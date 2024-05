Has the War Against Palestine Killed Jewish Comedy? Curb Your Enthusiasm, „Palestinian Chicken,“ season 8, episode 3, Robert W. Weide dir. Screenshot Long decline, sudden end To be sure, morbid symptoms



Hat der Krieg gegen Palästina die jüdische Komödie getötet?

Von Stephen F. Eisenman

3. Mai 2024

Curb Your Enthusiasm, „Palästinensisches Huhn“, Staffel 8, Folge 3, Regie: Robert W. Weide. Bildschirmfoto

Langer Niedergang, plötzliches Ende

Sicherlich gab es seit Jahrzehnten morbide Symptome. Woody Allen ist seit 1987 (Radio Days) nicht mehr witzig gewesen. Rodney Dangerfield ist längst tot. Al Franken wechselte von SNL in den US-Senat – wo er oft recht lustig war – bis er ins Kreuzfeuer von MeToo geriet. Sarah Silverman war anfangs brillant und unverschämt; sie und Gilbert Gottfried gehörten zu den wenigen Komikern, die Hitler-Witze erzählten:

„Sie haben gerade entdeckt, dass Hitler jahrelang seine Nichte belästigt hat – jetzt ist er wirklich abgesagt.“

„Ich habe irgendwo gelesen, dass Hitler einen Enkel hatte, der ein Kinderschänder war – man stelle sich die Peinlichkeit für die Familie Hitler vor.“

Aber seit 2016 ist Silverman eher ein liberaler Pandit als ein Comedian – nicht lustig!

Gottfried war berüchtigt dafür, dass er der erste große Komiker war, der Witze über den 11. September erzählt hat. Am 29. September 2001 begann er sein Programm bei einer Feier für den Playboy-Verleger Hugh Hefner mit den Worten:

„Heute Abend werde ich meinen arabischen Namen verwenden, Has’n Bin Laide. Aber ich fürchte, ich muss früher gehen, weil ich einen Flug nach LA erwischen muss. Ich konnte keinen Direktflug bekommen; wir müssen einen Zwischenstopp am Empire State Building einlegen.“

Er starb 2022 im Alter von 67 Jahren. Niemand ist in seine Fußstapfen getreten.

Und dann ist da noch Larry David. 25 Jahre lang trug er mit seinem schlanken Körper das Gewicht von drei Generationen jüdischer Komiker. Jetzt, im Alter von 77 Jahren, hat er aufgehört: Curb Your Enthusiasm gibt es nicht mehr, aber der Fundus von 120 Episoden bleibt. Wie halten sie sich?

In Staffel zwei, Folge neun, Die Taufe, kommen Larry und seine Frau zu spät zu einer Taufe in Monterrey: Ein jüdischer Mann hat zugestimmt, zu konvertieren, bevor er Cheryls Schwester heiratet. Als sie endlich ankommen, steigt Larry aus seinem Auto aus und sieht aus der Ferne, wie ein Mann einen anderen unter der Oberfläche eines reißenden Flusses festhält. Larry glaubt, Zeuge eines Mordes zu sein, schreit und rennt auf die beiden zu. Zu seiner Überraschung verliert der Pfarrer den Möchtegern-Konvertiten, der mit der Strömung davonschwimmt und beinahe ertrinkt. Danach treffen sich die beiden Familien, um sich abzutrocknen und Pläne zu schmieden. Die Juden nehmen Larry zur Seite und beglückwünschen ihn, weil er die Taufe verhindert hat; die Heiden verfluchen ihn. Schon bald beginnen die beiden Seiten zu schreien und stehen sich als feindliche Lager gegenüber.

In der Episode „Palästinensisches Huhn“ (Staffel 8, Folge 3) lernt Larry Shara kennen, die muslimische Besitzerin des palästinensischen Hähnchenrestaurants Al-Abbas. Sie fühlt sich zu ihm hingezogen, nachdem er versucht hat, seinen neu orthodoxen Freund Marty Funkhouser (Bob Einstein) dazu zu bringen, seine Kippa abzulegen, bevor er das Restaurant betritt: „Das ist nicht der Überfall auf Entebbe“, sagt Larry. Als er und Shara später Sex haben, stöhnt sie: „Nimm das, du jüdisches Arschloch!“ „Fick mich, wie Israel mein Volk fickt.“ Am Ende der Folge stehen sich Juden und Palästinenser in einem Protestduell gegenüber, nachdem die Besitzer eines Hähnchenrestaurants eine Filiale neben Greenblatt’s Deli eröffnet haben. Larry geht zwischen den beiden hin und her und weiß nicht, auf welcher Seite er stehen soll: „Larry, du bist ein Jude“, ruft Funkhouser. „Larry“, sagt Shara, „ich habe eine Schwester, wir drei…“. Wenn man sich jetzt beide Folgen ansieht, fällt es schwer, nicht an die tatsächliche jüdisch-israelische Gewalt zu denken. Curb ist Geschichte. Aber hat die Geschichte – Israels völkermörderischer Angriff auf Gaza – die jüdische Komödie getötet?

