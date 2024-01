Losing World War II – A glorious moment against tyranny shadowed by an ignominy of helping tyranny Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailBritish Prime Minister Winston Churchill desperately tried to persuade United States President Franklin Delano Roosevelt to declare war on Germany and enter World War II. The U.S. president recognized Nazi Germany’s threat to Western civilization and U.S.

Den Zweiten Weltkrieg verlieren – Ein glorreicher Moment gegen die Tyrannei, überschattet von der Schmach, die Tyrannei zu unterstützen

in der Welt

von Dan Lieberman

15. Januar 2024

Der britische Premierminister Winston Churchill versuchte verzweifelt, den amerikanischen Präsidenten Franklin Delano Roosevelt davon zu überzeugen, Deutschland den Krieg zu erklären und in den Zweiten Weltkrieg einzutreten. Der US-Präsident erkannte die Bedrohung der westlichen Zivilisation und der US-Interessen durch Nazi-Deutschland, doch seine Intuition sagte ihm, dass das amerikanische Volk nicht bereit für eine Schlacht war. Erschwerend für ein geplantes Bündnis war FDRs kritische Haltung gegenüber dem britischen Premierminister; die beiden hatten sich 1919 auf einer Konferenz nach dem Ersten Weltkrieg getroffen, auf der Roosevelt Churchill für einen starken Trinker hielt, der sich überlegen benahm. Der britische Premierminister vertrat auch die Kolonialisten des britischen Empire und unterstützte dessen Einfluss auf den Welthandel und die Weltmarktpreise. Roosevelt strebte das Ende des Kolonialismus und den Beginn des Freihandels an. Er betrachtete Winston Churchill als Hindernis auf dem Weg zu beiden Zielen.

Die deutschen Truppen eroberten Frankreich, und Roosevelt erkannte die Notwendigkeit, Großbritannien zu helfen. Seine Hilfe bezog sich auf britische Soldaten, die den Krieg mit US-Rüstungsgütern und nicht gemeinsam mit US-Soldaten führten. Der Eintritt der Sowjetunion in den Krieg bestärkte den Präsidenten in seiner Überzeugung, dass die gemeinsamen anglo-sowjetischen Streitkräfte, unterstützt durch US-Kriegsmaterial, in der Lage sein würden, Deutschland zu besiegen, ohne dass die USA in den Krieg eintreten. Der japanische Angriff auf Pearl Harbor veränderte den Kriegsplan, und Roosevelt sah seine Nation in die Schlacht gezwungen.

Die USA erklärten dem kaiserlichen Japan den Krieg und nicht Nazi-Deutschland. Nachdem Deutschland den USA den Krieg erklärt hatte – eine der größten strategischen Fehlentscheidungen, die je von einem Land im Krieg getroffen wurden – revanchierten sich die USA und traten in den europäischen Kriegsschauplatz ein. Im Dezember 1941 war das US-Militär unvorbereitet und erlitt durch eine vorrückende japanische Armee schnelle Verluste. Da die US-Strategen damit beschäftigt waren, die Japaner aufzuhalten, hatten sie keine Lust, an zwei Fronten zu kämpfen. Doch sie taten es. In den besten Jahren ihrer Geschichte opferte das amerikanische Volk alles, stand zusammen wie nie zuvor und nie wieder danach, produzierte Rüstungsgüter in Rekordtempo – jeden Tag ein Kriegsschiff ─ und befreite gemeinsam mit der Sowjetunion Europa und Asien von Aggression und Unterdrückung.

Für diejenigen, die die Ereignisse aus einer sozioökonomischen Perspektive betrachten, kämpfte Amerika im Zweiten Weltkrieg, um die wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschlands und Japans zu verhindern und die amerikanische Hegemonie zu sichern. Diejenigen, die mit FDR und dem Amerika jener Zeit vertraut sind, haben eine andere Perspektive – Roosevelt war ein Internationalist, der glaubte, dass kein Land dominieren und kein Land dominiert werden sollte. In Jalta wusste er, dass die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion zu den dominierenden Weltmächten aufsteigen würden, und um Zusammenstöße zu vermeiden, brauchte jeder seinen Einflussbereich und seine Verteidigungslinie. Dominant zu sein bedeutete nicht, zu dominieren, und Roosevelt erwartete – vielleicht naiv -, dass die sozialistische Sowjetunion alle Nationen in ihrer Einflusssphäre als gleichberechtigte Partner behandeln würde. Er nannte die Kriegsanstrengungen „Amerika, das Arsenal der Demokratie“ und versicherte durch Moral und militärische Stärke, dass Freiheit und Freiheit für alle verfügbar sein würden.

Künftige US-Präsidenten verrieten Roosevelts Vision. Die USA erlangten ihre Vorherrschaft und kämpften um deren Erhalt. Der Glanz der glanzvollen Jahre des Zweiten Weltkriegs begann zu verblassen und wurde durch Präsident Bidens Handeln zu Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza ausgelöscht. Die Amerikaner unterstützten nun eine Tyrannei, die viele Elemente dessen aufwies, wogegen sie gekämpft hatten, und wurden zu willigen Komplizen eines Apartheid-Israel, das angeblich aus der Asche des Holocaust entstand und sich aus der Glut entwickelte, die Nazideutschland kennzeichnete – Ultranationalismus, Rassismus, Militarismus, Irredentismus, Glaube an das einzigartige Volk und Fortführung des Völkermordes. Listen Sie die Merkmale von Nationen auf und vergleichen Sie das Apartheid-Israel mit Nazi-Deutschland. Die beiden Nationen weisen viele ähnliche Merkmale auf, während das Apartheid-Israel wenig Ähnlichkeit mit westlichen Demokratien aufweist. Nicht jeder wird mit den Vergleichen einverstanden sein, die mit dem Wissen und dem ehrlichen Bemühen des Verfassers gemacht wurden. Andere können ihre eigenen Vergleichstabellen aufstellen und ihre Schlussfolgerungen ziehen.

Deutschland-Israel-Vergleich

Israel hat nicht die totalitäre Herrschaft, die Nazideutschland kennzeichnete, aber in den letzten Jahrzehnten haben rechtsextreme Regierungen regiert. Kritiker der chinesischen Regierung bemängeln die verlängerte Regierungszeit von Xi Jinping nach einer 10-jährigen Präsidentschaft mit zwei Amtszeiten. Benjamin Netanjahu regierte 11 Jahre lang und regiert seit einem Jahr wieder.

Israel hat keinen Unternehmensstaat (faschistische Wirtschaft), in dem die Regierung eine strenge Kontrolle über das Verhalten der Unternehmen ausübt und im Wesentlichen die Wirtschaft reguliert. Die soziale Kontrolle ist in Israel viel geringer, aber vorhanden. Moderne Techniken erlauben es den israelischen Geheimdiensten, die Bevölkerung in größerem Umfang zu überwachen, als dies in Nazi-Deutschland der Fall war.

Israel ist nicht annähernd auf dem finsteren Niveau des brutalen Nazi-Systems, das ganz Europa ermordete, ausplünderte und ins Chaos stürzte, aber seine Politik hat sich palästinensisches Land angeeignet, die Palästinenser in Gefangenschaft gehalten, ihre Möglichkeiten für ein menschenwürdiges Leben zerstört, ihr Sicherheitsgefühl verringert und ist darauf ausgerichtet, ihren Lebenswillen zu mindern; eine Politik, die völkermörderisch ist.

Die Unterstützung der Entwicklung des Apartheidstaates Israel, der Eigenschaften annimmt, die mit Nazideutschland assoziiert werden, und die Belohnung seiner brutalen Aktivitäten sind ein Teil des Verrats der heutigen US-Regierungen an den Bemühungen des Zweiten Weltkriegs, die Tyrannei zu bekämpfen. Der andere Teil erlaubt es, das Andenken und den Tod derer, die im Holocaust des Zweiten Weltkriegs starben, zu benutzen, um Israels Völkermord am palästinensischen Volk voranzutreiben.

Hunderte von Büchern, Filmen, Theaterstücken (der Holocaust Theater Catalog hat über 950 Theaterstücke aus der ganzen Welt zum Thema Holocaust erfasst), Fernsehspielen, Radiosendungen und Streaming-Videos über den Holocaust sind verfügbar. Jedes Jahr wird eine neue Aufführung gezeigt. In den Jahren 2022-2023 wurde auf der Leinwand The Zone of Interest gezeigt, eine lose Verfilmung des Romans von Martin Amis aus dem Jahr 2014, der in fiktiver Form das häusliche Leben des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Hoess und seiner Familie beschreibt. Gab es dieses Genre nicht schon einmal, nur dass die Schauplätze auf südlichen Plantagen lagen? Wer interessiert sich schon für den vorgetäuschten Alltag einer Familie, mit der niemand Mitleid hat?

Tom Stoppards LEOPOLDSTADT (Vienna’s Jewish Quarter) wurde von September 2022 bis Juli 2023 am Broadway aufgeführt. Das Stück spielt in Wien und verfolgt das Leben einer großen und wohlhabenden jüdischen Familie von 1899 über die Kriegsjahre bis in die Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts.

Die Oper The Garden of the Finzi-Continis, die auf einem Buch von 1962 und einem späteren Film basiert, hatte 2022 eine kurze Aufführung in Manhattan. Eine kurze Beschreibung.

Der Garten der Finzi-Continis spielt am Vorabend des Zweiten Weltkriegs und erzählt die Geschichte einer aristokratischen italienisch-jüdischen Familie, den Finzi-Continis, die glaubt, dass sie gegen die Veränderungen um sie herum immun ist. Während sie sich in ihrem Garten einen schönen Zufluchtsort schaffen und die Unannehmlichkeiten der Außenwelt ausblenden, verbündet sich Italien mit Deutschland und beginnt mit der Durchsetzung antisemitischer Rassengesetze. Aber die Finzi-Continis entdecken zu spät, dass niemand immun ist, niemand ist unantastbar.

Ich erwarte keine künstlerischen Darbietungen über den seit 75 Jahren andauernden Völkermord am palästinensischen Volk, der genug tragische Geschichten hat, um Broadway-Theater für 15 Millionen Jahre zu füllen, aber wie wäre es mit etwas über die Rohingya, Kambodscha, Darfur oder die Armenier, nur eine einzige Präsentation? Wenn die Ereignisse während des Zweiten Weltkriegs gewürdigt werden, warum dann nicht mehr in der bildenden Kunst, die das Heldentum der amerikanischen Soldaten und die Auswirkungen des Krieges auf das amerikanische Volk zeigt – kraftvolle Dramen, die inspirieren, ermutigen und den Patriotismus erneuern?

Die weitgehende Konzentration auf eine bestimmte Gräueltat fesselt jede Generation und sammelt Material an, das nach vielen Jahren wiederbelebt werden kann. Zu welchem Zweck? Es kann nicht zu Unterhaltungszwecken sein ─ dies sind keine Themen, die unterhaltsam sein können. Es kann nicht für kommerzielle Zwecke sein ─ diese Geschichten beleben nicht die Kinokassen. Sie können nicht zu pädagogischen Zwecken dienen ─ sie haben andere Massengräuel oder Völkermorde nicht verhindert, was ein wichtiger Aspekt ist. Die kulturellen Ausdrucksformen des Holocausts im Zweiten Weltkrieg dienen dazu, die Zuschauer emotional an eine Ethnie als ewige Opfer zu binden und mit ihnen bei der Schaffung eines Staates zu sympathisieren, der ebenfalls immer ein Opfer ist und mit pulverisierender Gewalt gegen die weltweite Armee von Antisemiten vorgehen muss, die sich zur Zerstörung dieses Staates verschwören.

Die Fülle von Holocaust-Dramen, die die Sinne ersticken, reicht nicht aus, um die Amerikaner zur Unterstützung Israels zu bewegen. Wir haben auch Museen. In sechsundzwanzig Staaten gibt es sechsundsechzig Holocaust-Museen und Bildungszentren.

In den USA gibt es zwei bedeutende Museen zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs – das National WWII Museum in New Orleans und das National Museum of the Pacific War in Fredericksburg, Texas. Zwei weitere Museen, World War II American Experience in Gettysburg, Pennsylvania, und das Wright Museum in Wolfeboro, New Hampshire, „würdigen und ehren die Beiträge und das bleibende Vermächtnis der Amerikaner aus dem Zweiten Weltkrieg“. Zusätzlich zu den beiden großen und kleinen Museen gibt es in den USA noch 128 weitere Museen und Ausstellungen, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg befassen oder einen Bezug zu ihm haben. Erstaunlich ist, dass die USA 1980 dem Bau des Holocaust Memorial Museum auf einem für Bundesgebäude reservierten Grundstück Vorrang einräumten und den Bau der Gedenkstätte für den Zweiten Weltkrieg (eine Gedenkstätte für den Ersten Weltkrieg wird derzeit errichtet) erst 2004, 24 Jahre nach der Gründung des Holocaust Memorial Museum, abschlossen.

Leider ist das National WWII Museum nicht aus den Fängen der Holocaust-Industrie entkommen; aus unerfindlichen Gründen bietet es Vorträge an, wie z. B. „Why Did ‚Kristallnacht‘ Happen? Teaching the History of European Antisemitism“. Warum erscheint eine Studie über Ereignisse, die vor dem Zweiten Weltkrieg stattfanden, die an anderen Orten diskutiert werden, die Teil einer europäischen Geschichte sind, die Religionskriege beinhaltet und keinen direkten Bezug zu den Amerikanern hat, in einem nationalen Museum zum Zweiten Weltkrieg?

Warum schenken die US-Behörden einer wichtigen Periode der US-Geschichte nur wenig Aufmerksamkeit und widmen einem tragischen Ereignis in einem fremden Land, das fremden Menschen zugefügt wurde, übermäßig viel Aufmerksamkeit? Wir wissen, dass die Amerikaner nicht auf den Holocaust des Zweiten Weltkriegs reagiert und ihre Macht genutzt haben, um andere Völkermorde zu verhindern. Genießen die Amerikaner eine dieser düsteren, traurigen und deprimierenden Darstellungen der Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen? Vielleicht, ja. Die amerikanischen Ureinwohner haben in Washington, DC, ein Museum der Bestätigung errichtet, in dem die Kulturen der bestehenden und lebenden Stämme ausgestellt sind. Die Völkermorde an den indigenen Völkern werden in dem Museum nicht thematisiert. Die ersten Reaktionen auf die Präsentation waren nicht ermutigend, die Amerikaner erwarteten mehr Blut und Schlachten.

Wir könnten den Amerikanern geben, was sie vielleicht wollen, indem wir die Holocaust-Gedenkmuseen in Museen umwandeln, die die Völkermorde an den indigenen Völkern beschreiben. Noch besser wäre es, die Holocaust-Gedenkmuseen in inspirierende Museen umzuwandeln, in denen die Amerikaner vom Heldentum, der Weisheit und den Opfern amerikanischer Menschen und Institutionen erfahren, die für Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit gekämpft haben. Amerikanische Museen für Amerikaner – Museen, die informieren, Hoffnung geben, Optimismus wecken, den Amerikanern ein gutes Gefühl geben, die Amerikaner zusammenbringen und sie dazu bringen, gemeinsam zu arbeiten, so wie sie es in den schwierigen Jahren des Zweiten Weltkriegs getan haben.

Machen Sie rückgängig, was jetzt drastisch falsch läuft. Stoppen Sie die Sonderinteressen, die das amerikanische Volk manipulieren und kontrollieren. Wenn Israel den Völkermord durchführt, was jeden Tag wahrscheinlicher erscheint, werden die Opfer des Zweiten Weltkriegs und die Toten des Holocausts umsonst gewesen sein, die Freiheitsstatue wird ein Zeichen der Heuchelei sein, und die 1789 gegründete amerikanische Republik wird ihr Ende erreicht haben.

Dan Lieberman veröffentlicht Kommentare zu Außenpolitik, Wirtschaft und Politik unter https://dlieb10gmailcom.substack.com/. Er ist Autor der Sachbücher A Third Party Can Succeed in America, Not Until They Were Gone, Think Tanks of DC, The Artistry of a Dog und eines Romans: The Victory (unter einem Pseudonym, David L. McWellan)

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …