© Foto: SCF

Warum die US-Demokratie nicht effektiv ist

Von Richard Hubert Barton

18. Oktober 2023

Die aktuellen Ereignisse sowie die bevorstehenden Wahlkämpfe zeigen, worauf die US-Demokratie hinausläuft.

Die Herausforderung, die der Multikulturalismus für die nationale Staatsbürgerschaft darstellt, verblasst gegenüber der Schaffung wirklich globaler Unternehmen, die den Glauben an den Gewinn über ihre Liebe zum Land stellen.

Professor Alan Wolfe im Jahr 2001

V E T O K R A T I O N

Das Wort „ineffektiv“, das ich verwendet habe, ist so ziemlich das sanfteste, das man verwenden kann, um zu beschreiben, wie problematisch die amerikanische Demokratie ist. Andere verwenden weitaus schärfere Begriffe in Bezug auf die angeblich liberale amerikanische Demokratie, wie etwa „kaputt“, „brüchig“ oder „gescheitert“. Jeder kann dies bestätigen, wenn er Veröffentlichungen und Meinungsäußerungen von Menschen, auch von amerikanischen Bürgern, überprüft. Um das, was ich gerade geschrieben habe, greifbarer zu machen, möchte ich auf eine Umfrage der Quinnipiac University vom Oktober 2022 verweisen. Demnach sind 69 % der Demokraten und 69 % der Republikaner der Meinung, dass die Demokratie der Nation am Rande des Zusammenbruchs steht. Bei den Unabhängigen waren es sogar 66 %.

Es lohnt sich vielleicht, diesen schlechten Zustand der Demokratie in den USA zur Kenntnis zu nehmen und sich zumindest einige weiterreichende Auswirkungen innerhalb der USA und weltweit vorzustellen und zu realisieren, die dies derzeit und im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen in den USA am Dienstag, den 5. November 2024, haben könnte. Es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass die aktuellen Ereignisse und der bevorstehende Wahlkampf eine Demonstration dessen sind, was die Demokratie in den USA ausmacht.

Die Gründerväter der USA haben in Anlehnung an Montesquieu ein System der Gewaltenteilung (Legislative, Exekutive und Judikative) eingeführt, das gemeinhin als System der „checks and balances“ bezeichnet wird. Die Idee dieses Systems bestand darin, dass kein Zweig der Regierung mehr Macht als ein anderer hat und keinen anderen stürzen kann. Wurde es in der Erwartung geschaffen, dass Politiker böse sind, und wenn sie so böse wären, wie könnte das System der gegenseitigen Kontrolle die Mängel ihres schlechten menschlichen Charakters überwinden? Werfen wir einen Blick darauf, wie all dies in der Realität funktioniert.

Der weltberühmte amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, der 1992 das Buch Das Ende der Geschichte und der letzte Mensch veröffentlichte, vertrat die Ansicht, dass die Geschichte heute das Ende der Geschichte als solche sei, d. h. der Endpunkt der ideologischen Entwicklung der Menschheit und die Universalisierung der westlichen liberalen Demokratie als endgültige Form der menschlichen Regierung. Zur Zeit der Abfassung dieses Buches und einige Jahre danach wurde die Welt Zeuge des Zusammenbruchs der sozialistischen Länder und ihrer Hinwendung zur Demokratie, was ihn praktisch über Nacht zu einem öffentlichen Intellektuellen von weltweiter Bedeutung machte.

Machen wir keinen Fehler, Fukuyamas Liberalismus ist in Gefahr. Er gibt unumwunden zu, dass die Toleranz gegenüber Unterschieden, die Achtung der individuellen Rechte und die Rechtsstaatlichkeit bedroht sind, da die Welt unter einer demokratischen Rezession oder sogar einer Depression leidet, wie man es nennen könnte. Mehr noch, trotz seiner Besessenheit von der Demokratie kann man mit ihm über die Probleme der Demokratie, insbesondere der Demokratie in Amerika, diskutieren und die Dinge beim Namen nennen. Im Jahr 2017 schrieb Fukuyama:

