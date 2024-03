Israel’s e-warfare: using smartphones to kill the Lebanese resistance Israel’s military penetrates everyday Lebanese smartphones and neighborhood security cameras as part of a formidable surveillance and espionage mission to kill Hezbollah fighters and their families.

Das israelische Militär dringt in die Smartphones der Libanesen und in die Überwachungskameras der Nachbarschaft ein, um die Hisbollah-Kämpfer und ihre Familien zu töten.

Israels elektronische Kriegsführung: Einsatz von Smartphones zur Tötung des libanesischen Widerstands

Von Dschamal Meselmani

4. MÄRZ, 2024

In letzter Zeit häufen sich die Berichte über Israels Fähigkeiten bei der Überwachung und Verfolgung von Mobilgeräten im Zusammenhang mit der militärischen Aggression Tel Avivs gegen den Südlibanon.

Diese verdeckten Operationen, die oft gezielte Tötungen durch Drohnen oder Kampfflugzeuge beinhalten, wurden durchgeführt, indem das Vorhandensein von Mobiltelefonen – sowohl Smartphones als auch normale Geräte – unter libanesischen Widerstandskämpfern ausgenutzt wurde, die am Tag nach dem Start der Al-Aqsa-Flutwelle an grenzüberschreitenden Operationen zur Unterstützung des palästinensischen Widerstands teilnahmen.

Der israelische Geheimdienst nutzt die Daten dieser Geräte, einschließlich GPS-fähiger Smartwatches, um die Standorte von Zielen zu bestimmen und die Bewegungen der Kämpfer zu verfolgen.

Darüber hinaus gibt es Berichte darüber, dass Israel die Geräte von Freunden und Familien von Widerstandskämpfern ausnutzt, die sich der Risiken, die mit der Nutzung ihrer Technologie verbunden sind, möglicherweise nicht vollständig bewusst sind. Diese Unkenntnis eröffnet dem israelischen Geheimdienst die Möglichkeit, Informationen über elektronische Geräte zu sammeln, z. B. über mit dem Internet verbundene Smart-TVs oder andere elektronische Geräte, die Daten übertragen.

Der Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, erkannte diese Schwachstelle und forderte seine Anhänger im Süden in einer Rede am 13. Februar auf, Smartphones wegzuwerfen“, die er als Spionagegeräte“ bezeichnete.

Überwachungstaktiken und Täuschungsstrategien

Israel ist dafür bekannt, dass es eine Reihe von Taktiken einsetzt, darunter die Erstellung falscher Online-Personen, um persönliche Daten und Metadaten über die Kämpfer zu sammeln. Diese Informationen, kombiniert mit fortschrittlichen technischen Systemen und künstlicher Intelligenz, helfen bei der Identifizierung und gezielten Ansprache von Personen.

Um der israelischen Überwachung entgegenzuwirken, hat der libanesische Widerstand während des gesamten Krieges in der Region aktiv Radar- und Spionagesysteme des israelischen Militärs entlang der libanesisch-palästinensischen Grenze demontiert.

Als Reaktion darauf ist Israel dazu übergegangen, Kameras in Häusern, Wohnvierteln und Straßen einzusetzen, wobei es häufig in bestehende Überwachungsnetze eindringt. Um diese Taktik zu vereiteln, hat die Hisbollah die Bewohner der Grenzstädte im Südlibanon dazu aufgefordert, die Überwachungskameras in ihren Häusern und Geschäften zu deaktivieren.

Hinzu kommen verdächtige Anrufe von Personen, die sich als Vertreter offizieller oder privater Verbände und Institutionen ausgeben, Informationen über Familienmitglieder einholen oder sich nach bestimmten Personen erkundigen, die dem Widerstand angehören. Nach Angaben von Alhurra (AFP) wurden mehrere Häuser nach solchen Anrufen von israelischem Beschuss getroffen.

Die Leistungsfähigkeit von Israels elektronischem und technologischem Arsenal ist weithin anerkannt und macht das Land zu einem der weltweit führenden Unternehmen in der Spionagetechnologie. Die Geheimdiensteinheit 8200 des Besatzungsstaates, die oft mit globalen technologischen Geheimdiensten verglichen wird, hat Tel Avivs Position in der digitalen Spionage- und Überwachungsbranche gefestigt.

In den letzten Jahren haben internationale Leaks und Spionagesoftware-Skandale die Existenz äußerst leistungsfähiger israelischer Spionagesysteme aufgedeckt, die von Open-Source-Intelligence (OSINT) bis hin zu Human Intelligence (HUMINT) reichen und alle nahtlos mit modernster künstlicher Intelligenz verbunden sind.

Entfesselung von Pegasus

Zu den berüchtigtsten elektronischen Spionageprogrammen gehört „Pegasus“, das „geflügelte Pferd“ der Überwachung, wie es treffend heißt. Der ausführliche Bericht von Human Rights Watch Anfang 2022 brachte Licht ins Dunkel der weitreichenden Verletzungen der Privatsphäre durch dieses Programm und enthüllte seine illegale und geheime Installation auf Smartphones:

Die Software wird heimlich auf den Mobiltelefonen der Nutzer installiert. Sobald sich Pegasus auf dem Gerät befindet, kann der Client es in ein leistungsfähiges Überwachungsinstrument verwandeln, indem er vollständigen Zugriff auf Kamera, Anrufe, Medien, Mikrofon, E-Mail, Textnachrichten und andere Funktionen erhält und so die Überwachung der Zielperson und ihrer Kontakte ermöglicht.