Das so genannte goldene Zeitalter der jüdischen Komödie

Unter den vielen Lobeshymnen auf Curb, die seit der Ausstrahlung der letzten Folge im letzten Monat erschienen sind, haben sich erstaunlich wenige auf das Jüdische konzentriert. Die New York Times, die von Juden gegründete, von Juden geleitete und zum Teil für Juden geschriebene amerikanische Tageszeitung (1,6 Millionen allein in New York City), hat das Thema kaum angesprochen. Selbst Wesley Morris‘ Long Read brachte nur ein paar Klischees über das Judentum, basierend auf der angeblichen Verbindung zwischen der Oompah-Titelmusik von Curb und Klezmer. (Tatsächlich wurde die Melodie 1974 von dem Italiener Luciano Michelini in Anlehnung an Zirkusmusik oder Schreihälse komponiert.) Morris schreibt, dass die „Melodiösität der jüdischen Tradition, zu der Larry David gehört, die großen Lettern und das Kleingedruckte des amerikanischen Lebens mit demselben akribischen Vergnügen wie Mel Brooks, Woody Allen und Albert Brooks auf die Schippe nimmt.“ Hm?

Die Würdigung von P.E. Moskowitz mit dem Titel „American Jewish Comedy Sings a Swan Song“, veröffentlicht im New York Magazine, war besser. Dort lesen wir über das „gespaltene Bewusstsein“ der amerikanischen Juden – ein, wenn auch blasseres, Spiegelbild des „doppelten Bewusstseins“ der Afroamerikaner von W.E.B. Dubois. Juden sind gleichzeitig eine bedrohte Minderheit und Mitglieder eines exklusiven Clubs, der in den oberen Rängen der amerikanischen Wirtschaft und Gesellschaft angesiedelt ist. Dieses Paradoxon bietet viel Stoff für Komödien: Deshalb spielen sich so viele Szenen in Curb in Larrys Golfclub ab. Trotz seines Reichtums ist Larrys weitere Mitgliedschaft von der Nachsicht des gefürchteten, nichtjüdischen Managers des Clubs, des japanischen Amerikaners Mr. Takahashi, abhängig. Larry stellt regelmäßig die Regeln und Etikette des Clubs in Frage, fürchtet aber auch, hinausgeworfen zu werden.

Dieses gespaltene Bewusstsein – Insider/Clubmitglied; Außenseiter/Jude – ist das Markenzeichen des amerikanisch-jüdischen Humors. Ein halbes Jahrhundert zuvor hat Groucho seinen berühmten Spruch gesagt: „Ich möchte keinem Club angehören, der mich als Mitglied akzeptiert.“ Vor fünfundzwanzig Jahren setzte Jacob Cohen, besser bekannt als Rodney Dangerfield, die Trope in seinem Erfolgsfilm Caddy Shack (Harold Ramis, Regie, 1980) ein. Der Film beginnt damit, dass der neureiche Vulgärwissenschaftler Al Czervik einen Golfplatz-Pro-Shop betritt und seinem chinesisch-amerikanischen Begleiter Wang (gespielt von Tsung-I Dow) verkündet: „Hey, ich glaube, hier ist Zutritt verboten, Wang, also sag ihnen nicht, dass du Jude bist.“ Daraufhin macht sich Al selbst auf den Weg, um den Club zu kaufen. Larrys Figur in Curb und der echte Larry David sind reich genug, um jeden Golfclub zu kaufen, aber dann wäre das gespaltene Bewusstsein geheilt und sein komisches Potenzial gelöscht.

