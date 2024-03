Berlin’s Gaza syndrome: Kids reported to cops, Palestine slogans censored An Israeli-Palestinian activist describes the erosion of freedom of expression in Berlin, criticising Germany for maintaining a pro-Israel stance despite the Zionist regime killing tens of thousands of people in Gaza.

Das Gaza-Syndrom in Berlin: Kinder bei der Polizei angezeigt, Palästina-Slogans zensiert

Ayse Isin Kirenci

13. März Berlin

Ein israelisch-palästinensischer Aktivist beschreibt die Aushöhlung der Meinungsfreiheit in Berlin und kritisiert, dass Deutschland eine pro-israelische Haltung einnimmt, obwohl Tel Aviv Zehntausende von Menschen in Gaza tötet.

Ayse Isin Kirenci

Im Oktober 2023 verhängten die Behörden in Berlin Einschränkungen der Versammlungsfreiheit. In den folgenden Monaten wurden die meisten pro-palästinensischen Kundgebungen verboten. (Foto mit freundlicher Genehmigung von May Zeidani)

Im Oktober 2023 verhängten die Berliner Behörden Einschränkungen der Versammlungsfreiheit. In den folgenden Monaten wurden die meisten pro-palästinensischen Kundgebungen verboten. (Foto mit freundlicher Genehmigung von May Zeidani)

In Berlin lebt die größte palästinensische Diaspora außerhalb des Nahen Ostens, deren Zahl auf über 30.000 geschätzt wird.

Im südöstlichen Teil des Berliner Stadtzentrums gelegen, beherbergt der Bezirk Neukölln einen Großteil der arabischen Bevölkerung Berlins, darunter auch die Palästinenser.

Früher war der Bezirk mit seinen Falafel-Restaurants und orientalischen Geschäften in der Sonnenallee, die auch als arabische Straße Berlins bekannt ist, ein pulsierender Stadtteil, der heute nicht mehr mit Leben erfüllt ist. Stattdessen sind hier die Angst vor Polizeigewalt und die Traurigkeit über den Gaza-Krieg spürbar.

In den vergangenen vier Monaten, seit Israel im Gazastreifen ein Blutbad angerichtet hat, ist die deutsche Polizei auf der Pirsch, bereit, auf jeden pro-palästinensischen Solidaritätsprotest loszugehen.

Die soziale Atmosphäre ist so feindselig geworden, dass Lehrer die Polizei auf Kinder hetzen.

„Free Palestine“-Grafitti aus Neukölln. (Foto mit freundlicher Genehmigung von May Zeidani)

May Zeidani, Soziologin und Menschenrechtsaktivistin in Neukölln, hat das harte Vorgehen des deutschen Staates gegen Solidaritätsaktionen für Palästina mit großer Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen.

Die Eltern in Neukölln machen sich Sorgen um ihre Kinder, sagt Zeidani: „Den Kindern wird gesagt, dass sie in der Schule nichts sagen dürfen. Sie sollen nicht sagen, dass sie Palästinenser sind, nicht schreiben und nicht „Freies Palästina“ sagen.

Zeidanis Mutter ist Jüdin, ihr Vater ist palästinensischer Muslim. Obwohl sie seit über 20 Jahren in Berlin lebt, zeichnet sie ein düsteres Bild von der Zukunft Deutschlands und bringt ihre Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck.

„Ich habe nie etwas erwartet, weder von Israel noch von Deutschland. Ich glaube wirklich nicht, dass einer von beiden ein moralisches Rückgrat oder etwas Ähnliches hat“, so Zeidani gegenüber TRT World.

Zunächst, so Zeidani, hätten Beamte in Berlin im Oktober 2023 die Versammlungsfreiheit eingeschränkt. In den folgenden Monaten wurden die meisten pro-palästinensischen Kundgebungen verboten.

Einige wenige Kundgebungen durften zwar durch die Straßen Berlins ziehen, doch wurde eine unverhältnismäßig große Anzahl von Polizeikräften zu solchen Versammlungen entsandt. Bei einer Demonstration im November bewachten mindestens tausend bewaffnete Polizisten einen Marsch von etwa 8000 Menschen.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat versucht, den berühmten palästinensischen Protestgesang „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ zu kriminalisieren. Das Verfahren ist jedoch seit Oktober bei Gericht anhängig.

Mehrere Berliner Schulen haben Keffiyeh-Schals, Free Palestine-Aufkleber und israelische Landkarten, die mit den Farben der palästinensischen Flagge besprenkelt sind, verboten.

Ein Grafitti mit palästinensischer Flagge aus Neukölln. (Foto mit freundlicher Genehmigung von May Zeidani)

Weiße Vorherrschaft und Zionismus

Zeidani hielt die israelfreundliche Radikalität des deutschen Staates zunächst für eine psychotische Störung, die ihre Wurzeln in der faschistischen Vergangenheit des Landes hat.

Als sie jedoch erfuhr, dass die deutsche Gesellschaft die systematische Vernichtung der Roma-Gemeinschaft während des nationalsozialistischen Holocausts weitgehend ungerührt hingenommen hat und noch immer keine Schuldgefühle dafür empfindet, begann sie, den Aspekt der Rasse zu untersuchen.

