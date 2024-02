War on Gaza: Why Palestinians doubt western promises of an independent state As Israel continues to exterminate the population of Gaza, recent talk in western capitals about Palestinian statehood feels like a blatant hoax

Krieg gegen Gaza: Warum die Palästinenser an den westlichen Versprechen eines unabhängigen Staates zweifeln

Von Fareed Taamallah

22. Februar 2024

Während Israel weiterhin die Bevölkerung des Gazastreifens auslöscht, wirkt das jüngste Gerede in westlichen Hauptstädten über einen palästinensischen Staat wie ein eklatanter Schwindel

Während eine Reihe westlicher Länder, darunter auch die Vereinigten Staaten, ihre Optionen für eine mögliche Anerkennung eines palästinensischen Staates abwägen, hat die israelische Regierung öffentlich jeden internationalen Versuch, eine Lösung durchzusetzen, abgelehnt.

Als Palästinenser haben wir jahrzehntelang unter der israelischen Besatzung, dem Diebstahl unseres Landes und der Tötung und Vertreibung unseres Volkes gelitten. Aufgrund unserer langen und bitteren Erfahrungen mit den USA und ihren Verbündeten hegen wir große Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer erklärten Absichten.

Haben die westlichen Regierungen endlich den Elefanten im Raum bemerkt? Haben sie aufrichtig die Notwendigkeit erkannt, die Besatzung und das Unrecht zu beenden, oder ist diese ganze Übung kaum mehr als eine Beschönigung, um den Zorn der öffentlichen Meinung zu dämpfen?

Die jüngsten Erklärungen westlicher Regierungen zur Anerkennung eines palästinensischen Staates sind sehr weit gefasst und enthalten weder einen klaren Zeitplan noch praktische Maßnahmen, um Israel zur Einhaltung zu zwingen.

Die Palästinenser können nicht zu einem endlosen Prozess wie Oslo zurückkehren, der keine greifbaren Ergebnisse gebracht hat – und Israel sollte kein Vetorecht bei der Gründung eines palästinensischen Staates eingeräumt werden.

Es gibt auch viele Fragen über die Zusammensetzung unseres lang erwarteten Staates und seine Grenzen. Würde er im Einklang mit der UN-Resolution 181 stehen, in der genaue Grenzen festgelegt sind, oder würde er auf dem „Jahrhundertdeal“ der Trump-Ära basieren, der die Schaffung palästinensischer Bantustans vorsieht und Israel grünes Licht für die Annexion eines Großteils des besetzten Westjordanlands gibt?

Auch das Schicksal der illegalen israelischen Siedlungen, in denen Hunderttausende von Siedlern leben, ist unklar. Würden sie geräumt werden? Würden sie Bürger des neuen palästinensischen Staates werden?

Und wo würde die Hauptstadt des neuen palästinensischen Staates liegen – in Jerusalem, das die USA zuvor als Israels Hauptstadt anerkannt hatten? Was ist mit dem Rückkehrrecht für Millionen von palästinensischen Flüchtlingen?

Mangelndes Vertrauen

Während sich die westlichen Regierungen zu den möglichen Grenzen eines palästinensischen Staates vage geäußert haben, sind sie sich über dessen letztendliche Funktion im Klaren: ein entmilitarisierter Staat, der „in Frieden“ mit dem schwer bewaffneten und über ein Atomwaffenarsenal verfügenden Israel lebt.

Als Palästinenser haben wir wenig Vertrauen in das westliche Gerede von einem palästinensischen Staat, zumal die USA weiterhin ihr Veto gegen einen Waffenstillstand in Gaza einlegen. Die Geschichte hat gezeigt, dass der Westen es in dieser Hinsicht nicht ernst meint und eine ganze Reihe von Versprechen gebrochen hat.

In den 1990er Jahren wurde in den Osloer Verträgen ein Zeitrahmen von fünf Jahren für die Anerkennung eines unabhängigen palästinensischen Staates festgelegt. Stattdessen wurden der Bau israelischer Siedlungen und die Tötung und Vertreibung von Palästinensern weiter vorangetrieben.

Es ist unwahrscheinlich, dass die westlichen Mächte, die den verbrecherischen Krieg Israels gegen die Bevölkerung von Gaza immer noch unterstützen, ein überraschendes Erwachen erleben werden.

Die westlichen Hauptstädte wiederholten das Versprechen eines palästinensischen Staates mit der vom Nahost-Quartett (USA, EU, Russland und UN) vorgeschlagenen „Roadmap für den Frieden“, die eine Frist bis 2005 für eine endgültige Lösung vorsah. Doch bis heute gehen der israelische Siedlungsbau und die Besatzung weiter.