Moskowitz argumentiert, dass die insulare, jüdische Welt von Larry David und Curb schnell vergeht, wenn nicht gar vergeht. Als der Kritiker ein Junge in New York war, so Moskowitz, war er von Juden umgeben: von alten mit auf den Arm tätowierten Nummern, die die Jack Benny Show im Fernsehen gesehen hatten (1950-1965), und von jungen, die mit Seinfeld-Folgen aufgewachsen waren (1989-98). Meine Erfahrungen als Kind und Jugendlicher in New York waren ähnlich. Ich besuchte öffentliche Schulen in Forest Hills, Queens, und kannte persönlich keinen Nicht-Juden, bis ich 1973 in Albany aufs College ging. Dann war ich schockiert, als ich entdeckte, dass es Nichtjuden aus dem ländlichen New York gab, die noch nie einen Juden getroffen hatten! Eine, an die ich mich erinnere, Dawn – hübsch und blond und von allen umschwärmt – erzählte mir, dass sie dachte, alle Juden seien nach Christi Geburt konvertiert. War das Unwissenheit oder schelmischer Humor? Mein jüdischer Mitbewohner Harvey erzählte mir, sie habe seinen Kopf auf Hörner untersucht.

Die Welt der Unterhaltung – insbesondere die Komödie – verstärkte meinen Judenzentrismus. In den 60er und 70er Jahren waren laut Time Magazine 80 % der amerikanischen Comedians Juden. Viele traten immer noch im Borscht Belt“ auf – in jüdisch geprägten Ferienhotels in den Catskills. Aber die besten von ihnen traten im Fernsehen auf, darunter Myron Cohen, Henny Youngman, Joan Rivers, Woody Allen, Nichols und May, Lenny Bruce und Mort Sahl. Zu den weniger bekannten Komikern gehörten Buddy Hackett, Jack E. Leonard, Don Rickles, Jackie Mason, Joey Bishop, Jack Carter, Shecky Greene und Jerry Lewis. Es ist wichtig, ihre Talente nicht zu überschätzen; dies war keine jüdische Renaissance. Ein Großteil der Komödien, vor allem die der zweiten Reihe, war abwechselnd fade und plump, zugeschnitten auf den mittelmäßigen Geschmack des Fernsehpublikums. Ein Komiker wie Jack Carter, zum Beispiel, grölte, zuckte krampfhaft und melkte jeden Trend oder Ausdruck, der bereits ein Klischee war, für Lacher. Noch 1974 machte er Witze über die Unentzifferbarkeit oder Wiederholbarkeit von Rock’n’Roll-Texten. Der Anblick von Don Rickles, der seinen Mund zu einer Grimasse verzieht und einen Zuschauer „Hockey Puck“ nennt, war nie lustig. Und Jackie Masons fade Psychiaterwitze sind auch nicht besser, wenn sie mit jiddischem Akzent erzählt werden.

Aber es gab auch gelegentliche komische Geniestreiche. Die maschinengewehrartigen Witze von Youngman (dem „Meister des Einzeilers“), der bizarre Einfallsreichtum von Dangerfields Selbstironie („I don’t get no respect!“) und die Kombination aus Feminismus und Body-Shaming von Rivers veranschaulichten die Unsicherheit und die verbale Beherrschung des strebsamen Juden als Außenseiter. Diese und andere jüdische Komiker jener Zeit konnten gleichzeitig Ehrerbietung und Bombast demonstrieren. Woody Allen, der seine Karriere als Autor für Sid Caesar begann und dann zum Stand-up-Comic wurde, perfektionierte diesen Schtick schon früh. In The Steve Allen Show (1962) spielt er einen Nebendarsteller, der sich für einen Casanova hält und umgekehrt. Dies sollte die Grundlage seiner frühen, brillanten Filmografie werden.

Einige jüdische Komiker, wie Allen und Myron Cohen, erzählten Witze über Juden, aber viele andere taten das nicht. Besonders fasziniert bin ich von Cohen, der als „Meister des Geschichtenerzählens“ bekannt ist. Ihn heute zu hören oder Ausschnitte aus seinen Auftritten in der Kate Smith Show oder der Ed Sullivan Show zu sehen, ist eine Offenbarung. Wie konnte ein New Yorker Jude, der 1902 in Weißrussland geboren wurde und Witze über andere Juden aus der Pale of Settlement erzählt, ein so großes und breites Publikum finden? Die Antwort ist erstens, dass Juden in der amerikanischen Unterhaltung zu jener Zeit Standardfiguren waren – freundlich, komisch, gutartig und manchmal bedauernswert – und Cohen tat nichts, um die Stereotypen zu erschüttern. Er machte keine Anspielungen auf Israel, Antisemitismus oder den Holocaust. (In den USA wurde der Shoah bis nach dem Eichmann-Prozess 1961 erschreckend wenig Aufmerksamkeit geschenkt.) Der zweite Grund ist, dass seine Witze sehr sorgfältig ausgearbeitet und präsentiert wurden. Hier sind zwei kurze Witze, die Cohen geschrieben hat – bei der Aufführung wurden die Pointen in einem übertriebenen, aber höchst glaubwürdigen jiddischen Akzent gesprochen:

„Ein kleiner alter jüdischer Mann überquert die Straße in der Nähe seines Hauses, als plötzlich ein Auto aus dem Nichts auftaucht und den Mann anrempelt, so dass er hart auf den Bürgersteig fällt. Ein Polizist eilt herbei, legt eine Decke über ihn und fragt: ‚Fühlen Sie sich wohl?‘ Der Mann antwortet: ‚Ich verdiene gut.‘ “

„Stellen Sie sich einen kleinen, mageren Kerl vor, eine Garnele, ein Nichts. Er kommt in ein Holzfällerlager und sucht einen Job. Um den skeptischen Vorarbeiter zu beeindrucken, fällt der Shrimp eine riesige Eiche in 90 Sekunden. Wo hast du das gelernt?“, fragt der Holzfäller. Der kleine Kerl sagt: ‚Im Sahara-Wald.‘ ‚Du meinst in der Sahara-Wüste.‘ ‚Klar, jetzt.'“

Beides sind jüdische Witze, denn sie handeln von Schlemihls, die dennoch stolz auf ihre Leistungen sind; wieder die Dialektik Außenseiter/Insider. Hier ein weiterer, erzählt von Cohens langjährigem Freund Henny Youngman:

„Ich bin in einer Bar, als plötzlich der Mann neben mir von seinem Hocker auf den Boden fällt. Ich hebe ihn auf, aber es passiert wieder. So. Ich sage zum Barkeeper: ‚Dieser Mann hat zu viel getrunken, warum bringe ich ihn nicht nach Hause?‘ Ich schleppe den Mann auf die Straße, wo er hinfällt. Ich hebe ihn auf, er fällt hin, ich hebe ihn wieder auf. Schließlich setze ich ihn in mein Auto, um ihn zu seinem Haus zu bringen. Als wir dort ankommen, helfe ich ihm aus dem Auto, aber er fällt wieder hin, also hebe ich ihn auf. Endlich klingeln wir, und seine Frau kommt zur Tür. Ich sage: „Madame, ich habe Ihren Mann zurückgebracht.“ Sie sagt: „Und wo ist sein Rollstuhl?“

Der Protagonist des Witzes hält sich für einen Menschen, ist aber in Wirklichkeit ein Schlemiel, der immer einen Behinderten fallen lässt. Die Ehefrau ist ebenfalls Jüdin; anstatt zu fragen, wo ihr Mann gewesen ist, kommt sie gleich zur Sache: „Also, wo ist sein Rollstuhl?“ Der Komiker Shecky Greene aus Las Vegas erzählt einen Witz über Tyrannen und einen Nebler, der auf seiner echten Fehde mit Frank Sinatra basiert:

„Wissen Sie, Frank Sinatra hat mir einmal das Leben gerettet, und ich werde ihm ewig dankbar sein. Drei Typen haben mich heftig verprügelt, und ich dachte, sie würden mich umbringen. Dann sagte Frank: „Okay, Jungs, das reicht jetzt.“

Der Krieg, der alle Komödien beendet

Zu Beginn der 1990er Jahre gab es nur noch eine Handvoll jüdischer Komiker wie Cohen, Youngman und Greene und viele andere, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden waren. Die Zahl der jüngeren jüdischen Komiker war vergleichsweise gering, und sie führten nur selten jüdische Nummern auf. Larry David belebte die Tradition mit Seinfeld (an dem er mitwirkte) und Curb wieder, aber der problematische Assimilationismus, der so viele jüdische Comics motivierte, verlor schnell an Bedeutung. Die Juden waren angekommen, und ihr komischer Stil – ängstlich, selbstironisch, jammernd und klagend – blieb auf der Strecke. Doch es gab noch etwas, das der jüdisch-amerikanischen Comedy den Garaus machte: Israel.