Die Exekutive und die Legislative sollen sich gegenseitig kontrollieren; in einem mächtigen Haus der Legislative sind Super-Mehrheiten (60 von 100 Stimmen) erforderlich, um ein gewöhnliches Gesetz zu verabschieden; ein Oberster Gerichtshof kann Handlungen des Kongresses für ungültig erklären; und in den letzten Jahrzehnten hat er es auf sich genommen, Sozialpolitik zu machen; und eine wirklich wesentliche Befugnis verbleibt bei den Bundesstaaten und Kommunen. Jedes dieser Machtzentren kann potenziell ein Veto gegen Maßnahmen des Systems als Ganzes einlegen. Fügt man diesem System die Polarisierung und den Aufstieg mächtiger Interessengruppen hinzu, so ergibt sich das, was ich als Vetokratie bezeichnet habe: eine Situation, in der Sonderinteressen ihr Veto gegen Maßnahmen einlegen können, die ihnen selbst schaden, während kollektives Handeln für das Gemeinwohl äußerst schwierig wird.

Kein Wunder, dass Fukuyama pessimistisch ist, weil das US-Establishment mit so großen Geldmengen in der Politik konfrontiert ist, die den Lobbyisten einen viel größeren Zugang zu den Gesetzgebern verschaffen, als es in parlamentarischen Demokratien erlaubt sein sollte. Und wir sollten uns damit abfinden, dass das Geldproblem nicht vom Obersten Gerichtshof behandelt werden kann. In seinen Entscheidungen wie Buckley gegen Valeo und Citizens United gegen FEC erklärte der Oberste Gerichtshof, dass politische Spenden und Ausgaben für Lobbyarbeit eine Form der freien Meinungsäußerung sind und daher verfassungsrechtlich geschützt sind. Das klingt unglaublich, aber leider ist es wahr.

Die Frage, die sich aus Fukuyamas Überlegungen ergibt, wäre die Frage, wie man all das beheben kann, was er als politischen Verfall bezeichnet. Oh Mann, die Dinge können doch nicht so schlimm sein, wie man sie malt? Aber Fukuyama ist sich sicher: Die gut organisierten und etablierten Gruppen wissen, wie sie unerwünschte Gesetze verhindern können. Sie werden die Vetokratie nutzen, um ihre Interessen zu schützen.

Am wichtigsten ist, dass Fukuyama bereit ist, die mächtigen Geldgruppen in der US-Politik zu identifizieren. Er hat den Mut, Demokraten wie die Clintons als korrupt zu bezeichnen, da sie sich durch die Annahme von Geld von, wie er es ausdrückt, mächtigen Interessengruppen bereichert haben. Und auch die republikanischen Eliten verschont er keineswegs. Er klagt an: „Sie kommen aus dem Amerika der Konzerne und treten für Freihandel und offene Einwanderung ein – sozusagen die Weltanschauung des Wall Street Journal.“

In der Tat gab es andere amerikanische Intellektuelle, die schon viel früher die transnationalen Konzerne als Herrscher der USA durch die Ausübung der Vetokratie ausgemacht haben, ohne dieses Phänomen so zu nennen. Ein brillanter amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, James K. Galbraith, hat es 2008 auf den Punkt gebracht:

Es handelt sich, mit anderen Worten, um eine Koalition, die versucht, den Staat zu kontrollieren, zum einen, um die Durchsetzung öffentlicher Zwecke zu verhindern, und zum anderen, um in Tätigkeitsbereichen zu wildern, die in der Vergangenheit durch öffentliche Zwecke geschaffen wurden. Sie operieren in der Regel länderübergreifend und betrachten die Ziele jeder Gesellschaft, in der sie tätig sind, als eine weitere Reihe von Geschäftsbedingungen, die dem freien Gewinnstreben mehr oder weniger entgegenstehen. Sie machen sich gewiss keine Ziele der Gesellschaft zu eigen, auch nicht die Ziele, die von Zeit zu Zeit von ihrem Herkunftsland, den Vereinigten Staaten, beschlossen werden. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das Konzept des öffentlichen Zwecks den Führern und Akteuren dieser Koalition fremd ist und von ihnen verleugnet wird.[1]

Aus dieser Schrift geht das Ausmaß der Kontrolle hervor, die die Konzerne über den Kongress ausüben, und somit besteht kein Zweifel daran, wer die USA regiert.

