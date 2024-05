The Antisemitism Awareness Act is a full frontal assault on free speech This blatant political chicanery would penalise political speech protected by the First Amendment



Das Gesetz zur Sensibilisierung für Antisemitismus ist ein Frontalangriff auf die Redefreiheit

Omar Suleiman

2. Mai 2024

Diese eklatante politische Schikane würde politische Äußerungen bestrafen, die durch den ersten Verfassungszusatz geschützt sind

Erst haben amerikanische Politiker versucht, Antizionismus mit Antisemitismus gleichzusetzen. Jetzt wollen sie den Antisemitismus selbst neu definieren.

Diese Woche stimmte das US-Repräsentantenhaus für den Antisemitism Awareness Act, der als gesetzgeberische Agenda der Israel-Lobby bezeichnet werden kann, die die Kriminalisierung von Anti-Israel-Stimmungen durch eine Neudefinition von Antisemitismus kodifiziert.

Es fordert die „Berücksichtigung einer Definition von Antisemitismus, die von der International Holocaust Remembrance Alliance [IHRA] für die Durchsetzung von Antidiskriminierungsgesetzen des Bundes in Bezug auf Bildungsprogramme oder -aktivitäten aufgestellt wurde“.

Aber warum die IHRA-Definition, und warum gerade jetzt?

Angesichts von mehr als 34.500 Palästinensern, die während des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen getötet wurden, von denen etwa 70 Prozent Frauen und Kinder sind; angesichts der Proteste an den Universitäten im ganzen Land; angesichts der Forderungen von Lehrkräften, Mitarbeitern und Studenten, sich von israelischen Unternehmen und Institutionen zu trennen; angesichts des Umschwungs der öffentlichen Meinung über die israelische Besatzung zugunsten der Palästinenser hat die Israel-Lobby auf Hochtouren gearbeitet. Ihr Schwerpunkt ist Washington.

Im November letzten Jahres brachte der Abgeordnete David Kustoff (ein Republikaner aus Tennessee) eine Resolution ein, die den Widerstand gegen Siedlerkolonialismus, israelische Menschenrechtsverletzungen, Besatzung und Apartheid absichtlich als Antisemitismus bezeichnete. „Antizionismus ist Antisemitismus“, hieß es darin.

Der Antrag wurde trotz der letzten Bemühungen von drei jüdischen Demokraten angenommen, die ihre Kollegen aufforderten, das zu verhindern, was sie als „Versuch der Republikaner, den jüdischen Schmerz und das ernste Problem des Antisemitismus als Waffe zu benutzen, um billige politische Punkte zu sammeln“ bezeichneten.

Finsteres Kalkül

Mit dem Antisemitism Awareness Act hat die Pro-Israel-Lobby eine weitere politisierte und unaufrichtige Gesetzesvorlage in das Repräsentantenhaus eingebracht. Die Resolution 6090, die nun in den Senat eingebracht wird, zielt darauf ab, Antisemitismus ausschließlich anhand der Arbeitsdefinition der IHRA zu definieren.

„Der Begriff ‚Definition von Antisemitismus‘ bedeutet die [von der IHRA] angenommene Definition von Antisemitismus … und schließt die in der IHRA-Definition genannten ‚zeitgenössischen Beispiele von Antisemitismus‘ ein“, heißt es in der Resolution.

Sind Millionen von Amerikanern antisemitisch, weil sie einfach sagen, dass Israel ein rassistischer Ethnostaat ist, während es ein Apartheidsystem aufrechterhält, das die Palästinenser beherrscht?

Ein kurzer Blick auf die oben genannten Beispiele zeigt, dass diese Neudefinition ein finsteres Kalkül ist. Dazu gehören Handlungen und Formulierungen wie „die Behauptung, dass die Existenz des Staates Israel ein rassistisches Unterfangen ist“, und „die Anwendung doppelter Standards, indem von [Israel] ein Verhalten verlangt wird, das von keiner anderen demokratischen Nation erwartet oder gefordert wird“.

Dies ist eine politische Schikane, die als Kampf gegen den Antisemitismus ausgegeben wird. Noch besorgniserregender ist, dass damit politische Äußerungen, die durch den ersten Verfassungszusatz geschützt sind, unter Strafe gestellt werden.

