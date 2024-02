Western feminism’s silence on Gaza lays bare its moral bankruptcy Some western ‚champions‘ of the feminist cause have reserved their fury for the plight of Israeli women, ignoring the catastrophic suffering in Gaza

Eine palästinensische Frau trauert um Angehörige, die bei israelischen Angriffen in der Nacht zum 21. Februar 2024 getötet wurden (AFP)

Das Schweigen des westlichen Feminismus zu Gaza offenbart seinen moralischen Bankrott

Von Maryam Aldossari

22. Februar 2024

Einige westliche „Verfechterinnen“ der feministischen Sache haben ihre Wut für die Notlage der israelischen Frauen reserviert und ignorieren das katastrophale Leiden in Gaza

Seit Beginn des Krieges gegen den Gazastreifen durchzieht ein beunruhigendes Narrativ die westlichen Medien, in dem Israel als Vorbild der Zivilisation dargestellt wird, das im krassen Gegensatz zu der Bastion der Rückständigkeit im Nahen Osten steht. Einige Experten sind sogar so weit gegangen, das Volk auf das Niveau des Tierreichs zu reduzieren.

Derartige Vorurteile sind nichts Neues und werden im Vereinigten Königreich durch Medien wie UnHerd noch verstärkt, da die Medienpropaganda die beunruhigende Tradition der falschen Darstellung der arabischen Gemeinschaft fortsetzt. Aber es ist unerwartet beunruhigend, dass solche Verzerrungen von britischen Feministinnen und Aktivistinnen aufgegriffen werden.

Wenn Sie bekannte britische Feministinnen in der Hoffnung verfolgen, einen gemeinsamen Aufschrei und Empathie für die Gewalt zu finden, der palästinensische Frauen und Kinder ausgesetzt sind, fürchte ich, dass Sie tief enttäuscht sein werden.

Trotz der Warnung des Internationalen Gerichtshofs, dass es sich bei Israels Angriff auf den Gazastreifen um einen Völkermord handeln könnte, scheinen einige der lautstärksten Verfechterinnen des westlichen Feminismus gegen geschlechtsspezifische Gewalt ihre Solidarität allein den israelischen Frauen vorbehalten zu haben und beschuldigen die internationale Gemeinschaft, zu den Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen auf israelische Frauen am 7. Oktober zu schweigen.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Als Feministinnen ist unser Credo, Frauen zu glauben und die Bewaffnung von Vergewaltigungen in Konflikten zu verurteilen, nicht verhandelbar, selbst in komplexen Situationen, in denen es kaum direkte Opferaussagen gibt und die Beweise von Instanzen wie der israelischen Armee stammen.

Das Fehlen einer vergleichbaren Empathie und Wut für die Notlage der palästinensischen Frauen und Kinder offenbart jedoch eine schockierende Doppelmoral und ein tiefes moralisches Versagen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass westliche Feministinnen versagt haben. Diese Art von Feminismus, der sich seit jeher nur auf Themen konzentriert, die dem westlichen Geschmack entsprechen, ignoriert oft die Sorgen brauner Frauen.

Selektiver Zorn

Dieses beunruhigende Muster ist in dem, was weithin als „imperialer Feminismus“ bezeichnet wird, unübersehbar. Man denke nur an den Aufschrei britischer Feministinnen über den tragischen Fall der Iranerin Mahsa Amini, die wegen ihres „unpassenden“ Hidschabs bestraft wurde, was zu ihrem Tod führte.

Wie viele andere war auch ich empört über die Ungerechtigkeit, der sie ausgesetzt war. Die weltweite Reaktion auf Aminis Leidensweg löste eine bedeutende feministische Bewegung aus, mit Solidarität im Vereinigten Königreich, wo Aktivistinnen im Herzen Londons dramatische Proteste gegen das Haareschneiden veranstalteten.

