Der antisemitische Moment

Von Philip Giraldi

1. Dezember 2023

In einem Interview aus dem Jahr 2002 wurde die ehemalige israelische Ministerin Shulamit Aloni von Amy Goodman gefragt: „Wenn in den Vereinigten Staaten Widerspruch gegen die Politik der israelischen Regierung geäußert wird, werden die Menschen hier oft als antisemitisch bezeichnet. Wie reagieren Sie als israelischer Jude darauf?“ Shulamit Aloni antwortete: „Nun, das ist ein Trick, den wir immer anwenden. Wenn jemand aus Europa Israel kritisiert, dann erwähnen wir den Holocaust. Wenn in diesem Land [den USA] Leute Israel kritisieren, dann sind sie antisemitisch.“ Sie fügte hinzu, dass es eine „Israel, mein Land hin oder her“-Haltung gibt und „sie nicht bereit sind, Kritik zu hören“. Antisemitismus, der Holocaust und „das Leiden des jüdischen Volkes“ würden ausgenutzt, um „alles zu rechtfertigen, was wir den Palästinensern antun“.

Derzeit befindet sich Israel in einem Konflikt mit der Hamas im Gazastreifen, den es als „Krieg“ bezeichnet, obwohl die unterschiedlichen Kräfteverhältnisse zwischen einem Land mit einer modernen, voll ausgerüsteten Armee, Marine und Luftwaffe und einer eher mit Kleinwaffen und selbstgebauten Raketen bewaffneten Miliz nahelegen, dass eine andere Bezeichnung angemessener wäre. Abgesehen von einer sechstägigen Pause, in der Geiseln und Gefangene ausgetauscht wurden, sind die Kämpfe ununterbrochen, und es ist absehbar, dass sie bis ins neue Jahr hinein andauern werden, möglicherweise sogar noch viel länger, da es schwierig ist, in einem zerbombten und verwüsteten städtischen Umfeld, das die Verteidigung begünstigt, so etwas wie konventionelle Kriegsführung zu betreiben.

Die extreme Brutalität Israels wurde der ganzen Welt vor Augen geführt. Letzte Woche erschossen israelische Soldaten drei jüdische Geiseln, die ihren Hamas-Geiselnehmern unter dem Schutz eines israelischen Bombardements entkommen waren. Die Geiseln hatten sich größtenteils entkleidet, so dass deutlich zu erkennen war, dass sie unbewaffnet waren, und sie trugen eine weiße Fahne mit erhobenen Händen, doch die Soldaten reagierten sofort und erschossen zwei von ihnen. Der dritte ging in einem Gebäude in Deckung und rief auf Hebräisch um Hilfe, doch auch er wurde verfolgt und getötet. Bei einem anderen Vorfall wurden zwei katholische Frauen, Mutter und Tochter, die in der einzigen katholischen Kirche des Gazastreifens Schutz suchten, von israelischen Scharfschützen ins Visier genommen und erschossen. Dies rief eine Rüge des Papstes hervor.

Wie auch immer der Konflikt in Gaza ausgeht, er wird Israels bei weitem längster „Krieg“ seit der Gründung des Landes im Jahr 1948 sein. Israel hat die Absicht, die Bewohner des Gazastreifens zum Verlassen des Landes zu zwingen, sei es durch Zwangsumsiedlung in die Nachbarländer, nach Europa oder in die Vereinigten Staaten, oder indem es sie alle tötet. Der stellvertretende Bürgermeister von Jerusalem hat die Palästinenser kürzlich als „Untermenschen“ bezeichnet und empfohlen, sie zusammenzutreiben und lebendig zu begraben. Mit dieser Ansicht steht er nicht alleine da, und viele Minister der Regierung sind zumindest der Meinung, dass die beste Lösung des Palästinenserproblems darin besteht, die Palästinenser im Gazastreifen und auch im Westjordanland vollständig loszuwerden, was auch immer dazu nötig ist, um ein für alle Mal „Eretz“ oder Großisrael vom Mittelmeer bis zum Jordan zu errichten und möglicherweise sogar in den Südlibanon und den ägyptischen Sinai zu expandieren.

