Court overturns German ban on surgeon who witnessed Gaza war crimes Dr. Ghassan Abu Sitta will now be able to travel and speak throughout Europe.

Gericht hebt deutsches Verbot für Chirurgen auf, der Zeuge von Kriegsverbrechen in Gaza war

Ali Abunimah

Rechte und Verantwortlichkeit

15. Mai 2024

Dr. Abu Sitta spricht in ein Mikrofon vor einem Gebäude, hinter dem deutsche und palästinensische Flaggen zu sehen sind

Dr. Ghassan Abu Sitta spricht bei einem Protest vor der deutschen Botschaft in London, nachdem er von den deutschen Behörden abgeschoben wurde, als er nach Berlin reiste, um auf einer Konferenz über Palästina zu sprechen, 12. April. Die deutsche Polizei löste die Konferenz gewaltsam auf. Raşid Necati Aslım Anadolu Images

Ein Gericht in Deutschland hat ein europaweites Reiseverbot aufgehoben, das die deutschen Behörden gegen den britischen palästinensischen Chirurgen Dr. Ghassan Abu Sitta verhängt hatten, der zu Beginn des israelischen Völkermords wochenlang Leben in Gaza gerettet hatte.

In den letzten Wochen wurde Abu Sitta die Einreise nach Frankreich und in die Niederlande verweigert, um über die israelischen Kriegsverbrechen zu sprechen, die er während seines 43-tägigen Beitrags als Arzt unter Israels brutalem und wahllosem Bombardement mit ansehen musste.

Beide Länder gehören zu einer gemeinsamen Visaregelung mit Deutschland, dem so genannten Schengen-Raum.

Der Schengen-Raum umfasst die meisten Staaten der Europäischen Union und schließt auch einige Nicht-EU-Länder wie die angeblich neutrale Schweiz ein. Innerhalb des Schengen-Raums gibt es keine Grenzkontrollen.

Ich befinde mich auf dem Flughafen Charles De Gaule. Man hindert mich an der Einreise nach Frankreich. Ich soll heute vor dem französischen Senat sprechen. Es heißt, die Deutschen hätten mir ein Einreiseverbot für 1 Jahr auferlegt.

– Ghassan Abu Sitta (@GhassanAbuSitt1) May 4, 2024

In einem Exklusivinterview mit Middle East Eye schilderte Ghassan Abu Sittah, ein britisch-palästinensischer Arzt, der durch seine Beiträge im Gazastreifen bekannt geworden ist, wie er an einem Flughafen in Deutschland festgehalten wurde und ihm anschließend die Einreise verweigert wurde. Abu Sittah wollte an einer Konferenz teilnehmen, bei der er… pic.twitter.com/UTTgsWIXpO

– Middle East Eye (@MiddleEastEye) April 12, 2024

Das drakonische deutsche Verbot stelle „einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Recht auf Freizügigkeit und freie Meinungsäußerung in Europa dar, und nun hat ein Richter entschieden, dass das Reiseverbot aufgehoben werden sollte“, so das International Centre of Justice for Palestinians (ICJP) und das European Legal Support Centre (ELSC), die den Fall unterstützt haben.

„Dies ist ein bedeutender Sieg für die Meinungsfreiheit und ein wichtiger Wendepunkt im Kampf gegen das abschreckende Umfeld, in dem viele palästinensische Menschenrechtsverteidiger agieren müssen“, fügten die beiden Bürgerrechtsgruppen hinzu.

Das Verbot von Abu Sitta war auch von Human Rights Watch kritisiert worden, die behauptete, dass die Versuche, ihn daran zu hindern, seine Erfahrungen bei der Behandlung von Patienten in Gaza mitzuteilen, die Verpflichtung Deutschlands zum Schutz und zur Erleichterung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie zur Nichtdiskriminierung zu untergraben drohen“.

Gewaltsame Unterdrückung

Das Verbot wurde erstmals bekannt, als Abu Sitta im April versuchte, aus dem Vereinigten Königreich nach Deutschland einzureisen, um an einer Konferenz über Palästina in Berlin teilzunehmen.

Die Konferenz begann am Morgen des 12. April, wurde aber bereits eine Stunde nach ihrer Eröffnung von der deutschen Polizei gewaltsam gestürmt und aufgelöst.

Einen Tag zuvor war Abu Sitta zum Rektor der Universität Glasgow ernannt worden, ein Amt, zu dem er von den Studenten mit 80 Prozent der Stimmen und einer Rekordbeteiligung gewählt worden war.