Doch die schreckliche Situation der palästinensischen Frauen und Kinder im Gazastreifen hat nicht von einer ähnlich lautstarken und leidenschaftlichen Lobbyarbeit profitiert. Es scheint, als ob der Zorn und die Macht der Feministinnen nur bei Themen zum Tragen kommen, die in ein eindeutig westliches Narrativ der Befreiung passen – und andere, wie die in Palästina, im Schatten stehen lassen.

Die Geschichte des imperialen Feminismus ist wie eine kaputte Schallplatte, die die gleichen Fehler wiederholt, ohne daraus zu lernen. Unter dem Deckmantel der erhabenen Vorstellung von „Befreiung“ zwingt er den Frauen auf der ganzen Welt oft westliche Werte auf und hinterlässt ein Chaos.

Diese Art von Feminismus übersieht die Tatsache, dass Frauen, egal wo sie sind, ihre eigene Stimme haben und widerstandsfähig sind.

Nehmen wir das Beispiel Irak, wo die militärische Intervention teilweise als Versuch dargestellt wurde, die irakischen Frauen von der Tyrannei zu befreien. Diese Argumentation, bei der die Rechte der Frauen als Schutzschild für den Krieg benutzt wurden, berücksichtigte nicht, was danach kommen würde oder was die irakischen Frauen wirklich wollten und brauchten.

Dies führte vorhersehbar zu Unruhen, zunehmender Gewalt und dem Zusammenbruch des sozialen Gefüges, das die Gemeinschaften zusammenhielt, was das Leben noch schwieriger machte – insbesondere für Frauen.

Dasselbe westliche Narrativ zur „Befreiung“ der afghanischen Frauen aus dem harten Griff der Taliban schuf zunächst einige neue Möglichkeiten für sie in den Bereichen Bildung und Beschäftigung. Doch es folgten Jahre des Umbruchs und der Instabilität, so dass sich die afghanischen Frauen heute in einer prekären Lage befinden.

Einmal mehr übersieht diese Art von Feminismus die Tatsache, dass Frauen, egal wo sie sind, ihre eigene Stimme haben und widerstandsfähig sind. Der imperiale Feminismus hält auf subtile Weise die Vorstellung aufrecht, dass westliche Methoden überlegen sind, während er die vielfältigen Ansichten der irakischen und afghanischen Frauen und der Basisfeministinnen, die zu Hause für Veränderungen kämpfen, ausblendet.

Grimmiger Kreislauf

In Palästina wiederholt sich der düstere Kreislauf der Geschichte. Der westliche Imperialismus und Kolonialismus spinnt sein vertrautes Narrativ und behauptet, die palästinensischen Frauen müssten von der Hamas „gerettet“ werden, die im Vereinigten Königreich und anderen Ländern als terroristische Gruppe eingestuft wird.

Dies ähnelt dem Narrativ, das in Afghanistan und im Irak angewandt wurde und sich auf die Befreiung „brauner Frauen von braunen Männern“ konzentriert. Die tatsächliche, andauernde Notlage der palästinensischen Frauen ist dabei kaum mehr als eine Randnotiz.

Dieses eklatante Versäumnis wirft die Frage auf: Warum werden nur israelische Frauen von einigen westlichen Feministinnen mit Sorge oder Sympathie bedacht? Liegt es daran, dass sie den westlichen feministischen Idealen ähnlicher sind und daher als „würdiger“ angesehen werden?

Während einer Demonstration im Zentrum Londons am 8. Oktober 2022 skandieren Menschen Slogans und halten Bilder von Mahsa Amini hoch, die in iranischem Polizeigewahrsam gestorben ist (Niklas Hallen/AFP)

Wenn der westliche Feminismus, verstärkt durch die Medien, die Darstellung Israels als Außenseiter im Kampf gegen den Terrorismus unterstützt und jede Kritik an israelischen Aktionen schnell als Antisemitismus gebrandmarkt wird, wird der Leidensweg der palästinensischen Frauen, die in den Konflikt verwickelt sind, auf schmerzliche Weise ignoriert. In UN-Berichten wird detailliert beschrieben, wie palästinensische Frauen in israelischem Gewahrsam sexuelle Gewalt und Folter erleiden. Warum sehen wir nicht eine Flut von Artikeln, die sich für ihre Sache einsetzen?

