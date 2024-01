Urinating on Prisoners: Why Humiliation is Functional in Israel’s War on Palestinians When Zionist militias, using advanced Western arms, conquered historic Palestine in 1947-48, they expressed their victory through the deliberate



Auf Gefangene urinieren: Warum Demütigung in Israels Krieg gegen Palästinenser funktional ist

von Ramzy Baroud

21. Dezember 2023

Als der Krieg zu Ende war, verließen etwa 700 000 Palästinenser ihre Häuser oder wurden vertrieben. Bild: Eldan David/Pressebüro der Regierung Israels/picture alliance /dpa

Als die zionistischen Milizen 1947/48 mit modernen westlichen Waffen das historische Palästina eroberten, brachten sie ihren Sieg durch die gezielte Erniedrigung der Palästinenser zum Ausdruck.

Ein großer Teil dieser Demütigung galt insbesondere den Frauen, da die Entehrung palästinensischer Frauen nach arabischer Kultur ein Gefühl der Entehrung der gesamten Gemeinschaft darstellt.

Diese Strategie wird auch heute noch angewandt.

Als im Zuge des am 24. November begonnenen Gefangenenaustauschs zwischen dem palästinensischen Widerstand und Israel zahlreiche palästinensische Frauen freigelassen wurden, gab es nur wenig Raum, um die Tatsachen zu verschleiern.

Anders als die palästinensische Gemeinschaft vor 75 Jahren verinnerlicht die heutige Generation die absichtliche Demütigung von Frauen und Männern durch Israel nicht mehr als einen Akt der kollektiven Entehrung.

Dies hat es vielen frisch entlassenen weiblichen Gefangenen ermöglicht, offen – oft live im Fernsehen – über die Art der Demütigung zu sprechen, der sie in israelischer Militärhaft ausgesetzt waren.

Die israelische Armee handelt jedoch weiterhin mit der gleichen alten Denkweise und betrachtet die Demütigung von Palästinensern als Ausdruck von Dominanz, Macht und Vorherrschaft.

Im Laufe der Jahre hat Israel die Politik der Demütigung perfektioniert – ein Konzept, das auf der psychologischen Kraft der Beschämung ganzer Kollektive beruht, um die asymmetrische Beziehung zwischen zwei Gruppen von Menschen zu betonen: in diesem Fall zwischen dem Besatzer und den Besetzten.

Genau aus diesem Grund hat Israel in den ersten Tagen des israelischen Krieges gegen Gaza alle palästinensischen Arbeiter aus dem Gazastreifen festgenommen, die zum Zeitpunkt der Operation am 7. Oktober als billige Arbeitskräfte in Israel arbeiteten.

Die Entmenschlichung, die sie durch israelische Soldaten erfuhren, zeigte eine zunehmende Tendenz der Israelis, Palästinenser ohne jeglichen Grund zu erniedrigen.

Einer der schlimmsten dokumentierten Vorfälle ereignete sich am 12. Oktober, als eine Gruppe von israelischen Soldaten und Siedlern drei palästinensische Aktivisten im Westjordanland angriff. Die israelischen Zeitungen Haaretz und The Times of Israel beschrieben, wie die drei angegriffen, nackt ausgezogen, gefesselt, fotografiert, gefoltert und angepinkelt wurden.

Diese Bilder waren den Palästinensern noch frisch im Gedächtnis, als neue Bilder aus dem nördlichen Gazastreifen auftauchten.

In israelischen Medien veröffentlichte Fotos und Videos zeigten bis auf die Unterwäsche entkleidete Männer, die in großer Zahl auf den Straßen von Gaza platziert wurden, während sie von gut ausgerüsteten und angeblich bedrohlichen israelischen Soldaten umgeben waren.

Die Männer wurden in Handschellen gelegt, aneinander gefesselt, gezwungen, sich zu bücken, und dann schließlich in Militärlastwagen geworfen, um an einen unbekannten Ort gebracht zu werden.

Einige der Männer wurden schließlich freigelassen und erzählten Horrorgeschichten, die oft ein blutiges Ende nahmen.

Aber warum tut Israel das?

Während seiner gesamten Geschichte – gewaltsame Geburt und ebenso gewaltsame Existenz – hat Israel die Palästinenser absichtlich gedemütigt, um seine unverhältnismäßig größere militärische Macht gegenüber einer unglücklichen, eingeschlossenen und zumeist geflüchteten Bevölkerung zum Ausdruck zu bringen.

Diese Taktik wurde in bestimmten Perioden der Geschichte, in denen sich die Palästinenser ermächtigt fühlten, verstärkt angewandt, um ihren kollektiven Geist zu brechen.

Die erste Intifada, 1987-93, war voll von dieser Art der Demütigung. Kinder und Männer im Alter von 15 bis 55 Jahren wurden regelmäßig auf Schulhöfe gezerrt, nackt ausgezogen, gezwungen, sich stundenlang hinzuknien, geschlagen und von israelischen Soldaten über Lautsprecher beschimpft.