Und als die USA 2017 Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannten und andere Länder unter Druck setzten, dies ebenfalls zu tun, schien die Welt die Aussicht auf einen palästinensischen Staat zu vergessen. Er ist nicht mehr Teil des Projekts „Großer Mittlerer Osten“, dessen neue Merkmale durch das Abraham-Abkommen definiert wurden.

Die Ironie besteht darin, dass die jüngsten Äußerungen über einen palästinensischen Staat aus denselben westlichen Ländern kommen, die sich an dem völkermörderischen Krieg gegen das palästinensische Volk im Gazastreifen beteiligt haben und es ablehnen, dass Israel vor dem Internationalen Gerichtshof zur Rechenschaft gezogen wird. Das Vereinigte Königreich und die USA sind gemeinsam für die meisten der Katastrophen verantwortlich, die den Nahen Osten im letzten Jahrhundert heimgesucht haben.

Es ist unwahrscheinlich, dass diese westlichen Mächte, die den verbrecherischen Krieg Israels gegen die Bevölkerung von Gaza immer noch unterstützen, jetzt überraschend aufwachen. Vielmehr könnte dies Teil eines Plans sein, Israel „vor sich selbst“ zu retten und die öffentliche Wut über Israels tägliche Verbrechen gegen die wehrlose Zivilbevölkerung in Gaza aufzufangen.

Das Gesicht wahren

Als Gegenleistung für die Beendigung des Massakers an den Palästinensern im Gazastreifen werden Israel Anreize und Belohnungen angeboten. Die wichtigsten davon sind die Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien und die Integration in die Region.

Das ganze Gerede über einen palästinensischen Staat zielt wahrscheinlich darauf ab, das Gesicht der arabischen Regime zu wahren, die am israelisch-westlichen Krieg gegen das palästinensische Volk beteiligt sind, und sie vor künftigen Auswirkungen zu schützen, mit dem Endziel, den israelisch-arabischen Normalisierungsprozess wieder aufzunehmen. Saudi-Arabien ist der wahrscheinlichste Kandidat für einen Beitritt am Tag nach dem Ende des Krieges.

Riad hat die Normalisierung an die Bedingung geknüpft, dass eine „Lösung“ für die Palästinenserfrage gefunden wird. Die jüngsten Gespräche in Washington, London und Paris zu diesem Thema richten sich vor allem an das saudische Regime, um es auf den Zug der Normalisierung aufzuspringen. Damit würde der Boykott Israels in der arabischen und islamischen Welt endgültig gebrochen.

Dies würde den Interessen Israels, der westlichen Länder, die es unterstützen, und der arabischen Staaten dienen, die eine Normalisierung anstreben. Es würde Israel als fortschrittliche militärische und wirtschaftliche Basis für die westliche Hegemonie in der Region weihen.

Wären diese Länder ernsthaft an der Gründung eines palästinensischen Staates interessiert, hätten sie schon Jahre vor diesem völkermörderischen Krieg die Initiative ergriffen. Weltweit erkennen rund 140 Länder die palästinensische Staatlichkeit an, aber dieses Ziel wird von den westlichen Staaten, die dieses Thema nun als politisches Instrument nutzen, behindert.

Wenn die jüngsten Gespräche tatsächlich ernst gemeint sind, dann muss ein palästinensischer Staat sofort anerkannt werden, ohne auf die Zustimmung Israels zu warten. Wenn der Westen aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hätte, würde er den Krieg gegen den Gazastreifen beenden, die Siedlungstätigkeit im besetzten Westjordanland einfrieren und die Anwendung des Völkerrechts sicherstellen.

Von der Anerkennung eines palästinensischen Staates zu sprechen, während die Bevölkerung des Gazastreifens ausgelöscht wird, wirkt wie ein eklatanter Schwindel. Diese Täuschung wird dadurch entlarvt, dass Israel ein Vetorecht gegen die Gründung eines palästinensischen Staates eingeräumt wird, obwohl Premierminister Benjamin Netanjahu versprochen hat, „internationales Diktat“ abzulehnen, und erklärt hat, Israel werde „die volle Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Jordans aufrechterhalten“.

Wir können nicht erwarten, dass westliche Länder Druck auf die extremistischen Herrscher Israels ausüben, um einen palästinensischen Staat zu akzeptieren, wenn sie es bisher nicht geschafft haben – wenn sie es überhaupt versucht haben -, Tel Aviv zu drängen, den völkermörderischen Krieg zu beenden, den es seit mehr als vier Monaten gegen die Palästinenser führt.

Fareed Taamallah ist ein palästinensischer Journalist, der in Ramallah lebt. Er ist Landwirt, politischer Aktivist und Umweltschützer.

Übersetzt mit deepl.com

