Genocide is a bad investment. – JVP One of the largest pension funds in the world has divested entirely from Israel Bonds.

Völkermord ist eine schlechte Investition.

Einer der größten Pensionsfonds der Welt hat sich vollständig von Israel-Anleihen getrennt.

Im November gab der norwegische Pensionsfonds bekannt, dass er alle seine Investitionen in Israel-Anleihen im Wert von fast einer halben Milliarde Dollar zurückgezogen hat, und begründete dies mit der „Unsicherheit auf dem Markt“. Er zog den Rest seiner Investitionen zu Beginn des völkermörderischen Krieges der israelischen Regierung in Gaza ab.

Israels Wirtschaft ist in Schwierigkeiten. Das sagt uns, dass wir die Forderungen nach einem Ausstieg aus Israel Bonds verstärken müssen.

Israel Bonds sind Geld, das direkt an die israelische Staatskasse verliehen wird. Seit ihrer Einführung im Jahr 1951 sind durch den Verkauf von Israel Bonds Milliarden von Dollar in fast jeden Sektor der israelischen Wirtschaft geflossen.

Wie jede materielle Unterstützung für die israelische Regierung können auch die Israel Bonds nicht von fast einem Jahrhundert ethnischer Säuberung und Abschlachtung losgelöst werden. Der Verkauf von Israel Bonds hat und wird weiterhin die Aufrechterhaltung eines brutalen Systems der Apartheid über Millionen von Palästinensern im gesamten historischen Palästina und den Völkermord an 2,3 Millionen Palästinensern in Gaza finanzieren.

Deshalb zielt die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS-Bewegung) auf die Desinvestition von Israel Bonds als Teil einer umfassenderen Strategie zum Aufbau von wirtschaftlichem und politischem Druck als sinnvoller Beitrag zum palästinensischen Kampf für die Beseitigung des israelischen Apartheidregimes.

Auf diese Weise hat die BDS-Bewegung ein neues Vokabular für wirksame internationale Solidarität geschaffen, das Menschen auf der ganzen Welt befähigt, gezielteren Druck auszuüben, um die Mitschuld von Regierungen, Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen an der Finanzierung der israelischen Apartheid zu beenden.

Israels Wirtschaft ist in Schwierigkeiten.

Im letzten Quartal 2023 ist das israelische BIP um fast 20 Prozent gesunken. Die Verbraucherausgaben gingen um ein Drittel zurück, Importe und Exporte schrumpften, und die Staatsausgaben stiegen um 88 Prozent. Anfang dieses Monats stufte die Rating-Agentur Moody’s die Kreditwürdigkeit Israels zum ersten Mal in der Geschichte des Landes herab und bezeichnete die wirtschaftlichen Aussichten als „negativ“.

Israels rechtsextreme Regierung bewältigt eine Wirtschaftskrise, die sie größtenteils selbst verschuldet hat, erneut, indem sie das Thema wechselt.

Kurz nachdem Moody’s das neue Rating veröffentlicht hatte, warf Finanzminister Bezalel Smotrich der Ratingagentur vor, sie habe „kein Vertrauen in die Rechtschaffenheit des Weges [Israels] im Angesicht seiner Feinde“. Premierminister Benjamin Netanjahu behauptete unterdessen, die Bewertung werde sich wieder normalisieren, „sobald wir den Krieg gewonnen haben“.

Es stimmt, dass Israels völkermörderischer Krieg gegen Gaza die israelische Wirtschaft enorm belastet hat. Aber das erzählt nur einen Teil der Geschichte.

Was bedeutet das?

Die Entscheidung des norwegischen Pensionsfonds, sich vollständig von Israel-Anleihen zu trennen, hatte zweifellos Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit Israels, unabhängig davon, ob dies aus einem anderen Grund geschah, als dass es eine schlechte Investition war.

Fünf Monate Krieg haben Israels Wirtschaft erschüttert, und die Investoren sind verunsichert. Dies bietet der Bewegung für die Befreiung der Palästinenser die Möglichkeit, sich noch stärker für den Ausstieg aus den Israel-Bonds einzusetzen.

Allein die Staats- und Kommunalverwaltungen der USA haben 1,6 Milliarden Dollar in Israel Bonds investiert; Florida führt sie mit über 100 Millionen Dollar an. Dabei sind die zahllosen Universitäten, Gewerkschaften, Unternehmen und Einzelpersonen in den USA, die ebenfalls in Israel-Bonds investiert haben, noch gar nicht mitgerechnet.