Diese Beleidigungen beträfen alles, was den Palästinensern lieb und teuer sei – ihre Religionen, ihren Gott, ihre Mütter, ihre heiligen Stätten und vieles mehr.

Dann werden die Jungen und Männer gezwungen, bestimmte Handlungen auszuführen, z. B. sich gegenseitig ins Gesicht zu spucken, bestimmte Schimpfwörter zu rufen oder sich selbst oder andere zu ohrfeigen. Diejenigen, die sich weigerten, wurden sofort überwältigt, geschlagen und verhaftet.

Diese Methoden werden in israelischen Gefängnissen nach wie vor angewandt, vor allem während der Hungerstreiks, aber auch während der Verhöre. In letzteren Fällen wird Männern mit der Vergewaltigung ihrer Ehefrauen oder Schwestern gedroht; Frauen wird sexuelle Gewalt angedroht.

Diese Vorfälle werden häufig mit kollektivem palästinensischem Widerstand beantwortet, der direkt in den palästinensischen Volkswiderstand einfließt.

Das Bild des palästinensischen Kämpfers in Militärkleidung und mit einem automatischen Gewehr in der Hand, der stolz durch die Straßen von Nablus, Dschenin oder Gaza schreitet, dient an sich keinem militärischen Zweck. Es ist jedoch eine direkte Reaktion auf die psychologischen Auswirkungen der Demütigungen, die der palästinensischen Gesellschaft durch die israelische Besatzungsarmee zugefügt werden.

Was aber ist die Funktion einer palästinensischen Militärparade? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir den Ablauf der Veranstaltung untersuchen.

Wenn Israel palästinensische Aktivisten verhaftet, versucht es, das perfekte Szenario einer gedemütigten und besiegten Gemeinschaft zu schaffen: der Schrecken, den die Menschen bei den nächtlichen Razzien empfinden, die Schläge auf die Familie des Verhafteten, die Schimpfkanonaden und andere gut choreografierte Horrorszenen.

Stunden später tauchen palästinensische Jugendliche auf den Straßen ihrer Viertel auf und paradieren stolz mit ihren Gewehren, unter dem Gejohle der Frauen und den aufgeregten Blicken der Kinder. Genau so reagieren die Palästinenser auf Demütigungen.

Der bewaffnete Widerstand der Palästinenser ist in den letzten Jahren sehr viel stärker geworden, und der Gazastreifen ist derzeit ein typisches Beispiel dafür.

Da es dem israelischen Militär nicht gelingt, den Gazastreifen wieder zu besetzen und die Bevölkerung zu unterwerfen, ist es schlicht unmöglich, die Politik der Demütigung massenhaft anzuwenden.

Im Gegenteil, es sind die Israelis, die sich gedemütigt fühlen, und zwar nicht nur wegen der Ereignisse vom 7. Oktober, sondern auch wegen allem anderen, was seitdem geschehen ist.

Die israelische Armee ist nicht in der Lage, im Herzen des Gazastreifens, in Khan Yunis, Rafah oder anderen größeren Bevölkerungszentren frei zu operieren, sondern ist gezwungen, die Palästinenser in den kleinen Randgebieten zu demütigen, die sie kontrollieren kann, wie zum Beispiel Beit Lahia.

Aus Frustration darüber, dass das Militär sein Versprechen, die Bewohner des Gazastreifens zu unterwerfen, nicht einhalten kann, haben gewöhnliche Israelis die sozialen Medien genutzt, um die Palästinenser auf ihre eigene Weise zu verspotten.

Israelische Frauen, oft zusammen mit ihren eigenen Kindern, verkleideten sich auf eine Art und Weise, die eine rassistische Darstellung von arabischen Frauen, die über die Leichen ihrer toten Kinder weinen, vermittelt.

Diese Art von Spott in den sozialen Medien scheint die Vorstellungskraft der israelischen Gesellschaft anzuregen, die immer noch auf ihrem Überlegenheitsgefühl beharrt, selbst in einer Zeit, in der sie immer noch den Preis für ihre eigene Gewalt und politische Arroganz zahlen muss.

Diesmal jedoch erweist sich Israels Politik der Demütigung als unwirksam, denn das Verhältnis zwischen Palästinensern und Israelis ist auf dem Weg, sich grundlegend zu verändern.

Eine Person wird nur dann gedemütigt, wenn sie diese Demütigung als Gefühl der Scham und der Entmachtung verinnerlicht. Aber die Palästinenser empfinden dieses Mal keine solchen Gefühle. Im Gegenteil, ihr anhaltender Sumud und ihre Einheit haben ein Gefühl des kollektiven Stolzes erzeugt, das in der Geschichte seinesgleichen sucht.

Ramzy Baroud ist Journalist und Herausgeber der Palästina-Chronik. Er ist der Autor von fünf Büchern. Sein neuestes ist „These Chains Will Be Broken: Palästinensische Geschichten von Kampf und Widerstand in israelischen Gefängnissen“ (Clarity Press, Atlanta). Dr. Baroud ist Non-Resident Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA) der Istanbul Zaim University (IZU). Seine Website lautet www.ramzybaroud.net.

Übersetzt mit Deepl.com



