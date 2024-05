Dem Druck der USA widerstehen, die Besatzung zu verschärfen     Hannan Hussain Hannan Hussain

Defying US pressure to entrench the occupation On the all-important matter of Palestinian liberties, Washington’s shortcomings have been strikingly clear.

Dem Druck der USA widerstehen, die Besatzung zu verschärfen

Al Mayadeen Englisch

24. Mai 2024

In der wichtigen Frage der palästinensischen Freiheiten sind die Unzulänglichkeiten Washingtons auffallend deutlich geworden.

Die USA scheinen ihre Bemühungen um einen umfassenden Verteidigungspakt mit Riad im Gegenzug für eine ungerechtfertigte Anerkennung „Israels“ fortzusetzen. Während der Völkermord an den Besatzern weitergeht, beharrt Washington darauf, dass es sich bei dieser Verteidigung gegen Anerkennung um ein „Paket“ handelt.

Doch diese unverhohlenen Versuche, die Unterstützung für die Besatzung zu normalisieren, stoßen auf erheblichen Widerstand. Man denke nur an die Versuche Saudi-Arabiens, sich formelle Garantien der Vereinigten Staaten zur Verteidigung des Königreichs zu sichern und den Zugang zu hochentwickelten US-Waffen zu verbessern. Berichten zufolge strebt Saudi-Arabien ein bilaterales Abkommen an, das keine Unterstützung für das völkermörderische Regime vorsieht, was die Hoffnungen der USA zunichte macht.

Während Washingtons pro-israelische Lobbyisten weiterhin für eine Normalisierung werben und das palästinensische Blutvergießen ignorieren, werden die Tatsachen immer deutlicher: Diese dreisten Normalisierungspläne werden „Israels“ illegale Besetzung nur festigen und dem unbestreitbaren Recht auf palästinensische Staatlichkeit zuwiderlaufen.

In der überaus wichtigen Frage der palästinensischen Freiheiten sind die Versäumnisse Washingtons eklatant.

Keine Maßnahmen ergriffen

Nach dem Beginn des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen machte Riad deutlich, dass „Israel“ „unumkehrbare Schritte“ zur Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates unternehmen müsse. Doch Washington hat sein verurteilenswertes Normalisierungsvorhaben weiter vorangetrieben, ohne dass dies tatsächlich geschehen ist.

Lassen Sie uns das klarstellen. Es gab nie einen glaubwürdigen Schritt in Richtung eines dauerhaften Waffenstillstands im Gazastreifen, und die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat sich geweigert, diesen in der Praxis zu garantieren. Washington hat sich entschieden, wegzuschauen, während „Israel“ seine Bombenkampagne in Rafah intensiviert, ähnlich wie seine kalte Gleichgültigkeit gegenüber Tausenden von Palästinensern, die zur sofortigen Flucht gedrängt werden.

Die Rhetorik der USA, im Gegenzug zur Normalisierung einen „glaubwürdigen“ Weg zur palästinensischen Eigenstaatlichkeit zu suchen, ist daher völlig unglaubwürdig. Der unerschütterliche Widerstand Palästinas, seine unzähligen Opfer und sein entschiedener Widerstand gegen die israelische Besatzung unterstreichen den Wert des Selbstbestimmungsrechts. Wer ist Washington, dass es die palästinensische Eigenstaatlichkeit als bloße Rhetorik zur Durchsetzung von Besatzungsinteressen benutzt?

Während sich der von den USA unterstützte Völkermord in Gaza hinzieht, muss sich Washington mit seinen eklatanten Widersprüchen in Bezug auf Palästina auseinandersetzen, die immer deutlicher zutage treten. So ist der Widerstand Riads unübersehbar: Es drängt auf einen Verteidigungspakt „Plan B“, der „Israel“ völlig ausschließt, ganz gleich, was Washington wünscht.

Ein weiterer Vorwand, um die Besatzung zu verschärfen

In Wahrheit wollen die pro-israelischen Lobbyisten in den USA dem Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu die saudische Normalisierung schenken. Doch mehrere Gründe sprechen dafür, dass ein solches Komplott nicht gelingen kann. Monatelang hat der Führer der Besatzungsmacht geschworen, Beziehungen zu Riad zu knüpfen, sich aber geweigert, der palästinensischen Eigenstaatlichkeit den Weg zu ebnen.

Die Geschichte ist ein wertvoller Wegweiser, denn frühere von den USA vermittelte Normalisierungspakte haben „Israels“ illegale Besatzung nur verfestigt. Man denke nur an die umstrittenen Abraham-Abkommen. Damals hat „Israel“ den Palästinensern Unwahrheiten aufgedrängt und sich verpflichtet, seine illegale Annexion palästinensischen Landes auszusetzen. Es bot auch die Farce von Friedensgesprächen an. Nichts von alledem geschah. Stattdessen wuchs Israels illegale territoriale Ausdehnung unter den Augen der USA. Der andauernde Völkermord in Gaza lässt vermuten, dass es vor nichts Halt machen wird.

Daher wird jede langfristige saudi-israelische Normalisierungsstrategie verheerende Folgen für die Palästinenser haben. „Israel“ sieht darin einen Vorwand, um künftige Kriegsverbrechen und Siedleraggressionen ohne großen Widerstand fortzusetzen. Es hat den Siedlungsbau in Ostjerusalem im Zuge des derzeitigen Völkermords bereits beschleunigt. Die Besatzungsministerien und -büros in Israel standen hinter diesem Anstieg, was auf die Kontinuität dieser Politik bei künftigen Besatzungsführungen hindeutet.

Wenn die Normalisierung inmitten des israelischen Völkermordes allein den Vereinigten Staaten überlassen würde, könnte „Israel“ in die Lage versetzt werden, weiter in die Rechte der Palästinenser einzugreifen, ohne seine illegale Besatzung aufzugeben. Doch die Zeiten sind vorbei, in denen Washington seinen spaltenden Einfluss auf den Nahen Osten nutzen konnte, um einen Status quo aufrechtzuerhalten, der die Besatzung unterstützt. „Israel“ ist auf der Weltbühne bereits weitgehend isoliert und wird als Paria dargestellt. Jede Annäherung an ein völkermordendes Regime würde also nur die Interessen Washingtons widerspiegeln, das als Hauptsponsor und Ermöglicher des Regimes gilt.

Internationales Interesse am Widerstand gegen „Israel“

Netanjahus Regierung steht auch unter mehr internationalem Druck, als sie zugeben möchte. Es wird erwartet, dass der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) Haftbefehle gegen Netanjahu sowie gegen ranghohe politische und militärische Kriegsverbrecher erlassen wird, die eine Strafverfolgung wegen des Völkermords in Gaza befürchten.

Dies bietet den wichtigsten regionalen Akteuren, vor allem Saudi-Arabien, eine wichtige Gelegenheit, die Normalisierung zu umgehen und die internationale Dynamik für die längst überfällige Rechenschaftspflicht zu unterstützen.

Es wird immer deutlicher, dass trotz der US-Rhetorik zur palästinensischen Eigenstaatlichkeit „unumkehrbare Schritte“ nicht ganz oben auf der Agenda Washingtons stehen. Washington plant außerdem, unter dem Deckmantel der Sicherheit einen so genannten Plan zu verbreiten, der den Interessen der Besatzer Vorrang vor denen der Besetzten einräumt.

„Ich erwarte, dass Sie in den kommenden Monaten vom Präsidenten und anderen von uns mehr über den Weg hören werden, der unserer Meinung nach zu einem sichereren „Israel“ und einer friedlicheren Region führen könnte“, sagte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan.

Die Haltung der USA zum regionalen Frieden ist eine Farce. Die schamlose Normalisierung unterstützt einen bösartigen Status quo, der vom Blut der Palästinenser profitiert hat, was unterstreicht, wie wichtig es ist, sich den US-Anreizen zu widersetzen.

Hannan Hussain

Schriftsteller und Autor.