Die israelische Bereitschaft, Bomben, Hunger und sogar Krankheiten gegen die Palästinenser einzusetzen, was inzwischen häufig als Völkermord bezeichnet wird, hat dazu geführt, dass die Liste der Freunde des jüdischen Staates in der Welt dramatisch geschrumpft ist und sich auf einige europäische Staaten und die USA unter dem selbsternannten zionistischen Präsidenten Joe Biden beschränkt. Ein Antrag des UN-Sicherheitsrats, der einen Waffenstillstand forderte, wurde durch ein Veto der USA blockiert, obwohl die zehn anderen Ratsmitglieder bei einer Enthaltung des Vereinigten Königreichs für den Antrag stimmten. Ein späterer Aufruf zu einem Waffenstillstand, der von Israel ignoriert wurde, erhielt 153 Ja-Stimmen in der UN-Generalversammlung gegen 10 Nein-Stimmen, darunter zwei von Israel und den Vereinigten Staaten sowie die mit den USA „frei assoziierten“ Kleinststaaten Mikronesien und Palau, die stets mit Washington übereinstimmen. Und selbst in den meisten europäischen Ländern, die nominell Israels Angriffe in Gaza unterstützen, gab es große Demonstrationen zur Unterstützung der Palästinenser. Da sich die Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung nähert und mit ziemlicher Sicherheit bereits 20.000 überschritten hat, haben viele Regierungen begonnen, sich abzusichern und ihre Behauptungen, dass „Israel das Recht hat, sich zu verteidigen“, ins Wanken zu bringen. Verteidigung schließt offenbar nicht ein, Krankenhäuser, Schulen, Kirchen und Wohnhäuser ins Visier zu nehmen, in denen verängstigte Zivilisten Schutz vor den Explosionen suchen. Sogar Joe Biden ruft zur Zurückhaltung bei den „wahllosen“ Bombardierungen auf, obwohl er gleichzeitig dafür plädiert, den Israelis noch mehr Bomben zur Verfügung zu stellen, um das Töten zu ermöglichen.

Als sich die Krise in Gaza verschärfte, reagierte die UNO mit einer weiteren Resolution des Sicherheitsrates, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten am 18. Dezember eingebracht wurde. Die Abstimmung wurde daraufhin dreimal bis zum 21. Dezember verschoben, vor allem um Zeit für eine Debatte über den genauen Wortlaut zu gewinnen, damit dieser für die Vereinigten Staaten akzeptabel ist und ein weiteres Veto Washingtons vermieden werden kann. Zyniker haben schnell bemerkt, dass die Biden-Administration versucht, für ein Dokument zu stimmen oder sich zu enthalten, das völlig zahnlos ist und Israel erlaubt, zu tun, was es will, wie es normalerweise der Fall ist. Die Abstimmung über „dringende humanitäre Pausen“ wurde für Donnerstag, den 21. Dezember, erwartet, aber die USA erzwangen erneut eine Verzögerung für weitere Diskussionen, nachdem sie ihre Position mit der Israels abgestimmt und fälschlicherweise behauptet hatten, dass die Beteiligung der UNO an der Überwachung der Hilfe die Hilfsmaßnahmen tatsächlich verlangsamen würde.

Israel hatte zuvor mit Unterstützung der USA darauf bestanden, dass eine direkte Beteiligung der Vereinten Nationen an der Überwachung und Koordinierung der massiven humanitären Anstrengungen, die zur Unterstützung der Menschen im Gazastreifen erforderlich sind, nicht zugelassen werden sollte. Israel verlangte, dass nur es selbst dafür zuständig sein sollte, die ankommenden Güter auf „Bedrohungen“ hin zu überprüfen, was, da der jüdische Staat eine Konfliktpartei ist, unweigerlich und absichtlich zu einer drastischen Verlangsamung der Hilfsmaßnahmen und zu vielen unnötigen Todesfällen führen wird. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wandte sich auch gegen die Möglichkeit, dass einige Formulierungen in der Resolution darauf hindeuten könnten, dass die „Pause“ in einen längeren Waffenstillstand umgewandelt werden könnte und nicht in eine vorübergehende „Aussetzung“ der Feindseligkeiten, bei der die Kämpfe nach einer kurzen Zeit wieder aufgenommen werden. Netanjahu hat geschworen, dass die Militäraktion so lange fortgesetzt wird, bis sich alle Hamas-Führer und -Anhänger ergeben haben oder tot sind. Außerdem fordert er die sofortige Freilassung aller israelischen Geiseln als unabdingbare Voraussetzung für weitere Überlegungen, was als nächstes geschehen könnte.

Wichtiger als unehrliche parlamentarische Manöver in der UNO sollte für die Amerikaner die Tatsache sein, dass die Verteidigung Israels bedeutet, dass ein umfassender Angriff auf den ersten und vierten Zusatzartikel des Grundgesetzes in Bezug auf die Rede- und Vereinigungsfreiheit im Gange ist. Die Angriffe werden von der israelischen Lobby und ihren Mitteln und Verbündeten in beiden großen politischen Parteien, den Mainstream-Nachrichtenmedien, den zionistisch dominierten amerikanischen sozialen Medien und dem amerikanischen nationalen Sicherheitsapparat durchgeführt. Dies hat die Geschehnisse im Gazastreifen und die Gründe dafür verzerrt, indem die Darstellung des Konflikts in ein völlig falsches Stück Propaganda verwandelt wurde, in dem behauptet wird, der arabische Terrorismus und Irredentismus richte sich gegen die armen jüdischen Israelis, die wieder einmal als Opfer dargestellt werden. In Amerika werden Universitäten als Brutstätten des aufkeimenden Antisemitismus bezeichnet, weil Studenten gegen Israels ethnische Säuberung in Gaza protestieren, während die stark jüdisch geprägten Medien und jüdische Milliardäre Überstunden machen, um alles zu tun, was nötig ist, um jegliche Kritik zu verhindern. Interessanterweise hatten die Bestrebungen, Proteste und Versammlungen zu verbieten oder zu schließen, in einer Reihe von Bundesstaaten großen Erfolg gegen arabische oder muslimische Gruppen, während jüdische Gruppen auf dem Campus oder in der Gemeinde nicht gestört wurden, obwohl sie Israels Amoklauf in Gaza oft nachdrücklich unterstützen.

Die Einmischung Israels in die amerikanische Innen- und Außenpolitik wird im kommenden Jahr aufgrund der nationalen Wahlen nur noch schlimmer werden. Eine Reihe jüdischer Gruppen sammelt derzeit Geld und organisiert sich, um aggressiver gegen Kritiker Israels vorzugehen, vor allem gegen die wenigen Progressiven in der Demokratischen Partei, die den Völkermord an den Palästinensern ansprechen. Da die Israel-Lobby bereits das Weiße Haus kontrolliert, ist es ihr Ziel, den Kongress zu einem 100%ig loyalen Cheerleader und Beschützer Israels und all seiner Werke zu machen, einschließlich des kontinuierlichen Flusses von Milliarden von Steuerzahler-Dollars jährlich. Einige große amerikanisch-jüdische Organisationen haben zum Beispiel gerade das „Projekt 10/7“ ins Leben gerufen, das eine zentralisierte Kommunikation zur Förderung der parteiübergreifenden Unterstützung Israels vorsieht. Das „10/7-Projekt“ wird vom American Jewish Committee, den Jewish Federations of North America, der Anti-Defamation League, dem American Israel Public Affairs Committee und der Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations gesponsert und geleitet.

