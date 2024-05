The Washington Post’s Mouthpiece for Israel: David Ignatius The Washington Post’s David Ignatius has always been an apologist for the Central Intelligence Agency; then he added the Pentagon to his list for institutional apologies. But now Ignatius is going much further; he has become the mouthpiece for both the administrations of President Joe Biden and Prime Minister Benjamin Netanyahu.



Fotoquelle: U.S. Department of State – Public Domain

Das Sprachrohr der Washington Post für Israel: David Ignatius

von Melvin Goodman

24. Mai 2024

David Ignatius von der Washington Post war schon immer ein Apologet des US-Geheimdienstes Central Intelligence Agency; dann fügte er seiner Liste institutioneller Entschuldigungen das Pentagon hinzu. Doch jetzt geht Ignatius noch viel weiter: Er hat sich zum Sprachrohr der Regierungen von Präsident Joe Biden und Premierminister Benjamin Netanjahu gemacht. In seinem jüngsten Leitartikel („The U.S. is assembling the pieces of a Gaza war endgame“) sieht er die „Konturen einer möglichen Ausstiegsrampe“ in Gaza voraus, die aus reiner Fantasie konstruiert ist.

Untersuchen wir zunächst die bizarre Unterstützung für Präsident Biden. Ignatius argumentiert, dass Biden die Unterstützung des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofs für Haftbefehle gegen die führenden israelischen Politiker „zu Recht“ als „empörend“ bezeichnete. Niemand in der US-Regierung oder den Mainstream-Medien stellt die Kriegsverbrecheranklagen gegen die Hamas-Führung in Frage, und es gibt keinen Grund, vergleichbare Anklagen gegen Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant in Frage zu stellen.

Tatsächlich bieten gerade die Worte Gallants die beste Erklärung für die Anklage der Israelis wegen Kriegsverbrechen und für die Unterstützung von Haftbefehlen gegen die israelische Führung. Am dritten Tag des Krieges war es Gallant, der dies sagte: „Ich habe eine vollständige Belagerung des Gazastreifens angeordnet. Es wird keinen Strom geben, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff, alles ist geschlossen. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir handeln entsprechend.“ In den vergangenen sieben Monaten haben die israelische Regierung und die israelischen Verteidigungskräfte alles getan, um Gallants Befehle auszuführen.

Im Rahmen dieser Kampagne haben die Israelis ihr Bestes getan, um Gaza unbewohnbar zu machen. Sie haben Bauernhöfe, Schulen, Bibliotheken, Moscheen und wichtige Infrastrukturen zerstört. Zu den schlimmsten Verbrechen Israels gehören die Zerstörung der Gesundheitsinfrastruktur im Gazastreifen und die Ermordung von mehr als 200 mutigen palästinensischen Helfern. Letzteres blieb weitgehend unbemerkt, bis sechs internationale Mitarbeiter der World Central Kitchen bei einer Operation getötet wurden, die nach israelischer Darstellung auf eine „falsche Identifizierung“ zurückzuführen war. Dies war die gleiche Erklärung, die Israel vor 57 Jahren anbot, als die Israelis die U.S.S. Liberty angriffen und 34 Seeleute töteten und 171 weitere verwundeten. Ich werde nächste Woche über die Liberty schreiben, um zu zeigen, dass die israelische Doppelzüngigkeit über die Jahre hinweg jede Möglichkeit zerstört hat, die israelischen Behauptungen zu akzeptieren.

Ignatius glaubt, dass „eine gewisse Klarheit über die Form eines möglichen Endspiels entsteht“, was angesichts von Netanjahus Weigerung, irgendeine Diskussion über den sogenannten „Tag danach“ zu akzeptieren, unerhört ist. Ignatius sieht ein „allmähliches Ende der israelischen Kampfhandlungen“ in Gaza und den „Beginn eines noch unklaren ‚Tages danach'“. Er bietet das Westjordanland als „Modell dafür an, wie sich Gaza in Zukunft entwickeln wird“. Wenn das Westjordanland ein „Modell“ ist, dann kann es nur ein Modell für israelischen Faschismus und Terrorismus sein. Die Kriegsverbrechen in Gaza sind so überwältigend, dass die im Westjordanland begangenen Kriegsverbrechen weitgehend ignoriert werden. Glücklicherweise hat ein langer Essay im Magazin der New York Times am vergangenen Sonntag die Gewalt und den Terrorismus aufgedeckt, den jüdische Ultranationalisten mit Unterstützung der israelischen Verteidigungsstreitkräfte in den letzten Jahrzehnten unbemerkt ausgeübt haben.

Wenn sich das israelische Verhalten im Gazastreifen und im Westjordanland ändert, wird das nichts mit der Regierung Biden oder der gelegentlichen Kritik an Israel in den Mainstream-Medien zu tun haben. Wenn es eine Änderung gibt, dann deshalb, weil die Israelis den Kampf „eindeutig verlieren“. Dies waren die Worte eines ehemaligen stellvertretenden Mossad-Chefs und Mitglieds der Knesset, Ram Ben-Barak, der Israels Verluste auf der internationalen Bühne, die Verschlechterung der amerikanisch-israelischen Beziehungen und die wirtschaftlichen Probleme, die der Krieg verursacht hat, benennt.

Nach gängiger Meinung waren der Oktoberkrieg 1973 und die Hamas-Invasion 2023 nachrichtendienstliche Fehlschläge, da die Israelis bereits Monate vor den Angriffen über Vorwarnungen verfügten und dennoch völlig unvorbereitet waren. Nein, das waren keine Versäumnisse der Geheimdienste, sondern politische und strategische Versäumnisse. Die Vereinigten Staaten haben zugesehen und die israelische Kriegsmaschinerie gefüttert und dabei das gewalttätige System der israelischen Unterdrückung im Westjordanland und im Gazastreifen sowie das System der Apartheid ignoriert, das Israels Anspruch, die einzige Demokratie im Nahen Osten zu sein, gefährdet hat.

1969 beschrieb der Nationale Sicherheitsberater Henry Kissinger das Versagen der USA in Vietnam, das auch auf das israelische Versagen in den besetzten Gebieten zutrifft: „Wir haben einen militärischen Krieg geführt, unsere Gegner einen politischen. Wir strebten nach physischer Zermürbung, unsere Gegner zielten auf unsere psychologische Erschöpfung. Dabei haben wir eine der wichtigsten Maximen des Guerillakrieges aus den Augen verloren: Der Guerilla gewinnt, wenn er nicht verliert. Die konventionelle Armee verliert, wenn sie nicht gewinnt.“

Zehntausende von US-Soldaten und Hunderttausende von Vietnamesen starben nach diesen scharfsinnigen Äußerungen Kissingers, der selbst ein Kriegsverbrecher ist. Wie viele Palästinenser werden noch sterben müssen, weil Israel die ethnische Säuberung Palästinas nicht stoppen will?

Melvin A. Goodman ist Senior Fellow am Center for International Policy und Professor für Regierungslehre an der Johns Hopkins University. Als ehemaliger CIA-Analyst ist Goodman der Autor von Failure of Intelligence: The Decline and Fall of the CIA und National Insecurity: The Cost of American Militarism und A Whistleblower at the CIA. Seine jüngsten Bücher sind „American Carnage: The Wars of Donald Trump“ (Opus Publishing, 2019) und „Containing the National Security State“ (Opus Publishing, 2021). Goodman ist der Kolumnist für nationale Sicherheit bei counterpunch.org.

Übersetzt mit deepl.com



