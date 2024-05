Gaza’s collapsing health system is one of the goals of Israel’s genocide Israel is deliberately destroying the entire health sector in Gaza as only 4 hospitals remain operational. „If these hospitals stop working, they will turn into mass graves,“ Muhammad Zaqout, General Director of Hospitals in Gaza, told Mondoweiss.

Verletzte Palästinenser werden im Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus behandelt, nachdem sie von israelischen Besatzungstruppen angegriffen wurden, 22. April 2024. (Foto: Ali Hamad/APA Images)

Israel zerstört absichtlich den gesamten Gesundheitssektor in Gaza, da nur noch 4 Krankenhäuser in Betrieb sind. „Wenn diese Krankenhäuser aufhören zu arbeiten, werden sie sich in Massengräber verwandeln, wie Nasser und al-Shifa“, sagte Muhammad Zaqout, General

Direktor der Krankenhäuser in Gaza, gegenüber Mondoweiss.

Das kollabierende Gesundheitssystem in Gaza ist eines der Ziele des israelischen Völkermords

Von Qassam Muaddi und Tareq S. Hajjaj

2. Mai 2024

Verrottende Wunden, Hunger, Babys, die ohne Betäubung in Zelten geboren werden, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten und der gravierende Mangel an Medikamenten sind für über zwei Millionen Menschen im Gazastreifen der neue Alltag.

Letzte Woche teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza mit, dass etwa 600 000 Menschen im nördlichen Gazastreifen keinen Zugang mehr zu medizinischer Versorgung haben. Außerdem warnte es, dass die Kühlschränke für Medikamente und die einzige Sauerstoffanlage im Gazastreifen aufgrund des systematischen Treibstoffmangels auszufallen drohten. Die Weltgesundheitsorganisation hat erklärt, dass Israel das Gesundheitssystem im Gazastreifen „systematisch demontiert“. Save The Children hat berichtet, dass die israelischen Angriffe auf den Gesundheitssektor in Gaza mit 73 Angriffen pro Tag höher sind als in jedem anderen Konflikt.

Einer der schwersten Schläge für das Gesundheitssystem des Gazastreifens war jedoch Anfang April die zweiwöchige israelische Belagerung des Al-Shifa-Krankenhauses, die dazu führte, dass die medizinische Einrichtung vollständig und dauerhaft außer Betrieb gesetzt wurde. Die Nachwirkungen der Belagerung zeigten, dass es zu einem Massaker gekommen war. Mondoweiss sammelte Zeugenaussagen von Überlebenden, die berichteten, wie die israelischen Soldaten das Massaker durchführten: Sie trieben die Menschen im Krankenhaus zusammen, teilten sie in Gruppen ein, die durch verschiedenfarbige Armbänder gekennzeichnet waren, und richteten eine der Gruppen hin, bevor sie sie in Massengräbern verscharrten.

Al-Shifa war der größte palästinensische medizinische Komplex im gesamten historischen Palästina. Es wurde 1946 unter dem britischen Mandat gegründet und wuchs im Laufe der Jahre, bis es zum wichtigsten medizinischen Zentrum des Gazastreifens wurde und 25 % des medizinischen Personals beherbergte. Es war das pulsierende Herz des Gesundheitssystems von Gaza.

„Al-Shifa war das Zentrum aller medizinischen Dienste im Gazastreifen. Es war die ultimative Anlaufstelle für komplexe medizinische Probleme“, sagte Nebal Farsakh, ein Sprecher der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft (PRCS), gegenüber Mondoweiss. „Es war auch das Ausbildungszentrum für eine große Anzahl von Medizinstudenten und praktizierenden jungen Ärzten.“

„Während früherer Kriege war al-Shifa eine Drehscheibe für die Aufnahme komplizierter Verletzungen und die Überlastung anderer Krankenhäuser, da es über die vollständigste Ausrüstung und ein breites Spektrum an spezialisierten Ärzten in den meisten medizinischen Bereichen verfügte“, fügte Farsakh hinzu. „Dennoch wurde al-Shifa während der israelischen Angriffe 2008 und 2014, die viel kürzer waren und viel weniger Opfer forderten als der aktuelle Angriff, wiederholt überfordert.“

„Mein 19-jähriger Cousin, Anas Abu Rass, hat sein Bein verloren, nachdem ihn ein Bombensplitter getroffen hat, während er in seinem Schlafzimmer schlief“, sagte Huda Amer, eine Bewohnerin von Gaza-Stadt, die mit ihrer Familie weiterhin dort lebt, gegenüber Mondoweiss. „Wegen dieser kritischen Wunde hätten wir ihn unter normalen Umständen ins al-Shifa gebracht. Jetzt wird er in einem kleinen Basisgesundheitszentrum behandelt, wo sie nicht die nötige Ausrüstung haben, und sie mussten sein Bein amputieren.