Vielleicht kann nichts eine solche Kontrolle besser demonstrieren als die Umverteilung des Reichtums in den USA. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass Präsident George W. Bush zwischen 2001 und 2003 die Einkommensverteilung wissentlich in den Rückwärtsgang schaltete, indem er Steuersenkungen in Höhe von 1,35 Billionen Dollar einführte, von denen die Wohlhabenden in hohem Maße profitierten. All dies wurde mit angeblich logischen Begründungen in Bezug auf Fähigkeiten und Bildung versehen. Ein noch tieferes Verständnis des Problems bietet der Hintergrund der Veränderungen zugunsten der Reichen innerhalb von etwa dreißig Jahren, bevor Präsident Obama an die Macht kam. Unter Bezugnahme auf Ha-Joon Chang, einen Spezialisten für Entwicklungsökonomie, kann man darauf hinweisen, dass beispielsweise die Gehälter amerikanischer Vorstandsvorsitzender ein exorbitantes Niveau erreicht haben, wobei die heutigen Vorstandsvorsitzenden in den USA etwa zehnmal mehr verdienen als ihre Kollegen in den 1960er Jahren. Damals erhielten sie 30- bis 40-mal so viel wie der Durchschnittsverdienst eines Arbeiters. Heute beträgt die durchschnittliche CEO-Vergütung (Gehälter, Boni, Renten und Aktienoptionen) in den Vereinigten Staaten das 300- bis 400-fache der durchschnittlichen Arbeitnehmervergütung (Löhne und Sozialleistungen). [2] Es dürfte von großem Interesse sein, festzustellen, dass die Vergütungen der Führungskräfte in Westeuropa und Japan viel geringer sind. In China erhalten die Vorstandsvorsitzenden gerade einmal das 3-6fache des Durchschnittslohns eines Arbeiters.

Wie erging es in diesem ominösen Unternehmensszenario den einfachen Menschen? Das Gesamtbild, wie die Einkommensungleichheit zunahm, wird beispielsweise durch die Corporate Welfare Organization bis 2011 gut veranschaulicht. Es zeigt sich, dass zwischen 1979 und 1996 das Einkommen eines Ehepaars mit Kindern, das nur über ein männliches Medianeinkommen verfügt, von 39.662 Dollar auf 36.786 Dollar pro Jahr gesunken ist, während das Einkommen eines Ehepaars mit Kindern, das über ein Gesamteinkommen verfügt, im selben Zeitraum um 4.157 Dollar pro Jahr gestiegen ist. Zu den letztgenannten Daten möchte ich anmerken, dass der geringe Anstieg des Haushaltseinkommens auf berufstätige Ehepartner und nicht auf höhere Einkünfte zurückzuführen ist! Im April 1947 machten erwerbstätige Mütter mit Kindern unter 18 Jahren 18,6 % aus, im März 1998 waren es 72 % der Frauen im erwerbsfähigen Alter. Wenn man zynisch werden wollte, würde man sagen, dass man, wenn man gut vertreten werden will, in den USA leben und darauf vertrauen sollte, dass ihre Kongressabgeordneten gewählt werden!

Unterschätzen Sie nicht Joes Fähigkeit, Dinge zu vermasseln.

Präsident Obama warnt seine demokratischen Kollegen vor Präsident Biden

K A K I S T O C R A C Y

Ein besonders kurioser Fall für die „Kosmokraten“ ist der von Präsident Donald Trump. Immerhin ist er selbst ein stinkreicher Mann mit einigen Investitionen im Ausland, der sich aber gleichzeitig bereit erklärt, das Los der einfachen Leute zu verbessern. Bei der Verwendung seines Slogans „Make America great again“ muss es sich um einen Loyalitätskonflikt gehandelt haben. Schauen wir uns seine Handlungen an.

