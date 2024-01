https://www.middleeastmonitor.com/20240102-the-us-will-one-day-pay-the-price-for-its-unquestioned-support-for-israel/



Demonstranten in Los Angeles, Kalifornien, USA, prangern die Unterstützung der Regierung Biden für Israel an, das Tausende palästinensischer Zivilisten getötet hat, am 8. Dezember 2023 [David McNew/Getty Images].

Die USA werden eines Tages den Preis für ihre unbestrittene Unterstützung Israels zahlen

von Ramzy Baroud

2. Januar 2024

Der tschechische Schriftsteller Franz Kafka sagte einmal: „Alles, was man liebt, kann man verlieren, aber am Ende wird die Liebe auf eine andere Art und Weise zurückkehren.“ Das gleiche Prinzip gilt meines Erachtens auch für andere starke Gefühle wie Groll, Hass, Ärger und sogar Wut.

Amerikanische Beamte sollten das wissen, denn sie unterstützen Israel weiterhin mit Milliarden von Dollar an Militär- und Wirtschaftshilfe und mit allem, was es dem Apartheidstaat ermöglicht, seinen Völkermord an den Palästinensern in Gaza fortzusetzen. Die Araber, die Muslime – eigentlich die ganze Welt – sehen zu, hören zu, lesen und werden von Tag zu Tag wütender über die direkte Rolle der USA bei der Ermöglichung des israelischen Blutbads in Gaza.

Die Militäroffensive des Besatzungsstaates im Gazastreifen „hat mehr Zerstörung angerichtet als die Zerstörung des syrischen Aleppo zwischen 2012 und 2016, des ukrainischen Mariupol oder im Verhältnis dazu die Bombardierung Deutschlands durch die Alliierten im Zweiten Weltkrieg“, berichtete die Associated Press auf der Grundlage einer aktuellen Satellitendatenanalyse. „[Es] gehört jetzt zu den tödlichsten und zerstörerischsten in der jüngeren Geschichte.“

Neben den Zehntausenden von Toten und Vermissten, die in den Trümmern liegen, ist die Zahl der Verletzten und Verstümmelten noch viel höher, darunter Tausende von Kindern. Unzählige Kinder müssen mit dem Verlust eines Arms oder eines Beins kämpfen“, so UNICEF.

Das Leid in Gaza wird über das Fernsehen und jedes andere Kommunikationsmedium verfolgt. Es ist, als ob die Welt mit den palästinensischen Kindern in Gaza mitleidet, aber nicht in der Lage ist, den Völkermord zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen. Und selbst wenn alle europäischen Länder, mit Ausnahme einiger weniger, ihre Haltung zum Krieg geändert haben und sich dem Rest der Welt anschließen, indem sie einen sofortigen und umfassenden Waffenstillstand fordern, hat Washington diese Forderungen weiterhin abgelehnt.

So rechtfertigte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, den Einsatz des Vetos ihres Landes, mit dem der erste ernsthafte Versuch des Sicherheitsrates, einen dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen, am 18. Oktober zunichte gemacht wurde: „Israel hat das in Artikel 51 der UN-Charta verankerte Recht auf Selbstverteidigung“.

Dieselbe Logik wurde seither von US-Beamten immer wieder wiederholt, selbst als das Ausmaß der Gaza-Tragödie allen bekannt wurde, auch den Amerikanern selbst. Diese eigennützige Logik widerspricht dem Geist des internationalen und humanitären Rechts, das es vehement ablehnt, in Kriegs- und Konfliktzeiten Zivilisten ins Visier zu nehmen und zu verhindern, dass humanitäre Hilfe die zivilen Opfer eines Krieges erreicht.

Es ist eine Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Opfer im Gazastreifen Zivilisten sind. Nach Angaben von UNICEF sind über 70 Prozent aller Getöteten und Verwundeten Frauen und Kinder. Hinzu kommt, dass die Überlebenden der israelischen Bomben und Kugeln aufgrund des unmenschlichen israelischen Vorgehens nun mit einer Hungersnot konfrontiert sind, die in der modernen Geschichte Palästinas beispiellos ist.

