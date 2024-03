The ‚Flour massacre‘ is a precursor to Israel’s ‚day after‘ in Gaza The massacre of the hungry Palestinians should be understood as a harbinger of Israel’s „day after“ plan for Gaza and all of Palestine – permanent military occupation.

Das Foto einer blutgetränkten Mehlschachtel wurde von der palästinensischen Vertretung bei den Vereinten Nationen am 29. Februar 2024 in den sozialen Medien veröffentlicht.

Das Massaker an den hungernden Palästinensern sollte als Vorbote von Israels „Tag danach“-Plan für Gaza und ganz Palästina verstanden werden – eine permanente militärische Besetzung.

Das „Mehl-Massaker“ ist ein Vorbote für Israels „Tag danach“ in Gaza

Von Yoav Haifawi

4. März 2024

Die Politik der Entfesselung eines Völkermordes unter den Augen der Weltöffentlichkeit ist kompliziert. Israel hat zwar die Feuerkraft, um einfach jeden in Gaza zu töten, muss aber einen Weg finden, seine Ziele zu kriminalisieren“. Wenn sie den Verdacht haben, dass sich ein Widerstandskämpfer in einem Gebäude versteckt oder einfach nur lebt, dient dies als Rechtfertigung für die Zerstörung des gesamten Gebäudes und manchmal auch der umliegenden Gebäude. Als „Startup-Nation“ hat Israels Völkermordarmee sogar den Prozess der Kriminalisierung ziviler Ziele mithilfe künstlicher Intelligenz industrialisiert.

Doch trotz der wahllosen und blutigen Art und Weise, in der die israelischen Angriffe durchgeführt wurden, war das Massaker an den hungrigen Brotsuchenden in der Al-Rasheed-Straße in Gaza am vergangenen Donnerstag anders. Israel hat nicht einmal behauptet, dass seine Truppen angegriffen wurden oder dass sich irgendwo in der Nähe Widerstandskämpfer befanden. Dieses Massaker geschah, als Israel behauptete, sich um die humanitären Bedürfnisse der palästinensischen Bevölkerung zu kümmern“. Das „Mehl-Massaker“, wie es inzwischen genannt wird, ist kein tragischer Einzelfall, sondern kann als Vorbote der neuen Ordnung verstanden werden, die Israel der Bevölkerung des Gazastreifens nach der geplanten, aber bisher nicht erreichten Ausschaltung der Hamas aufzwingen will. Es war ein Spiegelbild von Israels Plan für den Tag danach“ für Gaza und ganz Palästina – eine permanente militärische Besetzung.

Von Israel erzeugter Hunger und Chaos

Israels derzeitige Operation in Gaza hat viele Gesichter und geht weit über das tägliche Bombardement aus der Luft und die Zerstörung durch die Bodentruppen hinaus. Israel sorgt auch für Hunger und Chaos im gesamten Gazastreifen.

Erstens, der Hunger. Bis jetzt hat Israel absichtlich die Menge an humanitärer Hilfe, die nach Gaza gelangt, auf ein Minimum reduziert. Das Haupthindernis sind die hinderlichen israelischen „Inspektionen“ aller Lieferungen, die entweder aus Ägypten über den Rafah-Übergang oder direkt aus Karm Abu-Salem kommen. Darüber hinaus haben Armee und Polizei absichtlich zugelassen, dass rechtsextreme Schläger den Verkehr an den Inspektionsstellen und den Übergängen behindern, wobei jeder argumentiert, dass der andere für die Aufrechterhaltung der Ordnung zuständig sei. Am 22. Februar berichtete der offizielle israelische Rundfunksender Kan, dass an diesem Tag wegen der Störungen durch die Demonstranten keine Hilfsgütertransporte in den Gazastreifen gelangen konnten. Wenn die sehr begrenzten Hilfslieferungen schließlich in den Gazastreifen gelangen, müssen sie mit zerstörten Straßen rechnen und werden möglicherweise noch von der israelischen Armee beschossen.

Dann das Chaos. Israel führt einen Zermürbungskrieg gegen alle humanitären Organisationen, die versuchen, das Leid der Menschen in Gaza zu lindern. Viele Mitarbeiter von Hilfsorganisationen sind durch israelische Angriffe ums Leben gekommen. Vor einem Monat meldete das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), dass 337 Mitarbeiter des Gesundheitswesens und 145 UN-Mitarbeiter getötet wurden – und das Töten geht ununterbrochen weiter.

Der Fall des UNRWA ist allgemein bekannt. Israel macht keinen Hehl aus seinem Wunsch, das Hilfswerk abzuschaffen, und beschuldigt es, die Existenz der Palästinenser als ein Volk, das um die Rückkehr in sein Land kämpft, zu „verewigen“. Die westlichen Mächte haben sich beeilt, dem UNRWA wichtige Finanzmittel zu streichen und damit die lebensrettende Hilfe für Millionen von Menschen im Gazastreifen in Zeiten einer schrecklichen, von Menschen verursachten Katastrophe zu verhindern, und zwar aufgrund unbewiesener israelischer Behauptungen gegen einige Mitarbeiter der Organisation. Darüber hinaus berichtete Amira Hass am 25. Februar in Haaretz, dass Israel systematisch Arbeitsvisa von Mitarbeitern internationaler Hilfsorganisationen im Westjordanland und im Gazastreifen blockiert und sie zwingt, das Land zu verlassen. All dies geschieht in dem Bestreben, die Palästinenser zu isolieren und das Leben in Gaza wirklich unerträglich zu machen.

Um das Chaos noch weiter zu vergrößern, hat Israel außerdem palästinensische Polizisten angegriffen, wenn sie die Lieferung und Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen erleichterten. Kan berichtete, dass die palästinensische Polizei aufgrund der israelischen Angriffe keine Hilfskonvois mehr sichert und dass daraufhin humanitäre Organisationen aus Angst um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter angekündigt haben, die Hilfslieferungen einzustellen.

Der Hunger und das Chaos in Gaza werden von der israelischen Führung nicht nur erzeugt, um Schmerzen zuzufügen, sondern auch, um eine Gelegenheit zu schaffen.

In einem Artikel in Ynet vom 28. Februar berichtet Ronen Bergman, dass die beiden angeblich „zentristischen“ Minister im israelischen Kriegskabinett, die ehemaligen Generäle Gantz und Eisenkot, die Absicht hatten, den Hunger und das Chaos in Gaza auszunutzen, um die Freilassung israelischer Gefangener zu erzwingen. Wie Bergman berichtet, versuchten Gantz und Eisenkot „bereits vor etwa einem Monat vorzuschlagen, die Fortsetzung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen von der Freilassung der Geiseln abhängig zu machen, aber dieser Vorschlag wurde abgelehnt.“

Ronen Bergman ist ein Mitarbeiter der New York Times. Er ist aber auch ein sehr engagierter Israeli, der nach eigener Aussage tiefe Verbindungen bis in die höchsten Kreise des israelischen Militärapparats hat. In seinem Artikel wirft er Netanjahu „unnötige Gesten“ im Gazastreifen vor, wie z. B. die Freigabe von Medikamenten und Treibstoff. Während die „zentristischen Generäle“ die Bevölkerung des Gazastreifens aushungern wollen, um die Hamas zu zwingen, ihre Gefangenen ohne Gefangenenaustausch freizulassen, zielt Netanjahu auf die Fortsetzung des Krieges als einzige Möglichkeit, seine Regierung zu retten und sich selbst im Amt zu halten.

Netanjahus „Day After“-Plan: permanente aggressive Besatzung

Angesichts seiner engen Beziehungen zum israelischen Establishment ist es interessant, Bergmans Beobachtungen zur Kenntnis zu nehmen. Er beschreibt, wie Netanjahu die Verhandlungen über den Gefangenenaustausch sabotiert: „… dieselben Unbekannten, die in den Medien die Falschmeldung verbreiten, dass die Verhandlungen [des israelischen Teams, das über den Gefangenenaustausch verhandelt – JH] sehr optimistisch verlaufen, dass es Durchbrüche gibt und die Lage gut ist, tun dies, damit man, wenn die Hamas mit einer negativen Antwort auf ein Angebot zurückkommt, von dem klar ist, dass sie es so nicht akzeptieren wird, ihr die Schuld für das Scheitern der Verhandlungen geben kann“.

Bergman fügt hinzu, dass „Leute, die mit den Vorgängen in Netanjahus Umfeld vertraut sind, glauben, dass er alles tut, um den Deal zu vereiteln, und die öffentliche Meinung mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln manipuliert, damit er selbst dann, wenn ein Deal zustande kommt, der den Verhandlungsführern des Sicherheitsestablishments vernünftig erscheint, diesen ablehnen wird. Und wenn dies durchsickert, wie einer der hohen Beamten bei seinem Leben geschworen hat, wird er, Netanjahu, sie alle als Verlierer darstellen, die nicht bereit sind, die Hamas bis zum vollständigen Sieg zu bekämpfen.“

Bergman spricht für Teile des militärischen Establishments und zeichnet ein sehr pessimistisches Bild von Israels Kriegssituation. „Die Quintessenz“, fasst er zusammen, „ist, dass die IDF in Gaza festsitzt. Die Entführten gehen allmählich zugrunde. Die israelische Öffentlichkeit wird mit verzerrten oder falschen Informationen überschwemmt. Die Armee hat mit den Füßen abgestimmt und sich aus dem Gazastreifen zurückgezogen – aus fünf Divisionen, die am Krieg beteiligt waren, wurden fünf Brigaden, die an einer begrenzten Operation in Khan Younis teilnehmen. Hochrangige Militärs sagen, dass ein Waffenstillstand notwendig ist, dass ein Abkommen notwendig ist, aber die Armeechefs sagen das nicht ausdrücklich.“

Aber für Netanjahu und die extremistische Mehrheit seiner Regierung sieht es gut aus. Es gibt keinen nennenswerten internationalen Druck zur Beendigung des Krieges. Die israelische Regierung ist nicht bereit, eine politische Lösung auch nur in Erwägung zu ziehen. Ihre Strategie ist daher ein zermürbender Zermürbungskrieg, denn sie glaubt, dass Israels militärische Überlegenheit das Durchhaltevermögen der palästinensischen Bevölkerung auslöschen wird, auch wenn dies Jahre blutiger Auseinandersetzungen erfordern würde.

Zu diesem Zweck präsentierte Netanjahu mit großer Verspätung die Grundzüge seiner Vision vom „Tag danach“ im Gazastreifen oder vielmehr in ganz Palästina. Es ist eine Vision der vollständigen militärischen Kontrolle Israels zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer. Eine unabhängige palästinensische Einheit wird nicht zugelassen.

Um den internationalen Druck zu vereiteln, will Israel zeigen, dass es mit einigen „unpolitischen“ lokalen palästinensischen Bevollmächtigten auch für die tägliche Verwaltung der Bevölkerung selbst sorgen kann. In seinem Artikel berichtet Bergman, dass das israelische Kriegskabinett beschlossen hat, doch humanitäre Hilfe in den verwüsteten nördlichen Gazastreifen zu liefern. Dies geschah, nachdem es die palästinensische Polizei verjagt und alle humanitären Organisationen in Gefahr gebracht hatte, wie oben beschrieben. Und damit sind wir beim „Mehl-Massaker“ angelangt. Die israelische Armee beschloss, die Konvois selbst zu sichern, und was wäre besser geeignet, einen Hilfskonvoi zu sichern, als ihn mit gewaltigen Panzern zu begleiten? Als hungrige Palästinenser in den Straßen von Al-Rasheed versuchten, die Hilfsgüter zu „plündern“, schossen die Soldaten in den Panzern mit ihren Maschinengewehren auf sie.

In kleinerem Maßstab werden im Westjordanland täglich unbewaffnete Palästinenser von Soldaten erschossen, die sich durch ihre bloße Anwesenheit „bedroht“ fühlen. Bei dem Versuch, das Massaker in Al-Rasheed zu erklären, behauptete die israelische Armee, ihre schwer bewaffneten, feigen Soldaten fühlten sich von den unbewaffneten Zivilisten bedroht, die ihren Stellungen zu nahe kamen. Es sind nicht die Bewohner des Gazastreifens, die ihnen zu nahe gekommen sind – es sind die Israelis, die sich dorthin drängen, wo sie nicht sein sollten.

Die Regierung Netanjahu will ihre Militärpräsenz im Gazastreifen für immer aufrechterhalten. Offiziell spricht sie noch nicht von neuen Siedlungen dort, aber viele Elemente innerhalb der Koalition arbeiten daran. Das Massaker an den hungrigen Brotsuchenden erinnert uns eindringlich daran, dass es nicht ausreicht, jetzt nur einen Waffenstillstand zu fordern, um das Blutvergießen zu beenden. Nicht weniger wichtig ist es, den sofortigen und vollständigen Rückzug der blutigen Besatzungsarmee zu fordern.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …