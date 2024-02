Dehumanization and misinformation in service of genocide The dehumanization of Muslims and Arabs combined with outright misinformation about October 7 is the engine powering the genocide in Gaza.

Außenminister Antony J. Blinken nimmt an einem moderierten Gespräch mit Tom Friedman auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, am 17. Januar 2024 teil. (Offizielles Foto des Außenministeriums von Chuck Kennedy)

Die Entmenschlichung von Muslimen und Arabern in Verbindung mit offener Fehlinformation über den 7. Oktober ist der Motor des Völkermordes in Gaza.

Dehumanisierung und Fehlinformation im Dienste des Völkermordes

Von Mitchell Plitnick

9. Februar 2024

Die Streichung der Mittel für das Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) zu einem Zeitpunkt, zu dem seine Dienste dringender benötigt werden als je zuvor in seiner Geschichte, ist über alle Maßen grausam und stellt selbst einen Akt des Völkermordes dar. Es kann gar nicht anders sein, denn die bekannte Folge dieser Kürzung wird unter den derzeitigen Umständen zu einer massiven Anzahl von Todesfällen und einer unvorstellbaren Zunahme von Krankheiten, Verletzungen und schweren Traumata unter den 2,2 Millionen Palästinensern im Gazastreifen führen, ganz zu schweigen von dem Schaden, den sie auch den palästinensischen Flüchtlingen im Westjordanland, in Jordanien, im Libanon und in Syrien zufügen wird, die ebenfalls auf die Dienste des UNRWA angewiesen sind, um ihren täglichen Bedarf zu decken.

Dieses Ausmaß an monströser Unmenschlichkeit scheint so schrecklich zu sein, wie es nur sein kann. Aber bedenken Sie, dass die Vereinigten Staaten – die inzwischen fast zwanzig Länder dazu veranlasst haben, die Finanzierung des UNRWA auszusetzen – ausdrücklich zugegeben haben, dass sie diesen mörderischen Kurs auf der Grundlage von nichts anderem als Israels Worten eingeschlagen haben.

Wie ich vor kurzem berichtet habe, sagte US-Außenminister Antony Blinken, man habe die Behauptungen Israels nicht überprüft. Am Mittwoch erklärte die kanadische Regierung, die ebenfalls die Finanzierung des UNRWA ausgesetzt hat, gegenüber der Canadian Broadcasting Corporation, dass sie immer noch keine Beweise für die Behauptungen Israels gegen das UNRWA gesehen habe.

Das einzige Beweismaterial, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde – und nach den öffentlichen Erklärungen von US-Beamten und anderen Vertretern ist dies möglicherweise alles, was auch privat vorgelegt wurde -, ist ein sechsseitiges Dossier, das lediglich die Anschuldigungen wiederholt, aber keinerlei Beweise enthält.

Sky News berichtete über das Dossier, das an die Presse durchgesickert ist. In dem Bericht heißt es: „In den Dokumenten des israelischen Geheimdienstes werden mehrere Behauptungen aufgestellt, für die Sky News keine Beweise gesehen hat, und viele der Behauptungen, selbst wenn sie wahr wären, beziehen sich nicht direkt auf das UNRWA.“

Man sollte meinen, dass dies der Aufmacher wäre, aber dieser eine Absatz, so vernichtend er auch sein mag, ist alles, was der Artikel über den Wahrheitsgehalt der israelischen Behauptungen zu sagen hatte, und man musste sich dem Ende des Artikels nähern, um ihn zu finden.

