Die G20-Mitglieder müssen ihre politische Führung und ihren Einfluss nutzen, um den Krieg in Gaza zu beenden.

Das moralische Versagen der Welt in Gaza sollte uns alle beschämen

Von Martin Griffiths

UN-Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten und Nothilfekoordinator

21. Februar 20242

Eine Frau ruht sich mit ihren Kindern aus, während Menschen in Rafah ankommen, nachdem sie aus dem Nasser-Krankenhaus in Khan Younis nach israelischen Angriffen auf den medizinischen Komplex evakuiert wurden, 15. Februar 2024 [Reuters/Mohammed Salem]

Während sich die Gruppe der 20 (G20) diese Woche in Brasilien trifft, nähert sich die Zahl der Todesopfer bei den Angriffen auf den Gazastreifen der 30.000er-Marke. Ich hoffe, dass dies den in Rio de Janeiro versammelten Außenministern Anlass gibt, darüber nachzudenken, was ihre Länder getan oder nicht getan haben, um den Krieg zu beenden.

Die Feststellung, dass der Krieg in Gaza erbarmungslos ist und ein Beispiel für völliges humanitäres Versagen darstellt, ist keine Neuigkeit. Es ist nicht nötig, das Offensichtliche noch einmal zu betonen. Erlauben Sie mir stattdessen – im Namen meiner humanitären Kollegen – Sie nicht nur vor dem heutigen Tag zu warnen, sondern auch vor dem, was ich für morgen befürchte.

Was sich in den letzten 138 Tagen in Gaza abgespielt hat, ist in seiner Intensität, Brutalität und seinem Ausmaß beispiellos. Zehntausende von Menschen wurden getötet, verletzt oder unter den Trümmern begraben. Ganze Stadtviertel wurden dem Erdboden gleichgemacht. Hunderttausende von Menschen, die vertrieben wurden und selbst im Winter unter erbärmlichsten Bedingungen leben. Eine halbe Million Menschen steht am Rande einer Hungersnot. Sie haben keinen Zugang zum Nötigsten: Nahrung, Wasser, medizinische Versorgung, Latrinen. Eine ganze Bevölkerung wird ihrer Menschlichkeit beraubt.

Die Gräueltaten, die den Menschen in Gaza widerfahren, und die humanitäre Tragödie, die sie erleiden, sind für die ganze Welt sichtbar, dokumentiert von mutigen palästinensischen Journalisten, von denen zu viele dabei getötet wurden. Niemand kann so tun, als ob er es nicht wüsste.

Man kann auch nicht so tun, als wüsste man nicht, dass die humanitären Organisationen ihr Bestes tun: Fast 160 unserer Mitarbeiter wurden getötet, doch unsere Teams liefern weiterhin Lebensmittel, medizinische Hilfsgüter und sauberes Trinkwasser. Wir tun alles, was wir können, trotz der Sicherheitsrisiken, des Zusammenbruchs von Recht und Ordnung, der Zugangsbeschränkungen und der persönlichen Tragödien. Trotz der Streichung der Mittel für die größte UN-Organisation in Gaza. Und trotz der absichtlichen Versuche, uns zu diskreditieren.

Die humanitäre Gemeinschaft, die ich vertrete, hat soeben einen Plan veröffentlicht, in dem dargelegt wird, was wir brauchen, um den Zustrom von Hilfsgütern in und durch den Gazastreifen zu erhöhen. Nichts davon ist unvernünftig: Sicherheitsgarantien, ein besseres Notifizierungssystem für humanitäre Hilfe, um die Risiken zu verringern, Telekommunikationseinrichtungen, die Beseitigung nicht explodierter Sprengkörper, die Nutzung aller möglichen Einreisepunkte.

Aber obwohl ich schon oft gesagt habe, dass Hoffnung die Währung der humanitären Hilfe ist, habe ich wenig Hoffnung, dass die Behörden uns das geben werden, was wir für unsere Arbeit brauchen. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass ich eines Besseren belehrt werde.

Wir wissen ohne jeden Zweifel, dass man den humanitären Organisationen die Schuld für das Ausbleiben der Hilfe in Gaza geben wird – man macht uns bereits dafür verantwortlich -, trotz des Mutes, des Engagements und der Opferbereitschaft all unserer Teams vor Ort.

Aber täuschen Sie sich nicht: Die Entbehrungen, die die Menschen in Gaza ertragen müssen, sind so groß, dass keine Hilfe ausreicht.

Die Hindernisse, mit denen wir bei jedem Schritt konfrontiert werden, sind so groß, dass wir nur das absolute Minimum leisten können.

Die Anschläge vom 7. Oktober auf Israel sind entsetzlich – ich habe sie wiederholt verurteilt und werde dies auch weiterhin tun. Aber sie können nicht rechtfertigen, was jedem einzelnen Kind, jeder Frau und jedem Mann in Gaza widerfährt.

Meine Botschaft an die G20-Außenminister in dieser Woche ist daher klar: Wir haben Israel als Besatzungsmacht im Gazastreifen angefleht, die Lieferung von Hilfsgütern zu erleichtern – mit wenig oder gar keinem Erfolg.

Wir haben die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Geiseln gefordert – mit wenig oder gar keinem Erfolg.

Wir haben die Parteien aufgefordert, ihren Verpflichtungen aus dem humanitären Völkerrecht und den Menschenrechten nachzukommen – mit wenig oder gar keinem Erfolg.

Wir haben die Länder, die die Finanzierung des UNRWA eingestellt haben, aufgefordert, ihre Entscheidung rückgängig zu machen – ohne nennenswerten Erfolg.

Heute appellieren wir an Sie, die Mitglieder der G20, Ihre politische Führungsrolle und Ihren Einfluss zu nutzen, um diesen Krieg zu beenden und die Menschen in Gaza zu retten. Sie haben die Macht, etwas zu bewirken. Nutzen Sie sie.

Ihr Schweigen und Ihre Untätigkeit werden nur dazu führen, dass noch mehr Frauen und Kinder in die offenen Gräber von Gaza geworfen werden.

Humanitäre Organisationen tun alles, was sie können. Tun Sie das auch?

Dieser Artikel wurde ursprünglich in der brasilianischen Zeitung Folha veröffentlicht.