Sie ist nun der Meinung, dass die Liebe des deutschen Staates zu Israel vor allem auf das „Konstrukt des Weißseins“ zurückzuführen ist. Für Zeidani hat sich das jüdische Volk durch den Zionismus erfolgreich mit dem europäischen Weißsein assoziiert, was eindeutig ein rassistisches nationalistisches Bestreben ist, das der weißen Vorherrschaft ähnelt.

„Sie (die Juden) wurden sofort Teil der herrschenden Elite in dem Sinne, dass sie nicht mehr von Machtpositionen ausgeschlossen sind, wie es in der Vergangenheit der Fall war, als sie auf einen israelischen Staat drängten“, sagt sie. „Ihre Position in der amerikanischen Gesellschaft und die Schaffung eines kolonialen Nationalstaates in Israel haben ihnen geholfen, dieses Machtgleichgewicht und die Wahrnehmung des Weißseins zu konstruieren.“

Die deutsche Seite beschreibt Zeidani als einen „Mangel an moralischem Rückgrat“. „Sie (der deutsche Staat) haben verstanden, dass der Holocaust schrecklich war, weil sie Juden ermordet haben, aber sie haben nicht den nächsten Schritt gemacht und erkannt, dass der Holocaust schrecklich war, weil sie Menschen ermordet haben“, sagt sie.

Eine pro-palästinensische Demonstration in Neukölln. (Foto mit freundlicher Genehmigung von May Zeidani)

Als Aktivistin hat sie sich 19 Jahre lang darauf konzentriert, die Deutschen für ihre Vergangenheit zu sensibilisieren und bei ihnen ein Gefühl der Empathie zu wecken, aber sie hat keine großen Veränderungen in dieser Richtung gesehen.

Sie gab nicht auf und konzentrierte sich stattdessen darauf, eine Gemeinschaft für die von Rassismus Betroffenen zu schaffen, anstatt die Mainstream-Gesellschaft zu erreichen.

Zeidanis Vater stammt aus Nazareth, das 1948 etwa 15 Jahre lang von Israel besetzt war, bevor es vollständig annektiert wurde.

Während ihre Mutter diese alte Stadt immer verlassen wollte, wollte ihr Vater dort bleiben, weil er dachte, dass die Zionisten gewinnen würden, wenn er die Stadt verließ. Ihre Mutter hat sich schließlich damit abgefunden und ist bei ihrem Mann geblieben.

„Das ist der Grund, warum die Palästinenser jetzt nicht gehen wollen – sie würden es Israel nicht leichter machen“, sagt Zeidani und zieht Parallelen zwischen der Entscheidung ihres Vaters, in Nazareth zu bleiben, und Tausenden von Palästinensern im Gazastreifen, die sich weigern, nach Ägypten überzusetzen und Flüchtlinge zu werden.

Zeidanis israelisch-palästinensische Identität und die Art und Weise, wie sie nach Deutschland kam, um zu studieren, unterscheidet sie von anderen Palästinensern, die in Neukölln leben.

Die meisten Palästinenser in Neukölln sind Flüchtlinge, die in den späten 80er und 90er Jahren nach der zweiten Intifada nach Deutschland kamen. Als Flüchtlinge hatten sie damals nicht das Recht zu arbeiten.

Seit Israel den Gazastreifen angegriffen hat, trauern die Palästinenser in Neukölln. Hin und wieder hören sie die Nachricht, dass ein geliebter Mensch durch die israelischen Streitkräfte getötet wurde.

„Palestine Libre“ steht auf einer Mauer in Neukolln. (Foto mit freundlicher Genehmigung von May Zeidani)

Diskriminierung am Arbeitsplatz

Pro-Palästina-Solidarität kann Sie in Neukolln Ihren Job oder Ihre Beschäftigungschance kosten. „Menschen finden aufgrund ihrer antizionistischen Haltung keine Arbeit“, sagt Zeidani und fügt hinzu, dass sie 2016 persönlich mit einer solchen Diskriminierung konfrontiert wurde.

Es handelte sich um eine Verwaltungsstelle an der Humboldt-Universität, an der sie einen Bachelor-Abschluss gemacht hatte.

Die Stellenbeschreibung bestand darin, Anträge auf Unterstützung bei den Studiengebühren zu bearbeiten, sagt sie. Und als sie anrief, um das Ergebnis zu erfahren, fragte die Person am Telefon sie: „Sind Sie diejenige, die Palästina unterstützt?“ und sagte ihr dann unverblümt: „Sie haben es nicht bekommen.“

„Ich weiß auch von anderen Menschen, die von Vorstellungsgesprächen ausgeschlossen wurden, weil sie gegen den [anhaltenden] Völkermord [in Gaza] sind“, sagt sie.

„Free Palestine“ steht auf einer Wand in Neukölln. (Foto mit freundlicher Genehmigung von May Zeidani)

„Free Gaza“ steht auf einer Mauer in Neukolln. (Foto mit freundlicher Genehmigung von May Zeidani)