Dies ist typisch für die Art und Weise, wie der gesamte Krieg gegen Gaza von den meisten Medien in Europa und vor allem in den Vereinigten Staaten behandelt wurde. Wie James North kürzlich auf dieser Website berichtete, ging dies weit über die übliche pro-israelische Voreingenommenheit hinaus, die wir in den amerikanischen und europäischen Medien sehen. Ein Mitarbeiter von CNN sagte Chris McGreal vom Guardian: „Jede Aktion Israels – der Abwurf massiver Bomben, die ganze Straßenzüge auslöschen, die Auslöschung ganzer Familien – wird in der Berichterstattung so zurechtgebogen, dass man meint, sie hätten es verdient.“

Auch das ist kein neues Phänomen. Am 9. November 2023, nur einen Monat nach Israels Kampagne des Abschlachtens der Zivilbevölkerung in Gaza, unterzeichneten etwa 750 Journalisten einen offenen Brief, in dem sie die Berichterstattung der amerikanischen Medien über den Krieg anprangerten.

„Nachrichtenredaktionen haben … palästinensische, arabische und muslimische Sichtweisen untergraben, indem sie sie als unzuverlässig abgetan und eine aufrührerische Sprache verwendet haben, die islamfeindliche und rassistische Tropen verstärkt hat“, heißt es in dem Brief. „Sie haben Fehlinformationen gedruckt, die von israelischen Beamten verbreitet wurden, und es versäumt, die wahllose Tötung von Zivilisten im Gazastreifen zu hinterfragen, die mit Unterstützung der US-Regierung begangen wurde“.

Der Brief erhielt schließlich mehr als 1.470 Unterschriften, darunter viele Reporter von führenden Nachrichtenagenturen wie Reuters, der Los Angeles Times, dem Boston Globe und der Washington Post. Doch das Problem wurde nur noch schlimmer.

Von Anfang an waren Berichte, die über die ständigen Qualen des Lebens in Gaza unter den unerbittlichen israelischen Angriffen berichteten, rar und wurden vom ständigen Trommelfeuer der ausführlichen Berichte über das Leiden am 7. Oktober und von Zitaten von Präsident Biden, Außenminister Antony Blinken und anderen amerikanischen Beamten übertönt, die den Palästinensern die Schuld für ihr eigenes Leiden gaben und höchstens höflich erklärten, dass Israel sich an das internationale Recht halten müsse, das sie eindeutig ohne Konsequenzen ignorierten.

Täuschung der Öffentlichkeit zur Unterstützung eines Völkermordes

Die Kampagne, mit der die Menschen im Westen davon überzeugt werden sollten, einen Völkermord zu unterstützen, musste viel weiter gehen als eine verzerrte und entkontextualisierte Darstellung der Ereignisse. Sie musste sich voll und ganz auf Fehlinformationen stützen.

Den Vereinigten Staaten sind eklatante Lügen nicht fremd, mit denen sie die Öffentlichkeit für einige der schrecklichsten Gräueltaten der jüngeren Vergangenheit gewinnen wollten. Der Betrug im Golf von Tonkin und natürlich die Lügen über die irakischen Massenvernichtungswaffen führten zu unvorstellbaren Grausamkeiten in Vietnam und im Irak, die in diesen Ländern noch immer tiefe Narben hinterlassen haben.

Die Weltgeschichte hat gezeigt, welche Schlüsselrolle die Medien beim Völkermord spielen. Vom „Stürmer“ in Nazideutschland bis zur „Prawda“ in der Sowjetunion nutzten autoritäre Regierungen die großen Medien, um mit den Massen zu kommunizieren und auch, um das, was sie in der Welt um sich herum sahen, zu manipulieren und ihre schlimmsten Missbräuche zu vertuschen oder zu rechtfertigen.

In modernen, liberalen Republiken wie den USA, Europa und – in geringerem Maße aufgrund der aktiven militärischen Zensur – Israel ist die Fehlinformation in den Mainstream-Medien nach wie vor ein wichtiges Instrument, das jedoch modifiziert werden muss, um einer weniger autoritären Art von Regierung gerecht zu werden. Noch schwieriger ist es im Zeitalter der sozialen Medien, wo die Menschen über ihre Telefone sowohl die Realität als auch einige wirklich fantastische Erzählungen erhalten können.

