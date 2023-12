In unprecedented slaughter of Gaza civilians, US claims Israel is the „victim“ As the death toll in Gaza tops 20,000, Israeli-US lies about Al-Shifa hospital are newly exposed.

Während die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen 20.000 übersteigt, werden die israelisch-amerikanischen Lügen über das Al-Shifa-Krankenhaus erneut aufgedeckt.

Beim beispiellosen Gemetzel an der Zivilbevölkerung im Gazastreifen behaupten die USA, Israel sei das „Opfer“

Von Aaron Maté

22.Dezember.2023

In einer Pressekonferenz in dieser Woche wetterte Außenminister Antony Blinken gegen die weltweite Kritik an der US-Unterstützung für Israels Massenmordkampagne in Gaza.

„Ich höre praktisch niemanden sagen, der von der Hamas verlangt, dass sie sich nicht mehr hinter Zivilisten versteckt, dass sie ihre Waffen niederlegt, dass sie sich ergibt. Wenn die Hamas das tut, ist die Sache morgen vorbei“, beklagte Blinken. „Wie kann es sein, dass keine Forderungen an den Aggressor gestellt werden, sondern nur Forderungen an das Opfer?“

Blinkens Aussage ist eine unverhohlene Befürwortung des Staatsterrorismus. Die ihr zugrunde liegende Logik besagt, dass es Israel freisteht, palästinensische Zivilisten so lange zu massakrieren, bis der bewaffnete Widerstand in ihrer Mitte eine „Kapitulation“ anbietet.

Die Verärgerung des US-Chefdiplomaten über das angebliche Fehlen jeglicher „Forderungen“ an die Hamas beruht ebenfalls auf einer falschen Prämisse. Wie Blinken sehr wohl weiß, verlangten die zahlreichen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates, gegen die seine Regierung ihr Veto eingelegt hat, von der Hamas die bedingungslose Freilassung aller Geiseln. Da diese Resolutionen aber auch verlangten, dass Israel seine Angriffe auf den Gazastreifen einstellt und die ungehinderte Lieferung humanitärer Hilfe zulässt, haben die USA sie blockiert.

Blinken, der die israelische Gewalt um jeden Preis verteidigen will, ist dementsprechend bereit, die Hamas als „Aggressor“ und Israel – eine Besatzungsmacht, die inzwischen weit über 20.000 Menschen in Gaza ermordet haben soll – als „Opfer“ darzustellen.

Selbst wenn wir so tun würden, als habe die Geschichte am 7. Oktober begonnen, und vergessen würden, dass die Hamas-Kämpfer, die Israel an diesem Tag angriffen, im größten Konzentrationslager der Welt unter der am längsten andauernden militärischen Besatzung der Welt eingesperrt waren, wäre Blinkens Aussage genauso verlogen. Die Gräueltaten der Hamas geschahen in einer eintägigen Guerillaoperation gegen Israel. Das gibt Israel nicht das Recht, eine fast dreimonatige Militärkampagne zu führen, die ein Blutbad und Zerstörung von historischem Ausmaß verursacht.

Da Israel routinemäßig lebensrettende Hilfsgüter blockiert, hungern laut einem neuen Bericht der Vereinten Nationen mehr als 500.000 Menschen im Gazastreifen – ein Viertel der Gesamtbevölkerung -. „Schlimmer kann es nicht werden“, sagt Arif Husain, Chefökonom des Welternährungsprogramms. „Ich habe noch nie etwas in dem Ausmaß gesehen, wie es in Gaza geschieht. Und in dieser Geschwindigkeit.“

Israel hat die Hilfslieferungen drastisch reduziert, indem es darauf besteht, jede Lieferung, die nach Gaza geht, zu kontrollieren, auch solche, die über Ägypten kommen. Das bedeutet, dass Hilfsgütertransporter, bevor sie über den ägyptischen Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen gelangen, zunächst eine Inspektion in der israelischen Grenzstadt Kerem Shalom durchlaufen müssen, bevor sie nach Rafah zurückkehren. Während die Regierung Biden behauptet, sich intensiv um die Hilfslieferungen zu bemühen, hat sie ihre traditionelle Rolle bei der Durchsetzung des israelischen Diktats gespielt. Ein US-Beamter sagte der New York Times über die jüngste Blockade einer Resolution des UN-Sicherheitsrates durch die Biden-Administration: „Washington würde keine Maßnahme billigen, die Israel aus dem Inspektionsprozess ausschließt.“

