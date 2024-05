Iran army finds no sign of foul play so far in Raisi helicopter crash Preliminary report says no evidence of criminal activity but investigators signal the probe is not yet over.



Ein Hubschrauber mit dem verstorbenen iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi an Bord hebt am 19. Mai 2024 in der Nähe der iranisch-aserbaidschanischen Grenze ab. Der Hubschrauber mit Raisi an Bord stürzte später ab [Ali Hamed Haghdoust/IRNA/WANA via Reuters].

Der vorläufige Bericht enthält keine Beweise für kriminelle Aktivitäten, aber die Ermittler signalisieren, dass die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist.

Iranische Armee findet bisher keine Anzeichen für Fremdeinwirkung beim Absturz des Raisi-Hubschraubers

24. Mai 2024

Die iranischen Militärermittler haben nach Angaben staatlicher Medien bisher keine Beweise für kriminelle Handlungen bei dem Hubschrauberabsturz gefunden, bei dem der verstorbene Präsident Ebrahim Raisi und sieben weitere Personen ums Leben kamen.

In einem vorläufigen Bericht des Generalstabs der Streitkräfte über den Absturz heißt es, das Flugzeug habe „Feuer gefangen, nachdem es auf einen erhöhten Bereich aufgeschlagen war“. Am Wrack des Hubschraubers seien keine Spuren von „Einschusslöchern“ gefunden worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur IRNA am späten Donnerstag.

In dem Bericht heißt es weiter, Raisis Hubschrauber sei vor dem Absturz am Sonntag auf einer „im Voraus geplanten Route geflogen und habe die vorgesehene Flugroute nicht verlassen“.

„Während der Kommunikation zwischen dem Wachturm und der Flugbesatzung wurden keine verdächtigen Inhalte festgestellt“, heißt es weiter.

Laut einer Erklärung des Generalstabs der Streitkräfte, die am Donnerstagabend im Staatsfernsehen ausgestrahlt wurde, wurde die letzte Kommunikation zwischen dem Präsidentenflugzeug und den beiden Begleithelikoptern etwa eineinhalb Minuten vor dem Absturz aufgezeichnet.

Das Wrack des Hubschraubers war am frühen Montag von iranischen Drohnen im gebirgigen Nordwesten des Landes gefunden worden, wobei die „Komplexität des Gebiets, Nebel und niedrige Temperaturen“ die Beiträge der Such- und Rettungskräfte behinderten.

Iranischer Präsident Raisi stirbt bei Hubschrauberabsturz

Einen Tag nach dem Absturz eines Hubschraubers mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi an Bord in Varzaqan, Provinz Ost-Aserbaidschan, Iran, leisten Rettungskräfte ihren Beitrag [Stringer/WANA].

In der ersten Erklärung zu dem Absturz wurden zwar keine Schuldzuweisungen gemacht, doch hieß es, dass weitere Einzelheiten folgen würden. Die Armee erklärte, man benötige mehr Zeit für die Durchführung von Untersuchungen.

In die Jahre gekommener Hubschrauber

Der veraltete Bell-Hubschrauber, der abgestürzt ist, beförderte Raisi und sein Gefolge am Sonntag von einem Ausflug an die iranische Grenze zu Aserbaidschan nach Hause.

Zuvor hatte der Präsident gemeinsam mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev ein Staudammprojekt eingeweiht.

Die ausländischen Sanktionen gegen den Iran, die auf die Revolution von 1979 zurückgehen und später wegen des iranischen Atomprogramms und der Unterstützung der so genannten „Achse des Widerstands“ verhängt wurden, erschweren dem Land die Beschaffung von Flugzeugteilen oder neuen Flugzeugen.

Raisi wurde am Donnerstag in seiner Heimatstadt Mashhad beigesetzt. Damit endeten tagelange Beerdigungszeremonien in einigen iranischen Großstädten, darunter die Hauptstadt, an denen zahlreiche Trauernde teilnahmen.

Zu den Toten gehörte auch der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian, der ebenfalls am Donnerstag in der Stadt Shahr-e Ray südlich der Hauptstadt beigesetzt wurde.

Die Präsidentschaftswahlen sind für den 28. Juni angesetzt.

