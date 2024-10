https://qantara.de/artikel/Das-ist-nicht-mehr-mein-Land



Palästinenser in Deutschland · 04.10.2024

„Das ist nicht mehr mein Land“

Der 7. Oktober 2023 war auch für Palästinenser in Deutschland eine Zäsur. Viele haben im vergangenen Jahr Angehörige in Gaza verloren – und auch das Vertrauen in deutsche Medien. Vier Erfahrungsberichte.

Von Inge Günther

An die 200.000 Menschen palästinensischer Herkunft leben in Deutschland, davon rund 40.000 in Berlin, mehr als in jeder anderen europäischen Großstadt. Viele sind längst eingebürgert, arbeiten in Krankenhäusern, Schulen, in gelernten und ungelernten Berufen. Manche kamen zum Studium nach Deutschland, andere als staatenlose Geflüchtete, oftmals über die DDR. So unterschiedlich ihre Biografien sind – das Palästinensischsein verbindet. Seit dem Hamas-Überfall vom 7. Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Gazakrieg mehr denn je. Gerade weil die deutsche Solidarität mit Israel und den Opfern des Angriffs oft mit anti-palästinensischen Ressentiments einherging. Weiterlesen in qantara.de