Das bedeutet, dass die Propagandabemühungen weniger effektiv sind, wie die überwältigende Zahl der Demokraten in den Vereinigten Staaten zeigt, die Bidens Politik ablehnen. Dennoch erfüllt sie in vielerlei Hinsicht ihre Aufgabe.

Denken Sie nur an einige der Dinge, die immer und immer wieder wiederholt werden, bis sie zumindest von einem großen Teil der Bevölkerung als Wahrheit akzeptiert werden. Noch mächtiger wird es, wenn es nicht nur die Medien, sondern auch die Führung sind.

Joe Biden hat zum Beispiel wiederholt von den „geköpften Babys“ bei dem Anschlag vom 7. Oktober gesprochen, obwohl seine eigenen Mitarbeiter die Behauptung, die er immer wieder aufstellte, zurücknehmen mussten, indem sie behaupteten, Bilder von einer Gräueltat gesehen zu haben, die eindeutig nie stattgefunden hat, da am 7. Oktober nur ein Baby getötet wurde (und das reicht als Tragödie). Das kommt nicht von Menschenrechtsgruppen, das sind die offiziellen Angaben Israels.

Dennoch wurde es in den Medien oft genug wiederholt, bevor es widerlegt wurde (was viel seltener erwähnt wird), so dass viele es immer noch für wahr halten. Und wenn man argumentieren will, dass wir dies, zumindest was die US-Regierung betrifft, als „Verwirrung“ von Biden abtun können, wie er es so oft tut (sehen Sie sich nur an, dass er sich in diesem Video nicht erinnern kann, wer die Hamas ist), wie erklären wir dann die Tatsache, dass Antony Blinken in einer Senatsanhörung ebenso unbegründete, reißerische und falsche Geschichten erzählt hat?

Nein, dies ist eine Kampagne der Fehlinformation, um das Unrecht zu rechtfertigen, und sie hat funktioniert.

Die amerikanischen Medien haben die Schreckensgeschichten vom 7. Oktober aufgebauscht und jeden, der nach Beweisen fragt, als „Leugner“ verunglimpft. Dies wird dadurch erleichtert, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass am 7. Oktober Zivilisten von der Hamas getötet und verwundet wurden. Warum also, so würde ein vernünftiger Mensch fragen, sollte sich Israel die Mühe machen, es zu übertreiben?

Der Grund ist natürlich, dass die Tat der Hamas ausgereicht hätte, um in den Köpfen der Menschen eine israelische Antwort zu rechtfertigen. Aber Netanjahu hatte nie die Absicht, eine verhältnismäßige Antwort zu geben, nicht einmal so unverhältnismäßig, wie die israelischen Angriffe auf Gaza in der Vergangenheit waren. Diese Operation war immer darauf ausgerichtet, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben, indem er ihn unbewohnbar macht und so viel Tod und Zerstörung wie möglich verursacht. Zu diesem Zweck wurde das Ziel der völligen Auslöschung der Hamas festgelegt, von dem jeder, der sich mit solchen Dingen auskennt, wusste, dass es unerreichbar sein würde. Denn selbst Israel ist nicht so dreist, ausdrücklich zu sagen: „Wir beabsichtigen, einen Völkermord zu begehen.“

Indem es sich die vollständige Beseitigung der Hamas zum Ziel setzte, wurden massive Angriffe auf Zivilisten gerechtfertigt. Und in der Tat gab es viele Wochen lang absolute Unterstützung aus den USA und Europa, trotz der Legionen von dokumentierten Fällen, in denen Israel gezielt Zivilisten, Unterkünfte, Schulen, Krankenhäuser, Journalisten, Rettungskräfte, Moscheen und jede andere geschützte Person oder Stätte angriff. Es dauerte Monate, bis die europäischen Staats- und Regierungschefs ihr Unbehagen zum Ausdruck brachten, und noch länger dauerte es, bis die Vereinigten Staaten zähneknirschend zugaben, dass Israel vielleicht ein wenig zu weit ging.

