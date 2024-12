https://www.trtworld.com/opinion/germany-christmas-market-attack-and-how-far-right-weaponised-disinformation-18249050



Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Deutschland und wie die Rechtsextremen Desinformation als Waffe einsetzen

Von Muhammed Ali UCAR

31. Dezember 2024

Die Tragödie und die darauf folgende einwanderungsfeindliche Rhetorik und soziale Polarisierung zeigen, wie sehr der soziale Frieden in Deutschland und Europa gefährdet ist.

Nach dem Anschlag wurde der Vorfall durch die Verbreitung falscher Informationen in den sozialen Medien zu einem breiteren gesellschaftlichen Problem. Bild: AFP

Der Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg, Deutschland, ist ein konkretes Beispiel für die zunehmenden Sicherheitsbedenken, die Manipulation in den sozialen Medien und die soziale Polarisierung in Deutschland und Europa im Allgemeinen in den letzten Jahren.

Dieser Anschlag, der von einem Saudi-Araber namens Taleb al-Abdulmohsen verübt wurde, ist nicht nur eine einzelne Gewalttat, sondern offenbart eine vielschichtige Situation.

Dieser Anschlag bringt einmal mehr viele wichtige Themen auf die Tagesordnung, wie z. B. Sicherheitslücken, einwanderungsfeindliche Maßnahmen und ihre Folgen, in den sozialen Medien verbreitete Fehlinformationen und das Erstarken der Rechtsextremisten.

Eine der am meisten diskutierten Fragen war, ob die Sicherheitsmaßnahmen in Deutschland ausreichend sind, da dies nicht der erste Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Deutschland war.

Nach einem Anschlag in Berlin im Jahr 2016, bei dem 13 Menschen getötet wurden, wurden die Sicherheitsmaßnahmen erhöht und Sperren an den Eingängen der Weihnachtsmärkte aufgestellt. Ähnliche Maßnahmen wurden seither in fast allen europäischen Ländern eingeführt.

Trotz der Absperrungen nutzte der saudische Angreifer eine fünf Meter breite Lücke, um mit seinem Fahrzeug in die Menschenmenge zu fahren, was beweist, dass die physischen Sicherheitsmaßnahmen unzureichend waren und der Vorfall tatsächlich verhindert werden konnte.

Noch eklatanter ist bei dem jüngsten Vorfall, dass Deutschland die Warnungen der saudi-arabischen Behörden vor einer möglichen Radikalisierung des Angreifers nicht beachtet hat.

Wie sich später herausstellte, versuchten die deutschen Behörden, eine Bedrohungsanalyse in Bezug auf den Angreifer durchzuführen, aber das Treffen fand nicht statt, weil er unter seiner Adresse nicht auffindbar war.

Die Situation ähnelte auf unheimliche Weise dem Terroranschlag in Wien im Jahr 2020, als auch Österreich nicht auf die von der Türkei gelieferten Informationen über den Daesh-Angreifer reagierte.

Soziale Medien und Desinformation

Nach dem Anschlag wurde der Vorfall durch die Verbreitung falscher Informationen in den sozialen Medien zu einem breiteren gesellschaftlichen Problem.

Deutsche Sicherheitschefs müssen sich wegen des tödlichen Weihnachtsmarkt-Anschlags verantworten

Die Identität des Angreifers und die falschen Behauptungen, die über den Anschlag kursierten, schürten Angst und Panik in der Öffentlichkeit.

So wurden beispielsweise falsche Informationen – wie die, dass es sich bei dem Angreifer um einen syrischen Flüchtling handelte und dass bei dem Vorfall eine Bombe verwendet wurde – von rechtsextremen Gruppen schnell verbreitet.

Diese Situation führte zu einem Anstieg des Hasses gegenüber Einwanderern in der Gesellschaft und zu einer weiteren Verstärkung islamfeindlicher Diskurse.

Die Nutzung von Social-Media-Plattformen als Instrument für solche Manipulationen und die schnelle Kommunikation von Rechtsextremen, insbesondere über Chat-Anwendungen, zeigen die Schwierigkeiten bei der Bewältigung solcher Krisenmomente im digitalen Zeitalter.

Demokratiefeindliche Gruppen, insbesondere rechtsextreme Gruppen, die Panik verbreiten und die Gesellschaft aus politischen Gründen nach religiösen Gesichtspunkten polarisieren wollen, versuchen, über digitale Kanäle von solchen Krisen zu profitieren.

Wenn es nicht gelingt, die rasche Verbreitung von Fehlinformationen zu verhindern, wird zum einen die Öffentlichkeit in Krisenzeiten am Zugang zu korrekten Informationen gehindert und zum anderen die Polarisierung innerhalb der Gesellschaft vertieft.

Gerade in der heutigen Zeit, in der Ideologien wie Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie und Rassismus unabhängig vom Land immer mehr Fuß fassen, zeigt der Anschlag von Magdeburg einmal mehr, wie wichtig eine präzise Kommunikation und die Bekämpfung von Desinformation in Krisenzeiten ist.

Nach dem Vorfall in Magdeburg hieß es in den westlichen Medien zunächst, er sei ein „Dschihadist“ mit einer radikal-islamistischen Agenda. Die Wahrheit war jedoch das genaue Gegenteil, denn der Angreifer wurde als „islamophob“ mit Sympathien und Verbindungen zu rechtsextremen Ideologien identifiziert.

Dennoch weisen die Bemühungen rechtsextremer Gruppen, den Vorfall für ihre eigenen ideologischen Interessen zu nutzen, auf eine wachsende Gefahr in Deutschland hin. Unabhängig von der Krise ist die Strategie der Rechtsextremen, unmittelbare Erfolge zu erzielen, einer der Hauptfaktoren, die soziale Unruhen verstärken.

Solche Ideologien, die sich gegen Einwanderer und Muslime richten, vertiefen die Polarisierung in der Gesellschaft und bedrohen gleichzeitig den sozialen Frieden.

Mögliche Auswirkungen auf die Wahlen

Der Anschlag von Magdeburg wird in den kommenden Wochen vor den Wahlen in Deutschland ein wichtiges Thema sein, da die rechtsextreme Partei AfD versuchen wird, von dem Anschlag zu profitieren.

Der Anschlag wird zu einer Wahlperiode führen, in der Deutschland ernsthaft über Sicherheit, Einwanderungspolitik und sozialen Frieden debattieren wird.

Es ist noch zu früh, um zu sehen, wie sich der Anschlag auf die AfD im Wahlkampf auswirken wird, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die AfD das Thema aufgrund der ausländischen Herkunft des Angreifers politisieren wird.

In der Tat führt die AfD diesen Anschlag auf die Fehler der vergangenen Einwanderungspolitik zurück und argumentiert, dass diese Politik zu inneren Konflikten in Deutschland geführt hat.

Nach dem Anschlag hielten rechtsextreme Gruppen Proteste in der Stadt ab. Etwa tausend Menschen nahmen an der Demonstration teil, bei der einwanderungsfeindliche Parolen skandiert wurden.

Während der Demonstration wurden Transparente mit der Aufschrift „Remigration“ getragen und Slogans wie „Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen“ und „Wir wollen keine Asylbewerberheime“ skandiert.

Es heißt auch, dass es nach dem Anschlag zu gewalttätigen Zwischenfällen und körperlichen Angriffen gegen Einwanderer gekommen sei.

Gefahr der Rechtsextremen wird unterschätzt

Leider werden die Rechtsextremen heute unterschätzt, und die Auswirkungen der physischen und verbalen Angriffe werden nicht ernst genommen.

Während die Rechtsextremisten einerseits die Sicherheit bedrohen, normalisieren sie andererseits die Gewalt in der Gesellschaft und verbreiten eine Psychologie der Angst.

Sicherheitspolitische Maßnahmen, die auf rechtsextreme Ideologien abzielen, müssen unabhängig vom jeweiligen Land überprüft werden.

Zusätzlich zu physischen Sicherheitsmaßnahmen müssen Bedrohungsanalysen effektiver durchgeführt und Präventivmaßnahmen in Bezug auf Nachrichtenpraktiken ergriffen werden.

Darüber hinaus muss die digitale Medienkompetenz verbreitet und die Öffentlichkeit aufgeklärt werden, und soziale Medienplattformen müssen genauer überwacht werden, um die Verbreitung von Fehlinformationen zu verhindern, die der rechtsextremen Szene vor allem in Krisenzeiten Nahrung geben.

Es ist notwendig, Hassreden und physische Angriffe gegen Einwanderer und Muslime zu bekämpfen, Werbe- und Informationsaktivitäten durchzuführen, die das öffentliche Bewusstsein und die Einheit stärken, und Kampagnen zu organisieren, die das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gesellschaft stärken.

Der Angriff in Magdeburg offenbart eine mehrdimensionale ideologische Krise, die nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt betrifft.

Muhammed Ali Uçar ist Jean-Monnet-Stipendiat und war Gastwissenschaftler an der Donau-Universität Krems. Derzeit forscht er an der Universität Wien. Zu seinen Fachgebieten gehören politische Parteien sowie die Innen- und Außenpolitik Deutschlands und Österreichs.