Kurz gesagt, was hat er am amerikanischen Steuersystem geändert? Er reduzierte mehrere Steuerklassen auf vier: 0%, 15%, 20% und 25%. Darüber hinaus hat er die Heiratsstrafe, die Erbschaftssteuer und die alternative Mindeststeuer abgeschafft. Mit diesem Vorschlag konnte Präsident Trump für sich in Anspruch nehmen, die niedrigsten Steuersätze seit der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg einzuführen. [3]

Es kann behauptet werden, dass die von Präsident Trump vorgeschlagenen Steuersätze eine gewisse Hilfe für die Armen in den USA darstellen, da nach seinem Plan Alleinstehende, die weniger als 25.000 Dollar im Jahr verdienen, und Verheiratete, die weniger als 50.000 Dollar im Jahr verdienen, überhaupt keine Steuern zahlen. Dies sollte für 75 Millionen amerikanische Haushalte gelten.[4] Wer hier von einem gerechten Einkommen für alle Schichten der Gesellschaft spricht, könnte skeptisch werden und behaupten: Mit einem solchen Jahreseinkommen ist man dazu verdammt, sehr arm zu sein, auch wenn man keine Steuern zahlt!

Präsident Trump hört sich richtig an, wenn er sagt, dass ein großer Nutznießer seiner Steuerreform die amerikanische Mittelschicht sein wird. Lassen Sie es ihn in seinen eigenen Worten ausdrücken:

Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden es der Mittelschicht ermöglichen, die meisten ihrer Abzüge beizubehalten, während viele der Abzüge für die Reichen gestrichen werden. Mit mehr Geld in den Taschen der Mittelschicht werden die Verbraucherausgaben steigen, die Ersparnisse für das Studium werden wachsen und die persönliche Verschuldung wird sinken. [5]

Gleichzeitig hat Donald Trump aber auch die Reichen nicht vergessen. Der Steuersatz für Unternehmen jeder Größe sollte 15 % ihres Einkommens betragen, was Unternehmensumwandlungen überflüssig machen würde und die USA zu einem der wettbewerbsfähigsten Märkte der Welt machen würde. Als ob das nicht genug wäre, würde sein Plan mit Blick auf das Großkapital von den Unternehmen verlangen, dass sie ihr Offshore-Geld zum Rückführungssatz von nur 10 % in die USA zurückbringen. In seinem ersten Wahlkampf argumentierte Donald Trump, dass Offshore-Gelder wegen des zu hohen Steuersatzes nicht in die USA zurückgeführt würden. Es steht viel auf dem Spiel, denn damals hatten amerikanische Unternehmen 2,6 Billionen Dollar an ausländischen Gewinnen in Steuerparadiesen gebunkert, um die Zahlung von Unternehmenssteuern in den USA zu vermeiden. [6]

Allerdings wurde Präsident Trump bei einigen anderen Unternehmungen mit dem Argument der Kakikstokratie angefeindet.

Wie in den USA wurde der Begriff zum ersten Mal im Zusammenhang mit Regierungsskandalen während der Ära von Präsident Ulysses S. Grant verwendet, und da er nicht in allzu vielen Wörterbüchern auftaucht, werde ich seine Bedeutung angeben.

Das Wort leitet sich von zwei griechischen Wörtern ab, kakistos (κάκιστος; das Schlimmste) und kratos (κράτος; Regel). Wie das Cambridge Dictionary erklärt, wird es verwendet, um eine Regierung zu beschreiben, die von den am wenigsten geeigneten, fähigen oder erfahrenen Menschen in einem Staat oder Land geführt wird.

Im Vorfeld der Präsidentschaft von Donald Trump bezeichnete der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Wirtschaftswissenschaftler Paul Krugman seine Regierung als „amerikanische Kakistokratie“. So stuften später viele beispielsweise seine Bemühungen zur Regulierung und Kontrolle der illegalen Migration an der Südgrenze ein, die ihn zu einer überstürzten Entscheidungsfindung über den Bau einer Mauer an der mexikanischen Grenze veranlassten. Angesichts von Hindernissen war er bereit, den Notstand auszurufen, um seine Mittel zu erhalten. Das bedeutete, dass er bereit war, die Regierung teilweise stillzulegen und Hunderttausende von Regierungsangestellten zu entlassen, um sein Ziel zu erreichen.

