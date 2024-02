DAY TWO: US Reinforces Grand Assange Deception A delusory tale that turns journalism into a unique evil because it exposes secret U.S. crimes was heard in a London courtroom on Wednesday with Julian Assange’s fate yet to be determined, reports Joe Lauria.

Eine wahnhafte Geschichte, die den Journalismus zu einem einzigartigen Übel macht, weil er geheime US-Verbrechen aufdeckt, wurde am Mittwoch in einem Londoner Gerichtssaal verhandelt, wobei das Schicksal von Julian Assange noch nicht feststeht, berichtet Joe Lauria.

DAY TWO: USA verstärken große Assange-Täuschung

Von Joe Lauria

in London

Speziell für Consortium News

22. Februar 2024

Am zweiten und letzten Tag der Anhörung von Julian Assange vor dem High Court haben die Anwälte der Vereinigten Staaten ein Märchen erzählt, in dem Journalismus Spionage ist, Ausländer auf amerikanischem Boden ihrer Rechte beraubt werden und eine Regierung, die einen regimekritischen Journalisten jagt, der ihre geheimen Verbrechen aufgedeckt hat, als Leuchtturm der Demokratie gepriesen wird.

Außerhalb des Gerichtsgebäudes in einer Straße namens The Strand, bei Menschenrechts- und Pressefreiheitsorganisationen, Präsidenten, Premierministern und Parlamenten sowie bei Millionen von einfachen Bürgern in aller Welt scheitert dieses falsche Konstrukt, das die Vereinigten Staaten der Welt aufzwingen wollen.

Im Moment wird das Leben von Julian Assange, einem inhaftierten Journalisten, der einige der dunkelsten Geheimnisse Amerikas veröffentlicht und damit das Selbstbild der USA erschüttert hat, von zwei britischen Richtern mit Perücken verhandelt.

Die Richter Jeremy Johnson und Dame Victoria Sharp teilten dem Gericht nach zehnstündigen Anhörungen an zwei Tagen mit, dass sie sich ihr Urteil über Assanges Schicksal für einen unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft vorbehalten werden. Für die endgültige Einreichung der Unterlagen wurde eine Frist bis zum 4. März gesetzt. Danach kann es jederzeit zu einer Entscheidung kommen.

Johnson und Sharp überlegen, ob sie Assange erlauben sollen, gegen den Auslieferungsbeschluss des Innenministers und verschiedene Rechtsfragen in der Entscheidung des Magistratsgerichts vor drei Jahren Berufung einzulegen.

Die Innenministerin hatte die Freilassung von Assange aus gesundheitlichen Gründen angeordnet, doch aufgrund von Zusicherungen, dass Assange in den Vereinigten Staaten nicht misshandelt würde, gewannen die USA in der Berufung vor dem High Court und hoben ihre Entscheidung auf.

Der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs weigerte sich daraufhin, Assanges Anfechtung der Rechtmäßigkeit dieser Zusicherungen anzunehmen, und im vergangenen Juni lehnte ein Einzelrichter des High Court die Berufung von Assange ebenfalls ab. Die zweitägige Anhörung in dieser Woche war ein Versuch von Assange, diese Entscheidung rückgängig zu machen, sozusagen eine Berufung für das Recht auf Berufung.

Es war ein Probelauf, um die Richter davon zu überzeugen, dass es in diesem Fall genügend umstrittene Beweise gibt, die eine Berufung in vollem Umfang ermöglichen.

Es war möglicherweise Assanges letzter Versuch, in Großbritannien zu verhindern, dass er in Ketten in die USA geschickt wird, wo er wegen Spionage und Computereinbruchs angeklagt ist und bis zu 175 Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis verbringen muss.

Nachdem Assanges Anwälte am Dienstag ihre Argumente dargelegt hatten, warum Assange in Berufung gehen sollte, waren am Mittwoch die Anwälte der USA an der Reihe, zu argumentieren, warum er nicht in Berufung gehen sollte.

Ein Teil der Hunderte von Assange-Anhängern, die den Royal Courts of Justice überfluteten. (Joe Lauria)

Journalismus im Gewand des Verbrechens

Dabei konstruierte Staatsanwältin Clair Dobbin eine phantastische Geschichte von einem bösen Assange, der ruchlose Methoden anwendet, um einen US-Geheimdienstanalysten dazu anzustiften und sich mit ihm zu verschwören, in Regierungscomputer einzudringen, mit dem ausdrücklichen Ziel, Informanten zu töten oder verschwinden zu lassen und Amerikas geheiligte nationale Sicherheit zu bedrohen.