Ted Deutch, CEO des American Jewish Committee, erläuterte den Zweck von „The 10/7 Project“ mit den Worten: „Seit dem 7. Oktober gibt es eine konzertierte und beständige Anstrengung der Feinde Israels, eine falsche und gefährliche Gleichsetzung zwischen dem tödlichen Amoklauf der Hamas zur Zerstörung des jüdischen Staates und Israels Recht, sich gegen Terroristen zu verteidigen, zu ziehen. The 10/7 Project‘ wird eine vertrauenswürdige und zeitnahe Quelle für genaue Informationen sein, um die Tatsachen richtig zu stellen und falsche Erzählungen zu bekämpfen, die von Hamas-Terroristen und ihren israelfeindlichen Verbündeten verbreitet werden… In dieser kritischen Phase ist es zwingend notwendig, dass wir Fakten von Fiktion in Bezug auf Amerikas wichtigsten Verbündeten im Nahen Osten unterscheiden und die Menschen daran erinnern, dass die große Mehrheit der Amerikaner versteht, dass die Hamas unser gemeinsamer Feind ist.“

Was Deutch zwischen den Lügen und Fehlinformationen wirklich sagt, ist, dass es eine gut finanzierte und personelle Anstrengung geben wird, um Kritik an Israels Abschlachten der Palästinenser zu unterdrücken, indem ein Narrativ verwendet wird, das die Israelis als Opfer des arabischen Terrors darstellt, eine Behauptung, die durchaus als zionistische Propaganda und Tatsachenverdrehung bezeichnet werden kann. Die Angriffe auf die freie Meinungsäußerung an den Universitäten werden definitiv auf der Tagesordnung stehen, in einer Kampagne, die vor einigen Monaten begann, als Studenten an einer Reihe von öffentlichen und privaten Universitäten begannen, gegen Israels vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten zu protestieren, die zu einer Zahl von Todesopfern geführt haben, die sich derzeit mit ziemlicher Sicherheit 20.000 nähert oder diese übersteigt, wenn alle Leichen aus den Trümmern der bombardierten Gebäude ausgegraben werden.

Als das antipalästinensische Narrativ in politischen, medialen und zionistischen Kreisen Gestalt annahm, folgte es einer bekannten Linie, die in etwa so lautet, wenn auch mit leichten Anpassungen an das Zielpublikum: Israel ist der jüdische Staat. Wer den jüdischen Staat und/oder den Zionismus kritisiert, ist nach der Definition des Sonderbeauftragten des US-Außenministeriums zur Überwachung und Bekämpfung von Antisemitismus ein Antisemit. Antisemitismus ist ein „Hassverbrechen“, da er nach der gleichen Logik auf dem Hass auf Juden beruht. Wenn Sie für eine palästinensische Gruppe wie die Hamas eintreten oder argumentieren, die von der US-Regierung praktischerweise als „terroristisch“ eingestuft wird, obwohl sie nie Amerikaner bedroht hat, leisten Sie „materielle Unterstützung für den Terrorismus“, was ein Verbrechen ist, für das Sie mit einer Geld- oder Gefängnisstrafe belegt werden können. Das Endergebnis ist, dass Israel, das gegen die Konsequenzen seiner eigenen Handlungen auf internationaler Ebene immun ist, zunehmend überhaupt nicht mehr kritisiert werden kann, ohne dass dies ernsthafte Konsequenzen für den Kritiker hat, zu denen auch gehört, dass die Namen der protestierenden Studenten auf Listen angeblicher Antisemiten gesetzt werden, so dass sie nach ihrem Abschluss keine Arbeit mehr finden können. Mit anderen Worten: Meinungsfreiheit gibt es in den Vereinigten Staaten und auch in einigen europäischen Ländern, darunter Frankreich und Deutschland, nur dann, wenn man Israel oder sogar seine Freunde aufgrund ihres leicht nachweisbaren „kriegsverbrecherischen“ Verhaltens nicht verunglimpft.

