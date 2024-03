Mit diesem Zentralrat der Juden und dessen Präsidenten Josef Schuster kann es keinen Konsens geben! Auf den Spuren der umstrittenen IHRA Definition bis zur „Reichskulturkammer“, Künstler werden in Zukunft um Deutschland einen großen Bogen um Deutschland machen, wenn Kultur nur noch von „Zentralrat-Richtlinien“ mit dem „Koscher-Stempel“ zertifiziert wird. Ist das die Zentralrats-Auslegung der „Kultur-Zeitenwende“? Evelyn Hecht-Galinski

„Konsens reicht nicht aus“: Zentralrat will „klare Richtlinien“ für Kultur gegen Antisemitismus Im Kampf gegen Antisemitismus hat der Zentralrat der Juden in Deutschland „klare Richtlinien“ für die Kultur gefordert

15.03.2024

Im Kampf gegen Antisemitismus hat der Zentralrat der Juden in Deutschland „klare Richtlinien“ für die Kultur gefordert

„Dass Kunstfreiheit und der Kampf gegen Antisemitismus zwei miteinander im Einklang stehende Grundwerte sind, wurde in den vergangenen Monaten und Jahren nicht nur von jüdischen Organisationen betont, sondern auch von renommierten Verfassungsrechtlern“, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster am Donnerstag in einer Mitteilung. Ein am Mittwoch von Kulturministerinnen und -ministern sowie kommunalen Spitzenverbänden beschlossenes Papier beruht aus Sicht Schusters auf diesem Verständnis. „Dieser Konsens allein reicht aber nicht aus“, so der Zentralratspräsident. „Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Antisemitismus in Kunst und Kultur nicht nur fest verankert ist, sondern sich stetig bedrohlich weiterentwickelt. Der Ausweg über die Eigenverantwortung ist in weiten Teilen gescheitert.“

Schuster weiter: „Wir brauchen für die Zukunft klare Richtlinien und keine Konzepte von gestern.“ Wer sich davor scheue, die laut Schuster „bewährte und praxisbezogene IHRA-Antisemitismusdefinition“ als Grundlage für Kulturförderung zu benennen, werde im Kampf gegen Antisemitismus nicht weit kommen. Die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) wird in einer erweiterten Fassung etwa von Bundesregierung und Bundestag angewendet. Die Definition gilt auch als umstritten, unter anderem weil auf ihrer Grundlage Kritik an der israelischen Regierung als Antisemitismus gewertet werden kann. Weiterlesen bei monopol-magazin.de

