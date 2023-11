Israels Grausamkeit ist so schockierend, dass es manchmal schwer zu ertragen ist Von Caitlin Johnstone

Israel’s Savagery Is So Shocking It’s Sometimes Hard To Take In Sometimes Israel’s crimes are so horrific that at first you don’t even understand what you’re looking at. You just stare at it trying to make sense of what you’re seeing for a bit, like you would if…

Von Caitlin Johnstone

29. November 2023

Manchmal sind die Verbrechen Israels so entsetzlich, dass man zunächst gar nicht versteht, was man da sieht. Man starrt es einfach an und versucht eine Weile, sich einen Reim darauf zu machen, so wie man es tun würde, wenn man plötzlich einen Außerirdischen oder einen Kobold oder so etwas sieht.

So erging es mir gestern, als ich einen Bericht von Sky News über einen Teenager sah, der von israelischen Streitkräften in Jerusalem erschossen wurde, weil er die Freilassung palästinensischer Gefangener im Rahmen der Geiselverhandlungen mit der Hamas gefeiert hatte. Ich sah mir den Bericht an und dachte mir, dass ich wohl falsch verstehe, was ich da sehe. Ich weiß, dass Israel abscheuliche Dinge tut, aber hier geht es sicher nicht darum, dass ein Kind erschossen wurde, weil es sich über etwas gefreut hat.

Dann, wie so oft in den letzten zwei Monaten, sah ich weiter zu und erfuhr, dass dies tatsächlich der Fall war. Die stellvertretende Bürgermeisterin von Jerusalem, Fleur Hassan-Nahoum, verteidigt die Schießerei mit den Worten: „Teil der Abmachung ist, dass es keine Feierlichkeiten für die Freilassung versuchter Mörder gibt“ (dies war in Wirklichkeit nicht Teil der Abmachung, sondern nur ein Erlass des israelischen Ministers für nationale Sicherheit) und behauptet unehrlich, dass „wir über die Freilassung versuchter Mörder sprechen“ (die überwiegende Mehrheit wurde keines Verbrechens für schuldig befunden und ihnen wurde jegliches ordnungsgemäße Verfahren wegen der gegen sie erhobenen Vorwürfe verweigert).

Die Band Eve6 fasste sehr schön zusammen, wie es sich anfühlte, den Clip mit den Kommentaren der stellvertretenden Bürgermeisterin zu sehen, und twitterte: „Das Bemerkenswerte an diesem Clip ist ihre Selbstsicherheit. Als wäre sie äußerst zuversichtlich, dass ‚wir haben den Teenager erschossen, weil er gefeiert hat‘ eine Sache ist, die die Leute vernünftig finden werden.“

Dasselbe Erlebnis hatte ich, als ich von den fünf Frühgeborenen las, die nach der Razzia der IDF im al-Nasr-Kinderkrankenhaus in Gaza Anfang des Monats dem Tod überlassen wurden und deren verwesende Leichen erst entdeckt wurden, als der vorübergehende Waffenstillstand den Zugang zum Krankenhaus ermöglichte. Es ist einfach zu verrückt, um es zu glauben – sie haben ein Kinderkrankenhaus angegriffen? Und dann haben sie die Babys dort zum Sterben zurückgelassen? Was soll das?

Der einzige Grund, warum wir jetzt davon erfahren, ist, dass die Kampfpause es Journalisten ermöglichte, Kameras in das Gebäude zu bringen und die toten Säuglinge der Welt zu zeigen. Dies erinnert an den Politico-Bericht unmittelbar vor der Waffenruhe, in dem es hieß, das Weiße Haus sei besorgt, dass „eine unbeabsichtigte Folge der Pause“ darin bestünde, „dass sie Journalisten einen breiteren Zugang zum Gazastreifen ermöglicht und ihnen die Gelegenheit gibt, die Verwüstung dort weiter zu beleuchten und die öffentliche Meinung gegen Israel zu wenden.“

Tatsächlich hat die Welt seit Beginn der Kampfpause Drohnenaufnahmen von Mainstream-Plattformen wie Reuters und der Washington Post erhalten, die riesige Flächen städtischen Geländes zeigen, die durch eine Decke aus israelischen Militärsprengstoffen, die sich von Stadtblock zu Stadtblock erstreckt, vollständig zerstört sind. Wenn man sich die offenkundig wahllosen Zerstörungen ansieht, die Israels Angriff auf den Gazastreifen seit dem 7. Oktober angerichtet hat, wird klar, dass die IDF nicht die Hamas, sondern den Gazastreifen selbst ins Visier nehmen.

Ich bin erstaunt, wie viel ich seit Beginn des Waffenstillstands geschlafen habe; deshalb habe ich nicht so viel geschrieben. Ich schätze, wochenlang auf die unglaublichen Schrecken zu starren, die sich auf dem Bildschirm entfalten, kann ziemlich anstrengend für den Körper sein, wenn man empfindlich auf so etwas reagiert, also hat sich mein Körper so gut wie möglich ausgeruht, solange es eine Gelegenheit dazu gab.

Und ich sitze hier in Melbourne und schaue zu, wie sich das alles entwickelt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, in den letzten zwei Monaten inmitten dieses Horrors zu leben und zu versuchen, den besten Weg zum Überleben zu finden, während man gleichzeitig um die Familie, Freunde und Nachbarn trauert, die man auf diesem Weg verliert. Diese Menschen wurden alle auf eine Weise traumatisiert, die sie für den Rest ihres Lebens verfolgen wird, wenn sie die Gewalt, die Krankheiten und die Entbehrungen überleben, die noch kommen werden.

Diese Sache ist so erstaunlich hässlich, und sie könnte nach dem Ende des Waffenstillstands noch viel hässlicher werden. Wenn es etwas Positives an diesem lebenden Albtraum gibt, dann ist es, dass er so erschütternd hässlich ist, dass er die Welt wachrütteln könnte.