Es gibt auch kleine Kinder, die inhaftiert werden und denen ihre Rechte verweigert werden. Rührt das nicht etwas in Ihnen an, drängt es Sie nicht, darüber zu schreien? Es ist bemerkenswert, wie schnell zahlreiche Artikel in Solidarität mit israelischen Frauen veröffentlicht wurden, aber eine bloße Erwähnung der Gewalt, von der palästinensische Frauen betroffen sind, scheint zu viel verlangt zu sein.

Anstelle der abgenutzten Frage, ob jeder die Hamas verurteilen soll, drehe ich den Spieß um: Können Sie Israels Handlungen und die anhaltende Unterdrückung der Palästinenser klar verurteilen?

Spaltungen überwinden

Das Schweigen derjenigen, die sich am lautesten gegen die Gewalt an den Frauen und Kindern in Gaza aussprechen sollten, und ihre Fixierung auf die Hamas widersprechen den Grundsätzen, die der Feminismus zu verteidigen vorgibt. Ihr Mitgefühl geht auffällig an den unvorstellbaren Nöten vorbei, denen palästinensische Frauen ausgesetzt sind: Hunger, Mangel an sauberem Wasser und ein eklatanter Mangel an lebensnotwendigen Dingen. Einige essen Gras, um sich zu ernähren.

Erstaunlicherweise gab es in den sozialen Medien weitaus mehr Aufregung über Feminismus und Patriarchat, weil ein Barbie-Star eine Oscar-Nominierung verpasst hat, als über die katastrophalen Bedingungen für palästinensische Frauen, die ohne Krankenhausversorgung oder grundlegende Hygiene gebären, über das Fehlen von Anästhesie für lebenswichtige Kaiserschnitte und über den herzzerreißenden Tod von Neugeborenen, weil es bei Stromausfällen keine Neugeborenenversorgung gibt.

Krieg in Gaza: Der schreckliche Tribut an die psychische und physische Gesundheit von Frauen

Dieses ohrenbetäubende Schweigen entlarvt den moralischen Bankrott des westlichen Feminismus, der palästinensischen Frauen allzu oft nicht die gleiche Empathie entgegenbringt wie anderen – und sie damit praktisch entmenschlicht.

Der Feminismus, der jetzt in einen Stammeskrieg verwickelt ist, scheint Stammeszugehörigkeiten über die Einheit in der Sache der Menschheit zu stellen. Dies ist eine tiefe Enttäuschung, die sich durch das gesamte politische Spektrum zieht.

Es ist höchste Zeit, dass wir diese Spaltungen überwinden und uns wirklich im Namen universeller Gerechtigkeit und Empathie zusammentun und uns daran erinnern, dass der Kern des Feminismus der unerschütterliche Glaube an die Würde und den Wert jeder Frau ist, unabhängig davon, wo sie lebt oder welche Politik sie verfolgt.

Wenn feministische Gruppen und die Medien das Narrativ weiterhin so verdrehen wie bisher, laufen wir Gefahr, dass die Regierung eingreift, ähnlich wie in Frankreich, wo die Gleichstellungsministerin damit gedroht hat, feministischen Gruppen, die vom israelischen Narrativ des 7. Oktober abweichen, die Mittel zu streichen.

Dies könnte einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen. Sollten sich solche Maßnahmen weltweit durchsetzen, könnte dies das Ende des integrativen, unvoreingenommenen Feminismus bedeuten – und damit der Abschied von einer Bewegung, die für alle Frauen steht.

Maryam Aldossari ist Dozentin für Personalmanagement und Organisationsstudien an der Royal Holloway, University of London. Ihr Forschungsschwerpunkt ist die Ungleichheit der Geschlechter im Nahen Osten.

