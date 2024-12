https://strategic-culture.su/news/2024/12/07/its-time-stop-blaming-russia-for-europe-woes/



Es ist an der Zeit, Russland nicht länger für Europas Probleme verantwortlich zu machen

Von Ian Proud

7. Dezember 2024

Europa zerfällt aus den Nähten und sät die Saat seiner eigenen Implosion.

In Georgien unterstützen die Amerikaner und Europäer aktiv den Versuch, die demokratisch gewählte Regierung des Georgia Dream zu stürzen – unter Umständen, die wirklich verblüffend sind. Nachdem der EU-Beitrittsprozess für Georgien im Juli dieses Jahres auf unbestimmte Zeit eingefroren wurde, sind die Europäer über die Entscheidung der georgischen Regierung, das Einfrieren der Gespräche bis 2028 zu bestätigen (was viel früher als auf unbestimmte Zeit ist), empört. Die regierende Präsidentin Georgiens, eine französische Diplomatin, scheint entschlossen zu sein, im Amt zu bleiben, um den Regimewechsel durchzusetzen, obwohl ihre verfassungsmäßig vorgesehene Amtszeit zu Ende geht. Sie wird in den Hauptstädten der EU und in Washington als moderne Jeanne d’Arc gefeiert.

Von Beginn des Krieges an war immer klar, dass die Ukraine ohne eine direkte Beteiligung der NATO an diesem Kampf nicht gewinnen kann. Abgesehen von den immensen menschlichen Kosten in Form von Todesopfern, Verletzten und zerstörten Städten seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 hat die ukrainische Wirtschaft immensen Schaden erlitten, da die US-amerikanische und die europäische Führung Selenskyj dennoch ermutigten, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen. Nach Ablauf seiner verfassungsmäßig vorgesehenen Amtszeit klammert sich Selenskyj an die Macht und wird von seinen vielen bewundernden, so genannten demokratischen Anhängern im Westen als Held gefeiert.

In Frankreich bricht die Regierung von Premierminister Michel Barnier auseinander, weil er versucht, einen zutiefst unpopulären Haushalt, der eine schmerzhafte Mischung aus Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen erfordern würde, ohne Abstimmung durch das Parlament zu bringen. Es ist eine große Ironie, dass sein bevorstehendes Scheitern auf die antidemokratischen Tendenzen seines früheren Arbeitgebers, der Europäischen Kommission, zurückzuführen ist. Aber es spricht auch für die steigende Popularität des rechtsextremen Front National von Marine Le Pen und den europaweiten Aufstieg populistischer Parteien, die das Versagen des moralisierenden, aber verlogenen Mainstreams satt haben.

In Deutschland hat sich die Regenbogenkoalition von Olaf Scholz schmutzig braun gefärbt, da unüberbrückbare Spannungen über die Ausgaben und die massive finanzielle und militärische Unterstützung für die Ukraine ausgebrochen sind. Das schwierige finanzpolitische Umfeld, mit dem Deutschland konfrontiert ist, hängt mit seiner unterdurchschnittlichen Wirtschaftsleistung zusammen, die weniger wettbewerbsfähig ist als die der USA und des Durchschnitts der Eurozone. Ein enormer Anstieg der Energiepreise in Deutschland hat nicht gerade dazu beigetragen; es ist ein wirtschaftlicher Irrsinn, amerikanisches Flüssigerdgas mit einem Aufschlag von 30-40 % auf russisches Gas zu kaufen. Der Autogigant Volkswagen hat angekündigt, mindestens drei Fabriken in Deutschland zu schließen und zehntausend Mitarbeiter zu entlassen. Offenbar ist Russland an allem schuld, obwohl man davon ausgeht, dass eine Kombination aus amerikanischen und ukrainischen Akteuren die NordStream-Gaspipeline gesprengt hat.

Unvermeidlich ist Russland der gemeinsame Nenner in all diesen Situationen. Wenn osteuropäische Länder zu nationalistischen Außenseitern werden, muss das auch die Schuld Russlands sein. Selbst der bizarre gescheiterte Versuch von Präsident Yoon Suk Yeol, in einem offenen, demokratischen und modernen Südkorea das Kriegsrecht zu verhängen, wurde angesichts der strategischen Kumpanei mit Nordkorea in erster Linie Russland angelastet. Der Einfluss von Präsident Putin ist überall!