Die wichtigste Frage wäre die, ob die USA unter Joseph Biden in einer neuen Ära der Kakistokratie leben. Betrachten wir zunächst einmal seine Inkompetenz in Einwanderungsfragen. Inkompetenz in jedem Bereich des Regierens ist im Grunde genommen eine Kakistokratie.

Die Politik von Präsident Joe Biden ist anders als die seines Vorgängers Donald Trump. Er hat mehrere dieser Maßnahmen rückgängig gemacht, den Bau der Grenzmauer gestoppt und die Politik der Trennung von Migrantenfamilien an der Grenze rückgängig gemacht. Vor allem aber kündigte er Pläne an, den 11 Millionen Einwanderern ohne Papiere, die sich derzeit im Land aufhalten, einen achtjährigen Weg zur Staatsbürgerschaft anzubieten. Die Reaktion der Hispanoamerikaner klang enthusiastisch.

Es gibt jedoch noch andere Aspekte, die nicht nur Auswirkungen auf die ethnische Zusammensetzung der USA haben, sondern vor allem auf künftige Wahlergebnisse. Diese muss der Präsident im Hinterkopf gehabt haben. Was bei Bidens Versprechen über die Staatsbürgerschaft für hispanische Illegale besonders auffällt, ist vielleicht eine bewusste Desinformation über deren tatsächliche Zahl, um einige weiße Wähler nicht von der Stimmabgabe für die Demokraten abzuschrecken. Kann sich jemand vorstellen, dass Präsident Biden in den USA, wo so viel Überwachung herrscht, die tatsächliche Zahl der illegalen Hispanoamerikaner nicht kennt? In der Tat ist die Zahl der illegalen Hispanoamerikaner mindestens doppelt so hoch wie von ihm angegeben, nämlich rund 22 Millionen. Wenn ja, was bedeutet das? Erstens wird der Anteil der Weißen an der US-Bevölkerung bald sehr viel geringer sein, und je nachdem, wie schnell den Hispanics die Staatsbürgerschaft gewährt wird, werden die Weißen möglicherweise in den nächsten Jahren eine Minderheit sein. Es scheint, dass die USA das einzige Land auf der Welt sind, in dem man für den illegalen Grenzübertritt mit der Staatsbürgerschaft belohnt wird! Zweitens werden Mexikaner und Latinos, die für die Staatsbürgerschaft dankbar sind, abgesehen von der realen Bedrohung durch die Sezession Mexikos, sehr wahrscheinlich die Demokraten wählen. Werden die Republikaner bei künftigen Wahlen von den Demokraten überrollt werden? Alle Zeichen am Himmel und auf der Erde deuten auf eine solche Möglichkeit hin.

Es gibt noch andere politische Maßnahmen von Bidens Regierung, die ein dauerhaftes Abgleiten in die Kakistokratie gewährleisten. Die freie Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der Demokratie unerlässlich. Der bereits zitierte Francis Fukuyama stellte 2017 fest, dass eine große Zahl amerikanischer Bürgerinnen und Bürger den Mainstream-Medien wie der New York Times oder CNN keinen Glauben schenken würde. Viele wenden sich einem verschwörerischen Denken zu, das möglicherweise ein Produkt ihrer Machtlosigkeit ist.

Ganz zu schweigen von Fake News und Stempelkultur und deren Auswirkungen auf die amerikanische Demokratie wäre ein schwerwiegendes Manko, mit dem die Biden-Administration koexistiert und das sie toleriert. Es gibt keine Unterstützung für die Betroffenen, weder von der Verwaltung noch von der Justiz. Wenn überhaupt, wird gegen die Bürger ermittelt und Anklage erhoben, die es gewagt haben, etwas gegen den Mainstream zu sagen. So kann man entlassen werden, wenn man sich beispielsweise kritisch über LGTB äußert oder den Satz „Black Lives Matter“ in „All Lives Matter“ umschreibt. Der Zugang zu einem sozialen Netzwerk kann Ihnen sogar dann verwehrt werden, wenn Sie ein Ex-Präsident der USA sind und Donald Trump heißen.