Die Berliner Polizei hat gerade den gesamten Palästina-Kongress abgesagt. Ich war der einzige Redner, der seine Rede erfolgreich beenden konnte.

Salman Abu Sitta wurde nach einer Minute unterbrochen. Unser Livestream wurde beendet und der Strom abgestellt.

Das ist Deutschland. pic.twitter.com/07NUCpownv

– Hebh Jamal (@hebh_jamal) April 12, 2024

Video, das ich gerade erhalten habe, zeigt, wie @PolizeiBerlin_I den Sprecher der Jüdischen Stimme für den Frieden in Deutschland, Udi Raz, verhaftet, während entsetzte Schaulustige „Nie wieder!“ rufen, inmitten dieser Szenen, die so sehr an Deutschlands Nazi-Vergangenheit (Gegenwart) erinnern #PalaestinaKongress pic.twitter.com/F9DPJ4On9r

– Ali Abunimah (@AliAbunimah) April 12, 2024

Die deutsche Polizei kappte den Strom im Konferenzsaal, um die Podiumsdiskussion zu stoppen, bei der ein Video des 86-jährigen Nakba-Überlebenden Salman Abu Sitta abgespielt wurde. In Deutschland gibt es keine „freie Meinungsäußerung“, sondern nur gewaltsame Unterdrückung derjenigen, die sich gegen die von Deutschland unterstützten… https://t.co/1kt1i62pwm

– Ali Abunimah (@AliAbunimah) April 12, 2024

Deutschen Medien zufolge wurden mehrere andere palästinensische Teilnehmer mit tatsächlichen oder potenziellen Verboten durch Deutschland belegt.

Am Tag der Konferenz teilte der Stern mit, dass „die Behörden nach Informationen des Stern gegen mehrere der geplanten Redner Einreiseverbote ausgesprochen haben. Demnach betreffen die Verbote Salman Abu Sitta und Ghassan Abu Sitta“.

Der Bericht fügte hinzu, dass „Ali Abunimah, ein palästinensisch-amerikanischer Journalist, derzeit von einem Einreiseverbot bedroht ist. Abunimah ist Mitbegründer von The Electronic Intifada, einer pro-palästinensischen Nachrichtenseite und Unterstützer der BDS-Kampagne (Boykott, Desinvestition und Sanktionen)“.

Da jedoch weder Salman Abu Sitta, ein bekannter palästinensischer Historiker und Nakba-Überlebender, noch dieser Autor versucht haben, nach Deutschland zu reisen, ist unklar, ob ein Einreiseverbot in Kraft war oder ist.

Deutschland verhängte auch ein Einreiseverbot gegen Yanis Varoufakis, den linken Politiker und ehemaligen Finanzminister Griechenlands, der ebenfalls auf der Palästina-Konferenz in Berlin sprechen sollte.

Noch schockierender ist, dass Berlin Varoufakis, einem EU-Bürger, jegliche politische Tätigkeit im Land untersagt hat, was ihn möglicherweise daran hindert, bei den im nächsten Monat anstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament für seine europaweite Partei MERA25 zu werben.

Varoufakis zufolge haben sich die deutschen Behörden unter Berufung auf die „nationale Sicherheit“ geweigert, seinen Anwälten eine Erklärung über den Umfang oder die rechtliche Befugnis für das Verbot zu geben.

Varoufakis verklagt die deutsche Regierung, um das Verbot aufzuheben.

BREAKING: @yanisvaroufakis verklagt den deutschen Staat.https://t.co/DTyMaH9Q3w

– DiEM25 (@DiEM_25) May 9, 2024

Warum @yanisvaroufakis Deutschland verklagt.

Es ist Zeit, Deutschland zu sagen: Hört auf, Stimmen für Palästina zu zensieren!

Eskalierende Unterdrückung

Deutschland hat in den letzten Monaten seine Repressionen gegen Palästinenser und ihre Unterstützer verschärft, da es weiterhin Israels Völkermord in Gaza unterstützt und sogar die Verwendung des Satzes „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ kriminalisiert – ein Aufruf, Israels von Deutschland unterstütztes und von Deutschland bewaffnetes System der Besatzung, des Siedlerkolonialismus, der Apartheid und des Völkermords zu beenden, das Palästinenser in jedem Teil ihrer historischen Heimat betrifft.

Wegen seiner Unterstützung des anhaltenden Völkermordes ist Deutschland auch Gegenstand eines laufenden Verfahrens vor dem Internationalen Gerichtshof, das von Nicaragua angestrengt wurde.

Übersetzt mit deepl.com



