Dem heutigen Paradigma den Wind aus den Segeln nehmen

von Alastair Crooke

16. Oktober 2023

Wird Netanjahu, von Wut und Panik zerfressen, ein Glücksspiel wagen?

Letzte Woche habe ich geschrieben, dass der Grund für den derzeitigen Konflikt zwischen den USA und Russland darin liegt, dass es am Ende des Zweiten Weltkriegs keinen schriftlichen Vertrag gab, in dem die Grenzen und die Definition der westlichen „Interessen“ und gleichrangig die der Sicherheits- und Handelsinteressen Russlands und Chinas im asiatischen Kernland festgelegt wurden.

In der Euphorie nach dem Kalten Krieg blieb alles vage und ungeschrieben, um den USA Spielraum zu geben, den sie auch ausgiebig nutzten. Sie manövrierten, um Deutschland zu remilitarisieren und die NATO immer weiter in Richtung Kernland und in dieses hinein zu marschieren. Wie viele gewarnt hatten, würde dieses Vorgehen der USA letztlich Krieg bedeuten.

Und tatsächlich wurden mit Russlands Sondereinsatz in der Ukraine asymmetrische „Kriegsfronten“ in vielen Bereichen horizontal eröffnet. Obwohl sie vordergründig darauf abzielte, die heimliche Übernahme der Ukraine durch die NATO zu verhindern, eröffnete sie auch Russlands Hauptfront, nämlich die Eindämmung des NATO-Eindringens in die Ukraine.

Heute richten sich alle Augen auf den sich ausweitenden „Krieg“ im Nahen Osten. Es werden viele Fragen gestellt, aber die wichtigste lautet: „Warum?

Hier stellen wir fest, dass die Probleme unheimlich ähnlich sind. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wollte der Westen den europäischen Juden ein „Heimatland“ geben, und so wurde Palästina 1947 endgültig zwischen Juden und Arabern aufgeteilt.

Das vorherrschende Narrativ im Westen war, dass die Mühen und Kriege, die sich aus diesem Ereignis ergaben – insbesondere die heutige Konfrontation in Israel/Palästina – einfach aus der perversen Unfähigkeit der arabischen Staaten resultierten, sich mit der Existenz des Staates Israel abzufinden. Viele im Westen sehen dies zumindest als irrational an – oder schlimmstenfalls als einen grundlegenden kulturellen Fehler.

Nun, wie bei der militärischen Situation in Europa nach dem Krieg wurde auch in Bezug auf das Zusammenleben von Juden und Arabern auf einem Stück Land nichts formell vereinbart. Das Osloer Abkommen von 1993 war ein Versuch, eine Einigung zu erzielen, aber auch hier blieb alles vage, und der entscheidende „Schlüssel“ für die Sicherheit des gesamten Abkommens lag ganz im Ermessen der Israelis.

Damit sollte Israel ein Maximum an Handlungsspielraum gegeben werden. Mehr noch, Israel sollte den strategischen „Vorteil“ haben – nicht nur den politischen „Vorteil“, sondern die USA hatten zugesagt, dafür zu sorgen, dass Israel auch den militärischen „Vorteil“ gegenüber seinen Nachbarn haben würde.

Das Ziel, die arabischen Staaten dazu zu bringen, die Präsenz Israels zu akzeptieren, wurde nie verfolgt, oder es wurde durch militärische und finanzielle Maßnahmen erzwungen (Syrien, Irak, Libanon und Iran). Außer im Falle Ägyptens durch die Rückgabe der Sanai an Kairo. Die derzeitige Iteration der „Abraham-Normalisierung“ (Annäherung an Israel) wirft die Palästinenser jedoch effektiv „vor den Bus“, damit Saudi-Arabien der Normalisierung zustimmt.

So wie der Vormarsch der NATO Asien unter den Einfluss der USA bringen sollte, so würde die kulturelle Hegemonie Großisraels im Nahen Osten – so glaubte man in US-Gürtelkreisen – auch den Nahen Osten unter den Einfluss des Westens bringen.

Der Grund für den gegenwärtigen gewalttätigen Widerstand der Palästinenser ist genau das Gegenteil von dem, was man am Beltway denkt.