Einige dieser Konsequenzen, wenn man nicht für die Israel-Lobby einspringt, haben kürzlich drei Präsidenten prominenter amerikanischer Universitäten erfahren, als sie am 7. Dezember auf eine Befragung durch den Kongress reagierten, die sich mit den Behauptungen befassen sollte, dass Hochschulen Brutstätten des Antisemitismus sind und für eine erhebliche Zunahme von Vorfällen verantwortlich sind, die sich gegen Juden richten. Die Präsidentinnen der University of Pennsylvania, Liz Magill, Harvard, Claudine Gay und MIT, Sally Kornbluth, wurden vom Kongress befragt, aber anschließend in die Tonne getreten, weil sie nicht bereit waren, mit den Befragerinnen und Befragern des Kongresses darin übereinzustimmen, dass Juden auf dem Campus terrorisiert werden, und feststellten, dass Worte einen physisch bedrohlichen oder belästigenden „Kontext“ haben müssen, wenn sie verboten oder gesperrt werden sollen.

Die Antworten der drei Frauen, die vorschlugen, dass die Redefreiheit auf dem Campus erhalten bleiben sollte, wurden vom Kongress und den überwiegend zionistischen Medien als inakzeptabel eingestuft. Magill ist inzwischen zurückgetreten, ebenso wie der Vorsitzende des Kuratoriums der Universität, Scott Bok, der sofort durch Julie Beren Platt, die Leiterin der Jewish Federations of North America, ersetzt wurde, die zur Interimsvorsitzenden des Kuratoriums ernannt wurde. Politiker, prominente Kommentatoren und Philanthropen fordern jedoch weiterhin den Rücktritt der anderen Mitglieder, obwohl Harvards Gay von ihrem Kuratorium und auch von Dozenten und Studenten ein Vertrauensvotum erhalten hat. Viele jüdische Großspender haben diese „Aufrufe“ mit Drohungen verbunden, dass sie ihre millionenschweren Spenden zurückziehen würden, wenn die Präsidenten im Amt blieben. So verlor Penn beispielsweise eine 100-Millionen-Dollar-Spende von Ross Stevens, der sie nach der Anhörung zurückzog. Diejenigen, die sie bestrafen wollen, scheinen sich nicht davon abschrecken zu lassen, dass ihre Aktionen bereits Diskussionen über das unannehmbare Ausmaß jüdischer Macht ausgelöst haben, die oft die Beobachtung einschließen, wie Geldversprechen oder deren Verweigerung als Instrument eingesetzt werden, um das zu erreichen, was Israel und seine Lobby wollen.

Die Anschuldigungen entbehren nicht einer gewissen Ironie, da die Juden in Amerika von allen ethnisch-religiösen Bevölkerungsgruppen die wohlhabendsten, bestausgebildeten, politisch mächtigsten, angesehensten und von der Homeland Security am besten geschützten sind. Und es gibt keine wirklichen Beweise dafür, dass Juden in den Vereinigten Staaten oder in Europa in irgendeiner Weise zunehmend „Opfer“ sind. Die antisemitischen Vorfälle, die sich häufen, beruhen häufig auf Kritik an dem, was die Israelis den Palästinensern antun, und bestehen oft darin, dass ein jüdischer Student durch ein Plakat oder einen Redner, der das israelische Verhalten kritisiert, beleidigt oder verärgert wird. Tatsächliche physische Konfrontationen sind selten und werden sofort von den entgegenkommenden Mainstream-Medien gemeldet, um das Gefühl zu verstärken, dass Juden in Amerika und sogar weltweit bedroht sind. Bestimmte Gruppen wie das American Israel Political Action Committee (AIPAC) und die Anti-Defamation League (ADL) sind stark daran interessiert, das Narrativ des Judenhasses zu verbreiten, da dies in Anbetracht ihrer Spenderbasis, die genau das gerne hört, zu ihrem Vorteil ist.