Was die militärische Taktik betrifft, so wurde Israels Rücksichtslosigkeit erst kürzlich unterstrichen, als die israelischen Streitkräfte drei unbewaffnete israelische Geiseln töteten, nachdem sie sie fälschlicherweise für palästinensische Zivilisten gehalten hatten. Wären sie letztere gewesen, wovon die israelischen Truppen ausgingen, als sie sie erschossen, wären die Morde Routine gewesen und wahrscheinlich unbemerkt geblieben.

Inzwischen sah sich sogar Präsident Biden gezwungen zuzugeben, dass Israel die belagerte Enklave wahllos bombardiert“. „Nach einigen Maßstäben hat die Zerstörung in Gaza die alliierten Bombenangriffe auf Deutschland während des Zweiten Weltkriegs übertroffen“, berichtet Associated Press. Während die Alliierten zwischen 1942 und 1945 etwa 10 % der Gebäude in Nazi-Deutschland zerstörten, waren es in Gaza 33 %.

„Gaza ist eine der intensivsten zivilen Bestrafungskampagnen der Geschichte“, stellt der US-Militärhistoriker Robert Pape fest. „Er befindet sich im obersten Quartil der verheerendsten Bombardierungskampagnen aller Zeiten“. Die Kampagne stützt sich auf die ständige Bereitstellung von US-Waffen. Nach einer jüngsten Einschätzung der US-Geheimdienste waren fast die Hälfte der von Israel auf den Gazastreifen abgeworfenen Munition ungelenkte oder „stumme“ Bomben, die für ihre Ungenauigkeit und großflächige Zerstörung bekannt sind.

In den ersten Wochen des Krieges setzte Israel routinemäßig eine seiner größten und zerstörerischsten Bomben in Gebieten ein, die es als sicher für die Zivilbevölkerung bezeichnete“, so eine Analyse der New York Times. Obwohl Washington dem Einsatz seiner 2.000-Pfund-Bomben freie Hand gelassen hat, werden sie „von den US-Streitkräften fast nie mehr in dicht besiedelten Gebieten abgeworfen“. Ihre tödliche Wirkung reicht bis zu 1.000 Fuß vom Aufprall entfernt – ein Todesurteil im großen Stil für die Bevölkerung des Gazastreifens, die laut CNN „viel dichter zusammengedrängt ist als fast überall sonst auf der Welt“.

Unter dem von den USA unterstützten wahllosen Bombardement Israels hat die offizielle Zahl der Todesopfer im Gazastreifen 20.000 überschritten – eine ungewöhnliche, wenn auch nicht beispiellose Zahl für einen Krieg des 21. Jahrhunderts, der noch keine drei Monate alt ist. Angesichts der Tatsache, dass nur eine Seite über Militär und Luftstreitkräfte verfügt, war dies auch völlig vorhersehbar. Die Zahl von 20.000 ist mit Sicherheit eine Unterschätzung. „Wir wissen nicht, wie viele unter den Trümmern ihrer Häuser begraben sind“, so der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation. Der Experte für Gesundheitsdaten, Benjamin Q. Huynh, fügt hinzu, dass es „keine Beweise“ dafür gibt, dass das Gesundheitsministerium von Gaza die Zahl der palästinensischen Todesopfer zu hoch angesetzt hat. Abgesehen von den unter den Trümmern begrabenen Menschen ist ein weiterer Grund, warum die „wahre Zahl der Todesopfer wahrscheinlich höher ist als die gemeldeten“, so Huynh, eine „verringerte Kapazität des Krankenhaussystems“.

Die israelischen Angriffe auf das Krankenhaussystem des Gazastreifens haben mehr als zwei Dutzend Gesundheitseinrichtungen im Gazastreifen getroffen – ein weiterer Meilenstein in der modernen Kriegsführung.

Was den israelischen Angriff auf das größte Krankenhaus des Gazastreifens, al-Shifa, im letzten Monat betrifft, so kommt ein neuer Bericht in der Washington Post zu dem Schluss, was von Anfang an offensichtlich war: Die israelisch-amerikanischen Behauptungen über ein „Kommando- und Kontrollzentrum“ der Hamas dort waren eine weitere kriegsfördernde Erfindung.

Nach der Beschlagnahmung des Krankenhauses behauptete Israel, fünf Gebäude würden von der Hamas genutzt und befänden sich über Tunneln, die zur Steuerung der militanten Aktivitäten der Gruppe genutzt würden. Der Post zufolge zeigten die Räume, die mit dem Tunnelnetz unter dem Krankenhaus verbunden waren, jedoch „keine unmittelbaren Hinweise auf eine militärische Nutzung durch die Hamas“. Außerdem waren weder die Krankenstationen von al-Shifa noch die fünf Krankenhausgebäude durch die Tunnel zugänglich. Dementsprechend kommt die Post zu dem Schluss: „Die von der israelischen Regierung vorgelegten Beweise reichen nicht aus, um zu zeigen, dass die Hamas das Krankenhaus als Kommando- und Kontrollzentrum genutzt hat.“

Auch die Regierung Biden war an Israels Täuschung von al-Shifa beteiligt und wurde dabei wie üblich von zuverlässigen Medienstenographen unterstützt. Bevor Israel am 15. November al-Shifa angriff, versicherte der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, den Reportern, dass er „bestätigen“ könne, dass Hamas und Islamischer Dschihad die Tunnel von al-Shifa nutzten, „um ihre militärischen Operationen zu verbergen und zu unterstützen und um Geiseln zu halten.“ Einen Tag nach dem Angriff Israels legte Präsident Biden noch einmal nach. „Die Situation ist wie folgt: Das erste Kriegsverbrechen wurde von der Hamas begangen, indem sie ihr Hauptquartier, ihr Militär unter einem Krankenhaus versteckt hat“, sagte Biden am 16. November, und das ist eine Tatsache. Genau das ist passiert.“

Bidens Verständnis dieser „Tatsache“ ist ebenso verlässlich wie seine falsche Behauptung, Fotos von enthaupteten Babys gesehen zu haben, die er trotz israelischer und US-amerikanischer Eingeständnisse, dass es keine solchen Fotos gibt, weiterhin wiederholt.

Anonyme US-Beamte teilten der New York Times außerdem mit, dass „sie davon überzeugt sind, dass die Hamas Tunnelnetzwerke unter Krankenhäusern, insbesondere unter Al Shifa, als Kommando- und Kontrollbereiche sowie als Waffenlager genutzt hat“. Die Times beruft sich außerdem auf „hochrangige israelische Geheimdienstmitarbeiter“, die „der Times erlaubten, Fotos einzusehen, die angeblich geheime Eingänge zum Gelände vom Inneren des Krankenhauses aus zeigen.“ Mit anderen Worten: Diese israelischen Beamten „erlaubten“ der Times, ihre Lügen zu verbreiten.

Als die israelischen Streitkräfte al-Shifa angriffen, informierten anonyme US-Geheimdienstmitarbeiter das Wall Street Journal, dass sie „unabhängig“ in den Besitz „abgefangener Nachrichten von Kämpfern innerhalb der Anlage“ gekommen seien. Vorhersehbarerweise lehnten die Quellen des Journals es ab, weitere Einzelheiten über die US-Geheimdienstinformationen über Al-Shifa bekannt zu geben, und beriefen sich auf die bekannte Ausrede des Schutzes von „Quellen und Methoden“. Die Behauptung, „abgefangene Kommunikation“ zu beschaffen, ist eine bewährte Methode der US-Kriegspropaganda, die eingesetzt wird, um die Fälschungen über Massenvernichtungswaffen im Irak oder Behauptungen über Angriffe mit chemischen Waffen durch die syrische Regierung zu verkaufen.