Dennoch blockiert Israel weiterhin den Zugang zu Nahrungsmitteln, Medikamenten, Treibstoff und anderen lebensnotwendigen Gütern im Gazastreifen und verstößt damit gegen seine eigenen Gesetze in dieser Angelegenheit. „Dem Präsidenten ist bekannt, dass die Regierung eines Landes den Transport oder die Lieferung von humanitärer Hilfe aus den USA direkt oder indirekt verbietet oder anderweitig einschränkt“, heißt es im US Foreign Assistance Act (Abschnitt 620I) ganz klar.

Die Biden-Administration hat nichts unternommen, um Druck auf Israel auszuüben – geschweige denn, um es zu zwingen -, sich bei seinem andauernden Völkermord in Gaza an die grundlegendsten humanitären Gesetze zu halten. Schlimmer noch, Präsident Joe Biden versorgt Israel mit den Waffen und der Munition, die es braucht, um diesen zerstörerischen Krieg zu verlängern.

Einem Bericht des israelischen Senders Channel 12 vom 25. Dezember zufolge haben mehr als 20 Schiffe und 244 US-Flugzeuge seit Beginn des Krieges über 10.000 Tonnen Waffen und militärische Ausrüstung nach Israel geliefert. Zu diesen Militärgütern gehören nach Angaben des Wall Street Journal mindestens 100 BLU-109, 2.000-Pfund-Bunkerbomben, die während des israelischen Bombardements wiederholt eingesetzt wurden und bei jeder Gelegenheit Hunderte von Palästinensern töteten und verletzten.

Die einzige konkrete Maßnahme, die die USA seit Beginn des Krieges ergriffen haben, war die Bildung einer Koalition – „Operation Prosperity Guardian“ – mit dem alleinigen Ziel, die Sicherheit der Schiffe zu gewährleisten, die das Rote Meer auf dem Weg nach oder von Israel durchqueren.

Die USA scheinen jedoch nichts aus der Vergangenheit gelernt zu haben, auch nicht aus ihren verheerenden Kriegen gegen den Irak und dem so genannten „Krieg gegen den Terror“.

Sie haben es versäumt, ein Gleichgewicht zwischen ihrer Unterstützung für Israel und ihrem zumindest nominellen Respekt für Palästinenser, Araber und Muslime herzustellen. Im Gegenteil, zu viele US-Beamte scheinen von dieser Realität völlig abgekoppelt zu sein.

Auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus am 7. Dezember verkündete der Koordinator für strategische Kommunikation des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, Folgendes: „Sagen Sie mir, nennen Sie mir eine weitere Nation, irgendeine andere Nation, die so viel wie die Vereinigten Staaten tut, um den Schmerz und das Leiden der Menschen in Gaza zu lindern. Sie können es nicht. Sie können es einfach nicht.“

Aber wie können „dumme Bomben“, „intelligente Bomben“, Bunkerbrecher und Zehntausende Tonnen Sprengstoff „den Schmerz und das Leid“ von Gaza und seiner Bevölkerung lindern? Wenn Kirby sich der Rolle seines Landes beim Völkermord in Gaza nicht bewusst ist, dann ist die Krise der amerikanischen Außenpolitik schlimmer, als wir es uns vorstellen können. Wenn er sich dessen bewusst ist, und das sollte er sein, dann ist die moralische Krise seines Landes wohl beispiellos in der modernen Geschichte.

Das Problem für die US-Politik besteht darin, dass die amerikanischen Regierungen eine segmentierte Sicht auf die Realität haben, da sie sich sehr darauf konzentrieren, wie sich jede Aktion oder Untätigkeit auf ihre politischen Parteien bei zukünftigen Wahlen auswirken wird. Amerikaner, denen ihr Land und seine Position in einem sich stark verändernden Nahen Osten und einer sich rasch wandelnden globalen Geopolitik am Herzen liegen, sollten sich jedoch daran erinnern, dass die Geschichte weder an einem Novembertag beginnt noch endet, der alle vier Jahre stattfindet.

„Am Ende wird die Liebe auf eine andere Weise zurückkehren“, schrieb Kafka. Er hat Recht. Aber auch der Hass neigt dazu, wiederzukehren, und zwar auf unterschiedlichste Weise. Mehr als jedes andere Land sollten die USA wissen, dass sie eines Tages den Preis für ihre unangefochtene Unterstützung Israels zahlen werden.