Eine der jüngsten Entwicklungen bei Fox News – die Entlassung seiner beliebtesten Persönlichkeit, Tucker Carlson – ist von überwältigender Bedeutung. Dies geschah im April 2023, fast eine Woche nach der Beilegung eines Rechtsstreits, bei dem es angeblich um die Verbreitung von Lügen über die Präsidentschaftswahlen 2020 ging. Zwei Tage nach seiner Entlassung fasste er in seiner Twitter-Nachricht mutig zusammen, welche Art von Demokratie unter der Kakistokratie in den USA herrscht:

Debatten über große Themen wie Krieg, bürgerliche Freiheiten, neue Wissenschaft, demografischer Wandel und die Macht der Konzerne werden von den Konzernmedien oder den politischen Parteien nicht zugelassen. Wo kann man noch Amerikaner finden, die wahre Dinge sagen? Es gibt nicht mehr viele Orte, aber es gibt einige, und das ist genug. Solange man die Worte noch hören kann, gibt es Hoffnung.

Die amerikanische Kakistokratie gibt über die Medien und das Justizsystem keine Chance, anständige Präsidentschaftswahlen zu gewährleisten. Das Bild der Kandidaten wird manipuliert und wenn nötig beschädigt. Werfen wir nur einen oberflächlichen Blick auf Joe Bidens Aktivitäten, die gegen das Gesetz verstoßen.

Ich beginne mit einem Interview von Vizepräsident Joe Biden, in dem es um die Burma-Affäre ging. Er hatte erhebliche Schwierigkeiten, zuzugeben, dass das, was legal ist, unethisch sein kann. Als Biden dies tat, stellte ihm Cooper folgende Frage: „Wenn es für die Familie eines Präsidenten nicht in Ordnung ist, an ausländischen Geschäften beteiligt zu sein, warum ist es dann für Ihren Sohn in Ordnung, als Sie Vizepräsident waren?“ „Hören Sie“, antwortete Biden, „mein Sohn hat nichts Falsches getan. Ich habe nichts Falsches getan.’22

Die Affäre zieht sich hin, und die Öffentlichkeit in den USA will immer noch die Wahrheit erfahren, die aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht ans Licht gekommen ist. Alles in allem fasst das Memo vom 1. Oktober 2015 die Empfehlung des Interagency Policy Committee zusammen, das sich mit der Korruptionsbekämpfung in der Ukraine befasste: „Die Ukraine hat ausreichende Fortschritte bei ihrer Reformagenda gemacht, um eine dritte Garantie zu rechtfertigen.“ Der damalige US-Vizepräsident Joe Biden bestand jedoch darauf, dass Staatsanwalt Shokin trotz seiner Unterstützung bei der Korruptionsbekämpfung in der Ukraine entlassen werden sollte. Interessanterweise ermittelte Shokins Büro zum Zeitpunkt der Entlassung gerade gegen Burisma Holdings, ein Energieunternehmen, das dem Sohn des Vizepräsidenten, Hunter Biden, eine große Summe Geld zahlte. Darüber hinaus ist bekannt, dass das Außenministerium das Unternehmen als korruptes Unternehmen identifiziert hatte, das in Bestechung verwickelt war, und jüngste Aussagen von Devon Archer, einem Geschäftspartner von Hunter Biden, enthüllten, dass die Führungskräfte von Burisma die Entfernung von Shokin zur obersten Priorität machten und Hunter in dieser Angelegenheit konsultiert wurde.

