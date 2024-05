Palästina-Verein verboten: Razzia in Duisburg

Duisburg (dpa) – Das nordrhein-westfälische Innenministerium hat den Verein Palästina Solidarität Duisburg verboten, aufgelöst und sein Vermögen beschlagnahmt. „Der Verein spricht sich offen für jede Form des palästinensischen Widerstandes aus – auch für den bewaffneten Kampf der Terrororganisation Hamas gegen Israel“, teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf mit. Damit richte sich die Gruppierung gegen den Gedanken der Völkerverständigung. Weiterlesen in sueddeutsche.de