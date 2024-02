Pushing Gazans Into Rafah And Then Attacking Rafah, Killing UNRWA Funding Without Evidence Israel is reportedly preparing to launch a ground assault on Rafah, the southernmost part of the Gaza Strip where Gazans have been pushed to flee to. Israel has instructed the 1.4 million refugees…

Drängen der Bewohner des Gazastreifens nach Rafah und anschließende Angriffe auf Rafah, Streichung von UNRWA-Mitteln ohne Beweise

Von Caitlin Johnstone

–

10.Februar 2024

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

❖

Berichten zufolge bereitet Israel einen Bodenangriff auf Rafah vor, den südlichsten Teil des Gazastreifens, in den die Bewohner des Gazastreifens gezwungen wurden, zu fliehen. Israel hat die 1,4 Millionen Flüchtlinge, die dort Zuflucht gefunden haben, sowie die Hunderttausende von Menschen, die bereits vorher dort gelebt haben, aufgefordert, die Stadt zu verlassen, aber sie scheinen nirgendwo hin zu können. Dies könnte sich als die bisher tödlichste Phase des israelischen Angriffs erweisen.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die IDF die Bevölkerung von Gaza in den südlichsten Teil der Enklave gepresst hat wie Zahnpasta am Ende einer Tube, und jetzt werden sie diesen südlichsten Teil angreifen, aber das ist absolut kein Völkermord, und Sie sind ein böser Nazi, wenn Sie das behaupten.

Dieser Völkermord ist kein Völkermord. Ceci n’est pas une pipe.

❖

Können wir alle einfach mal innehalten und uns darüber wundern, wie erfolgreich Israel und seine Verbündeten die Diskussion von „Der IGH hat entschieden, dass Israel sofort aufhören muss, Palästinenser zu töten“ zu „Ist es richtig oder falsch, zwei Millionen Menschen aufgrund unbewiesener Behauptungen verhungern zu lassen?“ verlagert haben?

Die australische Außenministerin Penny Wong hat zugegeben, dass Canberra sich den USA, dem Vereinigten Königreich und anderen Verbündeten angeschlossen hat, um die Finanzierung des UNRWA zu stoppen, ohne Beweise für Israels Behauptungen gegen die Organisation gesehen zu haben. Die Manager des Imperiums geben nun offen zu, dass sie die Hilfe für den Gazastreifen eingestellt haben, ohne Beweise für die Behauptungen gesehen zu haben, auf die sich der Aufruf stützte; sie haben die Hilfe gestrichen, weil es ihnen befohlen wurde, und dann darauf gewartet, dass man ihnen erzählt, warum dies eine gute und gerechte Entscheidung war.

Wenn Sie behaupten, dass etwas Schlimmes passiert ist und wir deshalb die Hilfe für die am stärksten von Hilfe abhängige Bevölkerung der Welt einstellen müssen, dann sollten Sie zumindest beweisen können, dass das Schlimme tatsächlich passiert ist. Wenn es Beweise gibt, dann zeigen Sie sie. Wenn Sie darauf bestehen, zwei Millionen Menschen verhungern zu lassen, dann können Sie das nicht allein aufgrund von Gefühlen tun.

Warum ist das nicht für jeden offensichtlich? Warum war es nicht sofort klar, als es aufkam? Immer wieder werden wir aufgefordert, dem Imperium zuzustimmen, das aufgrund geheimer, unsichtbarer Beweise die abscheulichsten Dinge mit den schwächsten Bevölkerungsgruppen tut. Man erwartet von uns, dass wir ihren geheimen Beweisen vertrauen, ohne sie zu sehen, obwohl sie bei solchen Dingen immer wieder beim Lügen ertappt worden sind.

Sie halten uns für Idioten.

❖

Biden ist ein verbrauchtes Stück Treibgut mit einem Schweizer Käsegehirn, das von den DC-Sumpfmonstern als Bauchrednerpuppe benutzt wird, um Völkermord zu begehen, die US-Kriegsmaschinerie auszubauen und mit Russland nukleares Hühnchen zu spielen. Das ist das Gesicht des US-Imperiums, Leute. Besser geht’s nicht.

Ich werde nie vergessen, wie unausstehlich und herablassend die Demokraten waren, als sie mir sagten, wie falsch ich liege, weil Biden offensichtlich an Demenz leidet. Diese Leute sehen einem direkt in die Augen und sagen einem, dass oben und unten ist und dass man ein russischer Agent ist, wenn man anderer Meinung ist.

„Biden ist zu senil, um Präsident zu sein“ ist die falsche Lehre, die man daraus ziehen sollte. Biden durch jemanden zu ersetzen, der weniger senil ist, wird das Verhalten der US-Regierung nicht ändern, sondern nur der Illusion falsche Glaubwürdigkeit verleihen, dass die offiziell gewählte Regierung in DC das Sagen hat.

❖

❖

Unterstützen Sie den Kapitalismus, er gibt Ihnen Freiheit.

Die Freiheit, hilflos zuzusehen, wie ausufernde Megakonzerne die Biosphäre deines Planeten und die Zukunft deiner Kinder in den Holzhacker werfen.

Die Freiheit, ohnmächtig zuzusehen, wie Ihre Regierung Völkermord begeht und die Spannungen mit atomar bewaffneten Staaten verschärft.

Die Freiheit, sich in ein profiterzeugendes Rädchen und eine mieterzeugende Batterie in einer Maschine zu verwandeln, die mit menschlichem Blut, Schweiß und Tränen angetrieben wird.

Die Freiheit, sich mit Propaganda, Werbung und kapitalistischer Mainstream-Kultur vollstopfen zu lassen, damit man denkt, spricht, wählt, arbeitet und ausgibt wie alle anderen.

Die Freiheit, dabei zuzusehen, wie deine Welt in Richtung Dystopie und Armageddon getrieben wird und du entfremdet, ausgegrenzt, verteufelt und zum Schweigen gebracht wirst, wenn du versuchst, den Kurs in Richtung Vergessenheit zu stoppen.

Die Freiheit, ein Sklave zu sein, der schikaniert, indoktriniert und zermürbt wurde, bis er glaubt, dass er frei ist.

❖

Zu glauben, dass die Ungleichheit, die Ausbeutung und die Kriegstreiberei, die wir heute erleben, der natürliche Zustand der Menschheit ist, ist so, als würde man sich die indigene Bevölkerung Amerikas im 17. Jahrhundert ansehen und glauben, dass weit verbreitete Krankheiten, Chaos und Blutvergießen für sie natürlich sind. Die Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft haben konkrete Ursachen, die von bestimmten Personen verursacht und von denen aufrechterhalten werden, die von unserem missbräuchlichen Status quo profitieren. Eine bessere Welt ist durchaus möglich. Sie muss aber nicht so sein.