Um die Komplizenschaft der USA mit den Verbrechen der israelischen Regierung zu beenden, müssen wir diese Institutionen dazu bringen, sich von Israel Bonds zu trennen. Und da wir uns dem Beginn des Völkermordes in Gaza vor fünf Monaten nähern, war es noch nie so dringend, den Fluss aller US-Dollars in Israels Kriegskasse zu stoppen.

Unfassbares Grauen.

Im Norden des Gazastreifens ist eine Hungersnot ausgebrochen. In Ägypten stehen kilometerlang geparkte Hilfslieferwagen, die nicht in die belagerte Enklave gelangen können. Die Palästinenser zerkleinern Tier- und Vogelfutter, um daraus Brot zu machen, aber auch das wird bald aufgebraucht sein. In Gaza-Stadt schießt das israelische Militär auf hungernde Menschen, die sich versammeln, um die wenigen noch verfügbaren Hilfsgüter in Empfang zu nehmen, und treibt sie in die Flucht um ihr Leben.

Dies ist keine tragische Begleiterscheinung des Krieges. Es ist Teil der totalen Vernichtungsstrategie der israelischen Regierung, einer Politik, die darauf abzielt, so viele Palästinenser wie möglich zu töten und ihre traumatisierten Angehörigen, die sie überleben, ethnisch zu säubern.

In Khan Younis haben wir die alptraumhafte Belagerung des Nasser-Krankenhauses durch das israelische Militär in Echtzeit miterlebt.

Ein im Krankenhaus aufgenommenes Video zeigt einen in PSA gekleideten Palästinenser, dessen Hände mit Kabelbindern gefesselt sind und dessen Augen vor Angst geweitet sind. Der Mann wurde von den israelischen Streitkräften als Geisel genommen und in das Krankenhaus geschickt, um die Tausenden von Menschen zu evakuieren, die dort Schutz suchen.

Seine Mutter, die sich ebenfalls in das Krankenhaus geflüchtet hat, fleht ihren Sohn an, es nicht zu verlassen. Sobald er dies tut, wird er von den israelischen Streitkräften erschossen. Er ist einer von über einem Dutzend Palästinensern, die innerhalb weniger Tage vor dem Nasser-Krankenhaus erschossen wurden – ein unbestreitbares Kriegsverbrechen.

Zweihundert Patienten sind weiterhin ohne Strom und mit schwindenden Lebensmitteln und medizinischen Vorräten im Krankenhaus. Mindestens acht Menschen sind aufgrund von Sauerstoffmangel gestorben.

„Wir können vom Krankenhaus aus viele Leichen sehen, Leichen von palästinensischen Flüchtlingen, die versucht haben, das Krankenhaus zu verlassen oder die versucht haben, in den Flüchtlingslagern außerhalb des Krankenhauses Schutz zu finden, und die auf der Straße erschossen wurden.“

– Khaled Al Serr, ein Arzt im Nasser-Krankenhaus

In Rafah, der südlichsten Stadt des Gazastreifens, bereitet sich das israelische Militär auf eine Bodeninvasion vor. Die 1,5 Millionen Palästinenser, die jetzt in Rafah leben und durch die unerbittliche Bombardierung des israelischen Militärs so weit wie möglich nach Süden gedrängt wurden, sehen nun einem Massengemetzel und einer weiteren Welle von Zwangsumsiedlungen entgegen, da sie nirgendwo mehr fliehen können. Auf der anderen Seite der Grenze in Ägypten wird derzeit ein Lager gebaut, in dem offenbar vertriebene Palästinenser untergebracht werden sollen.

Die Palästinenser befürchten zu Recht, dass sie niemals in ihre Häuser im Gazastreifen zurückkehren dürfen. Vor 76 Jahren wurden Hunderttausende Palästinenser von zionistischen Milizen aus ihren Häusern vertrieben, um Platz für die Gründung des Staates Israel zu schaffen, was von den Arabern als Nakba oder Katastrophe bezeichnet wird.

Die Mehrheit der in Gaza lebenden Menschen sind Flüchtlinge: Palästinenser, die während der Nakba aus ihrer Heimat fliehen mussten, und ihre Nachkommen. Heute, da sich eine zweite Nakba abzeichnet, ist es wichtiger denn je, einen sofortigen Waffenstillstand zu erreichen, die Belagerung aufzuheben und die Unterstützung der USA für die israelische Regierung zu beenden.

Übersetzt mit deepl.com