„Die meisten Patienten, die auf der Liste der öffentlichen Krankenversicherung für eine Operation vorgesehen sind, wurden in al-Shifa behandelt. Jetzt warten sie alle darauf, dass sie in den übrigen überfüllten Krankenhäusern an die Reihe kommen, und bekommen jede erdenkliche Hilfe in kleinen Kliniken, wie mein Cousin“, fügte sie hinzu.

Das zweitgrößte Krankenhaus im Streifen nach al-Shifa war das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis. Die israelischen Streitkräfte belagerten das Krankenhaus zwischen Februar und April wochenlang und schossen mit Scharfschützen auf die Palästinenser im Krankenhaus. Mitte Februar stürmten die israelischen Streitkräfte das Krankenhaus und zwangen sowohl das medizinische Personal als auch die Patienten, das Krankenhaus zu verlassen, und nahmen Hunderte von ihnen fest.

Anfang April zog sich die israelische Armee aus Khan Younis zurück. Nach dem Abzug fanden Palästinenser in der Nähe des Krankenhauses Hunderte von Leichen, die in Massengräbern verscharrt worden waren – eine Wiederholung von al-Shifa. An vielen der ausgegrabenen Leichen waren noch medizinische Katheter befestigt, was darauf hindeutet, dass es sich um Patienten gehandelt hat. Andere wurden mit gefesselten Händen aufgefunden, die mit Reißverschlüssen mit hebräischen Aufschriften versehen waren. Mondoweiss sammelte Zeugenaussagen von Menschen, die die Massengräber besuchten, um nach vermissten Angehörigen zu suchen, die Monate zuvor verschwunden waren. Einige konnten sie identifizieren und das Geheimnis ihres Verschwindens lüften. Andere hatten nicht so viel Glück und wurden mit der Frage nach dem Schicksal ihrer Angehörigen zurückgelassen.

Ein sterbender Gesundheitssektor

In dem, was von den Krankenhäusern in Gaza übrig geblieben ist, sieht es schlimmer aus, als man sich vorstellen kann. Patienten und Verletzte liegen verstreut auf dem Boden, während die Ärzte versuchen, so viele Menschen wie möglich zu behandeln. Die Familien der Patienten tragen mit intravenösen Medikamenten gefüllte Plastiktüten und heben sie hoch, damit sie weiter fließen können. Die meisten Nahtoperationen werden ohne Anästhesie durchgeführt. Die meisten Medikamente für chronische Krankheiten sind weder in Krankenhäusern noch in Privatapotheken erhältlich. Alle Nierenpatienten haben monatelang unter dem Abbruch ihrer Dialysebehandlungen gelitten. Viele sind gestorben.

Die Berichte aus Gaza-Stadt über Ärzte und Krankenschwestern, die ihre Familienmitglieder ohne Narkose operieren mussten, sind erschütternd. In einem Video, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, erzählt Dr. Hani Bseiso unter Schmerzen, wie er die schwierige Entscheidung traf, das Bein seiner Nichte mit einem Küchenmesser zu amputieren.

„Ich hatte eine schwierige Wahl: Ahed verbluten zu lassen oder die mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu nutzen und sie zu behandeln“, sagt Dr. Bseiso. „Ich entschied mich, meine Augen und mein Herz zu schließen, auf meinen Schmerz zu beißen und zu tun, was nicht getan werden konnte.“ Er führte die Operation auf dem Esstisch in ihrem Haus durch. Zur Hand waren ein Küchenmesser, ein Spülschwamm, Wasser und Seife.