Dieses Maß an Duldung erfordert mehr als den üblichen Angriff auf Zivilisten. Der Angriff muss so unmenschlich und monströs sein, dass er Rachegelüste weckt, die sich mit echtem Schrecken vermischen. In diesem Fall speist er sich auch aus islamfeindlichen und antiarabischen Tropen, insbesondere aus einer besonderen Art muslimisch-arabischer Frauenfeindlichkeit und sexueller Gewalt.

Die Geschichte von den systematischen Massenvergewaltigungen bleibt unbelegt, obwohl es genügend Beweise dafür gibt, dass es zu sexuellen Übergriffen gekommen ist, um eine Untersuchung zu rechtfertigen, die Israel natürlich nicht zulassen wird (das ist eine sehr niedrige Latte. Jede glaubwürdige Anschuldigung, auch wenn es sich nur um einen einzigen Vorfall handelt, sollte untersucht werden). Nur wenige haben die eigentlich nahe liegende Frage gestellt, warum nach all den Jahren plötzlich ein so dramatisches Ausmaß an sexueller Gewalt zu beobachten ist, obwohl dies in all den langen Jahrzehnten des Konflikts kein typisches Merkmal palästinensischer Angriffe auf Israelis war.

Offener Rassismus

Selbst Joe Biden sah sich gezwungen, das Wall Street Journal für seinen verabscheuungswürdigen Artikel vom 2. Februar mit der Überschrift „Willkommen in Dearborn, Amerikas Dschihad-Hauptstadt“ zu verurteilen, in dem die Stadt in Michigan, die eine der größten arabisch-amerikanischen Bevölkerungsgruppen des Landes aufweist, als Brutstätte der Unterstützung für Blutvergießen und Antisemitismus bezeichnet wurde. Eine rassistische Phrase nach der anderen wird aufgeworfen, und zwar in einem so beunruhigenden und abstoßenden Ausmaß, dass die Stadt aus Angst vor rassistischen Angriffen gezwungen war, ihre Sicherheitsvorkehrungen massiv zu erhöhen.

Um nicht übertroffen zu werden, veröffentlichte die New York Times am selben Tag, an dem der WSJ-Artikel erschien, einen Artikel von Thomas Friedman mit dem Titel „Understanding the Middle East Through the Animal Kingdom“ (Den Nahen Osten durch das Tierreich verstehen), in dem der notorische Pro-Israel-Autor die Länder des Nahen Ostens direkt in Tiere übersetzt. Der Iran ist eine parasitäre Wespe, die Hamas ist eine Spinne und die USA sind ein Löwe. Israel wird nicht so verwandelt – nur Netanjahu, der ein Lemur ist. Es ist nicht schwer, den Rassismus zu erkennen, der hier am Werk ist.

Wie ich und Prof. Sahar Aziz in unserem jüngsten Bericht Presumptively Antisemitic: Islamophobic Tropes in the Palestine-Israel Discourse (Vermutlich antisemitisch: Islamophobe Tropen im Palästina-Israel-Diskurs) gezeigt haben, durchdringt diese Art der Entmenschlichung die US-Politik in „normalen“ Zeiten und trägt dazu bei, die starke Voreingenommenheit gegenüber Israel zu verstärken.

Aber jetzt ist es ein viel gefährlicheres Phänomen. Diese Entmenschlichung, gepaart mit offener Fehlinformation, ist der Motor, der die Völkermordmaschine antreibt. Sie bringt einige dazu, sie zu unterstützen. Andere werden dadurch unsicher, wie stark sie sich dagegen wehren können.

Entmenschlichung und Fehlinformationen haben Israels Völkermord gerechtfertigt, und jetzt werden sie benutzt, um das bisschen Hilfe, das die Menschen in Gaza von der internationalen Gemeinschaft bekommen haben, abzuschneiden. Mehr als alles andere ist es das, wogegen die Bewegungen auf der ganzen Welt zur Rettung des Gazastreifens gekämpft haben.

Übersetzt mit deepl.com

