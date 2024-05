PALÄSTINA WIRD FREI SEIN, VOM FLUSS BIS ZUM MEER.

The Right of Return to Free Palestine 76 years later, Palestinian return to the homes and lands we were expelled from in 1948 is feasible and, of course, legal. To Palestinians, it is also sacred and inevitable.



Ein junger Palästinenser betrachtet ein Plakat, auf dem die Dörfer aufgelistet sind, in die die Demonstranten des Großen Marsches der Rückkehr zurückkehren wollen, sobald das palästinensische Recht auf Rückkehr anerkannt wird, 30. März 2018. (Foto: Mohammed Asad)

76 Jahre später ist die Rückkehr der Palästinenser in die Häuser und auf das Land, aus dem wir 1948 vertrieben wurden, möglich und natürlich legal. Für die Palästinenser ist sie auch heilig und unausweichlich.

Das Recht auf Rückkehr in ein freies Palästina

Von Salman Abu Sitta



15. Mai 2024

Anmerkung der Redaktion: Der folgende Text wurde als Rede für die Globale Anti-Apartheid-Konferenz über Palästina vorbereitet, die vom 10. bis 12. Mai 2024 in Johannesburg, Südafrika, stattfindet.

Liebe Freunde in Südafrika,

ich habe die Ehre, heute zu Ihnen zu sprechen. Wie Millionen von Palästinensern empfinden wir größte Dankbarkeit und Bewunderung für Südafrika, das als einziger der 193 UN-Mitgliedstaaten vor den Internationalen Gerichtshof trat und Israel des abscheulichen Verbrechens des Völkermords anklagte. Südafrika kennt wie wir die Bedeutung von Apartheid, Kolonisierung, ethnischer Säuberung und Auslöschung eines Volkes aus seinem Heimatland.

Wir alle erinnern uns an die Worte von Nelson Mandela: „Unsere Freiheit ist unvollständig ohne die Freiheit der Palästinenser“.

Es gibt viele Gemeinsamkeiten in unserer Geschichte.

Der israelische Völkermord in Gaza ist tief verwurzelt und seit mehr als einem Jahrhundert gut geplant. Sie haben den Mythos gehört, der vor einem Jahrhundert in Europa verbreitet wurde, dass Palästina ein Land ohne Menschen sei. Es stellte sich heraus, dass es ein zionistischer Plan war, es zu einem Land ohne Menschen zu machen, es zu entleeren, seine Bewohner zu vertreiben und sie zu töten. Im Jahr 1940 erklärte Yousef Weitz, der zionistische Kolonist unter dem britischen Mandat, noch vor der Ausrufung Israels, dass „kein einziges [palästinensisches] Dorf“ in Palästina bleiben werde. Das war der Plan für Al Nakba

1948 wurden 530 Städte und Dörfer von einer zionistischen europäischen Armee mit 120.000 Soldaten in 9 Brigaden angegriffen und entvölkert, die 31 Militäroperationen durchführten und 90 Massaker verübten und 78 % von Palästina besetzten. Sie machten das Volk bis heute zu Flüchtlingen. Sie sind jetzt 9 Millionen palästinensische Flüchtlinge.

Der heuchlerische Westen schreit, dass die Geiseln nach Hause zurückkehren müssen. Er schickt Bomben, um zu töten, er legt sein Veto ein, um das internationale Recht zu brechen, er verhindert die Einfuhr von Lebensmitteln und Medikamenten, er leistet Beihilfe zur totalen Zerstörung des Gazastreifens.

All dies geschieht, um gefangene osteuropäische Siedler freizulassen, damit sie „nach Hause“ zurückkehren können.

Ich stimme voll und ganz zu, dass alle Geiseln freigelassen werden müssen, damit sie nach Hause zurückkehren können.

Aber wer sind die wirklichen Geiseln?

Es sind zwei Millionen palästinensische Flüchtlinge im Konzentrationslager Gaza, die aus 247 Städten und Dörfern im Süden Palästinas stammen, die 1948 von Israel durch Dutzende von Massakern vertrieben wurden. Sie sind in einem Konzentrationslager namens Gaza-Streifen mit einer Dichte von 8000 Personen/km2 zusammengepfercht. Seine Fläche beträgt 1,3 % der Fläche Palästinas, das sind 365 km2. Ihre Häuser liegen im südlichen Teil Palästinas, der 12 500 km2 groß ist.

Wer bewohnt jetzt ihre Heimat?