Sie stützte sich dabei weitgehend auf die eidesstattliche Erklärung des zwielichtigen US-Staatsanwalts Gordon Kromberg. Sie erzählte die gleiche traurige Geschichte, dass Assange die Armee-Analystin Chelsea Manning „rekrutiert“ und sich mit ihr verschworen habe, um wichtige US-Geheimnisse zu stehlen, obwohl die Beweise überwältigend und vor Gericht aktenkundig sind, dass Manning eine Sicherheitsfreigabe hatte, um all diese Dokumente zu erhalten, dass sie den Großteil davon bereits an WikiLeaks weitergegeben hatte, bevor Assange sie in einem Chatroom „rekrutierte“ (wenn es überhaupt Assange war, mit dem sie sprach), und dass Manning ihre Identität nicht verbergen konnte, indem sie mit Assanges Hilfe ein Passwort knackte, selbst wenn sie es wollte.

In Wirklichkeit verschwendete Dobbin die Zeit des Gerichts, indem er einige der routinemäßigsten Aspekte des Journalismus beschrieb: Quellen ausfindig machen, ihre Identität schützen und versuchen, so viele Informationen wie möglich aus ihnen herauszubekommen.

Verschwundene“ Informanten

Erneut versuchten die USA dem Gericht zu erklären, dass Assanges Handlungen nicht die eines „verantwortungsvollen“ Journalisten waren, sondern die eines Kriminellen, der absichtlich wollte, dass US-Informanten getötet werden oder verschwinden, indem er ihre Namen preisgibt.

Dobbin sagte, dass es die Mainstream-Partner waren, die ihre Namen geschwärzt hatten, obwohl genau das Gegenteil der Fall war.

Mark Davis, ein australischer Journalist, der 2010 über Assange in London berichtete, als die großen Veröffentlichungen mit den Mainstream-Zeitungen koordiniert wurden, sagte, dass diese Zeitungen wenig Interesse an der Schwärzung hatten und dass es Assange war, der praktisch ein ganzes Wochenende aufblieb, um die Namen zu schwärzen.

John Goetz, ein amerikanischer Journalist, der mit einem der Partner, dem Spiegel, zusammengearbeitet hat, sagte bei Assanges Auslieferungsanhörung im Jahr 2020 aus, dass Assange von den Schwärzungen besessen war, und Laura Poitras‘ Film Risk zeigt, wie Assange das Außenministerium anruft, um es zu bitten, ihm bei der Schwärzung der Diplomatic Cables zu helfen. Das Außenministerium weigerte sich und forderte stattdessen die Rückgabe der Kabel.

WikiLeaks-Chefredakteur Kristinn Hrafnsson spricht vor dem Gerichtsgebäude zu Unterstützern (Joe Lauria).

Obwohl das US-Argument, Assange habe Informanten geschädigt, darauf beruht, dass er für die Veröffentlichung der unredigierten Kabel verantwortlich gemacht wird, gibt es zahlreiche Beweise, die in diesem Fall vorgelegt wurden, um zu zeigen, dass es zwei Guardian-Journalisten waren, die das Passwort zu den unredigierten Kabeln enthüllten, und dass Hunderte von Publikationen, wie cryptome.org und Pirate Bay, sie vor WikiLeaks veröffentlicht hatten. Assange sagte, er habe sie nur veröffentlicht, um diejenigen, deren Namen bereits bekannt waren, zu warnen und in Sicherheit zu bringen.

US-Brigadegeneral Robert Carr, der die Untersuchung der Auswirkungen der Enthüllungen nach der Veröffentlichung von WikiLeaks leitete, gab vor dem Manning-Kriegsgericht ebenfalls unter Eid zu, dass niemand als Folge der WikiLeaks-Enthüllungen getötet wurde.

Dobbin räumte vor Gericht nach der Befragung durch Richter Johnson ein, dass andere die ungeschwärzten Kabel zuerst veröffentlicht haben. Aber sie sagte, das spiele keine Rolle, denn es wäre gar nicht dazu gekommen, wenn Assange die Dokumente nicht in die Hände bekommen hätte.