Kein Wunder, dass ein führender Diplomat, George Kent, der damaligen US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, folgendes schrieb:

Das eigentliche Problem war meiner Meinung nach, dass jemand in Washington den Vizepräsidenten Biden ruhig ansprechen und ihm sagen musste, dass die Anwesenheit seines Sohnes Hunter im Vorstand von Burisma die Anti-Korruptions-Botschaft, die der Vizepräsident und wir in der Ukraine verbreiteten, untergrub, weil die Ukrainer eine Botschaft von uns hörten und dann ein anderes Verhalten sahen, weil die Familie mit einer bekannten korrupten Person zusammenarbeitete, deren Unternehmen dafür bekannt war, sich nicht an die Regeln zu halten.

Es sei hinzugefügt, dass die Anhörungen im Repräsentantenhaus zur Burma-Affäre von den Demokraten seit dem Amtsantritt von Joe Biden blockiert werden.

Nicht weniger interessant ist die Tatsache, dass laut Senator Ron Johnson FBI-Beamte ihre Mitarbeiter angewiesen haben, Bidens Laptop vor den Präsidentschaftswahlen 2020 nicht zu untersuchen, da das FBI „den Ausgang der Wahl nicht noch einmal ändern“ wolle. Wie einer der Empfänger der E-Mails enthüllte, ging es in einer um geschäftliche Vereinbarungen zwischen einem chinesischen Unternehmen und der Familie Biden. Es ist rätselhaft, dass gegen den Präsidenten und seinen Sohn Hunter bis heute keine Ermittlungen in dieser Sache eingeleitet wurden.

Die Kakistokratie scheint auch im Umgang mit dem Ex-Präsidenten Trump lebendig und gesund zu sein. Es muss in der Tat die Herrschaft der schlimmsten Leute sein.

Ex-Präsident Trump wird unter anderem Folgendes vorgeworfen: Zahlung von als Anwaltskosten getarntem Schweigegeld, Verstecken sensibler Bundesdokumente in Mar-a-Lago, Verschwörung zur Fälschung der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 sowie eine koordinierte Aktion, mit der Beamte in Georgia unter Druck gesetzt werden sollten, damit sie ihre Stimmenauszählung ändern. Die eigentliche Untersuchung hat noch nicht begonnen, und es stellt sich immer wieder die Frage, warum erst jetzt und nicht schon früher. Ist es die Art und Weise, wie ein kompetentes Justizsystem eines angeblich demokratischen Staates seinen Bürgern unvoreingenommen Gerechtigkeit verschafft?

Man müsste schon ein Zombie sein, um nicht zu erkennen, dass Biden und seine Regierung Trumps wichtigster politischer Gegner sind. All dies, während Umfragen zeigen, dass Trump als Präsidentschaftskandidat, der am 5. November 2024 gegen Biden antritt, mit großem Vorsprung führt. In diesem Fall mag es ominös sein, dass der für die Ermittlungen und die Strafverfolgung zuständige Sonderrat Jack Smith ist, der von Merrick Garland, einem von Biden ernannten Kandidaten, ausgewählt wurde. Es mag ein schwacher Trost für Trump und seine Anhänger sein, dass Trump im Falle einer Verurteilung und einer Gefängnisstrafe als Präsident amtieren könnte. Wäre dies jedoch in der Praxis möglich?

Man kann spekulieren und darauf hinweisen, dass in diesem die Demokratie untergrabenden grausamen politischen Spiel einige der wichtigsten Dinge diejenigen sind, die nicht öffentlich erklärt und gesagt werden. Vielleicht besteht das eigentliche Kalkül nicht nur darin, Trump zu demütigen, sondern ihn zu frustrieren und in Bedrängnis zu bringen, seine geistige Widerstandskraft deutlich zu verringern und sogar zu hoffen, ihn zu einem Nervenbündel zu machen. Das Gefängnis, in dem Trump möglicherweise festgehalten wird (im Bezirk Fulton von Atlanta), hat wie viele andere inkompetent geführte US-Gefängnisse einen schlechten Ruf. Offenbar herrschen dort minderwertige Bedingungen wie Überbelegung, schlechtes Essen und unhygienische Zustände. Im vergangenen Jahr starben dort 15 Insassen. Einer von ihnen starb an den Folgen eines massiven Bettwanzenbefalls, dem er über längere Zeit ausgesetzt war. [7]