Osteuropäische Siedler aus Rumänien, Polen, der Ukraine und Russland. Ihre Zahl beträgt nur 150.000, bei einer Dichte von nur 7 Personen/km2, tausendmal weniger als die Eigentümer des Landes, die Flüchtlinge in Gaza.

Wer sind also die wahren Geiseln?

Sind es die 150 europäischen Siedler, die seit 200 Tagen in Gaza festgehalten werden?

Oder sind es die zwei Millionen palästinensischen Flüchtlinge, die in Lagern in Gaza festgehalten werden, die zu Lande, zu Wasser und in der Luft angegriffen werden und seit 76 Jahren oder 27.000 Tagen blockiert sind?

Ich frage Sie: Wer sind die wahren Geiseln?

Ich behaupte uneingeschränkt: Alle Geiseln sollten frei sein und nach Hause zurückkehren können. Palästinenser nach Palästina und Siedler mit ausländischen Pässen dorthin, wohin sie gehen wollen.

Seit 76 Jahren haben die Palästinenser nie aufgehört, ihr Recht auf Heimkehr einzufordern.

Die UN-Resolution Nr. 194, in der das Recht auf Rückkehr gefordert wird, wurde von den Vereinten Nationen mehr als 130 Mal bestätigt – die längste Zeit in der Geschichte der UN.

Das internationale Recht und eine Vielzahl von UN-Konventionen unterstützen das Recht auf Rückkehr.

Soll ich Ihnen einige davon nennen?

Vierte Genfer Konvention, Artikel 4. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 8 und 13. Das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, Artikel 7 und 8. Das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, Artikel 5 und 6. … und viele mehr.

Warum dürfen die Palästinenser immer noch nicht in ihre Heimat zurückkehren?

Weil der ursprüngliche Verursacher des Verbrechens und seine Kohorten es immer noch tun. Es sind die westlichen Mächte, die Israel geschaffen haben und die kürzlich dreimal ihr Veto gegen die Waffenstillstandsresolutionen eingelegt haben. Sie beliefern Israel immer noch mit Bomben zum Töten und mit politischem Schutz.

Das ursprüngliche Verbrechen ist immer noch im Gange.

Angesichts all dessen sind die Palästinenser trotzig und entschlossen. Sie haben nicht die Absicht, auf ihr Recht auf Rückkehr zu verzichten. Sie wollen nicht für immer Flüchtlinge bleiben.

Wir haben also eine Pflicht: die Rückkehr zu planen.

Zuerst müssen wir feststellen, wer und wo die Flüchtlinge sind.

Dann sehen wir uns an, wer ihr Land in Israel besetzt hält.

Wir haben eine detaillierte Studie durchgeführt, Dorf für Dorf, Stadt für Stadt, um herauszufinden, wie viele Juden auf palästinensischem Land leben und wo.

Wir kamen zu einem verblüffenden Ergebnis:

Es gibt 246 palästinensische Dörfer, in denen heute keine Juden leben.

Es gibt 272 Dörfer, in denen nur wenige Juden leben, weniger als 5000.

Wenn wir also jetzt die palästinensischen Dörfer durch die Rückkehr der Flüchtlinge neu besiedeln, finden wir kein nennenswertes Problem der jüdischen Vertreibung.

In Galiläa, dem Kleinen Dreieck im Zentrum und in Beer Sheba gibt es bereits eine beträchtliche palästinensische Bevölkerung, die bereit ist, ihre Verwandten und Bekannten aufzunehmen.

Und wo sind die Juden in Israel?

Im Allgemeinen leben Juden in 924 aufgelisteten Orten mit einer Gesamtbevölkerung von 5.509.778 (Jahr 2020) innerhalb der Waffenstillstandslinie von 1949. Diese große Zahl kann jedoch irreführend sein. Nur 14 von ihnen haben mehr als 100.000 Einwohner; 12 haben eine Bevölkerung zwischen 50 und 100.000, und 29 Orte liegen zwischen 20 und 50.000.

Das bedeutet, dass 87 % der Juden in nur 55 Ortschaften leben, was fünf Prozent der Gesamtzahl der Ortschaften entspricht. Die von ihnen bewohnte Fläche beträgt 1.400 km2 oder 6 % der Fläche Israels.

Die Schlussfolgerung? Die Rückkehr ist machbar und natürlich legal. Für die Palästinenser ist sie auch heilig und unvermeidlich.

Wir können die Rückkehr der Flüchtlinge aus ihren Lagern planen. Wir wissen genau, woher sie kommen. Der Weg zurück in die Heimat dauert zwischen 15 und 45 Minuten und ist nie länger als 45 km. In Gaza brauchen sie keine Busse, sie können einfach nach Hause laufen.

