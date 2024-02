US blocks Gaza ceasefire demand at Security Council for third time Washington puts forward counter-proposal warning against Rafah operation.

USA blockieren zum dritten Mal Waffenstillstand für Gaza im Sicherheitsrat

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

21. Februar 2024

Die USA haben am Dienstag ihr Veto gegen einen Resolutionsentwurf des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen eingelegt, in dem ein sofortiger humanitärer Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert wird. Dreizehn Staaten stimmten für die algerische Initiative, das Vereinigte Königreich enthielt sich der Stimme.

Es war das dritte Mal in den letzten vier Monaten, dass Washington sein Veto im Sicherheitsrat einlegte, um Israels Militäraktion im Gazastreifen zu verlängern, die der Internationale Gerichtshof in einem Zwischenurteil als Völkermord einstufte.

Dieses UN-Tribunal, das auch als Weltgerichtshof bekannt ist, hält derzeit mündliche Anhörungen zu den rechtlichen Folgen der anhaltenden militärischen Besetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens durch Israel ab.

Die UN-Generalversammlung hat sich bereits zweimal mit großer Mehrheit für einen Waffenstillstand in Gaza ausgesprochen. Diese angenommenen Resolutionen sind rechtlich nicht bindend, zeugen aber von der überwältigenden weltweiten Unterstützung für einen Waffenstillstand und der Isolierung der USA, die weithin als vollwertiger Partner bei Tod und Zerstörung in Gaza angesehen werden.

Während die USA am Dienstag ihr Veto gegen den Resolutionsentwurf eingelegt haben, setzen sie sich im Sicherheitsrat für eine eigene Initiative ein, die einen vorübergehenden Waffenstillstand an die Freilassung der seit dem 7. Oktober in Gaza festgehaltenen Israelis und Ausländer knüpfen würde.

„Gewalt und Instabilität“

Linda Thomas-Greenfield, die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, argumentierte, dass eine Resolution, die einen sofortigen Waffenstillstand fordert, „heikle Verhandlungen gefährden würde“, und bezog sich dabei auf die Verhandlungen zwischen Israel, den USA, Katar und Ägypten, die darauf abzielen, die Freilassung der restlichen Israelis und Ausländer zu erreichen, die seit dem 7. Oktober im Gazastreifen festgehalten werden.

Nach Angaben von Reuters will sich Washington „Zeit für Verhandlungen lassen und nicht übereilt über seinen Resolutionsentwurf abstimmen“.

In der Zwischenzeit macht das Veto der USA „die Situation in Gaza noch gefährlicher“, sagte Chinas Botschafter am Dienstag und warf Washington vor, einen überwältigenden Konsens im Sicherheitsrat zu unterdrücken.

Je länger die Feindseligkeiten im Gazastreifen andauern, warnte der UN-Generalsekretär, desto größer sei die Gefahr, dass die gesamte Region in einen Krieg verwickelt werde.

„Die falschen Entscheidungen von heute werden unsere Region und unsere Welt morgen teuer zu stehen kommen“, sagte der algerische Botschafter bei der UNO nach der Abstimmung am Dienstag.

„Und dieser Preis wird Gewalt und Instabilität sein“, fügte er hinzu.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza meldete am Dienstag 29.195 Tote seit dem 7. Oktober – mehr als 100 allein in den letzten 24 Stunden – und mehr als 67.000 Verletzte. Tausende weitere werden vermisst und liegen vermutlich tot unter den Trümmern zerstörter Gebäude.

Die Palästinenser im Gazastreifen erliegen auch Krankheiten und Hunger, die auf die totale Belagerung des Gebiets durch Israel und die Zerstörung der Gesundheits- und Sanitärinfrastruktur zurückzuführen sind. Laut einer aktuellen Studie ist eines von sechs Kindern unter zwei Jahren im Norden des Gazastreifens akut unterernährt, und „die Situation dürfte heute noch schlimmer sein“, erklärten drei UN-Organisationen am Montag.

Ein Bericht unabhängiger Forscher aus den USA und dem Vereinigten Königreich geht davon aus, dass selbst bei einem sofortigen Ende der Feindseligkeiten in den nächsten sechs Monaten rund 8.000 Menschen im Gazastreifen aufgrund von traumatischen Verletzungen, Unterernährung, Infektionskrankheiten und fehlendem Zugang zu medizinischer Versorgung sterben würden.

USA warnen vor Rafah-Offensive

Die von den USA am Montag verbreitete Gegenresolution verurteilt den Überfall der Hamas vom 7. Oktober und betont, dass die Hamas von „zahlreichen Mitgliedsstaaten“ als terroristische Organisation eingestuft wird.

In dem US-Resolutionsentwurf heißt es außerdem, dass eine „groß angelegte Bodenoffensive in Rafah“ der Zivilbevölkerung schaden und sie vertreiben würde, „möglicherweise auch in die Nachbarländer, was schwerwiegende Auswirkungen auf den regionalen Frieden und die Sicherheit hätte“.

Der Text „unterstreicht, dass eine solche Bodenoffensive unter den derzeitigen Umständen nicht stattfinden sollte“.

