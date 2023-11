Meet the European Parliament’s cheerleader for genocide David Lega was recently treated to five nights in Washington by the pro-Israel lobby.

Der Befürworter des Völkermordes im Europäischen Parlament

VonDavid Cronin

Lobby Watch

29. November 2023

David Lega hat Israels Unterdrückung der Palästinenser beklatscht. (Über Twitter)

Hinter jedem völkermörderischen Krieg steht eine großzügige Kriegskasse.

Der Jüdische Weltkongress verfügt über ein erklärtes Jahresbudget von über 33 Millionen Dollar.

Mit solch enormen Summen kann die Lobbygruppe Politiker verwöhnen, die bereit sind, pro-israelische Argumente zu wiederholen.

David Lega, ein schwedischer Abgeordneter der rechten Mitte im Europäischen Parlament, ist ein aktueller Nutznießer der Großzügigkeit der Lobby.

Anfang dieses Monats verbrachte er mit freundlicher Genehmigung des Jüdischen Weltkongresses fünf Nächte im Capital Hilton in Washington.

Die Konferenz, die er dort besuchte, war vom krassesten Antisemitismus geprägt, den man sich vorstellen kann. Sie brachte Israel ausdrücklich mit „dem jüdischen Volk“ in Verbindung.

Auf diese Weise wurden Juden auf der ganzen Welt kollektiv für die Schrecken verantwortlich gemacht, die der israelische Staat den Palästinensern zufügt.

Lega hat keinen Unmut über diese Förderung von Ignoranz und Bigotterie geäußert. Stattdessen war er begeistert, dass die Reise ihm die Möglichkeit gab, an einem „Marsch für Israel“ teilzunehmen.

Diese Veranstaltung, so meinte er, sei ein Gegenmittel zu „beunruhigenden Pro-Hamas-Demonstrationen“ – eine höchst irreführende Charakterisierung der massiven weltweiten Proteste gegen Israels Bombardierung von Gaza.

Der heutige #MarchForIsrael in DC war eine starke Erfahrung. Nach einem Monat beunruhigender Pro-Hamas-Demonstrationen war das Gefühl von über 200.000 Menschen, die zur Unterstützung Israels zusammenkamen, bemerkenswert. Es ist eine klare Botschaft gegen Antisemitismus und für Einigkeit. #StandWithIsrael… pic.twitter.com/bSBF6Lfwyr

– David Lega (@DavidLega) November 14, 2023

Lega ist ein wichtiger Ansprechpartner im Europäischen Parlament für Israel und seine Befürworter.

@POLITICOEurope hat mich zu meiner aktuellen Arbeit zu Israel, Hamas und Iran interviewt. ⤵️ die EU sollte die #IRGC als die terroristische Organisation bezeichnen, die sie ist! pic.twitter.com/zAeAsT14o8

– David Lega (@DavidLega) October 10, 2023

Er hat die Massenvernichtung, die in den letzten sechs oder sieben Wochen in Gaza stattgefunden hat, enthusiastisch beklatscht. Seine Ablehnung einer „humanitären Pause“ brachte ihn in Konflikt mit der offiziellen – und zugegebenermaßen sehr zaghaften – EU-Position.

Lega scheint sich der Doppelmoral, die er an den Tag gelegt hat, nicht bewusst zu sein.

Am 11. Oktober wurde er zusammen mit den Leitern der wichtigsten EU-Institutionen fotografiert, als er dem israelischen Staat seine volle Solidarität anbot. „Wir werden Israel zur Seite stehen, so lange es nötig ist“, twitterte er.

Ich bin stolz darauf, mit unseren führenden EU-Politikern – @EP_Präsident @eucopräsident @vonderleyen @epp-Vorsitzender @ManfredWeber und vielen, vielen anderen Partnern – zusammenzustehen, um unserem Freund @IsraelinEU Botschafter @HaimRegev und dem Volk von deutlich zu sagen: We will #StandwithIsrael for as long as it takes! pic.twitter.com/Ilc10Fkyg2

– David Lega (@DavidLega) October 11, 2023

Lega äußerte sich am selben Tag, an dem Israel die Islamische Universität von Gaza zerstörte.

Obwohl Lega für das Recht auf allgemeine Bildung eintritt, käme er nicht auf die Idee, Israel dafür anzuprangern, dass es dieses Recht in Palästina verweigert.

Der Zugang zu Bildung ist ein grundlegendes Menschenrecht. Angesichts der ständigen Krisen und Konflikte in der Welt laufen viele Kinder Gefahr, den Zugang zur Bildung zu verlieren. Hören Sie sich im Folgenden mein Versprechen zum 75. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte an. #HumanRights75 pic.twitter.com/TrqXHQ3dkR

– David Lega (@DavidLega) November 27, 2023

Lega ist sogar mitschuldig an der Verweigerung dieses Rechts.

Er drängt die Europäische Union seit langem, die Hilfe für palästinensische Schulen zurückzuhalten.

In Anlehnung an professionelle Pro-Israel-Lobbyisten behauptet Lega häufig, dass die EU für Schulbücher bezahlt, die Antisemitismus fördern.

Die Wahrheit ist, dass die EU zwar das palästinensische Bildungswesen im Allgemeinen finanziert hat, nicht aber Schulbücher.

Eine unabhängige Studie hat bewiesen, dass die Behauptungen der Pro-Israel-Lobby über palästinensische Schulbücher unredlich sind. Das hat Lega jedoch nicht davon abgehalten, Lügen zu verbreiten.

Bevor er ein gewählter Abgeordneter wurde, gewann Lega als paralympischer Schwimmer Goldmedaillen. Vielleicht verdient er jetzt einen Preis für einen innovativen Euphemismus.

In einem Beitrag für die Euronews-Website behauptete Lega, dass „die israelischen Streitkräfte jetzt im nördlichen Gazastreifen von Haus zu Haus gehen“.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels war Israel aktiv dabei, den Gazastreifen einem Staatsterrorismus der extremsten Art auszusetzen. Lega schloss daraus, dass Israel lediglich nach Hamas-Mitgliedern sucht.

„Haus für Haus zu durchsuchen“ könnte eines Tages neben „Rasen mähen“ und „Dächer abklopfen“ als Code für israelische Gewalt gelten.

Es könnte auch ein seltener Fall sein, in dem Lega eine Pause vom Rezitieren von Zeilen, die ihm von Lobbyisten geliefert wurden, einlegt und eine eigene Phrase prägt.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …