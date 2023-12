https://www.middleeastmonitor.com/20231222-einstein-was-a-genius-75-years-ago-he-predicted-israels-fall/





Wolken, die sich rot färben und die Lichter des Sonnenuntergangs reflektieren, sind über den Gebäuden zu sehen, während die israelischen Angriffe auf Gaza am 21. Dezember 2023 in Rafah, Gaza, fortgesetzt werden [Abed Zagout – Anadolu Agency]

Einstein war ein Genie; vor 75 Jahren sagte er den Untergang Israels voraus

von Yvonne Ridley

yvonneridley

22. Dezember 2023

„Warum?“ ist eine der am stärksten belasteten und mächtigsten Fragen in der Sprache aller Menschen, und es ist die erste, die Journalisten in den Sinn kommt, wenn sie mit bahnbrechenden Nachrichten konfrontiert werden. Nach den Ereignissen vom 7. Oktober in Israel stellten sich nur wenige diese Frage. Es war wie in Amerika und 9/11, ganz von vorne. Wenn man einer Sache auf den Grund gehen und die wahre Geschichte herausfinden will, muss man die Frage nach dem „Warum“ stellen.

Ich frage mich, warum niemand nach dem 7. Oktober so neugierig zu sein schien. Könnte es sein, dass die israelische Regierung beschlossen hat, dass es nicht nötig ist, nach dem „Warum“ zu fragen, denn wenn man es täte, könnten die Bürgerinnen und Bürger den wahren Grund dafür entdecken, dass ihren Angehörigen auf dem Supernova-Musikfestival und in den Kibbuzim an der Grenze zum Gazastreifen ein derartiger Alptraum widerfahren ist? Nach Angaben der Rettungsagentur Zaka wurden auf dem Festivalgelände mehr als 260 Leichen geborgen, doch die anschließende Berichterstattung von Al Jazeera enthüllte eine andere Geschichte. Es stellte sich heraus, dass die viel gepriesenen – aber nun für immer angeschlagenen – israelischen „Verteidigungs“-Kräfte von Hubschraubern aus auf die Festivalbesucher geschossen hatten. Vielleicht irrtümlich, vielleicht auch nicht.

Wochen nach der „Hamas hat sie alle getötet“-Erzählung, die von den lügenden IDF-Spin-Doktoren verbreitet wurde, tauchten neue Informationen auf. Die verkohlten Leichen, die den leichtgläubigen westlichen Medien gezeigt wurden, wurden offenbar durch so genanntes „friendly fire“ verursacht, als das israelische Militär verspätet auf den Überraschungsangriff der Hamas reagierte. Als die Medien die wahre Geschichte aufdeckten, versäumten sie es, die Frage nach dem Warum zu stellen: Warum ist das passiert? Und was veranlasste die Hamas, einen solchen Angriff zu starten?

Wie konnte niemand, abgesehen von ein paar erfahrenen Nahost-Journalisten wie Jeremy Bowen von der BBC, übersehen, warum der 7. Oktober passiert ist und warum er sich, insbesondere nach Israels völkermörderischer Reaktion, mit ziemlicher Sicherheit wiederholen wird?

Die unbestreitbare Wahrheit ist, dass die Palästinenser seit 75 Jahren, seit der ethnischen Säuberung der Nakba, ein Leben im Druckkessel führen. Sie brachen schließlich aus, als Hamas-Kämpfer aus dem Konzentrationslager in Gaza ausbrachen und israelische Kasernen und Siedlungen angriffen.

Es brauchte nicht viel, um zwei und zwei zusammenzuzählen und zu erkennen, dass dies die legitime Antwort des Widerstands auf die jahrzehntelange Grausamkeit und Unterdrückung durch Israels brutale militärische Besatzung war. In den letzten 20 Jahren habe ich jeden Tag Beweise dafür in meinem Posteingang erhalten, darunter Videos, die die Gewalt der israelischen Besatzungstruppen gegen unschuldige Palästinenser zeigen.

Ich habe gesehen, wie schwer bewaffnete und geschützte israelische Soldaten über verletzten Palästinensern standen und sie kaltblütig töteten. Ich habe Aufnahmen von der Ermordung der Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh und anderer professioneller Journalisten gesehen, die ihrer legitimen Arbeit nachgingen. Ich habe Videos gesehen, in denen anonymen palästinensischen Frauen der Hidschab vom Kopf gerissen wurde. Ich habe auch mit Schrecken und Abscheu beobachtet, wie israelische Soldaten in die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Jerusalem stürmten, Tränengas abfeuerten und mit Pistolen auf die Gläubigen einschlugen, als diese zum Gebet niederknieten.

Die Beispiele für solche Feigheit, Grausamkeit und pornografische Gewalt gegen unschuldige Palästinenser sind schier endlos. Dazu kommen noch die jüngsten Schrecken des Völkermords im Gazastreifen. Wenn mehr als 20.000 Zivilisten von einer der am besten ausgerüsteten Streitkräfte der Welt getötet werden und mehr als die Hälfte davon Kinder und Frauen sind, dann wissen wir alle, dass irgendwo etwas ganz und gar nicht stimmt.

Palästinensische Kinder sind ständig der israelischen Gewalt ausgesetzt, und das schon seit Jahrzehnten. Brutale Verhaftungen, Schläge und Hinrichtungen vor Ort; wir haben zu viele gesehen, die auf diese Weise von Besatzungssoldaten getötet wurden. Diejenigen, die überleben, werden Zeugen von Szenen, die niemand jemals sehen sollte, schon gar nicht Kinder.

Hätten sich daher normale Israelis, Politiker und Journalisten die Zeit genommen, sich die gleichen Bilder anzusehen, die ich als langjähriger Journalist gesehen habe, hätten sie fast sofort gewusst, „warum“ der 7. Oktober passiert ist. Für mich und andere, die wie ich täglich mit den Beweisen für die Gräueltaten gefüttert werden, war das „Warum“ völlig offensichtlich und sicherlich nicht unerwartet. Es war nur eine Frage der Zeit. Für die meisten Israelis ist die Besatzung jedoch etwas, das anderen Menschen „dort drüben in den Gebieten“ widerfährt; es wird in den Hintergrund gedrängt; aus den Augen, aus dem Sinn.

Das ist die Schande des Ganzen, denn die Bilder, die ich gesehen habe und die zu schwer anzuschauen sind, sind Bilder von Opfern der Streitkräfte, die im Namen aller Israelis handeln, ob sie es wollen oder nicht. Es sind die Israelischen Verteidigungskräfte, schon vergessen? Und sie verteidigen alle Israelis, nicht wahr?

Die Personen, die diese schrecklichen Bilder sehen, können jedoch nicht einfach abschalten und so tun, als ob es jemand anderem passiert, im Namen von jemand anderem. Sie dürfen die israelische Besetzung ihres Landes auf keinen Fall vergessen, so sehr sie es auch versuchen. Die IDF stellen das sicher.

Die israelischen Behörden haben den Bericht über den 7. Oktober unter Kontrolle gebracht, bevor Bürger und Journalisten die unangenehmen Fragen stellen konnten. Es ist eine Tatsache, dass jeder, der es wagt, solche Fragen über die Geschehnisse an diesem Tag zu stellen, als Verräter abgestempelt wird; Nicht-Israelis müssen damit rechnen, als Antisemiten abgestempelt zu werden, wenn sie es wagen, darauf hinzuweisen, dass nicht alles so ist, wie Israel und seine kriecherischen Verbündeten es zu sein behaupten.

Wie bei 9/11 haben sich nur wenige Menschen die Mühe gemacht, einen Schritt zurückzutreten und nach Antworten zu suchen. Was 2001 in Amerika und am 7. Oktober in Israel geschah, wurde jeweils als der Anfang von etwas angesehen. In Wirklichkeit waren beide jedoch die vorhersehbaren Reaktionen auf jahrelange staatliche Gewalt, Terror, Unterdrückung und Verfolgung.

Die bekannte Warnung, einen Bären nicht mit einem Stock zu stechen, weil er sich unweigerlich gegen dich wenden wird, wurde nicht beachtet. Israel hat ein Leben lang – im wahrsten Sinne des Wortes – die Palästinenser gedemütigt, unterdrückt und missbraucht, und im Laufe der Jahrzehnte ist ein unleugbarer und völlig verständlicher Groll gewachsen. Die Menschen im besetzten Palästina haben Zugeständnisse gemacht, für die sie keine Gegenleistung erhalten haben. Zusagen zu Vereinbarungen und Zeitplänen in einem fingierten „Friedensprozess“ wurden vom Besatzungsstaat nicht eingehalten. Versprechungen von verräterischen zionistischen Unterstützern in Washington, London, Paris und Berlin haben falsche Hoffnungen geweckt – glaubt im Nachhinein wirklich jemand, dass die Osloer Abkommen Frieden bringen sollten? – nur um sie dann grausam zu zerstören. Und die Palästinenser sollten einfach das humanitäre Paradigma mitspielen und zusehen, wie ihr Recht auf Selbstbestimmung hinter dem Horizont verschwindet und nie wiederkehrt. Genau wie die palästinensischen Flüchtlinge und ihr legitimes Recht auf Rückkehr in ihr Land. Das wird nie geschehen, solange der Zionismus in Israel dominiert.

Warum also war irgendjemand wirklich überrascht, was am 7. Oktober geschah? Israel hat sieben Jahrzehnte und mehr damit verbracht, die giftige Saat der Unzufriedenheit zu säen; es hat immer gewusst, dass es eines Tages die bittere Ernte würde einfahren müssen. Genauso wie Amerika geahnt haben muss, dass eine Katastrophe wie der 11. September früher oder später eintreten würde.

Die US-Präsidenten werden als Führer einer friedliebenden Nation, als Führer der „freien Welt“ angepriesen, doch die meisten Bewohner des Weißen Hauses haben Kriege angezettelt und begonnen und seit dem Zweiten Weltkrieg mehr als 200 Länder überfallen und bombardiert. Sie haben sich in unzählige Wahlen in fremden Ländern eingemischt und Despoten an der Spitze tyrannischer Regime von Ost bis West und von Nord bis Süd eingesetzt.

Im so genannten „Krieg gegen den Terror“ von Präsident George W. Bush wurden die Genfer Konventionen mit Füßen getreten, die Menschenrechte ignoriert und internationale Gesetze ungestraft verletzt. Amerika und sein Volk sind immer noch psychologisch geschädigt durch den 11. September. Nichts anderes erklärt Guantanamo Bay, das immer noch in Betrieb ist. Der US-Imperialismus hat Vietnam, Korea, Irak und Afghanistan mit Hunderttausenden von Leichen gefüllt. Dann geschah 9/11. Man erntet, was man sät.

Bis der Al-Qaida-Führer Osama Bin Laden Amerika den Krieg erklärte, hatten die US-Bürger wenig oder gar kein Interesse daran, was in ihrem Namen im Ausland getan wurde. Im Schock über den 11. September 2001 dauerte es noch einige Jahre, bis ihnen endlich klar wurde, warum ihre geliebte Sternenflagge regelmäßig in den Straßen des globalen Südens verbrannt wurde. Viele Amerikaner verloren allmählich die Lust an militärischen Abenteuern in Übersee, so wie sie es während des Vietnamkriegs getan hatten.

Es scheint, als hätten sich die Israelis noch nicht mit dem 7. Oktober abgefunden, obwohl die verärgerten Familienangehörigen der an diesem Tag entführten Geiseln erkannt haben, dass sie eher die Chance haben, ihre Angehörigen durch Verhandlungen lebend zurückzubekommen, als durch Netanjahus Bombardierung. Vielleicht werden die Menschen eines Tages aufwachen und sich fragen, warum auch ihre Flagge in der ganzen Welt verbrannt wird.

Bereits im Juni 2021 schrieb ich über den großen Albert Einstein. Ich glaube, wenn er heute leben würde, wäre er von den Ereignissen im besetzten Palästina überhaupt nicht schockiert.

Das Genie sagte den Untergang Israels voraus, als er gebeten wurde, Spenden für seine Terrorzellen zu sammeln. Zehn Jahre bevor der zionistische Staat 1948 auf dem aus Palästina gestohlenen Land seine „Unabhängigkeit“ erklärte, bezeichnete Einstein die geplante Gründung des Staates als etwas, das mit dem „Wesen des Judentums“ in Konflikt stehe. Da er selbst Jude war und aus Hitlerdeutschland floh, brauchte er keine Lektionen darüber, wie Faschismus aussieht.

Unterstützt von anderen hochrangigen jüdischen Akademikern erkannte Einstein 1946 vor dem anglo-amerikanischen Untersuchungsausschuss zur Palästina-Frage die Schwachstellen und Bruchlinien. Er konnte nicht verstehen, warum Israel gebraucht wurde. „Ich glaube, es ist schlecht“, sagte er dem Ausschuss. Zwei Jahre später schickten er und mehrere jüdische Kollegen einen Brief an die New York Times, in dem sie Menachem Begins Herut (Freiheits)-Partei anprangerten, „eine politische Partei, die in ihrer Organisation, ihren Methoden, ihrer politischen Philosophie und ihrer sozialen Anziehungskraft der Nazi- und der faschistischen Partei sehr ähnlich ist“.

Bei meinen Nachforschungen über Einsteins Ansichten stieß ich auf einen kurzen Brief von ihm – nicht mehr als 50 Wörter -, in dem er die „letzte Katastrophe“ voraussagte, die Palästina durch die zionistischen Terrorgruppen bevorstehen würde. Er war an Shepard Rifkin gerichtet, den Geschäftsführer der American Friends of the Fighters for the Freedom of Israel mit Sitz in New York. Sie förderten die antibritischen Ideen der terroristischen Stern-Bande und sammelten in Amerika Geld für den Kauf von Waffen, um die Briten aus Palästina zu vertreiben. Rifkin wurde gedrängt, Einstein um finanzielle Unterstützung zu bitten, aber nach dem Massaker von Deir Yassin verfasste der weltberühmte Physiker den folgenden Brief an ihn:

Sehr geehrter Herr,

Wenn eine wirkliche und endgültige Katastrophe über uns in Palästina hereinbrechen sollte, wären in erster Linie die Briten dafür verantwortlich und in zweiter Linie die Terrororganisationen, die sich aus unseren eigenen Reihen gebildet haben [sic]. Ich bin nicht bereit, irgendjemanden mit diesen fehlgeleiteten und kriminellen Leuten in Verbindung zu bringen.

Mit freundlichen Grüßen,

Albert Einstein.

Eine solche Schlussfolgerung war keine Raketenwissenschaft, und es hätte keines Genies bedurft, um das Offensichtliche zu erklären. Albert Einstein kannte das „Warum“ 75 Jahre vor den Ereignissen des 7. Oktober. Die „letzte Katastrophe“, die er vorhersagte, ist der Untergang des aus Gewalt und Terrorismus hervorgegangenen Schurkenstaates.

Trotz der Hysterie, dass „vom Fluss bis zum Meer“ „alle Juden töten“ bedeute – was nicht der Fall ist; es bedeutet „Palästina wird frei sein“ vom Zionismus, der verderblichen Ideologie, die dem Staat Israel zugrunde liegt -, ist es also durchaus möglich, dass sich der Staat aus eigener Kraft im Niedergang befindet.

Interessant ist allerdings, dass Einstein sagte, dass diejenigen, die für die „endgültige Katastrophe“ „zuerst verantwortlich“ sein werden, „die Briten“ sein werden. Großbritannien hat den Zionisten Palästina quasi auf dem Silbertablett serviert. Vielleicht entwickeln die Minister in London endlich ein Gewissen und versuchen, das schreckliche Unrecht wiedergutzumachen, das ihre Vorgänger dem palästinensischen Volk mit der Gründung des Apartheidstaates Israel angetan haben.