Ab 1967 veränderte Israels militärische Stärke – und noch mehr seine Aggressivität – das Bild der Amerikaner vom Juden entscheidend. Von einem zaghaften David wurde Israel zu einem kriegerischen Goliath. Umgeben von feindlichen Nationen, aber bis an die Zähne bewaffnet mit den modernsten Waffen – einschließlich Atomwaffen – schaltete der jüdische Staat seine Feinde in einem Sechs-Tage-Krieg 1967, einem Zermürbungskrieg von 67 bis 70 und dem dreiwöchigen Jom-Kippur-Krieg 1973 gegen arabische Staaten unter Führung von Ägypten und Syrien schnell aus. Es folgte der israelische Einmarsch in den Libanon 1982, einschließlich des Massakers an palästinensischen und libanesischen Zivilisten im Viertel Sabra und im Flüchtlingslager Schatila, das von der libanesischen Armee in Zusammenarbeit mit der IDF verübt wurde. Ein zweiter Libanonkrieg fand 2006 statt, ebenso wie eine Reihe von Kämpfen gegen aufeinander folgende palästinensische „Intifadas“ („Aufstände“) im Gazastreifen und im Westjordanland. Mehrere kleine Kriege im Gazastreifen waren Vorläufer des gegenwärtigen großen Krieges, den das israelische Militär als „Operation Schwerter aus Eisen“ bezeichnete. Israel ist besessen von Eisen. Es gibt auch das Raketenabwehrsystem Iron Dome und die angebliche Laserabwehrtechnologie Iron Beam. Die Bezeichnungen sind Ausdruck eines palingenetischen Nationalismus, d. h. der Vorstellung, dass die Nation Israel die Macht zurückgewinnen will, die sie vor der römischen Eroberung im Jahr 70 n. Chr. hatte. Während die Römer eiserne Schwerter besaßen, verfügten die Juden nur über weichere Bronzeschwerter – ein Defizit, das zur Niederlage der Juden beitrug. Die Operation Schwerter aus Eisen verkündet, was jeder weiß: Israel besitzt eine regionale militärische Überlegenheit, die durch US-Gelder und Waffenverkäufe gefördert wird.

Der Krieg gegen die Palästinenser in Gaza war der Gnadenstoß für die jüdische Komödie. Bilder von Eltern, die ihre toten Kinder in den Armen halten, sind nicht nur nicht lustig, Israels Reaktion auf die weltweite Kritik hat Juden überall zu Parias gemacht, aber nicht wie die umherziehenden Schlemiels und Schlimazels des traditionellen jüdischen Humors. Indem man darauf besteht, dass der Krieg nicht nur für die israelischen Juden, sondern für die gesamte Diaspora geführt wird, macht man Juden überall zu Komplizen des Verbrechens. Als die Ortsgruppe der Jüdischen Stimme für den Frieden an der Columbia University diese Behauptung zurückwies, wurde sie selbst als antisemitisch verurteilt und von der Universität suspendiert. Es mag eine gewisse Ironie darin liegen, dass eine in Ägypten geborene britisch-amerikanische Universitätspräsidentin, Minouche (Baroness) Shafik, eine jüdische Friedensorganisation wegen Antisemitismusvorwürfen suspendiert, aber wenig Komik. Hier ist der einzige Witz, den ich zustande bringe:

„Ein Dutzend New Yorker Polizisten treiben eine kleine Gruppe von Studenten der Jüdischen Stimme für den Frieden an der Columbia in die Enge, schlagen sie nieder und besprühen sie mit Pfefferspray. Auf ihren Schildern, die nun auf dem Bürgersteig verstreut liegen, steht „Ceasefire Now“ und „Divest from Israel“. Zwei leitende Verwaltungsangestellte aus dem Büro von Präsident Shafik schauen zu. Der eine sagt zu dem anderen: „Das wird sie lehren, nicht antisemitisch zu sein!“

Stephen F. Eisenman ist emeritierter Professor für Kunstgeschichte an der Northwestern University und Autor von Gauguin’s Skirt (Thames and Hudson, 1997), The Abu Ghraib Effect (Reaktion, 2007), The Cry of Nature: Art and the Making of Animal Rights (Reaktion, 2015) und anderer Bücher. Er ist außerdem Mitbegründer der gemeinnützigen Anthropocene Alliance, die sich für Umweltgerechtigkeit einsetzt. Gemeinsam mit der Künstlerin Sue Coe hat er gerade American Fascism, Still für Rotland Press veröffentlicht. Sein nächstes Buch mit der Künstlerin Sue Coe, The Young Person’s Illustrated Guide to American Fascism, wird im Spätsommer dieses Jahres bei OR Books erscheinen. Er ist zu erreichen unter: s-eisenman@northwestern.edu