Obwohl das Journal einräumte, dass die USA „nicht in der Lage waren, Einzelheiten über die angeblichen Operationen der Hamas in Al-Shifa herauszufinden“, ließ es Raum für noch mehr israelische Angriffe, indem es behauptete, die USA hätten „auch Informationen über andere Krankenhäuser erhalten“. Als Reporter Kirby aufforderten, auch nur einen Fetzen eines Beweises vorzulegen, weigerte sich der Sprecher des Weißen Hauses. Aber keine Sorge: eine weitere anonyme „sachkundige Quelle“ tauchte auf und teilte Reuters mit, dass die Informationen „definitiv“ seien.

Bei der israelischen Belagerung von al-Shifa starben mehrere Dutzend Patienten auf der Intensivstation sowie mindestens vier Frühgeburten. Bei der Ankündigung der Operation verzichtete ein israelischer Beamter sogar auf den Vorwand, es handele sich um einen Hamas-Kommandoposten oder die Rettung von Geiseln. „Der Eingang zum Shifa ist vor allem ein Symbol dafür, dass es keinen Ort gibt, den wir nicht erreichen werden“, sagte der Beamte. „Wir dachten nicht, dass wir Geiseln finden würden, aber wir werden definitiv Hamas-Fähigkeiten ausfindig machen und zerschlagen.“

Die Regierung Biden ihrerseits verteidigt den Al-Shifa-Angriff nach wie vor. „Es handelte sich um eine sehr präzise und gezielte Militäroperation, die Israel mit einer Reihe von Maßnahmen durchführte, um die Zahl der zivilen Opfer zu verringern“, sagte ein hochrangiger Beamter der US-Regierung gegenüber der Post.

Die Operation war in der Tat zielgerichtet. Mit dem Angriff auf das größte Krankenhaus des Gazastreifens, der mit US-Hilfe durchgeführt wurde, legte Israel den Grundstein für die Zerstörung und Unbrauchbarmachung weiterer Gesundheitseinrichtungen in der belagerten Enklave. Diese beispiellose Barbarei kann nur ein Ziel haben: die Zahl der zivilen Opfer zu maximieren und die grundlegenden Institutionen einer funktionierenden Gesellschaft zu zerstören.

Der Angriff auf al-Shifa steht auch im Einklang mit den offenen Aufrufen israelischer Offizieller zu Völkermord und ethnischer Säuberung und den Anstrengungen auf höchster Ebene, die für diese Ziele unternommen werden.

Nach Angaben der Zeitung Israel Hayom wurde der oberste Berater von Premierminister Benjamin Netanjahu, das Kabinettsmitglied Ron Dermer, beauftragt, die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen „auf ein Minimum auszudünnen“. Einem neuen Bericht der Washington Post zufolge soll Netanjahu in den Tagen nach dem 7. Oktober sogar Präsident Biden persönlich gebeten haben, Ägypten zur Aufnahme eines massiven Zustroms palästinensischer Flüchtlinge zu drängen. Berater behaupteten, Biden habe Netanjahu abblitzen lassen, aber die Beweise sprechen dagegen. Am 20. Oktober reichte das Weiße Haus einen Haushaltsantrag für den Kongress ein, der Mittel für den „potenziellen Bedarf der in die Nachbarländer fliehenden Gaza-Bewohner“ vorsah, da die „Krise durchaus zu einer grenzüberschreitenden Vertreibung und einem höheren regionalen Bedarf an humanitärer Hilfe führen könnte“.

Der Widerstand Ägyptens und Jordaniens hat die Bemühungen Israels, diese Länder für die Ausdünnung des Gazastreifens zu gewinnen, vorerst vereitelt. Die israelische Armee gibt sich daher damit zufrieden, so viele Palästinenser wie möglich zu vernichten und das Todeslager für diejenigen, die überleben, unbewohnbar zu machen.

Die Unterstützung des Weißen Hauses für Israels Krieg gegen die palästinensische Zivilbevölkerung übertrifft jeden Akt der US-Barbarei in jüngster Zeit. Mitschuldig am Massenmord lassen sich Biden und seine Auftraggeber auch auf ein noch nie dagewesenes Maß an Täuschung ein, von Lügen über zivile Krankenhäuser bis hin zur Behauptung, der Täter eines Völkermords sei in Wirklichkeit das Opfer.