Eine unerbittliche Lawine staatlicher Propaganda stellt Präsident Putin als den schlimmsten Bösewicht aller Zeiten dar. Das britische Außenministerium richtete 2014 eigens eine Propagandaabteilung ein, um den Äther mit Geschichten darüber zu füllen, dass Putin im Unrecht und wir im Recht sind. Jede Propagandakampagne braucht schließlich einen klar definierten Feind. Die bedrängten europäischen Bürgerinnen und Bürger müssen daher wirtschaftliche Härten, demokratische Rückschritte (ein westlich-liberaler Begriff) und ein erhöhtes Risiko der nuklearen Vernichtung in Kauf nehmen, um Vlad den Schrecklichen zu besiegen.

Und doch fühlt sich Europa heute so unsicher wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr, und zwar nicht wegen dessen, was in Russland geschieht, sondern wegen dessen, was in Europa selbst geschieht. Wer glaubt, dass es Deutschland, das sich im industriellen Niedergang befindet, mit einer wachsenden rechtsextremen Stimmung konfrontiert ist und dem es an einer klaren politischen Führung mangelt, grundsätzlich gut geht, sollte sich in die dreißiger Jahre zurückversetzen. Der grundlegende intellektuelle Fehler in Macrons Internationalismus ist, dass er sich nur mit Ausländern einlassen will, die sich wie frisierte Brüsseler Bürokraten verhalten. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben die Fähigkeit verloren, die strategische Landschaft auf eine klare und sachliche Weise zu betrachten, die die Interessen Europas an die erste Stelle setzt.

Seit 2014 haben sich die europäischen Eliten unausweichlich an die Besessenheit der demokratischen Parteien in den USA gebunden, Russland zu besiegen, weil sie nicht gerne mit Putin zu tun haben wollen. Das hat zu einem fast vollständigen und selbstzerstörerischen Abbruch der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und Russland geführt. Diese Spaltung der Wirtschaftsbeziehungen hat zweifellos zum Anstieg des Nationalismus und der politischen Spannungen in ganz Europa beigetragen, da die Bürger damit zu kämpfen haben, ihre Rechnungen zu bezahlen und sich fragen, warum sie in einen unnötigen Krieg hineingezogen werden. Wie ich schon oft gesagt habe, entstand der Frieden auf dem europäischen Festland nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem großen Teil dadurch, dass die zuvor kriegführenden Länder versuchten, ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu vertiefen und Gründe für ein harmonisches Zusammenleben zu schaffen. Wir sind dabei, dieses Erbe des hart erarbeiteten Friedens schrittweise und auf gefährliche Weise wegzuwerfen.

Die größte Ironie, wenn auch vielleicht nicht die größte Überraschung, ist, dass die europäische Zwietracht und der Krieg der US-Wirtschaft nur zugute gekommen sind. Ich erinnere mich noch gut an die Bemühungen der USA im Jahr 2014, Russland am Bau neuer Gaspipelines nach Europa zu hindern, als die amerikanische Fracking-Revolution in Gang kam. Der republikanische US-Senator Lindsey Graham hat vor kurzem deutlich gemacht, dass Amerika durch den Zugang zu seltenen und wertvollen Mineralien in der Ukraine in den Genuss von Billionen von Dollar kommen will – als trügerische Rechtfertigung dafür, Milliarden von Dollar an Waffen in einen verlorenen Krieg zu pumpen. Graham schwor auch, europäische Volkswirtschaften zu „vernichten“, die versuchen, den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu vollstrecken.

Der einzige Grund, warum ich glaube, dass Trump ein geringfügig besserer US-Präsident sein könnte als der katastrophale Biden, ist, dass er Selenskyj vielleicht endlich dazu bringen könnte, einem Friedensabkommen zuzustimmen. Es ist jedoch auch klar, dass Trump keine tieferen Sympathien für Europa hegt, als die unnötigen US-Milliarden in die Ukraine zu stoppen. Immerhin hat er versprochen, allgemeine Zölle von 10-20 % auf Waren aus Europa zu erheben und jedes Land, das die Entwicklung einer BRICS-Währung unterstützt, zu „vernichten“ (ein beliebter Begriff der US-Staatskunst in diesen Tagen).

Europa zerfällt aus den Nähten und sät die Saat seiner eigenen Implosion. Zu viele Europäer sind der Lüge aufgesessen, dass wir sicher wären, wenn wir alle Beziehungen zu Russland abbrächen. In Wirklichkeit bringt uns das immer näher an den Dritten Weltkrieg heran. Und dafür gebe ich den USA weit mehr Schuld als Russland.

Ian Proud war von 1999 bis 2023 Mitglied des britischen diplomatischen Dienstes. Von Juli 2014 bis Februar 2019 war Ian Proud an der britischen Botschaft in Moskau tätig. Er war außerdem Direktor der Diplomatischen Akademie für Osteuropa und Zentralasien und stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Anglo-Amerikanischen Schule in Moskau.