US-Präsident Joe Biden hat in den letzten Tagen zweimal mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu telefoniert, um ihn vor einer Militäroperation in Rafah ohne einen glaubwürdigen Plan zur Gewährleistung der Sicherheit der Zivilbevölkerung zu warnen“, wie Reuters berichtet.

Die Regierung Biden hat erklärt, dass sie trotz ihrer erklärten Ablehnung eines Einmarsches in Rafah, wo sich derzeit mehr als eine Million vertriebene Palästinenser aufhalten, Israel keine materiellen Konsequenzen auferlegen würde, wenn es vorwärts geht.

Rafah

Israel plant, seinen Krieg im Gazastreifen noch sechs bis acht Wochen lang mit hoher Intensität fortzusetzen, wie Beamte der Nachrichtenagentur Reuters mitteilten, um dann „zu einer Phase geringerer Intensität mit gezielten Luftangriffen und Operationen von Spezialkräften überzugehen“.

Benny Gantz, Oppositionsführer und Mitglied des israelischen Kriegskabinetts, sagte am Sonntag, dass die Kämpfe in Rafah in einigen Wochen beginnen werden, wenn „die Geiseln nicht zu Hause sind“, was darauf hindeutet, dass Israels Planung nicht so geschlossen ist, wie von Reuters behauptet.

Er fügte hinzu, dass „die Hamas eine Wahl hat. Sie kann sich ergeben, die Geiseln freilassen und die Zivilbevölkerung von Gaza kann das Ramadanfest feiern“.

Netanjahu, der die Militäroffensive fortsetzen will, sagte am Dienstag, dass „wir nicht bereit sind, jeden Preis zu zahlen“, um die Freilassung der rund 130 verbleibenden Gefangenen im Gazastreifen zu erreichen, von denen die meisten noch am Leben sein sollen.

Die Erklärung des israelischen Premierministers vom Dienstag griff die Äußerungen des rechtsextremen Finanzministers Bezalel Smotrich auf, der die Vernichtung der Hamas über die Freilassung der Gefangenen stellte.

Anfang dieses Monats hatte Netanjahu einen Vorschlag der Hamas für einen Gefangenenaustausch und einen monatelangen Waffenstillstand abgelehnt, ihn als „wahnhaft“ bezeichnet und den „totalen Sieg“ in Gaza versprochen.

Proteste

Der Abbruch der Gespräche durch Netanjahu löste erneute Proteste der Familienangehörigen von Menschen aus, die noch immer in Gaza gefangen gehalten werden. Sie blockierten Autobahnen und zündeten Feuer an, um die Rückkehr ihrer Angehörigen zu fordern, solange sie noch am Leben sind.

Während eines einwöchigen Waffenstillstands Ende November wurden mehr als 100 Gefangene im Austausch gegen Dutzende von palästinensischen Frauen und Kindern, die von Israel festgehalten wurden, freigelassen.

Letzte Woche forderten zwei israelisch-argentinische Männer, die das israelische Militär Tage zuvor bei einer Razzia im Gazastreifen gerettet haben will, Netanjahu auf, eine weitere Vereinbarung mit der Hamas zu treffen, und sagten, nicht alle könnten „in heroischen Operationen“ zurückgebracht werden.

„Nur durch ein Abkommen können sie zurückgebracht werden“, erklärten sie in einer gemeinsamen Erklärung mit anderen Familienmitgliedern, die im November freigelassen worden waren.

Letzte Woche sagte Abu Obeida, der Sprecher des bewaffneten Flügels der Hamas, dass es viele Verluste unter den Gefangenen gegeben habe und diejenigen, die noch am Leben seien, sich unter „extrem schwierigen Bedingungen“ befänden.

Katar teilte am Dienstag mit, die Hamas habe bestätigt, dass sie im Rahmen einer von der Golfmonarchie und Frankreich vermittelten Vereinbarung Medikamente für die Gefangenen erhalten und mit deren Lieferung begonnen habe.

Der Außenminister von Katar erklärte, die Vereinbarung umfasse „die Lieferung von Medikamenten und humanitärer Hilfe an die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, insbesondere in den am stärksten betroffenen und beschädigten Gebieten“.

Am Samstag kam es auch in Israel zu den größten regierungsfeindlichen Protesten seit dem 7. Oktober.

Es bleibt abzuwarten, ob der wachsende Druck die israelische Dynamik in Richtung einer katastrophalen Invasion von Rafah aufhalten wird.

Al Mezan, eine palästinensische Menschenrechtsgruppe mit Sitz in Gaza, sagte, dass „bloße Erklärungen die Invasion von Rafah nicht aufhalten werden“, die, wie selbst Sprecher der Regierung Biden einräumten, eine „Katastrophe“ wäre.

„Was wir brauchen, sind konkrete Maßnahmen: Die Staaten müssen die militärische Unterstützung Israels einstellen, Sanktionen nach internationalem Recht verhängen“ und der Internationale Strafgerichtshof „muss Haftbefehle gegen alle Mitglieder des israelischen Kriegskabinetts erlassen“, so Al Mezan.