Die American Civil Liberties Union bestätigte dies in einem Schreiben an die Mitglieder des Repräsentantenhauses: „Das Bundesgesetz verbietet bereits antisemitische Diskriminierung und Belästigung durch staatlich finanzierte Einrichtungen. H.R. 6090 … würde wahrscheinlich die freie Meinungsäußerung von Studenten auf dem College-Campus beeinträchtigen, indem Kritik an der israelischen Regierung fälschlicherweise mit Antisemitismus gleichgesetzt wird.“

Sind Millionen von Amerikanern antisemitisch, weil sie einfach sagen, dass Israel ein rassistischer Ethnostaat ist, während es ein Apartheidsystem aufrechterhält, das die Palästinenser beherrscht?

Angriff auf die Redefreiheit

Vor fast sechs Jahren verabschiedete die israelische Knesset das Gesetz über den jüdischen Nationalstaat, das festschreibt, dass „das Recht auf nationale Selbstbestimmung im Staat Israel nur dem jüdischen Volk zusteht“. Sind Millionen von Amerikanern antisemitisch, weil sie von Israel erwarten, dass es in den letzten sieben Monaten keinen Völkermord begangen hat? Haben andere demokratische Staaten in diesem Zeitraum mehr als 34.000 Menschen getötet und humanitäre Katastrophen verursacht?

Vor dem Hintergrund der aktuellen Gaza-Proteste und der Lager auf den Universitätsgeländen im ganzen Land sollte dieses Gesetz als Angriff auf die Meinungsfreiheit und als Bedrohung der Rechte des ersten Verfassungszusatzes interpretiert werden.

Wenn das Gesetz in Kraft tritt, werden Studenten, Akademiker und Aktivisten gezwungen sein, ihre ansonsten unschuldige Sprache zu reformieren, und das alles wegen eines politisierten Gesetzestextes. Die Formulierung des Gesetzentwurfs verdoppelt das Argument, dass die IHRA-Definition exklusiv sein sollte, und erklärt, dass „alternative Definitionen“ die Durchsetzungsbemühungen beeinträchtigen könnten, „indem sie mehrere Standards hinzufügen und möglicherweise viele der modernen Erscheinungsformen des Antisemitismus nicht erkennen“.

Dieser orwellsche Versuch, die IHRA-Definition von Antisemitismus exklusiv zu machen, riecht nach üblem Spiel. Der Verweis auf „moderne Erscheinungsformen“ ist anorganisch, da frühere Definitionen, die keinen Bezug zu Israel enthielten, nicht umfassend genug waren.

Viele Amerikaner haben die Nase voll von der Komplizenschaft ihres Landes bei israelischen Menschenrechtsverletzungen. Während Millionen von Menschen zu Hause um ihr Überleben kämpfen, schickt der Kongress weiterhin Milliarden von Dollar an Israel, damit es seinen Völkermord fortsetzen, seine Besatzung eskalieren, seinen illegalen Siedlungsausbau beschleunigen und seine Apartheid aufrechterhalten kann.

Wenn Amerikaner beschließen, ihre Empörung und ihren Widerstand gegen archaische und unmenschliche außenpolitische Entscheidungen gegenüber Israel zum Ausdruck zu bringen, werden sie mit harten Bandagen angegriffen. Protestieren Sie nicht. Boykottieren Sie nicht. Fordern Sie keine Desinvestition. Und die ganze Zeit über werden die Zielpfosten weiter verschoben.

Imam Dr. Omar Suleiman ist ein weltbekannter Gelehrter und theologisch orientierter Aktivist für Menschenrechte. Er ist Gründer und Präsident des Yaqeen-Instituts für islamische Forschung und außerordentlicher Professor für islamische Studien im Graduate Liberal Studies-Programm der Southern Methodist University sowie Mitglied des Ethikzentrums-Beirats. Darüber hinaus ist er Hausgelehrter des Valley Ranch Islamic Center und emeritierter Co-Vorsitzender von Faith Forward Dallas am Thanks-Giving Square.

Übersetzt mit deepl.com