Abschließend noch ein paar Worte dazu, wie die amerikanische Kakistokratie die Welt beeinflusst. Sollten wir eine Zusammenarbeit, eine Ausweitung des Handels, eine friedliche Koexistenz anstreben, klingt das alles wie ein unerreichbarer Traum. Es ist allgemein bekannt, dass die USA hinter dem unerbittlichen Vorstoß der NATO nach Osten stehen. Ihr jüngstes gesichertes Standbein ist Finnland und aller Wahrscheinlichkeit nach Schweden. Die USA und ihre Verbündeten haben acht Jahre lang den Völkermord an der Zivilbevölkerung in der Ostukraine zugelassen und versucht, Russland mit den Minsker Vereinbarungen zu täuschen, während der eigentliche Zweck dieser Vereinbarungen darin bestand, die Ukraine aufzurüsten und auf einen Krieg mit der Russischen Föderation vorzubereiten. Als Zelensky am zweiten und dritten Tag der militärischen Sonderoperation einem neutralen Status der Ukraine zustimmte und Putin geneigt war, dies zu billigen, verbot ihm Biden, dies zu akzeptieren. Trotz Dementis stecken entweder die USA oder einer oder mehrere ihrer Verbündeten hinter der Sprengung des Nordstroms. Dies war, milde ausgedrückt, ein Terroranschlag mit großen wirtschaftlichen Folgen, nicht so sehr für Russland, sondern für Westeuropa, insbesondere für Deutschland, dessen industrieller Erfolg in erster Linie auf billigen Energieressourcen beruhte, die von Russland geliefert wurden. Die westlichen Sanktionen schwächten Russland und diejenigen, die umfangreiche Handelsbeziehungen mit ihm unterhielten, weiter. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärte mehrfach, dass das Ziel des Krieges in der Ukraine darin bestehe, Russland zu schwächen.

In seinem jüngsten Interview mit Tucker Carlson gab Trump zu, dass die CIA viele „böse Jungs“ liquidiert habe, und bezeichnete sie als terroristische Organisation. [8] Im Kontext der Kakistokratie können wir also schlussfolgern, dass die schlimmsten Leute eine Menge „böser Leute“ töten!

Im Gegensatz zu Trump versucht Biden, die Demokratie auf der ganzen Welt zu verbreiten. Der jüngste Staatsstreich in Niger zeigt deutlich, dass die USA Druck (diplomatisch und finanziell) auf die Rebellen ausüben, um den demokratisch gewählten Präsidenten Bazoum wieder einzusetzen. Außenminister Blinken bekräftigte die Unterstützung der USA für die militärische Intervention der ECOWAS. Und dies, obwohl die Bevölkerung die Rebellen sehr unterstützt. [9] Anders als die USA mischen sich Russland und China nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten ein. Dies mag einer der Gründe für die Expansion der BRICS sein und ist eine der wichtigsten Maßnahmen zur Schaffung einer multipolaren Welt.

Man könnte jedoch die undemokratischen Praktiken in den USA noch weiter ausbauen, indem man sich auch auf die Macht des Tiefen Staates konzentriert. Auf der Grundlage des oben Geschriebenen und des in relativer Fülle vorgelegten Materials kann man Fukuyama jedoch leicht zustimmen, dass die USA die Bezeichnung „gescheiterter Staat“ verdienen.

Schließlich gibt es in diesem die Demokratie erschütternden Szenario einige sehr aktuelle Entwicklungen, die ein schlechtes Omen für Präsident Biden sein könnten. Nachdem er 20 Minuten im Gefängnis verbracht hatte, kam Ex-Präsident Trump gegen eine Kaution von 200.000 Dollar wieder frei und scheut sich nicht, seine Meinung zu sagen. Sein letztes Interview mit Carlson wurde bereits von 254 Millionen Amerikanern gesehen. Außerdem erklärte der entlassene ukrainische Staatsanwalt Shokin, er sei bereit, über die Burma-Affäre zu sprechen. [10] Die Bidens müssen gezuckt haben, als sie diese Nachricht hörten! Übersetzt mit Deepl.com