Die umgekehrte „Realität“ besteht darin, dass sich Israel in den letzten zehn Jahren immer weiter von den Grundlagen entfernt hat, auf denen ein nachhaltiger regionaler Frieden hätte aufgebaut werden können. Israel hat sich perverserweise in die entgegengesetzte Richtung bewegt – es hat die Pfeiler niedergerissen, auf denen eine regionale Annäherung möglich gewesen wäre.

Netanjahu hat die israelische Wählerschaft in den letzten zehn Jahren weit nach rechts gezogen und den Iran als Phantom benutzt, um die Öffentlichkeit zu verängstigen. (Das war nicht immer so: Nach der iranischen Revolution von 1979 hatte sich Israel mit dem Iran gegen die arabische „nahe Nachbarschaft“ verbündet).

Netanjahu vermittelte seinen Wählern auch die Botschaft, dass sich die Welt dank des „Erfolgs“ des Abraham-Abkommens einen Dreck um die Palästinenser schert. Dass sie „Schnee von gestern“ seien.

Dieser Auftritt hat die westliche Welt davon abgelenkt, die Pläne der radikalen Minister in Netanjahus Regierung vollständig zu verstehen:

Eine der wichtigsten Verpflichtungen von Netanjahus Kabinettskollegen ist der Bau des jüdischen (dritten) Tempels auf dem Tempelberg, wo sich derzeit die Al-Aqsa-Moschee befindet. Im Klartext bedeutet dies die Verpflichtung, die al-Aqsa-Moschee abzureißen und an ihrer Stelle einen jüdischen Tempel zu errichten.

Das zweite zentrale Versprechen ist die Gründung Israels auf dem biblischen „Land Israel“. Wie der Minister für Nationale Sicherheit, Ben Gvir, klarstellte, würden sie vor die Wahl gestellt, das Land zu verlassen oder in einem jüdischen Staat zu leben, der ihnen untergeordnet ist.

Die dritte Möglichkeit besteht darin, das jüdische Recht (Halakha) anstelle des weltlichen Rechts einzuführen. Dies würde den Nicht-Juden in Israel ihren Rechtsstatus nehmen.

Zusammengenommen – die Judaisierung der al-Aqsa, die Gründung des Staates auf dem biblischen „Land Israel“ und die Abschaffung des säkularen Grundgesetzes – werden Palästina und das palästinensische Volk einfach ausgelöscht. Vor drei Wochen schwenkte Netanjahu bei seiner Rede vor der UN-Vollversammlung eine Landkarte Israels; sehen Sie selbst: Gaza und die palästinensischen Gebiete tauchen darauf überhaupt nicht auf. Sie sind ausradiert. Die Situation ist so existenziell.

Das ist der Grund für die extreme Provokation der Hamas-Militärs gegenüber Israel. Sie zielt darauf ab, das Paradigma zu durchbrechen (es ist kein Schrei nach einer Art Rückkehr zum Osloer Rahmen).

Durch eine Überreaktion könnten Netanjahu und sein Team jedoch das gesamte westliche Projekt „zum Einsturz bringen“. Biden scheint die Gefahr nicht zu erkennen, die in seiner eigenen übertrieben wütenden Sprache lauert, indem er die Hamas mit ISIS vergleicht und eine „rasche, entschlossene und überwältigende“ Antwort Netanjahus befürwortet. Biden sagte, er glaube, dass Israel nicht nur das Recht, sondern die „Pflicht“ habe, zurückzuschlagen, und fügte hinzu, dass „die Vereinigten Staaten Israel den Rücken freihalten“.

Biden könnte mehr als das bekommen, was er sich wünscht: Eine Tragödie in Form einer totalen Vergeltung an den Palästinensern in Gaza. Netanjahu, gefangen in der Dynamik seiner eigenen Angst und Verwundbarkeit, spielt die Rolle des Dionysos, des Gottes des Exzesses. Und Biden stachelt ihn an.

