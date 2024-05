Israeli military admits: 5 paratroopers killed, 8 injured in Jabalia The Israeli military’s spokesperson has released the most recent list of casualties that the occupation suffered in the Gaza Strip.

Israelisches Militär gibt zu: 5 Fallschirmjäger getötet, 8 verletzt in Jabalia

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

16.Mai 2024

Der Sprecher des israelischen Militärs hat die jüngste Liste der Opfer veröffentlicht, die die Besatzung im Gazastreifen erlitten hat.

Fünf israelische Besatzungssoldaten des 202. Bataillons der 35. Fallschirmjägerbrigade wurden im Flüchtlingslager Jabalia im Gazastreifen getötet, acht weitere wurden verwundet, wie der Militärsprecher der Besatzung am Donnerstag mitteilte.

Die Soldaten, darunter ein Offizier, wurden getötet, nachdem der palästinensische Widerstand Sprengsätze gezündet hatte, die zuvor in einem Gebäude in Jabalia gelegt worden waren.

Nach Angaben der israelischen Nachrichtenseite Ynet entdeckten Kämpfer des 82. Panzerbataillons ein Geschützrohr, das aus einem Gebäude in dem Flüchtlingslager ragte, und beschossen das Gebäude mit zwei Granaten. Der israelischen Nachrichten-Website zufolge hatte die Besatzung des israelischen Merkava-Panzers keine Kenntnis von der Tatsache, dass das Gebäude von dem 202.

Daher behaupten israelische Medien, dass bei dem Beschuss des Gebäudes fünf Soldaten getötet und drei weitere durch Beschuss verletzt wurden.

Der palästinensische Widerstand kündigte seinerseits eine Reihe von kombinierten Operationen gegen die Besatzungstruppen in Rafah, Jabalia und al-Zaytoun an, bei denen nach eigenen Angaben mehrere Soldaten getötet und verletzt wurden. Einige der am Mittwoch durchgeführten Operationen wurden aufgezeichnet und belegen mehrere direkte Treffer auf Besatzungssoldaten und gepanzerte Fahrzeuge im gesamten Gazastreifen.

Bisher hat die israelische Besatzung nur die Namen von 626 ihrer getöteten Soldaten veröffentlicht, während die Zahl der Verletzten noch höher sein dürfte.

Allein am Mittwoch meldeten israelische Medien, dass mindestens 23 israelische Soldaten bei Zusammenstößen im Gazastreifen verletzt wurden. Diese Konfrontationen haben die israelische Besatzung gezwungen, sich aus al-Zaytoun zurückzuziehen, nachdem sie zeitgleich mit dem Einmarsch in Rafah einen weiteren Vorstoß in den Stadtteil Gaza-Stadt unternommen hatte.

Die israelischen Besatzungstruppen haben gegenüber den Medien erklärt, dass die Militäroperationen im nördlichen Gazastreifen ziellos geworden sind, da die israelische Regierung keinen kohärenten langfristigen Plan für ihre Angriffe auf palästinensische Städte entwickelt hat. Obwohl das Militär der Besatzungsmacht behauptet hatte, diese Gebiete von palästinensischen Widerstandskämpfern „gesäubert“ und deren Tunnelinfrastruktur zerstört zu haben, zeigt das Schlachtfeld eine völlig andere Realität.

Die Führung des palästinensischen Widerstands hat nach wie vor das Kommando und die Kontrolle über die Operationen in den nördlichen Gebieten, während ihre Kämpfer ein Labyrinth von Tunneln nutzen, um die Besatzungstruppen anzulocken und anzugreifen.



