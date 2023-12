Human Rights Monitor Says 90% Killed by Israel in Gaza Were Civilians The Israeli military has admitted to a 66% civilian death rate, which it has called „tremendously positive.“

Laut Menschenrechtsbeobachter waren 90 % der von Israel im Gazastreifen getöteten Personen Zivilisten

Das israelische Militär hat zugegeben, dass 66 % der Todesopfer Zivilisten waren, was es als „äußerst positiv“ bezeichnet.

Von Jake Johnson

06. Dezember 2023

Israels öffentliches Eingeständnis, dass es im Gazastreifen zwei Zivilisten für jeden Hamas-Kämpfer getötet hat – eine Todesrate von etwa 66% bei den Nicht-Kombattanten – ist laut einer am Dienstag veröffentlichten Analyse des Euro-Mediterranean Human Rights Monitor eine große Untertreibung.

Auf der Grundlage vorläufiger Statistiken schätzt die in Genf ansässige gemeinnützige Organisation, dass mindestens 90 % der bei Israels Angriffen auf den Gazastreifen getöteten Menschen Zivilisten waren – eine Quote, die die der US-Kriege in Vietnam, Korea, Irak und Afghanistan sowie des russischen Krieges gegen die Ukraine übertrifft.

Laut Euro-Med Monitor haben die israelischen Streitkräfte seit dem 7. Oktober in dem belagerten palästinensischen Gebiet 21.022 Menschen getötet, davon schätzungsweise 19.660 Zivilisten, wenn man diejenigen mitzählt, die unter den Trümmern der zerstörten Infrastruktur des Gazastreifens vermisst werden. Die gemeinnützige Organisation gab an, dass 60 % der getöteten Zivilisten Frauen und Kinder waren.

Die Gruppe erklärte, ihre Zahlen widerlegten eindeutig die Behauptung Israels, dass das Verhältnis zwischen getöteten Zivilisten und Kämpfern bei zwei zu eins liege, was ein Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) Anfang der Woche in einem CNN-Interview als „äußerst positiv“ bezeichnete. Die israelischen Streitkräfte gehen davon aus, dass sie seit dem 7. Oktober rund 5.000 Hamas-Kämpfer getötet haben.

„Wenn man dieses Verhältnis mit jedem anderen Konflikt in städtischem Gebiet zwischen einem Militär und einer Terrororganisation vergleicht, die Zivilisten als menschliche Schutzschilde einsetzt und in die Zivilbevölkerung eingebettet ist, wird man feststellen, dass dieses Verhältnis enorm, ungeheuer positiv und vielleicht einzigartig in der Welt ist“, sagte Jonathan Conricus von den IDF.

Eine im vergangenen Monat veröffentlichte Analyse der Überwachungsorganisation Action on Armed Violence (Aktion gegen bewaffnete Gewalt) ergab jedoch, dass Israels jüngster Angriff auf den Gazastreifen – der jüngsten Berichten zufolge mit Hilfe künstlicher Intelligenz durchgeführt wurde – für die Zivilbevölkerung weitaus tödlicher war als seine früheren Angriffe auf den Streifen.

Die Gruppe schätzt, dass bei jedem der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen seit dem 7. Oktober durchschnittlich 10,1 Zivilisten ums Leben gekommen sind.

Dies übertrifft bei weitem frühere Operationen im Gazastreifen, die zu ihrem historisch schlimmsten Zeitpunkt während der Operation „Protective Edge“ nur 2,5 zivile Todesopfer pro verlustverursachendem Angriff forderten“, so die Beobachtungsstelle. „Die derzeitige Operation scheint also viermal so tödlich zu sein wie frühere israelische Operationen, wenn man die Daten pro verletzendem Treffer zugrunde legt. Sie liegt auch über dem weltweiten Durchschnitt von 7,4.

Unter Berufung auf Militäranalysten berichtete die Financial Times am Dienstag, dass „die Zerstörung des nördlichen Gazastreifens in weniger als sieben Wochen an die Zerstörung heranreicht, die durch die jahrelangen Teppichbombardierungen deutscher Städte während des Zweiten Weltkriegs verursacht wurde.“

„Dresden, Hamburg, Köln – einige der schwersten Bombardierungen der Welt sind durch ihre Ortsnamen in Erinnerung geblieben“, sagte der US-Militärhistoriker Robert Pape der Zeitung. „Gaza wird auch als ein Ortsname in die Geschichte eingehen, der für eine der schwersten konventionellen Bombenkampagnen der Geschichte steht.

Jan Egeland, Generalsekretär des Norwegischen Flüchtlingsrats, sagte am Dienstag, dass die „Pulverisierung des Gazastreifens zu den schlimmsten Angriffen auf die Zivilbevölkerung in unserer Zeit zählt“.

Unsere Arbeit ist lizenziert unter Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). Sie können es

Jake Johnson ist ein leitender Redakteur und Mitarbeiter von Common Dreams.

Übersetzt mit Deepl.com

