Das sektiererische Risiko: Die Mission der Türkei in Syrien

in der Welt

von Dr. Binoy Kampmark

08. Dezember 2024

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan muss über die Entwicklung in Syrien erfreut sein, auch wenn dieses Gefühl durch die sich schnell ändernden Umstände gedämpft wird. Die schiitischen Stellvertreter des Iran sind durch die unerbittlichen israelischen Angriffe und Bombardierungen geschwächt worden. Russlands Augen und Ressourcen sind auf den Krieg in der Ukraine gerichtet. Berichten zufolge kämpfen syrische Rebellengruppen jetzt in den Außenbezirken der Hauptstadt Damaskus, und das Assad-Regime sieht schwach aus, sein Anführer ist entweder untergetaucht oder wurde evakuiert.

In der Salatmischung aus Dschihadisten, Nationalisten und gewöhnlichen Söldnern spielt die Türkei eine große Rolle. Mit ihrem Eingreifen in den Syrienkonflikt verfolgte die Türkei zwei Hauptziele: die Eindämmung, wenn nicht gar Vernichtung der kurdischen Kämpfer in Nordsyrien, die sich nicht von ihren PKK-Gegenspielern in der Türkei unterscheiden, und die Schaffung stabiler Bedingungen oder „sicherer Zonen“, die eine Rückkehr der syrischen Flüchtlinge ermöglichen würden, sobald dies möglich ist.

Seit August 2016 ist die Türkei dreimal in Teile des syrischen Nordens eingedrungen und hat mit regulären Truppen und Hilfstruppen, darunter die Syrische Nationalarmee (SNA) und eine Koalition von Gruppen, die sich aus ehemaligen Kämpfern der Freien Syrischen Armee (FSA) zusammensetzt, eine Besetzung durchgesetzt. Im Jahr 2018 wurde sowohl von den türkischen Behörden als auch von der syrischen Übergangsregierung (SIG) die Militärpolizei eingerichtet, die angeblich die Zivilbevölkerung schützen soll. Stattdessen war diese Zeit der türkischen Herrschaft von Brutalität, Unterdrückung und schierer Vernachlässigung geprägt.

In seinem Bericht vom Februar 2024 dokumentiert Human Rights Watch Fälle von Entführungen, willkürlichen Verhaftungen, unrechtmäßigen Inhaftierungen (darunter auch Kinder), sexueller Gewalt und Folter. Die Täter waren Angehörige der SNA, der Militärpolizei, der türkischen Streitkräfte, des türkischen Geheimdienstes (Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT) und verschiedener militärischer Geheimdienste. Zu dieser farbenfrohen und grausamen Palette von Grausamkeiten kommen noch der Missbrauch von Eigentumsrechten, Plünderungen, Brandschatzungen, Beschlagnahmung von Eigentum, Erpressung und das Fehlen eines konsequenten Rückerstattungssystems hinzu.

Die Gruppe, die am meisten zu leiden hat, sind die kurdischen Einwohner, insbesondere diejenigen, die von den von den USA unterstützten kurdisch geführten Demokratischen Kräften Syriens (SDF), bestehend aus den Volksschutzeinheiten (Yekineyen Parastina Gel, YPG) und den Frauenschutzeinheiten (Yekineyen Parastina Jin), Schutz erhalten hatten. Diese Kräfte erwiesen sich als entscheidend im Kampf gegen die Gruppe Islamischer Staat (ISIS). Im Oktober dieses Jahres wiederholte Erdoğan die seit langem vertretene Ansicht, dass diese kurdischen Schutzeinheiten lediglich „der syrische Zweig der PKK-Terrorgruppe sind, der dazu bestimmt ist, aufgegeben und isoliert zu werden.“ Araber und andere Gruppen, denen Verbindungen zu den SDF und der Autonomen Verwaltung Nordostsyriens (AANES) nachgesagt werden, waren ebenfalls Zielscheibe des türkischen Zorns.