Mit anderen Worten: Was man über den „ansteigenden Antisemitismus“ liest und hört, ist größtenteils eine Erfindung, um politische und wirtschaftliche Vorteile zu erlangen sowie einen Freifahrtschein für schlechtes Verhalten sowohl Israels als auch des eigenen Landes zu erhalten, das andernfalls vielleicht nicht zustande käme. Am Rande sei bemerkt, dass die Gruppen der Israel-Lobby es irgendwie vermieden haben, sich beim Justizministerium registrieren zu lassen, wie es das Gesetz über die Registrierung ausländischer Agenten (FARA) von 1938 vorschreibt, das von ihnen verlangen würde, Transparenz über ihre Finanzierung und ihre politischen Aktivitäten zu wahren. Der letzte amerikanische Präsident, der versuchte, das zu registrieren, was zur Israel-Lobby wurde, und auch versuchte, Israels illegales geheimes Atomwaffenprogramm zu stoppen, war John F. Kennedy. Einige vermuten, dass israelische Interessen deshalb bei seiner Ermordung eine Rolle gespielt haben könnten.

Einige Kongressabgeordnete haben sich besonders über die pro-palästinensischen Demonstranten aufgeregt, die „Intifada“ und „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ skandierten und beide Ausdrücke als Aufrufe zur Zerstörung Israels interpretierten, was sie nicht sind. Intifada bedeutet auf Arabisch „Abschütteln“ und ist ein Aufruf zur Befreiung des palästinensischen Volkes und seines Landes von der israelischen Tyrannei. Der „Fluss zum Meer“ ist etwas Ähnliches, ein Aufruf zu einem palästinensischen Staat mit tatsächlicher Souveränität, und keiner von beiden ist ein ausdrücklicher Aufruf, Israelis oder Juden zu töten. Man könnte sie als allgemeine Rufe nach Freiheit betrachten.

Das eigentliche Rätsel ist jedoch, warum dies überhaupt geschieht. Juden gelten als klug, aber ist es klug, zu zeigen, wie viel Macht man hat, vor allem, wenn man bereit ist, sie rücksichtslos einzusetzen, um Menschen zu unterdrücken, die sich fragen könnten, ob da etwas im Gange ist, das absichtlich eingefädelt wurde, um einem winzigen Prozentsatz der US-Bevölkerung und einer ausländischen Regierung zu nützen? Und wenn sich diese Art des Denkens durchsetzt, was meines Erachtens bereits der Fall ist, könnte man ernsthaft darüber nachdenken, wie man den Bemühungen um die Einschränkung der Rede- und Vereinigungsfreiheit von Bürgern, denen das Verhalten Israels und die Art und Weise, wie die US-Israel-Lobby Kritiker zum Schweigen bringt, nicht gefällt, entgegenwirken kann. Anstatt zu versuchen, die Gedanken der Menschen zu kriminalisieren, wäre es für amerikanische Juden nicht klüger und sogar ethischer, Israel aufzufordern, das Töten zu stoppen und eine Lösung zu finden, die den Palästinensern zumindest ein Mindestmaß an Selbstverwaltung und Freiheit gewährt? Das scheint sinnvoll zu sein, und viele Juden in den USA bringen dieses Argument tatsächlich vor. Das Problem besteht darin, auch den harten Kern und die gut finanzierten jüdischen Gruppen, die Israel unterstützen, egal wen es töten muss, davon zu überzeugen, dass es der richtige Weg ist, zu lernen, mit gleichen Rechten zusammenzuleben. Und dann müssen wir die Ahnungslosen in der Biden-Administration und Idioten im Kongress wie Senator Lindsey Graham und Marco Rubio überzeugen…

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

