die Politik neigt zu Übertreibungen, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. Um es klar zu sagen: Das Ausmaß der Ereignisse in New York ist viel, viel kleiner.

Dennoch ist die Bemerkung bemerkenswert. Wenn Teilnehmer einer Bewegung so reden – und wenn sie sich auf ihren Aktivismus beziehen und nicht nur auf die Beschäftigung mit einem anderen Lehrbuch -, dann findet sicherlich eine Art Politisierung oder sogar Radikalisierung statt.

Die Columbia University, an der dieser Gedanke hätte getestet werden können, ist leider abgeriegelt. Es ist eine andere Art von Cop City, Sicherheitskräfte an jedem Eingang und der gesamte Morningside-Campus ist für Nicht-Studenten und Dozenten gesperrt. Eine Reihe von Drohgebärden der Universitätsverwaltung zu Beginn des Tages löste erneute Mobilisierungen aus, und Berichten zufolge hat eine weitere Besetzung im Inneren des Gebäudes gerade begonnen.

Die New York Times und das Wall Street Journal berichten sensationell und reißerisch. Die Studentenzeitung Columbia Spectator hat einen Live-Blog. Aber ohne Zugang zu Morningside gibt es keine Grundlage, um auch nur einen Eindruck von dem Lager zu vermitteln.

Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass die Atmosphäre angespannt zu sein scheint. Es ist nahezu unmöglich, den Studenten, die den Campus verlassen, auch nur die geringsten Antworten zu entlocken, da sie vielleicht die Medienberichterstattung scheuen.

Von einer kleinen, ausgewiesenen Protestzone in der Nähe des Broadway-Eingangs aus skandieren und schreien ein paar wilde Zionisten jeden Studenten an, der eine Keffiyeh trägt, ein erkennbares schwarz-weißes Palästinensertuch, mit dem sich viele Studenten mit der Sache identifizieren.

Die Gegendemonstranten haben nichts Vernünftiges zu bieten. Einer aus New Jersey sagt, dass kein anderes Land der Welt das zulassen würde, was in Amerika passiert. Trump hätte dem Ganzen in New York mit der Nationalgarde ein Ende gesetzt. Wenn man ihn nach den Einzelheiten der Dinge fragt, die nirgendwo sonst erlaubt wären, stellt sich heraus, dass alles genau hier passiert.

Die City University of New York (CUNY) liegt nur ein paar Blocks entfernt in West Harlem. Um 22:30 Uhr ist das Lager auf dem Platz an der Convent Avenue von lauten Sprechchören erfüllt. Es sind fast 80 Personen anwesend; junge Palästinenser (oder Araber) führen von der Spitze des steinernen Sockels des Fahnenmastes in der Mitte des Platzes aus, wobei sie Fackeln mit großer Wirkung einsetzen. Die US-Flagge ist durch eine palästinensische ersetzt worden.

Wie die NYU ist auch diese Veranstaltung sehr gut organisiert. Auch hier gibt es ein Whiteboard mit dem Tagesprogramm, eine Küche usw. Das ist kein Zufall – die Universitäten stimmen sich informell ab, tauschen Informationen und sogar Material aus, wenn es nötig ist. Nimmt man die New School und das Fashion Institute of Technology hinzu, die beide nur wenige Gehminuten von der NYU entfernt sind, gibt es fünf Lager/Besetzungen.

Im Vergleich zur NYU und den Szenen an der Columbia gleicht die CUNY eher einem Festival. Chris, ein Doktorand aus dem Medienteam, fühlt sich mit dieser Beschreibung allerdings nicht wohl. Wer möchte schon beschuldigt werden, eine Feier als Reaktion auf einen Völkermord zu veranstalten?

Doch junge Menschen, die gemeinsam für eine gute Sache kämpfen, sollten sich nicht schämen, sich dabei gelegentlich zu amüsieren. Es wäre schwierig, ein Lager zusammenzuhalten, geschweige denn, es wachsen zu lassen, ohne die Art von ansteckendem Wohlfühlgesang, die hier zu sehen ist.

Als der russische Revolutionsführer Wladimir Lenin 1905 schrieb, Revolutionen seien Feste der Unterdrückten und Ausgebeuteten, bezog er sich auf das Entstehen eines großen Geistes unter den Teilnehmern – das Abwerfen von Scham und generationsbedingtem Missbrauch – und nicht auf einen Mangel an Aufmerksamkeit für das Leiden.

Lenin auf diese Weise ins Spiel zu bringen, birgt die bereits erwähnte Gefahr der Übertreibung. Aber wenn ein kleines Mädchen von vielleicht fünf Jahren beschließt, die Gesänge anzuführen, ist es schwer, sich nicht mitreißen zu lassen. Nachdem sie das Megaphon ergriffen und alle begeistert hat, endet sie mit dem Ruf: „Wenn unser Volk sie [die Gerechtigkeit] nicht bekommt, dann schaltet sie ab! Shut it down!“