Die SNA ist kein Freund der für Schlagzeilen sorgenden islamistischen Gruppierung Hayat Tahrir-al Sham (HTS), der wichtigsten Speerspitze in der Beleuchtungsoperation gegen das Assad-Regime. HTS hat sich selbst als autarke, moderne, überlegtere Gruppe vermarktet, die weniger Feuer und Schwefel als ihre Al-Qaida- und Al-Nusra-Vorgänger ist und angeblich toleranter gegenüber anderen Religionen, Sekten und Ansichten ist. Ihr Anführer, Abu Mohammad Al-Jolani, hat es geschafft, in den westlichen Medien Lob und Anerkennung für diesen Wandel zu erhalten, obwohl er vom US-Außenministerium als „Specially Designated Global Terrorist“ eingestuft wird, der eine Belohnung von 10 Millionen Dollar für jeden verdient, der Informationen liefert, die zu seiner Ergreifung führen.

Selbst bei den Fortschritten der HTS ist der türkische Einfluss nicht zu vernachlässigen, obwohl Ankara die Gruppe nicht offen unterstützt. Wie Fuad Shahbazov, der für das Stimson Center schreibt, bemerkt, wären die jüngsten Fortschritte von HTS „ohne die militärische und logistische Unterstützung der Türkei und die Bereitstellung moderner Waffen undenkbar gewesen“. Es wurde auch vermutet, dass Ankara die von HTS geführte Offensive abgenickt hat, nachdem eine Annäherung an Assad gescheitert war.

Erdoğans Äußerungen zum Vormarsch zeigen, dass er ein schlüpfriges Gemüt hat. Am 6. Dezember sagte er vor Reportern nach dem Freitagsgebet, dass das Ziel der Offensive offensichtlich Damaskus sei. „Ich würde sagen, wir hoffen, dass dieser Vormarsch ohne Probleme fortgesetzt werden kann. Er vertrat jedoch auch die Ansicht, dass diese Vorstöße „problematisch“ seien und „nicht in einer Weise, die wir uns wünschen“. Auch wenn er diesen Punkt nicht näher erläuterte, konnte man den Äußerungen entnehmen, dass er über verschiedene „terroristische Organisationen“ besorgt ist, die in den Rebellengruppen operieren.

Am nächsten Tag, als die Rebellen in die Vororte von Homs eindrangen, beschloss der türkische Präsident, seine Einschätzung zu präzisieren. „Es gibt jetzt eine neue Realität in Syrien, politisch und diplomatisch“, erklärte er in einer Rede in der südtürkischen Stadt Gaziantep. „Und Syrien gehört den Syrern mit all seinen ethnischen, konfessionellen und religiösen Elementen.“

Im Einklang mit den Ansichten anderer Staatsoberhäupter, die für die Einmischung in die Angelegenheiten eines anderen Staates verantwortlich sind, bezeichnete Erdoğan die syrische Unabhängigkeit als lebensfähig und den Willen des syrischen Volkes als unantastbar. „Die Menschen in Syrien sind diejenigen, die über die Zukunft ihres eigenen Landes entscheiden werden“. Er hoffte, dass das Land „schnell den Frieden, die Stabilität und die Ruhe wiedererlangen wird, nach denen es sich seit 13 Jahren sehnt“. Er fügte hinzu, dass „verantwortliche Akteure und alle internationalen Organisationen“ die Erhaltung der territorialen Integrität des Landes unterstützen sollten.

Die Dreistigkeit solcher Erklärungen täuscht nicht über die sektiererischen und ethnischen Gefahren hinweg, die sich am Ende dieser von Ankara unterstützten Mission entfalten. Der Sturz von Bashir al-Assad wird die schiitischen Gemeinschaften gefährden und den Kurden noch mehr Schaden zufügen und dem Salafismus Tür und Tor öffnen. Die Rebellengruppen, die nur durch das gemeinsame Ziel, Assad zu stürzen, geeint sind, könnten sich gegenseitig bekämpfen, was sich kaum vermeiden lässt. Was die territoriale Integrität anbelangt, von der Erdoğan spricht, so werden die türkischen Behörden und die türkische Politik sie niemals ohne eine Reihe von Garantien tragen, die Ankara zu hohen Bedingungen erpressen muss. Und was die Flüchtlinge angeht? Erwarten Sie, dass noch viel mehr von ihnen in ihrer Verzweiflung ausströmen werden.

Dr. Binoy Kampmark war ein Commonwealth-Stipendiat am Selwyn College in Cambridge. Derzeit lehrt er an der RMIT-Universität. E-Mail: bkampmark@gmail.com