Politische Beleidigung

Wie der Anwalt von Assange, Mark Summers, erklärte, haben die Anwälte der USA den Inhalt der Veröffentlichungen, für die Assange angeklagt wird, völlig ignoriert. Er argumentierte am Mittwoch wie schon am Vortag, dass es einen Zusammenhang zwischen Assanges Veröffentlichungen und seiner Verfolgung durch die Vereinigten Staaten gebe, wodurch diese Regierung nicht besser sei als jedes autoritäre Regime, das einen Journalisten wegen der Preisgabe seiner Geheimnisse jagt.

Nachdem Assanges Anwälte argumentiert hatten, dass sowohl der Auslieferungsvertrag zwischen Großbritannien und den USA als auch das Auslieferungsgesetz des Parlaments eine Auslieferung aufgrund einer politischen Straftat oder einer politischen Meinung ausschließen und dass Spionage von Natur aus politisch ist, behauptete Dobbin, dass Assanges Verfolgung nicht politisch sein könne, da zwei US-Regierungen, eine republikanische und eine demokratische, hinter seiner Anklage stünden.

Dies zeugt von einem enormen Mangel an Verständnis für die im Allgemeinen solide, parteiübergreifende Übereinstimmung in der US-Außenpolitik – im Wesentlichen stehen beide Parteien gemeinsam für die USA gegen die Welt ein.

Es zeugt auch von extremer Engstirnigkeit, den Begriff „politisch“ auf Parteipolitik zu reduzieren und nicht auf ein ganzes militärisches, geheimdienstliches, industrielles und politisches System, das in der ganzen Welt gigantische Interessen verfolgt, für die es bereit ist, Millionen von Menschen zu töten, die sich ihm in den Weg stellen, und das dies auch getan hat.

Was bedeutet es für sie, einen einzigen australischen Journalisten zu vernichten, der ihnen solchen Schaden zugefügt hat?

Eine Welt im Aufbruch

Bänder für Assange an den Toren des Royal Courts of Justice. (Joe Lauria)

Die Argumente der USA im eichengetäfelten Gerichtssaal 5 der Royal Courts of Justice, der 1882 erbaut wurde, könnten genauso gut in diesem Jahr vorgetragen worden sein. Sie verlieren an Resonanz in einer Welt, die sich rasch von der amerikanischen Herrschaft abwendet, was durch die weltweite Ablehnung der US-Politik in der Ukraine und im Gazastreifen noch beschleunigt wird.

Die Zahl der Regierungen und Bevölkerungen, die für bare Münze nehmen, was die Vereinigten Staaten über sich selbst und über sie sagen, nimmt ab.

Assanges Arbeit hat in diesem Prozess eine wichtige Rolle gespielt und die Glaubwürdigkeit der USA untergraben, angefangen mit den Veröffentlichungen über den Irak und Afghanistan im Jahr 2010, für die er strafrechtlich verfolgt wird.

Die amerikanische Glaubwürdigkeit ist so weit gesunken, dass ein britischer Anwalt vor einem britischen Gericht aufstehen und den britischen Richtern erklären kann, dass die Vereinigten Staaten sich nicht von anderen autoritären Regimen unterscheiden, wenn sie einen Journalisten jagen, nur weil er geheime Beweise für ihre schlimmsten Verbrechen veröffentlicht hat.

Als Summers im Laufe von zwei Tagen mehrmals ausdrücklich amerikanische Kriegsverbrechen erwähnte, zuckte keiner der Richter mit der Wimper.

Dennoch gibt es Millionen von Menschen in der Welt, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Großbritannien, die immer noch an die Fantasiewelt glauben, die das, was von der amerikanischen Vorherrschaft übrig geblieben ist, aufrechterhält, die Welt, in der Assange ein Schurke ist, der die Demokratie zerstören will.

Trauen sich diese beiden Richter, diese Welt zu verlassen und Assange zumindest einen Tag vor Gericht zu gewähren, um für seine Freiheit zu kämpfen?

[Lesen Sie die ausführlichen Live-Tweets von Consortium News während der beiden Tage der Anhörung: Tag 1 vormittags – Verteidigung; Tag 1 nachmittags – Verteidigung; Tag 2 vormittags – Anklage; Tag 2 nachmittags – Anklage + Gegenbeweis der Verteidigung; Urteilsvorbehalt]

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, Vorwort von Julian Assange. Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

Übersetzt mit deepl.com

