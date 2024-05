Four children killed in Gaza as Israel intensifies bombing around Rafah The Israeli military has killed six people, including four children, after bombing a house in Gaza’s Rafah.



Angehörige von Palästinensern, die bei einem israelischen Bombenangriff getötet wurden, trauern neben ihren Leichen im Hof des al-Najjar-Krankenhauses in Rafah

Israels Krieg gegen Gaza live: UN warnt vor drohendem „Gemetzel“ in Rafah

Von Stephen Quillen und Umut Uras

3. Mai 2024

Ein israelischer Einmarsch in Rafah würde das Leben von Hunderttausenden von Palästinensern im Gazastreifen gefährden, so Jens Laerke, ein Sprecher der UN-Organisation OCHA.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden in den letzten 24 Stunden 26 Menschen getötet und 51 verletzt.

Das israelische Militär hat nach einem Bombenangriff auf ein Haus im Gazastreifen Rafah sieben Menschen getötet, darunter vier Kinder.

Der Wiederaufbau des vom Krieg verwüsteten Gaza-Streifens wird bis zu 40 Milliarden Dollar kosten und eine Anstrengung erfordern, wie sie die Welt seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen hat, und zwar in einem „beispiellosen Ausmaß an menschlichen Verlusten und Kapitalzerstörung“, so die Vereinten Nationen.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 34.622 Palästinenser getötet und 77.867 verwundet. Die Zahl der Todesopfer der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober in Israel beläuft sich auf 1.139, Dutzende von Menschen werden noch immer gefangen gehalten.

Vor 7m (13:00 GMT)

Vor 7m (13:00 GMT)

Israel sagt, es habe Beschwerde über die Entscheidung der Türkei eingereicht, die Handelsbeziehungen zu kappen

Der israelische Wirtschaftsminister Nir Barkat hat sich beim Chef der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Mathias Cormann, über die Entscheidung der Türkei beschwert, die Handelsbeziehungen mit seinem Land zu kappen.

„Ich habe bei Korman eine Beschwerde gegen die Türkei eingereicht, weil sie einseitig beschlossen hat, den Seehandel zwischen den beiden Ländern einzustellen“, erklärte er in einem Beitrag auf X.

Barkat sagte, dass er ein Treffen mit Cormann hatte, einen Tag nachdem Ankara alle Exporte und Importe nach und aus Israel wegen des Krieges in Gaza gestoppt hatte.

In dem Beitrag hieß es, Erdogans Entscheidung verstoße „eklatant gegen die Gesetze des Seehandels und schadet der Kontinuität der weltweiten Versorgung“ und forderte die OECD auf, Maßnahmen gegen die Türkei zu ergreifen. Übersetzt mit deepl.com