Außer dem al-Shifa wurden alle anderen Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen zerstört, darunter das Beit Hanoun-Krankenhaus und das indonesische Krankenhaus. Sie alle wurden von der Armee gestürmt, ihre Ausrüstung geplündert und ihre Betten verbrannt.

Muhammad Zaqout, Generaldirektor der Krankenhäuser im Gazastreifen, erklärt, dass vor dem Krieg 35 Krankenhäuser im Gazastreifen in Betrieb waren (davon 13 staatliche), während jetzt nur noch vier Krankenhäuser in der gesamten Küstenenklave geöffnet sind.

„Die Krankenhäuser, die noch in Betrieb sind, sind das al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah mit einer Kapazität von bis zu 140 Betten, das European Hospital in Khan Younis mit einer Kapazität von bis zu 240 Betten und das al-Najjar Hospital in Rafah mit einer Kapazität von bis zu 65 Betten“, so Zaqout. „Es gibt ein spezialisiertes Krankenhaus für Entbindungen, das Emirates Maternity Hospital. Die übrigen Krankenhäuser im Gazastreifen haben alle ihren Betrieb eingestellt und wurden gestürmt, zerstört oder verbrannt.“

„Auch für Kinder gibt es im Gazastreifen kein Krankenhaus mehr“, fügt Zaqut hinzu. „Alle Krankenhäuser, wie das al-Nasr-Krankenhaus in Gaza-Stadt, haben ihren Betrieb eingestellt.“

„Die wenigen verbliebenen Krankenhäuser im Gazastreifen, die noch in Betrieb sind, sind nur noch stärkerem Druck ausgesetzt“, so Zaqout. „Das European Hospital, das derzeit das größte Krankenhaus im Gazastreifen ist, hat aufgrund des anhaltenden Drucks auf den Gesundheitssektor im Gazastreifen seine Kapazität für Patienten von 240 auf fast 800 Betten erhöht. Tausende von Vertriebenen innerhalb des Krankenhauses haben viele Abteilungen in Wohnabteilungen umgewandelt.“

Das European Hospital ist zu einem Sammelpunkt für die Zelte der Vertriebenen geworden. Die Korridore, Patientenzimmer, Höfe und Eingänge sind überfüllt.

Organisationen, Institutionen und Länder versuchen, in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens Feldkrankenhäuser einzurichten, zusätzlich zu Krankenhäusern und medizinischen Kliniken wie dem jordanischen Feldkrankenhaus in der Stadt Rafah. Zaqout weist jedoch darauf hin, dass diese Feldlazarette nicht in der Lage sind, die für die Menschen lebenswichtigen medizinischen Leistungen zu erbringen, da sie nicht über eine Quelle zur Sauerstofferzeugung verfügen.

Trotz der großen Zahl von Verletzten infolge der wiederholten Bombardierung aller Gebiete des Gazastreifens kann das Gesundheitsministerium in Gaza täglich die Entlassung von 20-30 Verletzten zur Behandlung in Krankenhäusern in Ägypten, Katar, der Türkei und anderen Ländern koordinieren. Diese Zahl ist jedoch minimal im Vergleich zu der Zahl der Verwundeten, die außerhalb des Gazastreifens dringend behandelt werden müssen.

„Die Situation ist sehr katastrophal. Die Krankenhäuser können die Verwundeten nicht aufnehmen, und die Zahl der zur Behandlung ins Ausland transportierten Personen ist gering und steht in keinem Verhältnis zur Zahl der Verletzten“, so Zaqout. „Die Lage im Gesundheitssektor ist katastrophal und verschlechtert sich aufgrund der wiederholten Drohungen der Besatzungsmacht gegenüber den verbleibenden Zentren weiter. Wenn diese Krankenhäuser nicht mehr arbeiten, werden sie zu Massengräbern, wie es in Nasser und al-Shifa geschehen ist.“

„Die israelische Armee zerstört die Krankenhäuser und verhindert, dass sie wieder in Betrieb genommen werden“, fügt er hinzu. „Sie verhindert die Wiedereinfuhr der zerstörten medizinischen Ausrüstung und verhindert alles, was wir brauchen, um die Krankenhäuser wieder in Betrieb zu nehmen. Die Besatzung zerstört vorsätzlich den gesamten Gesundheitssektor im Gazastreifen“.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …