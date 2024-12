Ein saudischer Atheist und ein Netz von Lügen: Die Verzerrung des Magdeburger Anschlags

https://www.mintpressnews.com/a-saudi-atheist-and-a-web-of-lies-the-distortion-of-the-magdeburg-attack/288888/



Von Robert Inlakesh

30. Dezember 2024

In einem kalkulierten Versuch, eine antimuslimische Hysterie zu schüren, haben pro-israelische, rechtsgerichtete Social-Media-Konten die Fakten rund um einen tragischen Auto-Ramm-Anschlag auf eine deutsche Weihnachtsparade verdreht. Diese Manipulation reiht sich ein in einen breiteren Trend der Wiederbelebung der Islamophobie nach dem 11. September, um imperialistische Kriegsnarrative zu fördern, die letztlich Israel zugute kommen.

Als bekannt wurde, dass ein in Saudi-Arabien geborener Mann für den Anschlag in Magdeburg verantwortlich war, bei dem es fünf Tote und Hunderte von Verletzten gab, waren rechtsgerichtete Accounts auf Plattformen wie X (früher Twitter) schnell dabei, den Vorfall als „islamistischen Terrorismus“ darzustellen. Diese Darstellung wurde jedoch entkräftet, als sich herausstellte, dass der Angreifer, der als Taleb Al Abdulmohsen identifiziert wurde, ein selbsternannter „Ex-Muslim“ war.

Al Abdulmohsens X-Account zeichnete ein völlig anderes Bild als das, das ursprünglich präsentiert wurde. Er war ein lautstarker Befürworter Israels und des rechtsextremen niederländischen Politikers Geert Wilders und engagierte sich häufig auf islamfeindlichen Accounts wie Radio Genua. Im Jahr 2019 interviewte ihn die BBC als atheistischen Dissidenten aus Saudi-Arabien, der in Deutschland Asyl beantragt hatte.

Al Abdulmohsen lobte regelmäßig europäische anti-islamische Persönlichkeiten wie Geert Wilders

Trotz überwältigender Beweise dafür, dass Taleb Al Abdulmohsen ein Atheist war, der den Islam offen verachtete und gegen das wetterte, was er als deutsche Verschwörung zur „Islamisierung Europas“ bezeichnete, waren rechtsextreme Akteure in den sozialen Medien nicht bereit, ihr Narrativ aufzugeben. Im Laufe von acht Jahren sammelte Abdulmohsens X-Account (früher Twitter) mehr als 120.000 Beiträge an, in denen er eine konsequente und radikale antimuslimische Ideologie verbreitete.

Bald tauchte ein virales Video auf, das von Maral Salmassi, einer pro-zionistischen Aktivistin, die ihre ersten Lebensjahre im Iran, in Jordanien und in Israel verbracht hat, veröffentlicht wurde. Salmassi, die Tochter eines Diplomaten unter dem abgesetzten Schah Mohammed Reza Pahlavi, veröffentlichte einen 2:38-Sekunden-Clip, der sich schnell verbreitete.

In dem Video behauptete sie, Taleb Al Abdulmohsen sei kein Atheist, sondern ein schiitischer Moslem-Extremist, der sich der Taqiyya verschrieben habe – einem schiitischen islamischen Konzept, das es einer Person erlaubt, ihren Glauben zu verbergen, wenn ihr Leben in Gefahr ist.

Salmassis „Beweise“ für ihre aufrührerischen Behauptungen stützten sich auf kaum mehr als den Namen des Angreifers, der ihrer Meinung nach „schiitisch“ klang. Außerdem behauptete sie, dass Abdulmohsen mit „radikalen islamistischen Netzwerken, einschließlich Konten, die mit ISIS in Verbindung stehen“, in Verbindung stehe, da er einen anderen saudischen Dissidenten zitiert habe.

Obwohl jeder, der auch nur über Grundkenntnisse der islamischen konfessionellen Dynamik verfügt, weiß, dass schiitische und sunnitische extremistische Gruppen ideologisch gegensätzlich sind, wurde das Video von Maral Salmassi dennoch von Elon Musk, dem Eigentümer von X (ehemals Twitter), verbreitet und erreichte über 37,8 Millionen Aufrufe. Um die Desinformation noch zu verstärken, wurde ein weiteres Video verbreitet, in dem fälschlicherweise behauptet wurde, Abdulmohsen habe während des Anschlags „Allahu Akbar“ gerufen.

Die virale Behauptung, Abdulmohsen habe Taqiyya betrieben, löste eine breitere Debatte über das Konzept in der islamischen Rechtswissenschaft aus. Taqiyya ist zwar eine nuancierte Lehre mit spezifischen Anwendungen, wird aber im westlichen Diskurs oft falsch dargestellt. Historisch gesehen entstand die Taqiyya in den frühen Jahren des schiitischen Islams im 7. Jahrhundert als ein Mittel zur Selbsterhaltung, das es dem Einzelnen erlaubte, seinen Glauben zu verbergen, um sein Leben bei Bedrohung zu schützen. Das Prinzip ist nicht nur im schiitischen Islam zu finden, sondern wird auch im sunnitischen Islam unter ähnlichen Umständen anerkannt, wenn auch weniger prominent.

Anti-Islam-Aktivisten im Westen haben das Konzept oft verzerrt und es als Mittel zur Täuschung von Nicht-Muslimen dargestellt, insbesondere im Zusammenhang mit Terrorismus.

Angesichts dieser Behauptungen wird behauptet, dass jeder Tweet und jedes Interview des Angreifers der Weihnachtsparade in den letzten acht Jahren Teil eines ausgeklügelten Netzes strategischer Lügen war – mit Ausnahme eines einzigen Falls, in dem der angebliche schiitische Extremist einen Unterstützer des ISIS-Anschlags retweetete, wie Maral Salmassi hervorhebt.

Salmassis Video entlarvt auch ihr mangelndes Verständnis des schiitischen Islam. Sie verweist auf das Konzept der „72 Jungfrauen“, die den Märtyrern versprochen werden, ein Glaube, der im sunnitischen Islam verwurzelt ist und keine Parallele in den schiitischen Lehren hat.

Elon Musk, der enge Beziehungen zum israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu pflegt und kontrovers damit gedroht hat, Konten zu sperren, die den Satz „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ verwenden und ihn als Aufruf zum Völkermord darstellen, spielte eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Desinformationen über den deutschen Angreifer. Musk teilte ungeprüfte Behauptungen und verbreitete die Fehlinformationen millionenfach, bevor er schließlich das Konto des Angreifers von der X-Plattform löschte.

Die rechtsextreme Seite Visegrad24, die die falsche Behauptung verbreitete, Abdulmohsen habe während des Anschlags „Allahu Akbar“ gerufen, war ebenfalls Teil eines Netzwerks von explizit pro-israelischen Accounts, die Desinformationen verbreiteten. Dazu gehörten auch haltlose Geschichten, in denen behauptet wurde, dass Palästinenser in Gaza Puppen benutzen, um den Tod von Babys vorzutäuschen.

Andere prominente Rechtsextremisten, die die Desinformation über den deutschen Attentäter verbreiteten, waren ebenfalls überzeugte Israel-Befürworter. Zu ihnen gehörte Tommy Robinson, eine umstrittene Persönlichkeit, die Berichten zufolge direkte Gelder aus israelischen Quellen erhalten hat und sogar Gerüchten zufolge direkt mit dem Mossad zusammenarbeitet.

Titelfoto | Blumen und Kerzen wurden vor dem Magdeburger Dom niedergelegt, nachdem ein Auto am Freitagabend in Magdeburg, Deutschland, 22. DEZEMBER 2024, in eine Menschenmenge auf einem Weihnachtsmarkt gefahren war. Ebrahim Noroozi | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von ‚Steal of the Century: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