Das „Zero Click“-Exploit, das so genannt wird, weil es keine Aktion des Besitzers erfordert, um das Gerät zu kompromittieren, „ist eine fortschrittliche und ausgeklügelte Angriffstechnik, die Geräte effektiv kompromittiert und gleichzeitig für das Ziel sehr schwer zu erkennen oder zu verhindern ist“.

Besonders besorgniserregend ist die Fähigkeit von Pegasus, WhatsApp-Anrufe abzuhören und dabei die Annahme der absoluten Sicherheit der Nutzer auszunutzen. Sobald die Spyware auf das Gerät heruntergeladen ist, kann der „operierende Hacker“ das Gerät in ein umfassendes Überwachungsinstrument verwandeln und über die Kamera, Fotos, Videos, das Mikrofon, E-Mails, Textnachrichten und sogar verschlüsselte Materialien vollen Zugriff auf den Inhalt des Geräts erlangen.

Der Libanon ist in solche Überwachungsbemühungen verwickelt, wie der Bericht von Citizen Lab zeigt, in dem das Land als eines von 45 Ländern genannt wird, die für Pegasus-Operationen anfällig sind.

Wenn Israel in der Lage ist, intelligente Kameras im Südlibanon zu nutzen, indem es über das Internet in sie eindringt, scheint es auch in der Lage zu sein, Mobiltelefone zu hacken, wie das Hacken des Geräts des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und anderer hochrangiger internationaler Eliten, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten zeigt.

Datengesteuertes Schlachtfeld

Das moderne Schlachtfeld geht weit über die konventionelle Kriegsführung hinaus und erstreckt sich auf den Bereich der Daten- und Informationsbeschaffung, insbesondere aus elektronischen und technologischen Quellen. Dieser geheime Aspekt der Kriegsführung ist sowohl für militärische als auch für politische Führer von zentraler Bedeutung für strategische und taktische Entscheidungen, da er entscheidende Erkenntnisse über die Stärken, Schwächen und Ziele des Gegners liefert.

Jede noch so unbedeutend erscheinende Information trägt dazu bei, eine Liste von Zielen zu erstellen, die zur Ausschaltung der menschlichen und militärischen Stützen des Gegners, seiner Ressourcen und anderer strategischer Ressourcen beitragen.

Wie in den meisten Bereichen der heutigen Gesellschaft hat der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der Spionage einen tiefgreifenden Wandel bewirkt und die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Zielidentifizierung und -verfolgung revolutioniert.

Modernste KI-Algorithmen durchforsten riesige Datenmengen, die von elektromagnetischen Signalen, Social-Media-Plattformen und elektronischen Geräten generiert werden, und ermöglichen so schnelle Analysen und Entscheidungen. Israels Nachrichtendienste, wie der Shin Bet, haben sich die KI-Technologie zu eigen gemacht, um erheblichen Bedrohungen zu begegnen und ihre operativen Fähigkeiten zu verbessern.

Mit dem Programm vertraut werden

Mit den technologischen Fortschritten steigen jedoch auch die Risiken für die Cybersicherheit. Berichte deuten auf einen Anstieg von Hacker- und Spionageangriffen hin, insbesondere in Westasien. Kaspersky, ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, hat herausgefunden, dass „der Prozentsatz der Nutzer, die im Nahen Osten (Westasien) von Spionageprogrammen angegriffen werden, Anfang 2023 um 11,8 Prozent gestiegen ist“.

Angesichts der weit verbreiteten Bedrohungen für die Cybersicherheit, denen die „digitale Souveränität“ des Libanon ausgesetzt ist, stellt das Fehlen nationaler Cybersicherheitsstrategien und Sensibilisierungskampagnen in Bezug auf israelische Übergriffe auf das zellulare und terrestrische Telefonnetz ein großes Problem dar.

Zum Schutz vor einer möglichen elektronischen Überwachung durch den Besatzungsstaat, sei es direkt oder unter dem Deckmantel verschiedener Einrichtungen, liegt es im nationalen Interesse der libanesischen Bürger, insbesondere derjenigen im Süden, Vorsicht und Wachsamkeit walten zu lassen.

Die Südlibanesen sollten auch auf die Verwendung von nicht intelligenten Mobiltelefonen achten, die im Libanon umgangssprachlich als „Abu Lumba“ bezeichnet werden, da sie aufgrund ihrer einfachen Standortbestimmung ähnliche Risiken wie Smartphones bergen.

Diese Geräte können leicht geortet werden und können integrierte GPS-Technologie oder Smart-SIM-Karten enthalten, was die persönliche Sicherheit gefährden und unbeabsichtigt die nachrichtendienstliche Erfassung von Personen unterstützen kann, die mit dem Widerstand in Verbindung stehen.

Übersetzt mit deepl.com