So wie das Team Biden Amerika und die NATO in der Ukraine einer Demütigung ausgesetzt hat, so scheint es sich nicht vorstellen zu können, was aus der Demütigung Israels durch seine Rache an Gaza folgen könnte. Die Ukraine hatte schwerwiegende finanzielle Folgen für Europa. In Israel ist die Geheimdienst- und Militärstruktur gerade implodiert. Stellen Sie sich vor, dass auch die politische Struktur nicht mehr richtig funktioniert.

Wenn der Westen die Situation rein statisch-instrumentell betrachtet (d.h. die IDF ist viel stärker als die Hamas, und deshalb ist die Hamas dazu bestimmt, zerstört zu werden – „Es ist eine Frage der Technik“) – sollten „Sie“ diese Ansicht vertreten – dann stellen Sie die Frage vielleicht falsch.

Die Frage, die man sich stellen muss, ist vielmehr eine dynamische Frage: Wie wird diese Dramaturgie im Laufe der Zeit verlaufen? Auf welche Weise könnte Israels vermeintlicher Gaza-Krieg nach und nach das Kalkül der Hisbollah, Syriens und der muslimischen Sphäre beeinflussen – und politische Möglichkeiten eröffnen, die bisher nicht verfügbar waren.

Wir können sehen, wie sich eine Möglichkeit direkt eröffnet; hören Sie sich an, was Pentagon-Sprecher John Kirby sagt: „Einerseits deuteten Gerüchte darauf hin, dass Biden vorhatte, einen riesigen Scheck über 100 Milliarden Dollar auszustellen, um seine Hände in Unschuld zu waschen“, aber jetzt sagt er ganz klar: „Man will nicht zu den Bösen gehören: „Man sollte nicht versuchen, langfristige Unterstützung einzubauen, wenn man am Ende der Fahnenstange ist“. (Russland kann die Ukraine-Episode nun vorzeitig beenden.)

Der Hauptzweck der dramatischen Tragödie besteht darin, dem Publikum, das im tragischen Helden ein Abbild seines eigenen Selbst sieht, ein Gefühl der Ehrfurcht zu vermitteln. Das ist es, was sich abspielt, während die islamische Welt zusieht, wie Gaza zusammenbricht. Der (‚quietistische‘) Großayatollah Seyed al-Sistani hat die ganze Welt dazu aufgerufen, sich gegen diese schreckliche Brutalität zu erheben“. Wird nun das Westjordanland ausbrechen? Werden sich die Palästinenser, die innerhalb der Grünen Linie leben, erheben?

Wenn die israelischen Streitkräfte in den Gazastreifen einmarschieren, könnte sich dieser leicht in Bakhmut/Artyemovsk verwandeln – in einen glühenden Fleischwolf.

Die Hisbollah kocht an der Nordfront langsam, aber vorsichtig. Werden es diesmal die USA sein, die überreagieren (wie 1983, als die USS New Jersey drusische Stellungen im Libanon beschoss)? Erinnern Sie sich daran, wie das endete – mit der vollständigen Zerstörung der US-Botschaft und der separaten Zerstörung der Marinekaserne, wobei 241 US-Soldaten ums Leben kamen. Heute befindet sich die USS Gerald Ford Strike Group vor dem Libanon, bereit, die Hisbollah „abzuschrecken“.

Die Hisbollah und die Widerstandsfront haben ihre roten Linien bekannt gegeben. Werden sie überschritten, so hat Nasrallah versprochen, eine neue Front zu eröffnen.

Wir müssen also versuchen, die Ereignisse dynamisch zu betrachten, und nicht nur durch die buchstäbliche Blase der heutigen Ablenkungen: Wenn Netanjahu und Verteidigungsminister Gallant, die von dem Wunsch besessen sind, die Ereignisse vom Samstag zu rächen, zu weit gehen, könnte sich Israel in existenzieller Gefahr befinden.

Israel ist von Zehntausenden von intelligenten Raketen und Drohnenschwärmen umgeben. Ein Angriff auf die Hisbollah oder den Iran ist die „rote Pille“ für Israel. Wird Netayahu, von Wut und Panik zerfressen, ein Risiko eingehen? Und wenn er, Gallant und Gantz nach der roten Pille greifen, könnte dann das Dach einstürzen? Übersetzt mit Deepl.com