Wenn sie zu Hause ankommen, finden sie die Trümmer ihrer zerstörten Häuser vor. Die Trümmer werden von den Bäumen verdeckt, die der Jüdische Nationalfonds gepflanzt hat, um das Verbrechen zu vertuschen.

Jetzt können sie mit dem Wiederaufbau ihrer Häuser beginnen.

Wir haben diese Aufgabe jungen palästinensischen Architekten als Abschlussarbeit übertragen. Wir veranstalten jedes Jahr einen Wettbewerb unter ihnen, nun schon im 8. Der Wettbewerb wird von einer internationalen Jury in London bewertet.

Bislang haben 270 junge palästinensische Architekten am Wiederaufbau von 60 Dörfern in ganz Palästina mitgewirkt.

Wieder einmal sind es die jungen Menschen, die den Weg zur Befreiung weisen.

Es wird endlich Gerechtigkeit herrschen.

Aber all dies erfordert die Umsetzung eines Grundprinzips. Dieser Grundsatz ist wesentlich, gerecht, nicht verhandelbar und unvermeidlich. Es ist die Abschaffung des Zionismus und all seiner Bestandteile: Kriegsverbrechen, Enteignung, Besatzung, Apartheid, Rassismus, Diskriminierung UND GENOZID.

Nach 76 Jahren haben wir Palästinenser nie unsere Entschlossenheit verloren, nach Hause zurückzukehren. Wie Sie sehen, ist das Recht auf Rückkehr allen Palästinensern heilig, es ist in jedem Kapitel des Völkerrechts verankert und es ist machbar und sicherlich unvermeidlich.

Deshalb rufe ich diese erhabene Versammlung hier und heute auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Palästina zu Hilfe zu kommen.

den Völkermord in Gaza sofort zu stoppen

Das tägliche Abschlachten der Palästinenser im Gazastreifen zu beenden, mehr als 120.000 Tote und Verletzte in sieben Monaten.

Alle israelischen Führer vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen.

Sich freiwillig mit jeder Waffe, die Sie haben, für Palästina einzusetzen.

Alle Staaten aufzufordern, auf der Seite Südafrikas vor dem IGH gegen Israel zu intervenieren.

Aufruf an die Staaten, Israel zu boykottieren und sich von ihm zu trennen.

Die Wahrheit über Palästina auf der Weltbühne zu verbreiten.

Wer hat Angst vor der Wahrheit? Nur die Schuldigen, die Verbrecher.

Das ist die Lösung für den gegenwärtigen Völkermord in Gaza.

Aber der endgültige Frieden wird nur mit Gerechtigkeit in Palästina einkehren.

Gerechtigkeit bedeutet, dass alle Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren.

Gerechtigkeit bedeutet, dass Apartheid, Besatzung und Kriegsverbrechen beendet werden.

Gerechtigkeit bedeutet, dass der Zionismus, wie der Nazismus und der Faschismus und alle menschlichen Übel, beendet und bestraft werden.

Über hundert Jahre lang hat das palästinensische Volk tapfer für seine Freiheit gegen den westlichen Kolonialismus und sein Werkzeug Israel gekämpft. Eine kleine Zahl von Menschen gegen eine gewaltige Macht. Sie haben nie aufgegeben, sie haben nie kapituliert, sie verdienen es, frei zu sein.

Ich sage, wie Sie und wie alle ehrenwerten Menschen auf der Welt,



PALÄSTINA WIRD FREI SEIN, VOM FLUSS BIS ZUM MEER.

Ich danke Ihnen.

Salman Abu Sitta

Salman Abu Sitta ist Gründer und Präsident der Palestine Land Society in London, die sich für die Dokumentation des Landes und der Menschen in Palästina einsetzt. Er ist Autor von sechs Büchern über Palästina, darunter das Kompendium „Atlas of Palestine 1917- 1966“ (englische und arabische Ausgabe), der „Atlas of the Return Journey“ (Atlas der Rückkehr) und über 300 Abhandlungen und Artikel über die palästinensischen Flüchtlinge, das Recht auf Rückkehr, die Geschichte der Nakba und die Menschenrechte. Ihm werden umfangreiche Dokumentationen und Kartierungen des Landes und der Menschen in Palästina zugeschrieben, die er in 40 Jahren erstellt hat. In seinen vielbeachteten Memoiren Mapping my Return beschreibt er sein Leben in Palästina und seinen langen Kampf als Flüchtling um die Rückkehr in seine Heimat.

Übersetzt mit deepl.com



