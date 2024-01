There’s No Way to ‚Explain‘ the Degree of Death and Destruction in Gaza By Gideon Levy There is no way to „explain“ Israel’s conduct in the Gaza Strip. Destruction, killing, starvation and siege in such monstrous dimensions can no longer be explained or justified, even by an effective propaganda machine like Israeli public diplomacy (hasbara). The evil can no longer be hidden by any propaganda.

Das Ausmaß von Tod und Zerstörung im Gazastreifen ist nicht zu „erklären

Von Gideon Levy

29. Dezember 2023

Es gibt keine Möglichkeit, Israels Verhalten im Gazastreifen zu „erklären“. Zerstörung, Töten, Verhungern und Belagerung in solch monströsem Ausmaß können nicht mehr erklärt oder gerechtfertigt werden, auch nicht durch eine effektive Propagandamaschine wie die israelische öffentliche Diplomatie (hasbara).

Das Böse kann nicht länger durch irgendeine Propaganda verborgen werden. Selbst die erfolgreiche israelische Kombination aus Opferrolle, Jiddischkeit, auserwähltem Volk und Holocaust kann das Bild nicht mehr verwischen. Die schrecklichen Ereignisse vom 7. Oktober hat niemand vergessen, aber sie können die Spektakel in Gaza nicht rechtfertigen. Der Propagandist, der die Tötung von 162 Säuglingen an einem Tag erklären könnte – eine Zahl, die in dieser Woche in den sozialen Medien genannt wurde – muss erst noch geboren werden, ganz zu schweigen von der Tötung von etwa 10.000 Kindern in zwei Monaten.

Israel ist bereits dabei, sein aktualisiertes „Yad Vashem“ einzurichten. Hunderte von jüdischen Funktionären aus den Vereinigten Staaten werden per Flugzeug-Shuttle zu den verbrannten Kibbuzim im Süden geflogen. Auch Natan Sharansky war diese Woche in Kfar Azza, um zu sehen und diesen Antisemiten zu zeigen, was sie uns angetan haben.

Von nun an wird kein offizieller Gast mehr in Israel landen können, ohne den Kibbuz Be’eri passieren zu müssen. Und wenn er es danach wagt, seinen Blick auf den Gazastreifen zu richten, wird er als Antisemit abgestempelt werden. Warten Sie auf die Birthright-Busse, über die ein Soldat mit gezogenem tschechischen Gewehr wacht. Auch sie sind bereits auf dem Weg zu Nir Oz.

Es ist sehr zweifelhaft, dass dies irgendetwas bewirken wird. Hasbara ist jetzt eine unmoralische Maschine. Jeder, der sich damit begnügt, schockiert zu sein über das, was uns angetan wurde, während er ignoriert, was wir seitdem getan haben, hat weder Integrität noch Gewissen. Man kann nicht Gaza ignorieren und nur über Kfar Azza schockiert sein. Natürlich ist es Pflicht, der Welt zu sagen und zu zeigen, was die Hamas uns angetan hat. Aber die Geschichte beginnt erst dort. Sie endet dort nicht. Ihre Fortsetzung nicht zu erzählen, ist eine verachtenswerte Tat.

Neben dem schrecklichen israelischen Leid, das nicht unterschätzt werden darf, ist das viel größere Leid nun im Gazastreifen zu finden. Es hat ein enormes Ausmaß und verursacht Verzweiflung. Dafür gibt es keine Erklärung, und sie ist auch nicht nötig. Es genügen die Berichte, die aus dem Gazastreifen kommen und in der ganzen Welt ausgestrahlt werden, außer in einem winzigen Staat, dessen Augen verschlossen sind und dessen Herz versiegelt ist.

Die israelische Hasbara ist eine Täuschung. Sie erzählt eine Geschichte, die nicht die ganze Wahrheit ist. Indem sie mehr als die halbe Wahrheit verbirgt, hätte Hasbara als eine beschämende Tätigkeit angesehen werden müssen. Aber das ist sie nicht. In Israel ist eine absurde Figur wie Noa Tishbi zur Heldin der Stunde geworden. Der törichte Angriff auf Benny Gantz, der an einer Party zu ihren Ehren im Haus des hinterbliebenen Vaters Eyal Waldman teilnahm und lächelnd mit einem Glas in der einen und Tishbi in der anderen Hand fotografiert wurde, ging am Thema vorbei.

Der Punkt ist, dass hier Betrüger zu Helden gemacht werden. Wenn man sich Tishbis X-Account ansieht, kann man kotzen. Natalie Dadon, aber mit Hollywood-Sternenstaub, New Age, Umarmungen, Tränen und Colgate-Lächeln, Kitsch und Tod direkt aus der Gegend nahe der Grenze zum Gazastreifen. Die jüdische Nation ist das einheimische Volk in Israel, wir sind von hier, sagt die Frau, die von hier weggewandert ist. Als sie auf dem Ben-Gurion-Flughafen landete, musste sie sich in Sicherheit bringen und sich dabei natürlich filmen, um das Herz eines jeden „Freundes Israels“ zu erschüttern und ihn zu Tränen zu rühren.

Und der Schmuck, oh der Schmuck von Tishbi: zwei Davidsterne, nicht einen, nur um sicherzugehen; eine Chai-Halskette und eine Karte vom Fluss zum Meer, alles in Gold. Eine Viertelmillion Anhänger. Chanukka ist ein zionistischer Feiertag. Tel Aviv ist eine Stadt unter Beschuss. „Man muss sich einmal vorstellen, wie der Nahe Osten aussehen wird, wenn die Hamas besiegt ist“, sagt sie zu Piers Morgan von TalkTV.

Wollen Sie wissen, wie der Nahe Osten aussehen wird? Ein zerstörter Gazastreifen, zwei Millionen Obdachlose und gegenüber, ebenfalls vernarbt und geschlagen, ein Apartheidstaat, von dem Tishbi noch nicht einmal gehört hat.

Gideon Levy ist ein israelischer Journalist und Autor. Levy schreibt Meinungsbeiträge und eine wöchentliche Kolumne für die Zeitung Haaretz

Übersetzt mit Deepl.com



